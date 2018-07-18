CK Hutchison Holdings

МТТ заключил контракт по транзиту трафика с Hutchison Asia Telecom 1

Vimpelcom заявил о слиянии с гонконгским оператором в Италии 3

Vimpelcom готовит слияние с гонконгским миллиардером 1

МТТ открыл собственный международный узел в Гонконге 1

iPhone шагает по планете 1

До конца 2008 года iPhone появится в Китае 1

У каждого второго землянина есть мобильник 1

Правительство Индии одобрило покупку акций Hutchison Essar британской Vodafone 1

Vodafone и Essar group будут совместно управлять Hutchison Essar 1

Vodafone приобретет Hutchison Essar 1

Altimo объединилась с японской Nomura в борьбе за Hutchison Essar 1

Русские начали второй поход к Индийскому океану 1

Vodafone положил глаз на Индию 1

МТТ подписала договор о присоединении сетей с компанией Hutchison Global 1

Hutchison Whampoa запустит сервисы фиксированных сетей на мобильниках 1

Ericsson заключил контракт по обслуживанию британского оператора мобильной связи 3 UK 1

Пользователи могут заработать на мобильном видео 1

ТТК и Hutchison стали партнерами 1