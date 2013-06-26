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Bitel Бител МобиКард сотовый оператор Киргизии

Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии

СОБЫТИЯ

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26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС

. Подписание соглашения означает конец длительного конфликта вокруг киргизского сотового оператора «Бител», начавшегося еще в 2005 г. Напомним, «Бител» был крупнейшим сотовым оператором

01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери

онеры корпорации не будут исполнять данное 5 лет назад обещание оплатить за МТС (53% ее акций принадлежат «Системе») долг в $176 млн, возникший из-за сделки по покупке киргизского сотового оператора «Бител». Как пояснил Евтушенков, гарантии оплатить возможный долг были временными, и их срок «давно» истек. В пресс-службе МТС уточнили, что гарантии давались осенью 2006 г. сроком на 3 года, то
13.01.2011 МТС заплатит $176 млн за несуществующий актив

очки» MTS Finance на ноябрьское решение арбитража по делу об акциях киргизского сотового оператора «Бител». Согласно решению арбитража, МТС обязана выполнить опционное соглашение типа put, закл
01.12.2007 «Билайну» расчистили путь в Киргизию

гистрированных в этой республике дочерних предприятий МТС — Flaxendale Holdings, Kyrgyz Mobil Tel и George Resources — относительно их прав на некогда главного мобильного оператора Киргизии BiTel. Эти офшоры владели 100% акций BiTel, но после покупки их в конце 2005 г. компанией МТС офис оператора был захвачен, а его имущество и абонентская база переданы «дочке» российского
09.10.2007 «Система» призывает пересмотреть тендер по продаже Sky Mobile

ие в связи с тем, что Sky Mobile получил активы ведущего киргизского оператора мобильной связи ООО «Бител» («Бител»), переданные ему, по мнению «Системы», неправомерным путем. По словам

31.08.2007 МТС и «ВымпелКом» на грани войны в Киргизии

т более 1 млн. абонентов. До 24 марта 2005 г. контрольный пакет оператора (в то время он назывался «Бител») принадлежали Айдару Акаеву, сыну экс-президента Кыргызстана, но во время известной «т
31.08.2007 Продажа Sky Mobile может поссорить двух российских операторов

ародный арбитраж вынес решение, из которого следует, что у МТС есть основания продолжить борьбу за "Бител". В ходе разбирательства компания KMIC, у которой якобы приобрела "Бител" компан
31.05.2007 МТС объявила о пересмотре финансовых результатов за 2006 г.

ТС Финанс» опциона на покупку 49% Tarino Limited, бывшего владельца киргизского сотового оператора «БиТел» (торговая марка BiTel), у компании Nomihold Securities за $170 млн., сообщает РБК. В с
07.03.2007 МТС засудит Altimo

МТС объявила о подаче иска в Высший суд правосудия острова Мэн против киргизских сотовых операторов Bitel и Sky Mobile, владельца последнего — российского холдинга Altimo — и еще восьми компани
19.01.2007 МТС по-прежнему не может попасть в Киргизию

рних компаний с целью передачи ОАО «МТС» за $170 млн остальной доли в киргизском сотовом операторе «БиТел» (торговая марка BiTel), поскольку основное соглашение в этой сделке не было исполнено

23.11.2006 МТС запугала «Билайн»

торых мы предупредили о возможных судебных претензиях в случае осуществления данной сделки», - говорится в пресс-релизе МТС. Еще в прошлом году МТС приобрела лидера сотового рынка Киргизии – компанию BiTel, однако через несколько дней после покупки офис оператора был захвачен некой российской структурой «Резервспецмет». По мнению МТС, за произошедшим стоит холдинг Altimo, правда, его предст
01.09.2006 От МТС потребовали возврата дивидендов

адеющего ими офшора Tarino Trading были приобретены МТС в декабре прошлого года за $150 млн. Целью данной сделки было получение контроля над крупнейшим сотовым оператором республики Киргизстан — BiTel, 100% акций которого принадлежало в тот момент трем вышеупомянутым офшорам. Однако через несколько дней после объявления об этой покупке офис BiTel был захвачен и контроль над опер
05.07.2006 АФК "Система" будет судиться за BiTel

через суд добиться восстановления прав собственности на киргизского сотового оператора BiTel (ООО «Бител»), заявил журналистам председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков,
04.07.2006 Русские связисты вынудили киргизов ликвидироваться

Компания BiTel, контролирующая 90% сотового рынка Киргизии, сообщила о намерении продать собственный имущественный комплекс другому местному оператору — Sky Mobile (SM). В компании объяснили это ри
30.06.2006 Русские связисты продолжают экспансию в Азию

ператора в стандарте GSM". В Altimo обещают в ближайшее время запустить сеть приобретенного оператора. Между тем, весь прошлый год Altimo боролась за лидера киргизского сотового рынка — компанию BiTel, обслуживающую 90% сотовых абонентов в республике. В какой-то момент Altimo объявила о выходе из игры, продав свои права на оператора до этого неизвестной российской структуре «Резервспец
10.05.2006 МТС отодвинул "Билайн" от Киргизии

авление в зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Fellowes International Holdings, через которую входящий в "Альфа-групп" российский холдинг Altimo боролся за сотового оператора BiTel. "Таким образом, подтверждено, что внешний управляющий является единственным юридическим представителем компании Fellowes в связи с решениями, принятыми на Британских Виргинских островах

03.02.2006 Русские хакеры лишили киргизов SMS?

5 декабря прошлого года, в ходе которых контроль над главным сотовым оператором в республике — Bitel — перешел от МТС к «Резервспецмету». В комиссию вошли представители Минюста, МВД,

27.12.2005 У МТС появился неожиданный кредитор

Напомним, что в «исторический» день 15 декабря произошла смена власти в киргизском GSM-операторе BiTel . МТС, которая всего за три дня до этого объявила о покупке оператора, при поддержке пр
19.12.2005 От BiTel остался один лишь коммутатор

Как ранее сообщал CNews, в прошлый четверг произошла смена власти в компании BiTel. Офис оператора при поддержке милиции был занят представителями неизвестной ранее струк
19.12.2005 BiTel опустошен

Несмотря на то, что работа сети единственного киргизского оператора BiTel была восстановлена, до возобновления нормального функционирования компании еще далеко. Как заявили представители "Резервспецмет" (структуры, установившей контроль над BiTel, "преды
16.12.2005 Сеть сотового оператора BiTel в Киргизии включена, однако офис и коммутатор остаются захваченными

ю Республику как стратегический инвестор", - отмечается в сообщении. Напомним, что 16 декабря офис "Бител" (торговая марка "BiTel") в столице Киргизии Бишкеке был захвачен людьми в милицейской

15.12.2005 МТС пришла - связь пропала

События вокруг BiTel на этой неделе развивались с молниеносной скоростью. В понедельник было объявлено о том
15.12.2005 Офис "Бител" в Бишкеке захвачен людьми в милицейской форме, почти 500 тыс. человек остались без связи

Офис "Бител" - дочерней компании "МобильныеТелеСистемы" (МТС) - в столице Киргизии Бишкеке захвачен
15.12.2005 МТС подменили "Мегафоном"

, вышедшей на рынки стран СНГ, — в 2001 году оператор приобрел контрольный пакет акций таджикского «ТТ-Мобайл». Сейчас в Киргизии услуги в стандарте GSM предоставляет только одна компания — BiTel. Также в стандарте dAMPS работает компания «Кател», а в CDMA2000 — 800 — «АкТел» (торговая марка «Фонекс»). Но, помимо BiTel, GSM-лицензиями в республике обладают еще две
13.12.2005 МТС вступили в борьбу за BiTel

Об интересе МТС к киргизскому GSM-монополисту CNews первым сообщил еще в марте. Однако тогда сделка не состоялась из-за того, что права на BiTel предъявил Altimo. Но, после многочисленных судебных разбирательств и даже смены собственника BiTel, МТС все-таки решилась приобрести киргизского оператора. Ее люксембургская дочка

12.12.2005 МТС купила Tarino

ную долю в компании Tarino, которая является владельцем киргизского оператора сотовой связи BiTel ("Бител"), за $150 млн. у компании "Альянс-Капитал", сообщает РБК. Приобретение было осуществле
22.11.2005 Акаева заставят отдать киргизского монополиста?

Как стало известно CNews, одним из рычагов давления на нунешних владельцев BiTel может стать то обстоятельство, что один из них - Айдар Акаев - сейчас находится в России и даже ведет здесь свой бизнес в сфере недвижимости. В то же время на родине в отношении Акаева-мл
11.11.2005 Киргизский монополист может бесплатно отойти русским

Как ранее писал CNews, в конце октября «Резервспецмет» предпринял попытку силового захвата компании BiTel. Поводом для действий российской структуры стало постановление заместителя министра юстиции Киргизстана Эмильбека Орозбаева, зарегистрировавшего «Резервспецмет» в качестве владельца 100%

27.10.2005 Конфликт связистов: правительство России просят вмешаться

Министерство юстиции Киргизии аннулировало решение экс-замглавы этого ведомства Эмильбека Орозбаева от 19 октября этого года о перерегистрации 100% акций сотового оператора BiTel на «Резервспецмет». Данные действия были осуществлены в соответствии с апрельским решением Бишкекского межрайонного суда, постановившим считать владельцем BiTel компанию Fellowes,

26.10.2005 Русские захватывают киргизского "сотовика"

Вчера в редакцию CNews по электронной почте пришел пресс-релиз, содержащий логотип BiTel и подписанный пресс-службой этой компании. В нем сообщается, что отныне в соответствии с решением министерства юстиции Киргизии единственным собственником BiTel является российская
24.05.2005 Акаев-младший остался владельцем киргизского монополиста

В настоящее время собственниками BiTel — единственного в Киргизии действующего GSM-оператора — являются три офшора с острова Мэн: Flaxendale Holdings Ltd, Kyrgyz Mobil Tel Ltd и George Resources Ltd. Слухи о том, что
19.05.2005 Английский суд не пускает "Альфу" в Киргизию

В настоящее время 100% акций BiTel принадлежат трем офшорам с острова Мэн: Kyrgyz Mobil Tel Ltd, Flaxendale Holdings Ltd и George Resources Ltd, которые в марте этого года были приобретены казахской Seimar Investment, аффи
11.05.2005 "Альфа" поссорила киргизский суд с прокуратурой

Формально за BiTel борются две казахские компании — Fellowes и Seimar investment. Но если вторая действует в интересах казахской же «Альянс-групп», то Fellowes принадлежит «Альфе». В апреле Seimar прио
29.04.2005 "Альфа" завладела киргизским монополистом

В 2003 году владельцы BiTel - три офшорных фирмы с острова Мэн (Kyrgyz Mobil Tel Limited, Flaxendale Holdings Limited и George Resources Limited) – заключили опцион на 100% акций BiTel с бермудским инвестицио
14.04.2005 Акаев-младший продал BiTel Назарбаеву

Изначально опцион на 100% акций BiTel заключил бермудский инвестиционный фонд IPOC, но затем он переуступил права казахской компании Fellowes, которая впоследствии была приобретена холдингом «Альфа-телеком». Fellowes, решив в
12.04.2005 "Альфа" не увидит денег киргизского монополиста?

Конфликт начался с того, что казахская компания Fellowes, впоследствии купленная российским холдингом «Альфа-телеком», приобрела права на 100% акций BiTel у бермудского фонда IPOC, известного своей близостью к «питерским связистам» и участием в борьбе за блокпакет акций «Мегафона». Fellowes решила воспользоваться опционным правом и перевела
31.03.2005 МТС унаследует сотовый бизнес Акаева?

кой компании Fellowes, которая впоследствии была приобретена холдингом “Альфа-телеком”. Fellowes даже перевела часть денег, предусмотренных опционом, но акций оператора так и не получила, а владельцы BiTel попытались по второму разу продать оператора, намереваясь провести для этого тендер. В связи с таким поворотом событий Fellowes обратился в Бишкекский межрайонный суд с иском против офшор
28.03.2005 Киргизы-революционеры разграбили сотовика-монополиста

авительства, а президент Киргизии Аскар Акаев бежал из республики. Период безвластия привел к многочисленным фактам погромов, поджогов и мародерства в Бишкеке. В ходе беспорядков досталось и компании BiTel. «В ночь с 24 на 25 марта в головной офис BiTel ворвались несколько сотен человек, — сообщила CNews пресс-секретарь оператора Оксана Бедаш. — Разбив окна первого этажа, о
15.02.2005 Киргизы и питерские образовали коалицию против "Альфы"

ся единственным в Киргизии действующим GSM-оператором. По данным ACM-Consulting, оператор обслуживает 300 тыс. абонентов, что составляет почти 90% от числа пользователей мобильной связи в республике. BiTel принадлежит трем зарегистрированным на острове Мэн офшорам: Kyrgyzstan Mobitel Limited, Flaxendale Limited и George Resources Limited, за которыми, по слухам, стоят родственники президент
24.01.2005 "Альфа" и "питерские" снова на ножах

ника, близкого к вовлеченной в этот процесс казахской компании Fellowes. Все началось с того, что компания Kmic, принадлежащая бермудскому фонду IPOC Internatinal Growth Fund, заключила с владельцами BiTel договор на покупку 100% его акций. Впоследствии Kmic заключила опцион на переуступку акций BiTel компании Fellowes. Решив воспользоваться своим закрепленным в этом опционе правом,


Публикаций - 101, упоминаний - 153

Bitel и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 50
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 38
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 35
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 25
МегаФон 10742 24
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 20
Питерская группа связистов 441 17
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 14
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 14
Киевстар - Kyivstar 569 13
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 12
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 12
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 11
Visor 70 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 7
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 6
НУР Телеком - NUR Telecom 12 6
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 6
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 4
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CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 4
Кател 4 4
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Millicom International Cellular SA 57 3
Ростелеком 10948 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
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Fintur 57 3
Vertu 119 2
Альфа-Групп 745 30
Fellowes 32 29
Альянс-Капитал 29 26
George Resources 20 20
Tarino 19 18
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 16
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LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Cukurova 97 4
АТФБанк 22 4
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Альянс Банк 20 2
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 2
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
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