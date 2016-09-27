Индексная книга CNews*
Судебная власть Арбитраж Арбитражный суд
Арбитражный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Публикаций - 234, упоминаний - 237
Судебная власть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1031 6
|Фридман Михаил 110 6
|Иванова-Галицина Анна 16 5
|Путин Владимир 2748 4
|Наумов Виктор 125 4
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 113 4
|Евтушенков Владимир 200 4
|Кочетков Владислав 247 3
|Акаев Айдар 25 3
|Бакиев Максим 41 3
|Бескоровайный Андрей 49 3
|Фетисов Глеб 16 3
|Бакиев Курманбек 49 3
|Бабаев Кирилл 55 3
|Рожецкин Леонид 48 3
|Ананьев Дмитрий 79 2
|Малофеев Константин 111 2
|Ананьев Алексей 109 2
|Опанасенко Всеволод 126 2
|Киселев Олег 24 2
|Богатов Антон 79 2
|Ивантер Дмитрий 35 2
|Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 2
|Костыгин Дмитрий 23 2
|Авен Петр 32 2
|Смирнов Александр 58 2
|Мейер Август 13 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
|Васинкевич Михаил 17 2
|Алифанов Кирилл 64 2
|Боярсков Борис 36 2
|Серго Антон 41 2
|Мамут Александр 129 2
|Гирев Андрей 77 2
|Bichara Khaled - Бичара Халед 10 2
|Волошкина Татьяна 8 2
|Жупанов Андрей 8 2
|Чадов Андрей 4 2
|Иодко Алексей 9 2
|Мамакин Владимир 8 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7487 2
|IDC - International Data Corporation 4854 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2165 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222825, в очереди разбора - 874820.
Создано именных указателей - 113120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222825, в очереди разбора - 874820.
Создано именных указателей - 113120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.