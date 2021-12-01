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Тизприбор Контрольно-измерительные приборы

СОБЫТИЯ

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01.12.2021 Ozon раскрыл секреты аренды офиса в «Москва-Сити» 1
22.04.2021 «Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды 1
07.06.2019 «Билайн» договорился со скандальным арендодателем. Теперь ему не придется cъезжать 1
22.12.2017 После ссоры с арендодателем «Билайн» переезжает на фабрику «Большевик» 1
08.02.2017 «Билайн» разгонит половину офисов и отправит персонал работать по домам 1
25.08.2016 Суд утвердил мировое соглашение «Вымпелкома» и «Тизприбора» в споре об аренде офисного здания 1
18.07.2016 Недовольный суд не позволил «Билайну» сэкономить на аренде офиса 1
13.07.2016 «Билайн» «заморочил голову суду» и получил право сдавать в субаренду свой центральный офис 1
31.05.2016 «Вымпелком» направил кассационную жалобу в судебном споре с «Тизприбором» 1
01.04.2016 Сбербанк снизил «Билайну» процентную ставку 1
29.03.2016 «Билайн» проспорил «публичным истерикам» 1,6 млрд в год 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Тизприбор и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9565 12
VK - Mail.ru Group 3617 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 831 2
Yandex - Яндекс 9372 2
МегаФон 10937 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5061 1
Del Credere & Partners consulting group - Дель Кредере & Партнеры консалтинг групп - Квадратное право 8 3
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 11 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 186 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9052 2
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Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр - отель 35 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Музей русского импрессионизма 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Enka - Энка - Рамэнка 10 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1972 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5765 7
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 6
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