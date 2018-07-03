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CK Hutchison Holdings
CK Hutchison Holdings Limited — гонконгская диверсифицированная международная группа компаний, контролируемая бизнесменом Ли Ка-шином. Компания является частью более широкой структуры, ранее известной как Hutchison Whampoa, и включает в себя активы в портовом бизнесе, розничной торговле, инфраструктуре, энергетике и телекоммуникациях. В телекоммуникационном сегменте CK Hutchison Holdings владеет и управляет мобильными операторами под брендом «3» (Three) в ряде стран, включая Италию, Великобританию, Австрию, Данию, Швецию, Ирландию, Австралию, Гонконг, Макао, Индонезию, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.
В 2016 году CK Hutchison Holdings приобрела у группы Veon (материнской структуры российского «Билайна») 50%-ную долю в совместном предприятии Wind Tre в Италии за 2,45 млрд евро, став единственным владельцем компании. До этого Wind Tre была образована в результате слияния итальянских активов Wind (принадлежавшего Veon) и «3» Italia (принадлежавшего Hutchison). Сделка была одобрена Европейской комиссией при условии продажи части инфраструктуры и частот французскому оператору Iliad, чтобы сохранить конкуренцию на рынке.
CK Hutchison Holdings развивает сети 3G и 4G/LTE, использует технологии WCDMA (UMTS) и CDMA2000, а также внедряет VoIP-сервисы, мобильное ТВ, видеосвязь и мобильные платежи. Компания сотрудничала с Skype, Microsoft (MSN), NTT DoCoMo (i-mode), Ericsson, NEC, Siemens, LG, Motorola и Nokia в развертывании оборудования и контента. Также Hutchison участвовала в инициативах по стандартизации мобильных платформ, включая OMTP и доменную зону .MOBI.
Судебных разбирательств с участием CK Hutchison Holdings или её ключевых руководителей в представленных материалах не указано. Однако отмечено, что в 2000-х годах Hutchison Whampoa отказалась от участия в покупке Global Crossing из-за возражений американских властей, связанных с предполагаемыми связями с китайским правительством.
Конкурирующие компании на телекоммуникационных рынках, где присутствует CK Hutchison Holdings:
- Vodafone Group
- Telefónica (O2)
- Orange (France Télécom)
- Deutsche Telekom (T-Mobile)
- Iliad Group (Free Mobile)
- TIM (Telecom Italia)
- Wind Tre (до полного поглощения)
- Reliance Jio (в Азии)
- Airtel
- Telstra (в Австралии)
СОБЫТИЯ
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eon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») договорилась с гонконгской CK Hutchison Holdings о продаже ей доли в совместном итальянском сотовом операторе Wind Tre. Как
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«Билайн» продал свои частоты и вышки в Италии, чтобы задобрить Евросоюз
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Евросоюз заставит «Билайн» поделиться собственностью
Vimpelcom и Hutchison готовятся поделиться активамиОператоры Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») и гонконгский холдинг Hutchison рассматривают возможность продажи части своих
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ор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, объявил о заключении контракта с одним из ведущих телеком-холдингов евразийского рынка мобильной связи – компанией Hutchison Asia Telecommunications (HAT). Заключенный с HAT контракт по пропуску и обмену трафиком предоставляет новые возможности по развитию международных проектов обеих компаний, внедрению до
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Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») ведет переговоры с гонконгским холдингом Hutchison Whampoa о слиянии итальянских активов обеих структур. Как сообщает агентство Bloomberg, стороны уже договорились о том, кто возглавит объединенную компанию. Речь идет о Максимо Ибарре
|02.06.2008
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Правительство Индии одобрило покупку акций Hutchison Essar британской Vodafone
Правительство Индии одобрило покупку контрольного пакета акций крупнейшего в Индии оператора мобильной связи Hutchison Essar Ltd. британской телекоммуникационной компанией Vodafone Group. Согласно условиям сделки, совместное управление Hutchison Essar перейдет в руки британской Vodafone Group и
|22.03.2007
|Чистая прибыль Hutchison Whampoa в 2006 г. выросла на 40%
|15.03.2007
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Vodafone и Essar group будут совместно управлять Hutchison Essar
Vodafone Group Plc и индийская Essar group подписали соглашение о совместном управлении крупнейшим в Индии оператором мобильной связи Hutchison Essar, сообщает РБК. По условиям сделки, которая еще должна быть одобрена индийским правительством, Vodafone будет принадлежать контрольный пакет в Hutchison Essar, которая буд
|12.02.2007
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Vodafone приобретет Hutchison Essar
Компания Vodafone Group одерживает победу в противоборстве за обладание пакетом акций четвертого по величине индийского оператора мобильной связи Hutchison Essar. Сумма предложения составляет около $19 млрд., включая долги. Сделка даст британской компании, являющейся крупнейшим в мире оператором мобильной связи по количеству абонентов за
|09.02.2007
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Altimo объединилась с японской Nomura в борьбе за Hutchison Essar
Компания Altimo, управляющая телекоммуникационными активами Альфа-группы, объединилась с японской Nomura в борьбе за индийскую Hutchison Essar. Такую информацию распространил индийский деловой телеканал ТВЕМ Profit со ссылкой на неназванные источники. По данным телеканала, консультантом по сделке Altimo наняла частный
|26.01.2007
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Русские начали второй поход к Индийскому океану
Российский телекоммуникационный холдинг Altimo может быть одним из претендентов на покупку акций четвертого по величине индийского сотового оператора Hutchison Essar, сообщает агентство Reuters. «Мы ведем переговоры с обоими владельцами этого оператора о возможном финансировании в обмен на миноритарную долю, — сообщил агентству финансов
|22.12.2006
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Vodafone положил глаз на Индию
Мировой оператор Vodafone планирует купить четвертую по величине сотовую компанию Индии Hutchison Essar. Сумма сделки оценивается в $13 млрд. Но на пути Vodafone может встать второй в Индии по размеру абонентской базы оператор Reliance Communications. Как ожидается, сегодня Vodafo
|06.12.2006
|МТТ подписала договор о присоединении сетей с компанией Hutchison Global
|17.11.2006
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Hutchison Whampoa запустит сервисы фиксированных сетей на мобильниках
Компания Hutchison Whampoa планирует предложить своим клиентам сервисы фиксированных широкополосных сетей, такие, как звонки по интернету и домашнее ТВ, на мобильных телефонах, для того чтобы привлечь п
|24.05.2006
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Hutchison Telecom инвестирует во Вьетнам $655 млн.
технологии CDMA2000 800 Мгц. Сеть планируется развернуть на всей территории Вьетнама. Среди сервисов, предусмотренных соглашением, значатся передача данных, доступ в интернет и беспроводные сервисы. Hutchison Telecom является подразделением гонконгской компании Hutchison Whampoa. По оценкам экспертов, мобильный рынок Вьетнама считается вторым в мире по скорости роста после Китая. CD
|22.03.2006
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Hutchison предоставит 3G-абонентам доступ к MSN
Гонконгский телекоммуникационный конгломерат Hutchison Whampoa предоставит своим абонентам сотовой связи 3-го поколения доступ к сервисам Microsoft: интернет-пейджеру, порталу MSN и почтовой службе Hotmail. Доступ будет открыт для более ч
|02.02.2005
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ТТК и Hutchison стали партнерами
«Компания ТрансТелеКом» (ТТК) и гонконгский оператор связи Hutchison Global Communications (HGC) объявляют о заключении партнерского договора о сотрудничестве в области предоставления международных услуг связи. Это первый телекоммуникационный оператор,
|27.12.2004
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3G-бизнес выходит на биржу
Гонконгский конгломерат Hutchison Whampoa планирует первичное размещение акций (IPO) итальянского подразделения 3G-связи на бирже в Милане. Рыночная стоимость оператора составит, по подсчётам аналитиков, €4 млрд. ($5,
|07.10.2004
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Hutchison Whampoa опять снизила капитализацию HTIL
Руководство Hutchison Whampoa снизило цены на акции своего телекоммуникационного подразделения Hutchison Telecommunications International Limited (HTIL). Снижение составило 8%. Акции планируется выс
|31.03.2004
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Hutchison проводит реструктуризацию своих телеком-активов
Гонконгский промышленный конгломерат Hutchison Whampoa сообщил о реструктуризации своих активов в сфере телекоммуникаций. Для этого, компания создаст новое подразделение, которое будет носить название HIT (Hutchison Interna
|19.03.2004
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Чистая прибыль Hutchison Whampoa за 2003 г. составила $1,85 млрд.
Чистая прибыль гонконгского холдинга Hutchison Whampoa, занимающегося эксплуатацией сетей мобильной связи в ряде стран мира, в 2003 г. составила $1,85 млрд., что совпало с пересмотренным показателем за 2002 г., говорится в сообщен
|16.12.2003
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В мире стало двумя 3G-сетями больше
Конгломерат Hutchison Whampoa совместно с NTT DoCoMo и NEC запустил 3G-сеть в Гонконге. Поставщиком оборудования выступила компания NEC. В настоящее время в сети оператора функционирует раскладной телефон
|14.10.2003
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Hutchison корректирует план развертывания 3G в Британии
Компания Crown Castle, занимающаяся монтажем базовых станций, модифицировала соглашение с телекоммуникационной компанией Hutchison 3G UK по развертыванию ее сети на территории Британских островов. В результате в течение 4-х лет вместо планировавшихся ранее 4000 базовых станций сети нового поколения будет установл
|22.08.2003
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Hutchison подключил 520 тыс. 3G-пользователей по всему миру и терпит убытки
Корпорация Hutchison Whampoa, в ведении которой находятся сети мобильной связи третьего поколения в Британии, Италии и Австралии, сообщила, что по итогам первого полугодия ее убыток составил $500 млн. В п
|26.05.2003
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Hutchison избавился от активов европейских компаний
Гонконгский телекоммуникационный концерн Hutchison Whampoa на днях избавился от половины принадлежащих ему акций европейских телекоммуникационных компаний Vodafone и Deutsche Telekom. Аналитики оценивают стоимость проведенной сделки в
|22.05.2003
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Hutchison лицензировал "клубничку"
Компания Hutchison, запустившая в Британии сеть мобильной связи 3-го поколения "3", решила подогреть интерес публики при помощи "клубнички". Оператор заключил договор с издательством Playboy о лицензиро
|28.04.2003
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KPN отказал Hutchison в займах
KPN Mobile отказался предоставить компании Hutchison 3G UK, обслуживающей сеть мобильной связи третьего поколоения в Британии, займ на $239 млн. KPN владеет 15% акций Hutchison 3G UK. В начале прошлой недели другой крупный акцион
|24.04.2003
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DoCoMo одолжит денег британскому филиалу Hutchison
Крупнейший оператор сотовой связи Японии NTT DoCoMo предоставит займ в 37,8 млрд. иен ($315 млн.) британскому холдингу гонконгского оператора Hutchison — Hutchison 3G UK. DoCoMo владеет 20% пакетом акций холдинга. Ранее в этом году Hutchison заявил о нехватке средств на развитие британской 3G-сети, открытой в марте
|14.04.2003
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3G в Британии: финансовые проблемы остаются
Компания NTT DoCoMo согласилась отсрочить выплату кредита в размере £200 млн. для компании Hutchison 3G UK. В марте компания Hutchison попросила акционеров NTT DoCoMo и голландской KPN осуществить дополнительное финансирование. Владея 20%-ной долей акций, компания DoCoMo получ
|10.04.2003
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Hutchison продает 3G-телефоны за пол-цены
Британский новичок 3G-рынка Hutchison 3G U.K., работающий под маркой "3", решил ввести 50% субсидии на стоимость аппаратов. В феврале оператор сообщал о том, что не собирается субсидировать телефоны, кроме случая покупки
|24.03.2003
|Оборот Hutchison Whampoa составил €1,618 млрд.
|11.03.2003
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Британский Hutchison 3G срочно нуждается в займах
Гонконгский концерн Hutchison, открывший 3-го марта UMTS-сеть в Великобритании, разослал своим крупнейшим акционерам запрос на получение займа на общую сумму $560,5 млн. для поддержания британского филиала Hutc
|07.03.2003
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Hutchison ведет переговоры с Sony Ericsson о поставках 3G-телефонов
Телекоммуникационный концерн Hutchison, запустивший 3 марта 3G-сеть в Британии, пытается быстро ликвидировать дефицит мобильников нового поколения. С другой стороны, Sony Ericsson, представившая в феврале свой первый WCDMA
|03.03.2003
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В Великобритании официально открылась 3G-сеть Hutchison
Сегодня, 3 марта, в Великобритании официально открылась сотовая сеть третьего поколения оператора Hutchison под названием "3". Телефон для высокоскоростной мобильной связи стоит от £400, но те, кто заказывал аппараты до начала марта, получили 50% скидку. Сегодня продажу 3G-телефонов начали
|19.02.2003
|В этом квартале Hutchison запустит австралийскую 3G-сеть
|10.02.2003
|Hutchison 3G объявил о тарифах на 3G-связь в Великобритании
|29.01.2003
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Hutchison станет вторым GPRS-оператором в Индии
Оператор сотовой связи Hutchison Telecom анонсировал открытие в своей сети GPRS-сервиса с 8 февраля. Эта дата совпадает с началом чемпионата мира по крикету, уважаемому в Индии виду спорта. Оператор закупил эксклюзив
|21.01.2003
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Перенос сроков запуска 3G-сети Hutchison в Европе затронет и Австралию
Перенос сроков коммерческого запуска сети 3G-связи в Европе концерном Hutchison Whampoa повлечет за собой примерно трехмесячную задержку с открытием сети нового поколения в Австралии, где открытие было намечено на март. Австралийский филиал Hutchison практ
|10.01.2003
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Ericsson поставит систему видеотелефонии для сервиса связи 3G Hutchison
Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подписал с гонконгским оператором Hutchison Whampoa Limited соглашение о поставке системы видеотелефонии Video Gateway System, позволяющей в реальном времени осуществлять обмен визуальной и графической информацией между настоль
CK Hutchison Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|Gartner - Гартнер 3658 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Forrester Research 834 1
|Gartner - Dataquest 353 1
|In-Stat/MDR 74 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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