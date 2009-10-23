Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бабаев Кирилл
Публикаций - 54, упоминаний - 56
Бабаев Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Групп 580 16
|Cukurova 87 6
|IPOC 121 5
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 4
|Fellowes 32 3
|Deutsche Bank 288 3
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 2
|Альфа-Банк 1314 2
|РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
|Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
|LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
|Dixis - Диксис 341 1
|Цифроград 155 1
|ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
|Intel Capital 149 1
|ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1877 1
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 1
|UBS AG 288 1
|Евросеть 1342 1
|Связной ГК 1083 1
|Газпром ПАО 739 1
|Резникович Алексей 52 4
|Фридман Михаил 89 4
|Яковицкий Алексей 21 2
|Малис Олег 73 2
|Эльдар Муртазин 45 1
|Рейман Леонид 985 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Богатов Антон 76 1
|Морошкин Александр 111 1
|Павлов Николай 12 1
|Химич Роман 39 1
|Изосимов Александр 188 1
|Рожецкин Леонид 41 1
|Акаев Айдар 9 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Ноготков Максим 46 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Греф Герман 337 1
|Данилин Алексей 16 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5605 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 521 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru