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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bitel
Бител
МобиКард
сотовый оператор Киргизии
Публикаций - 93, упоминаний - 244
Bitel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акаев Айдар 16 16
|Акаев Аскар 22 16
|Сидоров Василий 50 8
|Шершнев Денис 7 6
|Евтушенков Владимир 186 6
|Бакиев Курманбек 46 6
|Бабаев Кирилл 54 6
|Рейман Леонид 1001 4
|Бакиев Максим 40 4
|Гончарук Александр 88 4
|Модин Алексей 4 4
|Еримбетов Искандер 5 4
|Меламед Леонид 149 3
|Фридман Михаил 89 3
|Брюквин Юрий 280 3
|Изосимов Александр 188 3
|Брагинский Андрей 22 3
|Кирюшин Геннадий 90 3
|Путин Владимир 2442 3
|Батанов Андрей 16 2
|Лейвиман Александр 12 2
|Кузьмичев Алексей 12 2
|Усманов Алишер 255 2
|Маевский Игорь 30 2
|Нефедов Павел 44 2
|Ивантер Дмитрий 32 2
|Маевский Леонид 57 2
|Хан Герман 10 2
|Назарбаев Нурсултан 78 2
|Новицкий Евгений 32 2
|Текебаев Омурбек 9 2
|Меламед Александр 43 2
|Зубов Дмитрий 11 2
|Каримова Гульнара 90 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
|Богатов Антон 79 2
|Горбатовский Александр 7 2
|Возианов Дмитрий 14 2
|Рожецкин Леонид 46 2
|Королев Игорь 61 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru