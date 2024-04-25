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Судебная власть Арбитраж Арбитражный суд
Арбитражный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
СОБЫТИЯ
|25.04.2024
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Три из четырех документов подаются в арбитражные суды России онлайн через сервис «Мой арбитр»
В 2023 г. совокупный объем документов, подаваемых в арбитражные суды онлайн через сервис «Мой арбитр», достиг 15,7 млн, что составило 74% от общего объема всех подаваемых документов в арбитражные суды России. Об этом CNews сообщили предс
|24.03.2017
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Онлайн-магазины в России получат особый закон, особую платежную систему и особый арбитраж
е прав потребителей, в частности, установить единые правила возврата товаров, приобретенных в интернете и в обычной рознице. Также следует развиваться механизмы досудебного разрешения споров и онлайн-арбитража в электронной торговле, разработать Этический кодекс в сегменте B2B и обеспечить возможность создания участниками рынка саморегулируемой организации. Большой проблемой является продаж
|27.09.2016
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Туркам дали 2 месяца, чтобы отобрать у россиян крупнейшего оператора страны, или уйти самим
й на исполнение своего решения. Если компания не сможет определиться, то, в соответствии с решением арбитража, это будет рассматриваться как желание турецкой группы продать россиянам свою долю
|03.04.2012
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Суд признал оправданными действия «Ростелекома» по установке разных тарифов на интернет для разных населенных пунктов
ения антимонопольного органа. К моменту слушания дела уже в третьей судебной инстанции, Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа, поступила кассационная жалоба компании «Новгород Де
|03.10.2011
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«Альфа-групп» подставила хозяев крупнейшего оператора Турции на $932 млн
ь компенсацию ущерба в размере $1,8 млрд. Поняв, что Cukurova не собирается исполнять и это решение арбитража, TeliaSonera стала добиваться лишь выплаты компенсации. Скандинавская TeliaSonera н
|27.11.2009
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СЭД Directum внедряют в Арбитражном суде Томской области
Группа компаний «Интант» – сертифицированный партнер компании Directum – приступила к внедрению ECM-системы Directum в Арбитражном суде Томской области. Открытость и доступность правосудия – одно из приоритетных направлений государственной политики РФ. Применение информационных технологий обеспечивает прозрачно
|10.08.2009
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Турагентство требует от ИТ-аутсорсера вернуть деньги
занимающейся офшорным программированием компанией Miratech UK решения Международного коммерческого арбитража при торгово-промышленной палате (ТПП) Украины. Причиной разбирательств между сторон
|25.08.2008
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КРОК внедрил IBM FileNet в арбитражном суде Марий Эл
Компания КРОК завершила внедрение аппаратно-программного комплекса «Электронное дело» в арбитражном суде республики Марий Эл. Комплекс реализован на платформе IBM FileNet. Это первое в России внедрение платформы IBM FileNet в государственных структурах. Целью проекта являлось повы
|02.07.2008
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Арбитраж утвердил мировое соглашение между СМАРТС и «Волгателекомом»
дставитель «Волгателекома», сделку планируется осуществить не позднее 11 июля. Остальные условия договора купли-продажи не разглашаются. Мировое соглашение вступило в силу сразу после его утверждения арбитражным судом Нижегородской области. Как сообщалось ранее, иск СМАРТС к "Волгателекому" был подан 18 апреля 2008 г. Как заявлял ранее генеральный директор СМАРТС Андрей Гирев, в декабре 200
|30.04.2008
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В Арбитражном суде Свердловской области внедрили голосовой портал
Компания КРОК совместно с Avaya успешно внедрили инновационное решение - «Голосовой портал арбитражного суда» в Арбитражном суде Свердловской области в рамках проекта «Электронный обмен информацией между арбитражными судами Российской Федерации и лицами, участвующими в судебных делах», обеспечив один из
|25.03.2008
|Дочка «Altimo Холдингс» подала иск в международный арбитраж против Telenor
|10.03.2008
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Скандинавы нечаянно помогли турецким планам «Альфы»
году она продала часть акций Turkcell с целью расплатиться с долгами». Между тем, вердикт Венского арбитража может быть, наоборот, выгоден «Альфе». Одновременно с покупкой у Cukurova 49% акций
|29.01.2008
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Altimo: Арбитраж Женевы отклонил большинство претензий Telenor к компании
овет директоров "ВымпелКома". В прошлом году Altimo последовала предварительному решению Женевского арбитража и выдвинуло трех своих и одного независимого кандидата. И мы были рады этому решени
|14.11.2007
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Украинские связисты подняли "мятеж" против российских владельцев
Как удалось выяснить CNews, холдинг Altimo без публичной огласки предпринял попытку исполнить августовское решение Нью-йоркского арбитража при Международной торговой палате ООН, согласно которому украинская "дочка" россиян - компания "Сторм" - обязана отозвать многочисленные судебные иски к сотовому оператору "Киевстар"
|06.11.2007
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Украинцы защитили Altimo от американцев
кационной компании Telenor о принудительном исполнении вынесенного в августе вердикта нью-йоркского арбитража при комиссии ООН по международной торговле. Тогда также по иску Telenor арбитраж пр
|08.10.2007
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Высший Арбитраж удовлетворил требования «Комкор-ТВ» в отношении налоговых вычетов
одолжал получать отказ в предоставлении налогового вычета. В течение 2006-2007 гг. компания неоднократно оспаривала аналогичные решения налоговых служб, подав в общей сложности 13 исковых заявлений в арбитражные суды. На сегодняшний день Арбитражным судом Москвы были вынесены 9 решений в пользу «Комкор-ТВ», все они были обжалованы представителями ИФНС в суды вышестоящих инстанций. Результат
|17.09.2007
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Арбитраж подтвердил действительность решения о невыплате дивидендов МГТС
в. Иски Владимира Рузанова и Михаила Иванова были отклонены судом. В данный момент, по словам представителя МГТС, против компании в судах не находится ни одного дела по вопросу о дивидендах за 2005г. Арбитраж в сентябре 2006г. отказал Ирине Улановской в удовлетворении иска, но позже кассационная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение. В мае 2007г. текущего год
|22.08.2007
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Арбитраж подтвердил правомерность наложения штрафа УФАС на «ВымпелКом»
неисполнение предписания "ВымпелКом" был привлечен к административной ответственности в размере 200 тыс. руб. Не согласившись с действиями Ставропольского УФАС, "Билайн" обжаловал его постановление в Арбитражном суде Ставропольского края. Суд первой инстанции и Арбитражный апелляционный суд признали действия Ставропольского УФАС России законными и обоснованными. В свою очередь, "ВымпелКом"
|03.08.2007
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Altimo вынуждают выбирать между Турцией и Украиной
ление и запретил россиянам исполнять выигранные ими решения украинских судов. Решение нью-йоркского арбитража не является вердиктом прямого действия, и теперь Telenor нужно будет добиваться его
|05.06.2007
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Высший арбитраж отказал Telenor в удовлетворении заявления
а о признании недействительным решения внеочередного собрания акционеров «ВымпелКома» от 14 сентября 2005 г. по приобретению акций ЗАО «Украинские радиосистемы» (УРС), сообщает РБК. Ранее нижестоящие арбитражные суды отказали в удовлетворении соответствующего иска. Кроме того, 23 апреля 2007 г. ВАС РФ вынес определение об отказе в передаче в президиум суда для пересмотра в порядке надзора д
|14.05.2007
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Высший арбитраж не стал рассматривать жалобу Telenor к "ВымпелКому"
а признание недействительным решения единоличного исполнительного органа «ВымпелКома» — генерального директора компании Александра Изосимова — о заключении договора купли-продажи акций УРС. Арбитражные суды отказали Telenor в удовлетворении этих исков. Конфликт между основными акционерами «ВымпелКома» связан с тем, что осенью 2005г. «ВымпелКом» завершил сделку по приобретению УРС
|16.04.2007
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СМАРТС подал в арбитраж два иска к Мининформсвязи
«Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (СМАРТС) подала в арбитраж два иска к министерству информационных технологий и связи РФ относительно заведомо ложной информации, опубликованной на сайте министерства по решению комиссии по 3G. Об этом заявил ген
|11.04.2007
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Арбитраж Ставрополья подтвердил решение ФАС в отношении "ВымпелКома"
ператорами исполнены не были. За неисполнение предписания «ВымпелКом» был привлечен к административной ответственности в размере 200 тыс. руб. «ВымпелКом» обжаловал постановление о наложении штрафа в Арбитражном суде Ставропольского края. Однако суд подтвердил правоту антимонопольного управления.
|19.03.2007
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Арбитраж подтвердил решение астраханского УФАС в отношении ЮТК
ператорам связи. ЮТК не согласилась с решением и предписанием Астраханского УФАС и обжаловала его в Арбитражном суде Астраханской области. Однако арбитраж оставил постановление Астраханского УФ
|31.01.2007
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Русские теряют контроль над «Билайном»
о исполнять решение международного арбитража, оно должно быть подтверждено местным судом, например, Арбитражным судом Москвы, — отмечает директор аналитического департамента юридической ко
|19.09.2006
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Арбитраж Москвы удовлетворил иск "ВымпелКома" о незаконности бездействия ГКРЧ
обильной связи обвиняет ГКРЧ в нерассмотрении своего заявления о возможности использования полос радиочастот в пределах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц на территории Дальневосточного региона. Напомним, Арбитраж Москвы 21 августа 2006 г. отказал в удовлетворении другого иска "ВымпелКома" о признании незаконным бездействия ГКРЧ по рассмотрению заявки о выделении полос радиочастот для работы на
|12.12.2005
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Арбитраж признал законным предписание ФАС в отношении "ВолгаТелекома" на выплату 912 тыс. руб.
ми» номерами Самарской области являются местными, а не междугородными, и этот вывод был подтвержден арбитражным судом. В связи с этим счета за соединения с «федеральными» номерами абоненту имее
|06.06.2005
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Арбитраж отклонил претензии "Книга – Сервис" к почтовикам
ает антимонопольное законодательство, ФАС основывалась на тех же аргументах, которые были отклонены Арбитражным судом. Поэтому «Почта России» уже приступила к обжалованию решения антимонопольно
|04.04.2005
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Вышел "Консультант Арбитраж: налоговые споры"
Компания «Консультант Плюс» выпустила новый продукт по судебной практике — «Консультант Арбитраж: налоговые споры». Он содержит материалы арбитражной практики всех 10 федеральных окружных арбитражных судов: по налоговым спорам, спорам о применении контрольно-кассовой техники, об о
Судебная власть и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 18
|Рейман Леонид 1065 17
|Толстова Татьяна 37 13
|Костыгин Дмитрий 24 10
|Гирев Андрей 77 10
|Васинкевич Михаил 18 9
|Наумов Виктор 126 8
|Федоринов Сергей 25 8
|Кирюшин Геннадий 91 8
|Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 7
|Евтушенков Владимир 217 7
|Фридман Михаил 146 7
|Мейер Август 19 7
|Ройтман Евгений 44 6
|Ивантер Дмитрий 36 6
|Соловьев Игорь 53 6
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|Греф Герман 485 5
|Ананьев Дмитрий 83 5
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|Богатов Антон 79 5
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|Афанасьев Александр 53 4
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