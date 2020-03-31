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Сторм

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.03.2020 TAD разработала для «Сторм» платформу для оценки знаний

TAD Development по заказу «Сторм» разработала программную платформу для создания программных комплексов оценки знаний. С помощью комплексов кандидаты смогут проходить промежуточное и итоговое тестирование, изучать справо
21.11.2008 Фальшивая визитка обойдется Altimo в $100 тыс./день

д Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство норвежского Telenor о признании неуважения к суду со стороны российского телекоммуникационного холдинга Altimo и его дочерних компаний – украинской «Сторм»,которой принадлежат 43,5% акций сотового оператора «Киевстар», и кипрских Alpren и Hardlake, через которые Altimo владеет «Стормом». Напомним, что в августе прошлого года нью-йоркский ар
06.11.2007 Украинцы защитили Altimo от американцев

ном исполнении вынесенного в августе вердикта нью-йоркского арбитража при комиссии ООН по международной торговле. Тогда также по иску Telenor арбитраж признал незаконным действия украинской компании «Сторм» (100% «дочка» входящего в состав «Альфа-групп» телекоммуникационного холдинга Altimo) по блокированию работы совета директоров и собрания акционеров лидирующего на Украине сотового опера
21.09.2006 Топ-менеджер Altimo потерял Москву в Харькове

районного суда Харькова. Еще в ноябре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего управляющего директора российского холдинга Altimo Павла Куликова (на фото) к украинской организации «Сторм», через которую холдинг владеет 43,5% акций сотового оператора «Киевстар». Г-н Куликов, представляющий интересы «Сторм» в совете директоров «Киевстара», посчитал, что устав операто
08.02.2006 Американцы не пустят русских связистов на Украину?

Норвежский Telenor, владеющий 56,5% акций украинского сотового оператора «Киевстар», обратился с иском в американский суд к другому акционеру оператора — компании «Сторм», являющейся 100-процентной дочкой российского холдинга Altimo. Причиной иска стало нарушение Altimo акционерного соглашения, заключенного Telenor и «Сторм» в 2004 году. В соответс
20.10.2005 "Альфа-телеком" проиграла норвежцам в суде

котором отсутствует какой-либо контролирующий акционер, в «Киевстаре» мажоритарным акционером является Telenor (56,5%), тогда как «Альфа» — всего лишь миноритарный акционер (ее украинской дочке «Сторм» принадлежат 43,5% акций). Более того, у «Альфы» даже нет прав блокирующего акционера. Дело в том, что по уставу оператора совет директоров «Киевстара» обязан одобрять того кандидата на д
03.10.2005 "Альфа" запретила президенту "Киевстара" руководить компанией

ews со ссылкой на  источник, близкий к судебному разбирательству. Запрет на исполнение обязанностей президента компании «Киевстар» наложен уже во второй раз как обеспечительная мера по иску компании «Сторм» о признании нелегитимными некоторых положений устава «Киевстара». Запрет действует до рассмотрения иска по существу. Судебное заседание в Соломенском суде г. Киева, где планировалось рас

Публикаций - 58, упоминаний - 58

Сторм и организации, системы, технологии, персоны:

Киевстар - Kyivstar 568 55
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 48
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9443 22
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 14
Астелит 137 12
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
МегаФон 10552 8
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 6
EY - Ernst & Young Global 386 5
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 3
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 2
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 2
UMC - United Microelectronics Corporation 338 2
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 1
Intec - Intec Telecom Systems - CompGen - Computer Generation 24 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 1
IBM - International Business Machines Corp 9667 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 1
AT&T Inc 1723 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 666 1
Visor 70 1
TAD Development 4 1
Омега 89 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Системы и Технологии ГК 126 1
IBM Global Services 129 1
Альфа-Групп 744 25
Альфа-Эко 55 6
LV Finance Group - ЛВ Финанс 64 6
Ильяшев и Партнеры ЮФ 8 5
Cukurova 97 4
Intec Holdings 3 3
Ланрусинвест Промышленная группа 7 2
Альфа-Банк 1963 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 2
Fellowes 32 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Eco Telecom 16 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Venture Capital 40 1
Intel Capital 148 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Farimex - Фэримекс 30 1
Судебная власть - Judicial power 2469 16
Районный суд Киева 26 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 7
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 6
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ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 2
Совет судей Российской Федерации 13 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
Международный арбитраж 31 1
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ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Демократическая политическая партия США 121 1
Союз пенсионеров России 9 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29505 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22672 14
Корпоративное управление - Corporate governance 103 3
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 635 2
Оповещение и уведомление - Notification 5772 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
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