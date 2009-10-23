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Бабаев Кирилл



23.10.2009 Русские связисты штурмуют Африку 1
20.05.2009 Altimo: инвесторы предпочитают сотовые рынки развивающихся стран 1
12.03.2009 Активы «Билайна» отбирают и делят 1
22.12.2008 Суд Нью-Йорка подтвердил полное исполнение Altimo судебных предписаний 1
31.10.2008 Altimo погасила кредит перед Deutsche Bank 1
07.10.2008 «Билайн» уходит под контроль русских 1
29.09.2008 "Связной", возможно, договорился о продаже иноритарных пакетов банкам 1
22.09.2008 Русские связисты прозванивают Африку 1
18.08.2008 Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд 1
27.03.2008 Американцы не нашли инсайдеров в «Билайне» 1
26.03.2008 Русские требуют от норвежцев $1 млрд, прикрываясь "Билайном" 2
21.12.2007 Кучма пришел на помощь российским связистам 1
20.12.2007 Суд наложил арест на пакет Altimo в «Киевстаре» 1
04.12.2007 Русские связисты пожертвовали Турцией ради Украины 1
21.11.2007 Главного сотовика Турции закрыли от россиян 1
07.06.2007 Инсайдеров «Билайна» ищут в США 1
28.05.2007 Русские возьмут под контроль главного сотовика Турции? 1
14.05.2007 Индонезию "зачищают" перед приходом русских связистов 1
24.04.2007 Правительство Швеции продаст свою долю в TeliaSonera 1
18.04.2007 Русские связисты поставили «на счетчик» турецких партнеров 1
22.03.2007 Altimo дожала Telenor 1
31.01.2007 Русские теряют контроль над «Билайном» 1
29.01.2007 Altimo получила дурную весть из Женевы 1
26.01.2007 Русские начали второй поход к Индийскому океану 1
24.01.2007 «Киевстару» запретили ходить к аудиторам 1
21.09.2006 Топ-менеджер Altimo потерял Москву в Харькове 1
07.09.2006 Altimo не намерена увеличивать свой пакет в "Вымпелкоме" до контрольного 1
11.07.2006 Altimo заставят потратить $2,5 млрд в Турции? 1
04.07.2006 Русские связисты вынудили киргизов ликвидироваться 1
30.06.2006 Русские связисты продолжают экспансию в Азию 1
29.06.2006 Altimo приобрела 100% долей киргизского сотового оператора Sky Mobile 1
28.06.2006 Норвежцы отбили "Киевстар" y русских 1
27.06.2006 Суд спас "Билайн" от иностранцев 1
06.06.2006 "Билайн" на распутье: норвежцы готовят реванш 1
23.05.2006 "Билайн" обвинили в саботаже 1
13.12.2005 Altimo не опровергает информацию о продаже Buztel 1
12.12.2005 Скандинавы тормозят "Билайн" 1
09.12.2005 Русские инвесторы грозят судом украинским связистам 1
01.12.2005 "Альфа-телеком" больше нет 1
20.09.2005 Генпрокуратуру просят поймать основателя "МегаФона" 1

Публикаций - 54, упоминаний - 56

Бабаев Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Альфа-Групп - Altimo 381 39
Telenor 687 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7439 28
Киевстар 434 23
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 17
Turkcell 311 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6173 10
ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 160 10
Telia Company 782 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8491 8
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 88 6
Buztel 30 6
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 856 5
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 4
Ростелеком - Связьинвест 1654 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7727 2
Vodafone Group 1266 2
Астелит 118 2
Telkom Indonesia - Telkomsel 17 2
MTN Group 32 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 1
ByCell 26 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 1
Cukurova Turkcell Holding - CTH 34 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
АСВТ 91 1
Portugal Telecom 49 1
Azercell Telekom 17 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 168 1
Visor 54 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 30 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Geocell 24 1
Fintur 52 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 100 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 148 1
Альфа-Групп 580 16
Cukurova 87 6
IPOC 121 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 4
Fellowes 32 3
Deutsche Bank 288 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 2
Альфа-Банк 1314 2
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Dixis - Диксис 341 1
Цифроград 155 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
Intel Capital 149 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1877 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 1
UBS AG 288 1
Евросеть 1342 1
Связной ГК 1083 1
Газпром ПАО 739 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1719 7
Верховный суд Российской Федерации 288 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 562 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 735 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1941 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 1
Счётная палата РФ 554 1
Правительство РФ 2621 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 461 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1868 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2324 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 2
ЛДПР 97 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 2
3G - Стандарт мобильной связи 5059 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 1
Резникович Алексей 52 4
Фридман Михаил 89 4
Яковицкий Алексей 21 2
Малис Олег 73 2
Эльдар Муртазин 45 1
Рейман Леонид 985 1
Шалманов Сергей 194 1
Богатов Антон 76 1
Морошкин Александр 111 1
Павлов Николай 12 1
Химич Роман 39 1
Изосимов Александр 188 1
Рожецкин Леонид 41 1
Акаев Айдар 9 1
Кочетков Владислав 222 1
Ноготков Максим 46 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Греф Герман 337 1
Данилин Алексей 16 1
Украина 5497 15
Россия - Российская федерация - РФ 81901 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11992 11
Швейцария - Женева 315 7
Узбекистан - Республика 1247 6
Великобритания - Виргинские Острова 161 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 899 5
Турция - Турецкая республика 1468 5
Казахстан - Республика 4109 5
Индонезия - Республика 770 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33804 4
Украина - Киев 905 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26513 3
Норвегия - Королевство 878 3
США - Нью-Йорк 2583 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 766 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1212 2
Таджикистан - Республика 711 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 852 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 2
Бурунди - Республика 55 2
Египет - Арабская Республика 633 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 173 2
Ангола - Республика 29 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1224 2
Африка - Африканский регион 2656 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Индия - Республика 4057 2
Колумбия - Республика 390 1
Швеция - Королевство 1757 1
Беларусь - Белоруссия 3181 1
Африка Южная 329 1
Армения - Республика 1035 1
Зимбабве - Республика 102 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 1
Нигерия - Федеративная Республика 232 1
Перу - Республика 217 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9383 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Thomson Reuters - Рейтер 5605 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 521 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2570 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
Mobile Research Group 65 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 50992.
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