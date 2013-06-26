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Bitel
Бител
МобиКард
сотовый оператор Киргизии



26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС
01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери
13.01.2011 МТС заплатит $176 млн за несуществующий актив
01.12.2007 «Билайну» расчистили путь в Киргизию
31.08.2007 МТС и «ВымпелКом» на грани войны в Киргизии
31.05.2007 МТС объявила о пересмотре финансовых результатов за 2006 г.
07.03.2007 МТС засудит Altimo
19.01.2007 МТС по-прежнему не может попасть в Киргизию
23.11.2006 МТС запугала «Билайн»
01.09.2006 От МТС потребовали возврата дивидендов
05.07.2006 АФК "Система" будет судиться за BiTel
04.07.2006 Русские связисты вынудили киргизов ликвидироваться
30.06.2006 Русские связисты продолжают экспансию в Азию
10.05.2006 МТС отодвинул "Билайн" от Киргизии
03.02.2006 Русские хакеры лишили киргизов SMS?
27.12.2005 У МТС появился неожиданный кредитор
19.12.2005 От BiTel остался один лишь коммутатор
19.12.2005 BiTel опустошен
16.12.2005 Сеть сотового оператора BiTel в Киргизии включена, однако офис и коммутатор остаются захваченными
15.12.2005 МТС пришла - связь пропала
15.12.2005 Офис "Бител" в Бишкеке захвачен людьми в милицейской форме, почти 500 тыс. человек остались без связи
15.12.2005 МТС подменили "Мегафоном"
13.12.2005 МТС вступили в борьбу за BiTel
12.12.2005 МТС купила Tarino
22.11.2005 Акаева заставят отдать киргизского монополиста?
11.11.2005 Киргизский монополист может бесплатно отойти русским
27.10.2005 Конфликт связистов: правительство России просят вмешаться
26.10.2005 Русские захватывают киргизского "сотовика"
24.05.2005 Акаев-младший остался владельцем киргизского монополиста
19.05.2005 Английский суд не пускает "Альфу" в Киргизию
11.05.2005 "Альфа" поссорила киргизский суд с прокуратурой
29.04.2005 "Альфа" завладела киргизским монополистом
14.04.2005 Акаев-младший продал BiTel Назарбаеву
12.04.2005 "Альфа" не увидит денег киргизского монополиста?
31.03.2005 МТС унаследует сотовый бизнес Акаева?
28.03.2005 Киргизы-революционеры разграбили сотовика-монополиста
15.02.2005 Киргизы и питерские образовали коалицию против "Альфы"
24.01.2005 "Альфа" и "питерские" снова на ножах
31.07.2003 Киргизский Bitel подключил 80 тыс. абонентов

Публикаций - 93, упоминаний - 244

Bitel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8549 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7516 41
Альфа-Групп - Altimo 381 34
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 26
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6235 22
АФК Система ПАО 1622 16
Telenor - Теленор 715 13
Питерская группа связистов 194 12
Turkcell 312 10
Telia Company - TeliaSonera 783 10
Киевстар 435 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 634 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 7
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 106 7
СМАРТС Компания 500 6
Ростелеком - Связьинвест 1657 6
Buztel 30 5
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 5
Visor 54 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2237 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 3
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 21 3
Fintur 52 3
Синтерра - Synterra 755 3
Vodafone Group 1267 2
МТС - Система Телеком 86 2
Рустелеком ТК 255 2
Астелит 124 2
Vertu 112 2
Сторм 54 2
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 168 2
Millicom International Cellular SA 49 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 2
Meta - Facebook 4129 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 2
Apple Inc - Эппл Рус 10123 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 80 2
Fellowes 32 28
Альфа-Групп 592 22
IPOC 121 16
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 5
Cukurova 87 3
ТНК-ВР Холдинг 236 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1912 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 2
Евросеть 1342 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4848 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 46 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 2
RTP Global 7 1
Intel Capital 149 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
Redline Capital 1 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 1
РОСНО СК 163 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
Меркури - Mercury 64 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 1
Segezha Group - Сегежа Групп 90 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
Merrill Lynch 427 1
Uber 275 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 106 1
ПромСвязьКапитал 66 1
BP - British Petroleum 106 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 228 1
Альфа-Банк 1335 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
БТА Банк - Туран Алем 25 1
МТС банк 268 1
Аэрофлот 618 1
Районный суд Бишкек 19 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 7
Верховный суд Российской Федерации 289 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7364 3
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 3
Международный арбитраж 12 2
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 2
Администрация Президента РФ 325 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 1
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 1
World Bank Group - Всемирный банк 241 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 1
Президент Российской Федерации 1729 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 1
Счётная палата РФ 556 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 6
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 92 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 2
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12133 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4209 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2647 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 397 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 273 5
Apple iOS 6245 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 107 1
Акаев Айдар 16 16
Акаев Аскар 22 16
Сидоров Василий 50 8
Шершнев Денис 7 6
Евтушенков Владимир 186 6
Бакиев Курманбек 46 6
Бабаев Кирилл 54 6
Рейман Леонид 1001 4
Бакиев Максим 40 4
Гончарук Александр 88 4
Модин Алексей 4 4
Еримбетов Искандер 5 4
Меламед Леонид 149 3
Фридман Михаил 89 3
Брюквин Юрий 280 3
Изосимов Александр 188 3
Брагинский Андрей 22 3
Кирюшин Геннадий 90 3
Путин Владимир 2442 3
Батанов Андрей 16 2
Лейвиман Александр 12 2
Кузьмичев Алексей 12 2
Усманов Алишер 255 2
Маевский Игорь 30 2
Нефедов Павел 44 2
Ивантер Дмитрий 32 2
Маевский Леонид 57 2
Хан Герман 10 2
Назарбаев Нурсултан 78 2
Новицкий Евгений 32 2
Текебаев Омурбек 9 2
Меламед Александр 43 2
Зубов Дмитрий 11 2
Каримова Гульнара 90 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
Богатов Антон 79 2
Горбатовский Александр 7 2
Возианов Дмитрий 14 2
Рожецкин Леонид 46 2
Королев Игорь 61 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 905 67
Россия - Российская федерация - РФ 82485 29
Киргизия - Бишкек 102 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12064 15
Великобритания - Лондон 1840 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 12
Казахстан - Республика 4138 11
Великобритания - Виргинские Острова 161 11
Люксембург Великое Герцогство 356 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26691 7
Узбекистан - Республика 1254 7
Украина 5529 7
Туркмения - Туркменистан 389 6
Турция - Турецкая республика 1478 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11579 6
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 4
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 4
Камбоджа - Королевство 116 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34006 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 4
Таджикистан - Республика 712 4
Великобритания - Уэльс 81 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 858 3
Индия - Республика 4085 3
Грузия 1032 3
Индонезия - Республика 771 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 396 2
Канада 3058 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1444 2
Африка - Африканский регион 2667 2
Латинская Америка 1345 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 2
Норвегия - Королевство 1048 2
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
Швеция - Стокгольм 352 2
Европа Восточная 2814 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 2
Великобритания - Остров Мэн 19 2
Швеция - Королевство 1813 2
США - Нью-Йорк 2587 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 44 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 8
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Forbes - Форбс 560 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
The Guardian - Британская газета 314 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Вечерний Бишкек - газета 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2661 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
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