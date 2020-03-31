TAD разработала для «Сторм» платформу для оценки знаний TAD Development по заказу «Сторм» разработала программную платформу для создания программных комплексов оценки знаний. С помощью комплексов кандидаты смогут проходить промежуточное и итоговое тестирование, изучать справо

Фальшивая визитка обойдется Altimo в $100 тыс./день д Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство норвежского Telenor о признании неуважения к суду со стороны российского телекоммуникационного холдинга Altimo и его дочерних компаний – украинской «Сторм»,которой принадлежат 43,5% акций сотового оператора «Киевстар», и кипрских Alpren и Hardlake, через которые Altimo владеет «Стормом». Напомним, что в августе прошлого года нью-йоркский ар

Украинцы защитили Altimo от американцев ном исполнении вынесенного в августе вердикта нью-йоркского арбитража при комиссии ООН по международной торговле. Тогда также по иску Telenor арбитраж признал незаконным действия украинской компании «Сторм» (100% «дочка» входящего в состав «Альфа-групп» телекоммуникационного холдинга Altimo) по блокированию работы совета директоров и собрания акционеров лидирующего на Украине сотового опера

Топ-менеджер Altimo потерял Москву в Харькове районного суда Харькова. Еще в ноябре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего управляющего директора российского холдинга Altimo Павла Куликова (на фото) к украинской организации «Сторм», через которую холдинг владеет 43,5% акций сотового оператора «Киевстар». Г-н Куликов, представляющий интересы «Сторм» в совете директоров «Киевстара», посчитал, что устав операто

Американцы не пустят русских связистов на Украину? Норвежский Telenor, владеющий 56,5% акций украинского сотового оператора «Киевстар», обратился с иском в американский суд к другому акционеру оператора — компании «Сторм», являющейся 100-процентной дочкой российского холдинга Altimo. Причиной иска стало нарушение Altimo акционерного соглашения, заключенного Telenor и «Сторм» в 2004 году. В соответс

"Альфа-телеком" проиграла норвежцам в суде котором отсутствует какой-либо контролирующий акционер, в «Киевстаре» мажоритарным акционером является Telenor (56,5%), тогда как «Альфа» — всего лишь миноритарный акционер (ее украинской дочке «Сторм» принадлежат 43,5% акций). Более того, у «Альфы» даже нет прав блокирующего акционера. Дело в том, что по уставу оператора совет директоров «Киевстара» обязан одобрять того кандидата на д