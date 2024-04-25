Три из четырех документов подаются в арбитражные суды России онлайн через сервис «Мой арбитр» В 2023 г. совокупный объем документов, подаваемых в арбитражные суды онлайн через сервис «‎Мой арбитр», достиг 15,7 млн, что составило 74% от общего объема всех подаваемых документов в арбитражные суды России. Об этом CNews сообщили предс

Онлайн-магазины в России получат особый закон, особую платежную систему и особый арбитраж е прав потребителей, в частности, установить единые правила возврата товаров, приобретенных в интернете и в обычной рознице. Также следует развиваться механизмы досудебного разрешения споров и онлайн-арбитража в электронной торговле, разработать Этический кодекс в сегменте B2B и обеспечить возможность создания участниками рынка саморегулируемой организации. Большой проблемой является продаж

Туркам дали 2 месяца, чтобы отобрать у россиян крупнейшего оператора страны, или уйти самим й на исполнение своего решения. Если компания не сможет определиться, то, в соответствии с решением арбитража, это будет рассматриваться как желание турецкой группы продать россиянам свою долю

Суд признал оправданными действия «Ростелекома» по установке разных тарифов на интернет для разных населенных пунктов ения антимонопольного органа. К моменту слушания дела уже в третьей судебной инстанции, Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа, поступила кассационная жалоба компании «Новгород Де

«Альфа-групп» подставила хозяев крупнейшего оператора Турции на $932 млн ь компенсацию ущерба в размере $1,8 млрд. Поняв, что Cukurova не собирается исполнять и это решение арбитража, TeliaSonera стала добиваться лишь выплаты компенсации. Скандинавская TeliaSonera н

СЭД Directum внедряют в Арбитражном суде Томской области Группа компаний «Интант» – сертифицированный партнер компании Directum – приступила к внедрению ECM-системы Directum в Арбитражном суде Томской области. Открытость и доступность правосудия – одно из приоритетных направлений государственной политики РФ. Применение информационных технологий обеспечивает прозрачно

Турагентство требует от ИТ-аутсорсера вернуть деньги занимающейся офшорным программированием компанией Miratech UK решения Международного коммерческого арбитража при торгово-промышленной палате (ТПП) Украины. Причиной разбирательств между сторон

КРОК внедрил IBM FileNet в арбитражном суде Марий Эл Компания КРОК завершила внедрение аппаратно-программного комплекса «Электронное дело» в арбитражном суде республики Марий Эл. Комплекс реализован на платформе IBM FileNet. Это первое в России внедрение платформы IBM FileNet в государственных структурах. Целью проекта являлось повы

Арбитраж утвердил мировое соглашение между СМАРТС и «Волгателекомом» дставитель «Волгателекома», сделку планируется осуществить не позднее 11 июля. Остальные условия договора купли-продажи не разглашаются. Мировое соглашение вступило в силу сразу после его утверждения арбитражным судом Нижегородской области. Как сообщалось ранее, иск СМАРТС к "Волгателекому" был подан 18 апреля 2008 г. Как заявлял ранее генеральный директор СМАРТС Андрей Гирев, в декабре 200

В Арбитражном суде Свердловской области внедрили голосовой портал Компания КРОК совместно с Avaya успешно внедрили инновационное решение - «Голосовой портал арбитражного суда» в Арбитражном суде Свердловской области в рамках проекта «Электронный обмен информацией между арбитражными судами Российской Федерации и лицами, участвующими в судебных делах», обеспечив один из

Скандинавы нечаянно помогли турецким планам «Альфы» году она продала часть акций Turkcell с целью расплатиться с долгами». Между тем, вердикт Венского арбитража может быть, наоборот, выгоден «Альфе». Одновременно с покупкой у Cukurova 49% акций

Altimo: Арбитраж Женевы отклонил большинство претензий Telenor к компании овет директоров "ВымпелКома". В прошлом году Altimo последовала предварительному решению Женевского арбитража и выдвинуло трех своих и одного независимого кандидата. И мы были рады этому решени

Украинские связисты подняли "мятеж" против российских владельцев Как удалось выяснить CNews, холдинг Altimo без публичной огласки предпринял попытку исполнить августовское решение Нью-йоркского арбитража при Международной торговой палате ООН, согласно которому украинская "дочка" россиян - компания "Сторм" - обязана отозвать многочисленные судебные иски к сотовому оператору "Киевстар"

Украинцы защитили Altimo от американцев кационной компании Telenor о принудительном исполнении вынесенного в августе вердикта нью-йоркского арбитража при комиссии ООН по международной торговле. Тогда также по иску Telenor арбитраж пр

Высший Арбитраж удовлетворил требования «Комкор-ТВ» в отношении налоговых вычетов одолжал получать отказ в предоставлении налогового вычета. В течение 2006-2007 гг. компания неоднократно оспаривала аналогичные решения налоговых служб, подав в общей сложности 13 исковых заявлений в арбитражные суды. На сегодняшний день Арбитражным судом Москвы были вынесены 9 решений в пользу «Комкор-ТВ», все они были обжалованы представителями ИФНС в суды вышестоящих инстанций. Результат

Арбитраж подтвердил действительность решения о невыплате дивидендов МГТС в. Иски Владимира Рузанова и Михаила Иванова были отклонены судом. В данный момент, по словам представителя МГТС, против компании в судах не находится ни одного дела по вопросу о дивидендах за 2005г. Арбитраж в сентябре 2006г. отказал Ирине Улановской в удовлетворении иска, но позже кассационная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение. В мае 2007г. текущего год

Арбитраж подтвердил правомерность наложения штрафа УФАС на «ВымпелКом» неисполнение предписания "ВымпелКом" был привлечен к административной ответственности в размере 200 тыс. руб. Не согласившись с действиями Ставропольского УФАС, "Билайн" обжаловал его постановление в Арбитражном суде Ставропольского края. Суд первой инстанции и Арбитражный апелляционный суд признали действия Ставропольского УФАС России законными и обоснованными. В свою очередь, "ВымпелКом"

Altimo вынуждают выбирать между Турцией и Украиной ление и запретил россиянам исполнять выигранные ими решения украинских судов. Решение нью-йоркского арбитража не является вердиктом прямого действия, и теперь Telenor нужно будет добиваться его

Высший арбитраж отказал Telenor в удовлетворении заявления а о признании недействительным решения внеочередного собрания акционеров «ВымпелКома» от 14 сентября 2005 г. по приобретению акций ЗАО «Украинские радиосистемы» (УРС), сообщает РБК. Ранее нижестоящие арбитражные суды отказали в удовлетворении соответствующего иска. Кроме того, 23 апреля 2007 г. ВАС РФ вынес определение об отказе в передаче в президиум суда для пересмотра в порядке надзора д

Высший арбитраж не стал рассматривать жалобу Telenor к "ВымпелКому" а признание недействительным решения единоличного исполнительного органа «ВымпелКома» — генерального директора компании Александра Изосимова — о заключении договора купли-продажи акций УРС. Арбитражные суды отказали Telenor в удовлетворении этих исков. Конфликт между основными акционерами «ВымпелКома» связан с тем, что осенью 2005г. «ВымпелКом» завершил сделку по приобретению УРС

СМАРТС подал в арбитраж два иска к Мининформсвязи «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (СМАРТС) подала в арбитраж два иска к министерству информационных технологий и связи РФ относительно заведомо ложной информации, опубликованной на сайте министерства по решению комиссии по 3G. Об этом заявил ген

Арбитраж Ставрополья подтвердил решение ФАС в отношении "ВымпелКома" ператорами исполнены не были. За неисполнение предписания «ВымпелКом» был привлечен к административной ответственности в размере 200 тыс. руб. «ВымпелКом» обжаловал постановление о наложении штрафа в Арбитражном суде Ставропольского края. Однако суд подтвердил правоту антимонопольного управления.

Арбитраж подтвердил решение астраханского УФАС в отношении ЮТК ператорам связи. ЮТК не согласилась с решением и предписанием Астраханского УФАС и обжаловала его в Арбитражном суде Астраханской области. Однако арбитраж оставил постановление Астраханского УФ

Русские теряют контроль над «Билайном» о исполнять решение международного арбитража, оно должно быть подтверждено местным судом, например, Арбитражным судом Москвы, — отмечает директор аналитического департамента юридической ко

Арбитраж Москвы удовлетворил иск "ВымпелКома" о незаконности бездействия ГКРЧ обильной связи обвиняет ГКРЧ в нерассмотрении своего заявления о возможности использования полос радиочастот в пределах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц на территории Дальневосточного региона. Напомним, Арбитраж Москвы 21 августа 2006 г. отказал в удовлетворении другого иска "ВымпелКома" о признании незаконным бездействия ГКРЧ по рассмотрению заявки о выделении полос радиочастот для работы на

Арбитраж признал законным предписание ФАС в отношении "ВолгаТелекома" на выплату 912 тыс. руб. ми» номерами Самарской области являются местными, а не междугородными, и этот вывод был подтвержден арбитражным судом. В связи с этим счета за соединения с «федеральными» номерами абоненту имее

Арбитраж отклонил претензии "Книга – Сервис" к почтовикам ает антимонопольное законодательство, ФАС основывалась на тех же аргументах, которые были отклонены Арбитражным судом. Поэтому «Почта России» уже приступила к обжалованию решения антимонопольно