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Судебная власть Арбитраж Арбитражный суд

Арбитражный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

СОБЫТИЯ


25.04.2024 Три из четырех документов подаются в арбитражные суды России онлайн через сервис «Мой арбитр»

В 2023 г. совокупный объем документов, подаваемых в арбитражные суды онлайн через сервис «‎Мой арбитр», достиг 15,7 млн, что составило 74% от общего объема всех подаваемых документов в арбитражные суды России. Об этом CNews сообщили предс
24.03.2017 Онлайн-магазины в России получат особый закон, особую платежную систему и особый арбитраж

е прав потребителей, в частности, установить единые правила возврата товаров, приобретенных в интернете и в обычной рознице. Также следует развиваться механизмы досудебного разрешения споров и онлайн-арбитража в электронной торговле, разработать Этический кодекс в сегменте B2B и обеспечить возможность создания участниками рынка саморегулируемой организации. Большой проблемой является продаж
27.09.2016 Туркам дали 2 месяца, чтобы отобрать у россиян крупнейшего оператора страны, или уйти самим

й на исполнение своего решения. Если компания не сможет определиться, то, в соответствии с решением арбитража, это будет рассматриваться как желание турецкой группы продать россиянам свою долю

03.04.2012 Суд признал оправданными действия «Ростелекома» по установке разных тарифов на интернет для разных населенных пунктов

ения антимонопольного органа. К моменту слушания дела уже в третьей судебной инстанции, Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа, поступила кассационная жалоба компании «Новгород Де
03.10.2011 «Альфа-групп» подставила хозяев крупнейшего оператора Турции на $932 млн

ь компенсацию ущерба в размере $1,8 млрд. Поняв, что Cukurova не собирается исполнять и это решение арбитража, TeliaSonera стала добиваться лишь выплаты компенсации. Скандинавская TeliaSonera н
27.11.2009 СЭД Directum внедряют в Арбитражном суде Томской области

Группа компаний «Интант» – сертифицированный партнер компании Directum – приступила к внедрению ECM-системы Directum в Арбитражном суде Томской области. Открытость и доступность правосудия – одно из приоритетных направлений государственной политики РФ. Применение информационных технологий обеспечивает прозрачно
10.08.2009 Турагентство требует от ИТ-аутсорсера вернуть деньги

занимающейся офшорным программированием компанией Miratech UK решения Международного коммерческого арбитража при торгово-промышленной палате (ТПП) Украины. Причиной разбирательств между сторон
25.08.2008 КРОК внедрил IBM FileNet в арбитражном суде Марий Эл

Компания КРОК завершила внедрение аппаратно-программного комплекса «Электронное дело» в арбитражном суде республики Марий Эл. Комплекс реализован на платформе IBM FileNet. Это первое в России внедрение платформы IBM FileNet в государственных структурах. Целью проекта являлось повы
02.07.2008 Арбитраж утвердил мировое соглашение между СМАРТС и «Волгателекомом»

дставитель «Волгателекома», сделку планируется осуществить не позднее 11 июля. Остальные условия договора купли-продажи не разглашаются. Мировое соглашение вступило в силу сразу после его утверждения арбитражным судом Нижегородской области. Как сообщалось ранее, иск СМАРТС к "Волгателекому" был подан 18 апреля 2008 г. Как заявлял ранее генеральный директор СМАРТС Андрей Гирев, в декабре 200
30.04.2008 В Арбитражном суде Свердловской области внедрили голосовой портал

Компания КРОК совместно с Avaya успешно внедрили инновационное решение - «Голосовой портал арбитражного суда» в Арбитражном суде Свердловской области в рамках проекта «Электронный обмен информацией между арбитражными судами Российской Федерации и лицами, участвующими в судебных делах», обеспечив один из

25.03.2008 Дочка «Altimo Холдингс» подала иск в международный арбитраж против Telenor
10.03.2008 Скандинавы нечаянно помогли турецким планам «Альфы»

 году она продала часть акций Turkcell с целью расплатиться с долгами». Между тем, вердикт Венского арбитража может быть, наоборот, выгоден «Альфе». Одновременно с покупкой у Cukurova 49% акций
29.01.2008 Altimo: Арбитраж Женевы отклонил большинство претензий Telenor к компании

овет директоров "ВымпелКома". В прошлом году Altimo последовала предварительному решению Женевского арбитража и выдвинуло трех своих и одного независимого кандидата. И мы были рады этому решени
14.11.2007 Украинские связисты подняли "мятеж" против российских владельцев

Как удалось выяснить CNews, холдинг Altimo без публичной огласки предпринял попытку исполнить августовское решение Нью-йоркского арбитража при Международной торговой палате ООН, согласно которому украинская "дочка" россиян - компания "Сторм" - обязана отозвать многочисленные судебные иски к сотовому оператору "Киевстар"

06.11.2007 Украинцы защитили Altimo от американцев

кационной компании Telenor о принудительном исполнении вынесенного в августе вердикта нью-йоркского арбитража при комиссии ООН по международной торговле. Тогда также по иску Telenor арбитраж пр
08.10.2007 Высший Арбитраж удовлетворил требования «Комкор-ТВ» в отношении налоговых вычетов

одолжал получать отказ в предоставлении налогового вычета. В течение 2006-2007 гг. компания неоднократно оспаривала аналогичные решения налоговых служб, подав в общей сложности 13 исковых заявлений в арбитражные суды. На сегодняшний день Арбитражным судом Москвы были вынесены 9 решений в пользу «Комкор-ТВ», все они были обжалованы представителями ИФНС в суды вышестоящих инстанций. Результат
17.09.2007 Арбитраж подтвердил действительность решения о невыплате дивидендов МГТС

в. Иски Владимира Рузанова и Михаила Иванова были отклонены судом. В данный момент, по словам представителя МГТС, против компании в судах не находится ни одного дела по вопросу о дивидендах за 2005г. Арбитраж в сентябре 2006г. отказал Ирине Улановской в удовлетворении иска, но позже кассационная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение. В мае 2007г. текущего год
22.08.2007 Арбитраж подтвердил правомерность наложения штрафа УФАС на «ВымпелКом»

неисполнение предписания "ВымпелКом" был привлечен к административной ответственности в размере 200 тыс. руб. Не согласившись с действиями Ставропольского УФАС, "Билайн" обжаловал его постановление в Арбитражном суде Ставропольского края. Суд первой инстанции и Арбитражный апелляционный суд признали действия Ставропольского УФАС России законными и обоснованными. В свою очередь, "ВымпелКом"

03.08.2007 Altimo вынуждают выбирать между Турцией и Украиной

ление и запретил россиянам исполнять выигранные ими решения украинских судов. Решение нью-йоркского арбитража не является вердиктом прямого действия, и теперь Telenor нужно будет добиваться его
05.06.2007 Высший арбитраж отказал Telenor в удовлетворении заявления

а о признании недействительным решения внеочередного собрания акционеров «ВымпелКома» от 14 сентября 2005 г. по приобретению акций ЗАО «Украинские радиосистемы» (УРС), сообщает РБК. Ранее нижестоящие арбитражные суды отказали в удовлетворении соответствующего иска. Кроме того, 23 апреля 2007 г. ВАС РФ вынес определение об отказе в передаче в президиум суда для пересмотра в порядке надзора д
14.05.2007 Высший арбитраж не стал рассматривать жалобу Telenor к "ВымпелКому"

а признание недействительным решения единоличного исполнительного органа «ВымпелКома» — генерального директора компании Александра Изосимова — о заключении договора купли-продажи акций УРС. Арбитражные суды отказали Telenor в удовлетворении этих исков. Конфликт между основными акционерами «ВымпелКома» связан с тем, что осенью 2005г. «ВымпелКом» завершил сделку по приобретению УРС

16.04.2007 СМАРТС подал в арбитраж два иска к Мининформсвязи

«Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (СМАРТС) подала в арбитраж два иска к министерству информационных технологий и связи РФ относительно заведомо ложной информации, опубликованной на сайте министерства по решению комиссии по 3G. Об этом заявил ген
11.04.2007 Арбитраж Ставрополья подтвердил решение ФАС в отношении "ВымпелКома"

ператорами исполнены не были. За неисполнение предписания «ВымпелКом» был привлечен к административной ответственности в размере 200 тыс. руб. «ВымпелКом» обжаловал постановление о наложении штрафа в Арбитражном суде Ставропольского края. Однако суд подтвердил правоту антимонопольного управления.
19.03.2007 Арбитраж подтвердил решение астраханского УФАС в отношении ЮТК

ператорам связи. ЮТК не согласилась с решением и предписанием Астраханского УФАС и обжаловала его в Арбитражном суде Астраханской области. Однако арбитраж оставил постановление Астраханского УФ
31.01.2007 Русские теряют контроль над «Билайном»

о исполнять решение международного арбитража, оно должно быть подтверждено местным судом, например, Арбитражным судом Москвы, — отмечает директор аналитического департамента юридической ко
19.09.2006 Арбитраж Москвы удовлетворил иск "ВымпелКома" о незаконности бездействия ГКРЧ

обильной связи обвиняет ГКРЧ в нерассмотрении своего заявления о возможности использования полос радиочастот в пределах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц на территории Дальневосточного региона. Напомним, Арбитраж Москвы 21 августа 2006 г. отказал в удовлетворении другого иска "ВымпелКома" о признании незаконным бездействия ГКРЧ по рассмотрению заявки о выделении полос радиочастот для работы на

12.12.2005 Арбитраж признал законным предписание ФАС в отношении "ВолгаТелекома" на выплату 912 тыс. руб.

ми» номерами Самарской области являются местными, а не междугородными, и этот вывод был подтвержден арбитражным судом. В связи с этим счета за соединения с «федеральными» номерами абоненту имее
06.06.2005 Арбитраж отклонил претензии "Книга – Сервис" к почтовикам

ает антимонопольное законодательство, ФАС основывалась на тех же аргументах, которые были отклонены Арбитражным судом. Поэтому «Почта России» уже приступила к обжалованию решения антимонопольно
04.04.2005 Вышел "Консультант Арбитраж: налоговые споры"

Компания «Консультант Плюс» выпустила новый продукт по судебной практике — «Консультант Арбитраж: налоговые споры». Он содержит материалы арбитражной практики всех 10 федеральных окружных арбитражных судов: по налоговым спорам, спорам о применении контрольно-кассовой техники, об о

Публикаций - 476, упоминаний - 545

Судебная власть и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 82
МегаФон 10742 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 37
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 35
Ростелеком 10948 30
Крок - Croc 1964 30
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 23
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 22
Google LLC 12688 21
Yandex - Яндекс 9216 18
Microsoft Corporation 25775 17
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
Питерская группа связистов 441 17
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 16
Киевстар - Kyivstar 569 16
Ростелеком - Связьинвест 1719 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 12
Cisco Systems 5372 10
Сторм 57 10
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 9
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 9
Google Russia - Гугл Россия 226 8
Dell EMC 5180 8
ФОРС - Центр разработки 703 8
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 8
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Apple Inc 13154 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 7
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 7
Samsung Electronics 11064 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
9594 6
Альфа-Групп 745 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 22
Cukurova 97 18
Почта России ПАО 2370 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 16
Альфа-Банк 1979 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 9
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 8
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Farimex - Фэримекс 30 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 6
George Resources 20 5
Tarino 19 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Евросеть 1421 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 5
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 5
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 4
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 4
Angentro Trading and Investments 23 4
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 4
Газпром ПАО 1493 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
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