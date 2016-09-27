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Судебная власть Арбитраж Арбитражный суд


Арбитражный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.


27.09.2016 Туркам дали 2 месяца, чтобы отобрать у россиян крупнейшего оператора страны, или уйти самим
25.03.2008 Дочка «Altimo Холдингс» подала иск в международный арбитраж против Telenor
29.01.2008 Altimo: Арбитраж Женевы отклонил большинство претензий Telenor к компании
17.09.2007 Арбитраж подтвердил действительность решения о невыплате дивидендов МГТС
16.04.2007 СМАРТС подал в арбитраж два иска к Мининформсвязи
19.03.2007 Арбитраж подтвердил решение астраханского УФАС в отношении ЮТК
19.09.2006 Арбитраж Москвы удовлетворил иск "ВымпелКома" о незаконности бездействия ГКРЧ
06.06.2005 Арбитраж отклонил претензии "Книга – Сервис" к почтовикам
04.04.2005 Вышел "Консультант Арбитраж: налоговые споры"

Публикаций - 234, упоминаний - 237

Судебная власть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8088 29
Альфа-Групп - Altimo 382 28
Telenor - Теленор 735 20
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7008 16
Telia Company - TeliaSonera 827 16
Киевстар - Kyivstar 503 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 701 11
Google LLC 10986 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9551 9
Сторм 57 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10123 7
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 93 6
Астелит 132 6
АФК Система ПАО 1716 6
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 250 5
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 5
Питерская группа связистов 426 5
Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 5
Apple Inc 11245 5
Microsoft Corporation 23562 4
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 133 4
ВымпелКом - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Скай Мобайл - оператор сотовой связи Кыргызстана 15 4
Dell EMC 4926 4
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 173 4
СМАРТС ГК 519 3
Yandex - Яндекс 5742 3
Samsung Electronics 9759 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 3
Dell Technologies - Dell Computer 2015 3
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 54 3
Amazon Inc - Amazon.com 2811 2
VK - Mail.ru Group 3213 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1646 2
VMware 2146 2
Autodesk 579 2
Meta Platforms - Facebook 4346 2
Western Digital Corporation - WDC 514 2
Xiaomi 1318 2
Cisco Systems 4889 2
Альфа-Групп 665 27
Cukurova 95 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5873 9
LetterOne Holdings - L1 Technology 70 7
IPOC 123 6
МТС Финанс - MTS Finance 7 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2413 4
Альфа-Банк 1606 4
Uber 306 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6220 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 3
Возрождение - Коммерческий банк 327 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 2
Beiten Burkhardt 62 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 674 2
Silver Lake Partners 76 2
Eco Telecom 16 2
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG 6 2
ПромСвязьКапитал 79 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 2
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 2
Газпром ПАО 1163 2
АТФБанк 21 2
Fellowes 32 2
Bain Capital Ventures 34 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1201 2
101Hotels.com 707 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1905 2
Альфа-Эко 52 2
Лента - Сеть розничной торговли 1717 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 92 2
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 5 2
ПСБ - Промсвязьбанк 735 2
Почта России ПАО 2004 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
Vermeer Trust 1 1
Судебная власть - Judicial power 2106 34
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 860 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18118 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2032 13
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 11
Верховный суд Российской Федерации 780 11
Международный арбитраж 32 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10424 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 6
Президент Российской Федерации 3737 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 662 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 5
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 17 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3073 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4532 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3733 4
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 18 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2427 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9217 3
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 18 3
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 62 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 3
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 52 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 35 2
Президент Украины 119 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 202 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 2
Районный суд Киева 15 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 528 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 348 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 83 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 9
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 207 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 51 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 13 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25218 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17612 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79534 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7837 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53761 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39393 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4004 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4475 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22088 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21510 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13620 6
Проверка контрагентов 1506 6
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6607 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9001 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26001 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4098 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26124 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12141 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9154 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 605 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3483 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10917 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4502 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3694 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4281 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11442 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10111 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17384 3
TravelTech - цифровые технологии в туристической отрасли (туризм) 238 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 1319 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3789 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10999 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9176 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17395 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15050 2
NAND flash memory - флеш-память 596 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5512 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7587 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4110 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8186 2
Apple iPhone 6 6196 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 720 6
Microsoft Windows 2000 12707 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 176 6
Google YouTube - Видеохостинг 2443 4
Google Android 12626 3
Microsoft Windows 14498 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6648 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 341 2
Samsung Pay 282 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 153 1
Google Global Cache 11 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 60 1
Google Android APP - Advanced Protection Program 579 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 117 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 1
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 261 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 166 1
Apple Screen Time - Родительский контроль 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 470 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 114 1
Samsung Galaxy Z Fold - Серия смартфонов 31 1
Toyota Prius 45 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 1
Linux - Debian GNU 361 1
Точка X - Точка XS 5 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 92 1
Age of Kings 3449 1
ICANN NAF - National Arbitration Forum - Национальный арбитражный форум 10 1
Cinemood Storyteller 4 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4149 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 63 1
Apple iOS 6849 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 903 1
Рейман Леонид 1031 6
Фридман Михаил 110 6
Иванова-Галицина Анна 16 5
Путин Владимир 2748 4
Наумов Виктор 125 4
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 113 4
Евтушенков Владимир 200 4
Кочетков Владислав 247 3
Акаев Айдар 25 3
Бакиев Максим 41 3
Бескоровайный Андрей 49 3
Фетисов Глеб 16 3
Бакиев Курманбек 49 3
Бабаев Кирилл 55 3
Рожецкин Леонид 48 3
Ананьев Дмитрий 79 2
Малофеев Константин 111 2
Ананьев Алексей 109 2
Опанасенко Всеволод 126 2
Киселев Олег 24 2
Богатов Антон 79 2
Ивантер Дмитрий 35 2
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 2
Костыгин Дмитрий 23 2
Авен Петр 32 2
Смирнов Александр 58 2
Мейер Август 13 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
Васинкевич Михаил 17 2
Алифанов Кирилл 64 2
Боярсков Борис 36 2
Серго Антон 41 2
Мамут Александр 129 2
Гирев Андрей 77 2
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 2
Волошкина Татьяна 8 2
Жупанов Андрей 8 2
Чадов Андрей 4 2
Иодко Алексей 9 2
Мамакин Владимир 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 123757 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39572 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50305 32
Турция - Турецкая республика 2086 20
Норвегия - Королевство 1770 19
Великобритания - Лондон 2371 19
Украина 7301 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12959 17
Швейцария - Женева 322 15
Великобритания - Виргинские Острова 224 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15124 12
Швеция - Королевство 3499 11
США - Нью-Йорк 2811 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17175 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1051 9
США - Нью-Йорк штат 234 6
Финляндия - Финляндская Республика 3479 6
Египет - Арабская Республика 831 5
Украина - Киев 942 5
Великобритания - Остров Мэн 77 5
Европа 21350 5
Европа Восточная 3003 5
Южная Корея - Республика 6301 4
Швеция - Стокгольм 379 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1202 4
Нидерланды 3317 4
Кипр - Республика 427 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2033 4
Италия - Итальянская Республика 4231 4
Швейцария - Цюрих 263 4
Люксембург Великое Герцогство 399 3
Германия - Федеративная Республика 12034 3
Япония 12948 3
Австрия - Вена 249 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6338 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2380 3
Киргизия - Бишкек 116 3
Казахстан - Республика 4872 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 300 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3510 63
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42260 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6321 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41963 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14146 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3294 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6094 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4142 10
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1071 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4998 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5267 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4922 8
Кредитование - Сrediting - Заём 5661 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9237 7
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 961 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20526 7
Энергетика - Energy - Energetically 4327 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2466 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1988 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4063 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1761 5
Финансовые показатели 2081 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15182 5
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4533 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1677 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6887 5
Регистратор 1374 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3512 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5199 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3935 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1530 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10475 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24132 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4280 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5434 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8336 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10004 3
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 47 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1757 3
Internet Economy - Интернет-экономика 5485 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11012 20
Коммерсантъ - Издательский дом 1254 5
Thomson Reuters - Рейтер 5777 5
Forbes - Форбс 637 3
Царьград - телеканал 20 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 3
РИА Новости 808 3
Ведомости 571 3
Bloomberg 1117 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 2
Times 649 1
Economic Times 42 1
Mash - telegram-канал 9 1
Лига.нет 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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