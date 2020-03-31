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Сторм
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|31.03.2020
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TAD разработала для «Сторм» платформу для оценки знаний
TAD Development по заказу «Сторм» разработала программную платформу для создания программных комплексов оценки знаний. С помощью комплексов кандидаты смогут проходить промежуточное и итоговое тестирование, изучать справо
|21.11.2008
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Фальшивая визитка обойдется Altimo в $100 тыс./день
д Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство норвежского Telenor о признании неуважения к суду со стороны российского телекоммуникационного холдинга Altimo и его дочерних компаний – украинской «Сторм»,которой принадлежат 43,5% акций сотового оператора «Киевстар», и кипрских Alpren и Hardlake, через которые Altimo владеет «Стормом». Напомним, что в августе прошлого года нью-йоркский ар
|06.11.2007
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Украинцы защитили Altimo от американцев
ном исполнении вынесенного в августе вердикта нью-йоркского арбитража при комиссии ООН по международной торговле. Тогда также по иску Telenor арбитраж признал незаконным действия украинской компании «Сторм» (100% «дочка» входящего в состав «Альфа-групп» телекоммуникационного холдинга Altimo) по блокированию работы совета директоров и собрания акционеров лидирующего на Украине сотового опера
|21.09.2006
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Топ-менеджер Altimo потерял Москву в Харькове
районного суда Харькова. Еще в ноябре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего управляющего директора российского холдинга Altimo Павла Куликова (на фото) к украинской организации «Сторм», через которую холдинг владеет 43,5% акций сотового оператора «Киевстар». Г-н Куликов, представляющий интересы «Сторм» в совете директоров «Киевстара», посчитал, что устав операто
|08.02.2006
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Американцы не пустят русских связистов на Украину?
Норвежский Telenor, владеющий 56,5% акций украинского сотового оператора «Киевстар», обратился с иском в американский суд к другому акционеру оператора — компании «Сторм», являющейся 100-процентной дочкой российского холдинга Altimo. Причиной иска стало нарушение Altimo акционерного соглашения, заключенного Telenor и «Сторм» в 2004 году. В соответс
|20.10.2005
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"Альфа-телеком" проиграла норвежцам в суде
котором отсутствует какой-либо контролирующий акционер, в «Киевстаре» мажоритарным акционером является Telenor (56,5%), тогда как «Альфа» — всего лишь миноритарный акционер (ее украинской дочке «Сторм» принадлежат 43,5% акций). Более того, у «Альфы» даже нет прав блокирующего акционера. Дело в том, что по уставу оператора совет директоров «Киевстара» обязан одобрять того кандидата на д
|03.10.2005
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"Альфа" запретила президенту "Киевстара" руководить компанией
ews со ссылкой на источник, близкий к судебному разбирательству. Запрет на исполнение обязанностей президента компании «Киевстар» наложен уже во второй раз как обеспечительная мера по иску компании «Сторм» о признании нелегитимными некоторых положений устава «Киевстара». Запрет действует до рассмотрения иска по существу. Судебное заседание в Соломенском суде г. Киева, где планировалось рас
Сторм и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Джинс 0 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 1
|Linux OS 11383 1
|Microsoft Windows 16759 1
|Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 80 1
|Бабаев Кирилл 56 11
|Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 7
|Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 7
|Ильяшев Михаил 5 5
|Литовченко Игорь 23 5
|Кучма Леонид 29 5
|Клименко Вадим 6 5
|Кишенин Владимир 5 4
|Туманов Юрий 7 4
|Иванова-Галицина Анна 16 4
|Франчук Елена 5 4
|Малис Олег 86 4
|Moe Trond - Моэ Тронд 5 3
|Куликов Павел 27 3
|Косогов Андрей 33 2
|Ревнова Жанна 2 2
|Жмак Владимир 2 2
|Модин Алексей 6 2
|Акаев Аскар 28 1
|Чернышев Константин 13 1
|Ложкина Ирина 8 1
|Макаренко Виктор 14 1
|Чуйков Юрий 5 1
|Зелинский Сергей 5 1
|Пужидаев Андрей 1 1
|Шадрин Константин 8 1
|Нилов Валерий 1 1
|Латышева Алена 1 1
|Мельник Алексей 1 1
|Гоцуленко Виктор 1 1
|Маляренко Василий 1 1
|Дидковский Алексей 1 1
|Johnston Garrett - Джонстон Гарретт 9 1
|Moland Torstein - Моланд Торстейн 3 1
|Марченко Роман 1 1
|Данилин Алексей 22 1
|Фридман Михаил 146 1
|Яковицкий Алексей 23 1
|Авен Петр 67 1
|Акаев Айдар 29 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11530 16
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 2
|Svenska Dagbladet 4 1
|ComNews - Медиа-бизнес 140 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
|IDC - International Data Corporation 4966 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8527 1
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