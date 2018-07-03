CK Hutchison Holdings Limited — гонконгская диверсифицированная международная группа компаний, контролируемая бизнесменом Ли Ка-шином. Компания является частью более широкой структуры, ранее известной как Hutchison Whampoa, и включает в себя активы в портовом бизнесе, розничной торговле, инфраструктуре, энергетике и телекоммуникациях. В телекоммуникационном сегменте CK Hutchison Holdings владеет и управляет мобильными операторами под брендом «3» (Three) в ряде стран, включая Италию, Великобританию, Австрию, Данию, Швецию, Ирландию, Австралию, Гонконг, Макао, Индонезию, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.

В 2016 году CK Hutchison Holdings приобрела у группы Veon (материнской структуры российского «Билайна») 50%-ную долю в совместном предприятии Wind Tre в Италии за 2,45 млрд евро, став единственным владельцем компании. До этого Wind Tre была образована в результате слияния итальянских активов Wind (принадлежавшего Veon) и «3» Italia (принадлежавшего Hutchison). Сделка была одобрена Европейской комиссией при условии продажи части инфраструктуры и частот французскому оператору Iliad, чтобы сохранить конкуренцию на рынке.

CK Hutchison Holdings развивает сети 3G и 4G/LTE, использует технологии WCDMA (UMTS) и CDMA2000, а также внедряет VoIP-сервисы, мобильное ТВ, видеосвязь и мобильные платежи. Компания сотрудничала с Skype, Microsoft (MSN), NTT DoCoMo (i-mode), Ericsson, NEC, Siemens, LG, Motorola и Nokia в развертывании оборудования и контента. Также Hutchison участвовала в инициативах по стандартизации мобильных платформ, включая OMTP и доменную зону .MOBI.

Судебных разбирательств с участием CK Hutchison Holdings или её ключевых руководителей в представленных материалах не указано. Однако отмечено, что в 2000-х годах Hutchison Whampoa отказалась от участия в покупке Global Crossing из-за возражений американских властей, связанных с предполагаемыми связями с китайским правительством.

Конкурирующие компании на телекоммуникационных рынках, где присутствует CK Hutchison Holdings: