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CK Hutchison Holdings

CK Hutchison Holdings

CK Hutchison Holdings Limited — гонконгская диверсифицированная международная группа компаний, контролируемая бизнесменом Ли Ка-шином. Компания является частью более широкой структуры, ранее известной как Hutchison Whampoa, и включает в себя активы в портовом бизнесе, розничной торговле, инфраструктуре, энергетике и телекоммуникациях. В телекоммуникационном сегменте CK Hutchison Holdings владеет и управляет мобильными операторами под брендом «3» (Three) в ряде стран, включая Италию, Великобританию, Австрию, Данию, Швецию, Ирландию, Австралию, Гонконг, Макао, Индонезию, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.

В 2016 году CK Hutchison Holdings приобрела у группы Veon (материнской структуры российского «Билайна») 50%-ную долю в совместном предприятии Wind Tre в Италии за 2,45 млрд евро, став единственным владельцем компании. До этого Wind Tre была образована в результате слияния итальянских активов Wind (принадлежавшего Veon) и «3» Italia (принадлежавшего Hutchison). Сделка была одобрена Европейской комиссией при условии продажи части инфраструктуры и частот французскому оператору Iliad, чтобы сохранить конкуренцию на рынке.

CK Hutchison Holdings развивает сети 3G и 4G/LTE, использует технологии WCDMA (UMTS) и CDMA2000, а также внедряет VoIP-сервисы, мобильное ТВ, видеосвязь и мобильные платежи. Компания сотрудничала с Skype, Microsoft (MSN), NTT DoCoMo (i-mode), Ericsson, NEC, Siemens, LG, Motorola и Nokia в развертывании оборудования и контента. Также Hutchison участвовала в инициативах по стандартизации мобильных платформ, включая OMTP и доменную зону .MOBI.

Судебных разбирательств с участием CK Hutchison Holdings или её ключевых руководителей в представленных материалах не указано. Однако отмечено, что в 2000-х годах Hutchison Whampoa отказалась от участия в покупке Global Crossing из-за возражений американских властей, связанных с предполагаемыми связями с китайским правительством.

Конкурирующие компании на телекоммуникационных рынках, где присутствует CK Hutchison Holdings:

  1. Vodafone Group
  2. Telefónica (O2)
  3. Orange (France Télécom)
  4. Deutsche Telekom (T-Mobile)
  5. Iliad Group (Free Mobile)
  6. TIM (Telecom Italia)
  7. Wind Tre (до полного поглощения)
  8. Reliance JioАзии)
  9. Airtel
  10. TelstraАвстралии)

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Публикаций - 175, упоминаний - 180

CK Hutchison Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1412 35
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 33
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 30
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 23
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 42 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 17
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 17
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 16
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 14
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Lenovo Motorola 3566 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 11
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 9
Deutsche Telekom 954 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 8
Microsoft Corporation 25775 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 7
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 7
Samsung Electronics 11065 6
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 6
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 6
Mobilcom 93 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Iliad SA 17 5
AT&T Inc 1726 5
Google LLC 12690 5
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 5
Yahoo! 3726 4
Wind Tre 7 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 4
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 3
Telefonica - O2 Germany - VIAG Interkom 55 3
Huawei 4677 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 83
Bharti Enterprises Group 57 7
Priceline.com - online travel agency 139 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Essar Group 4 4
Альфа-Групп 745 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
eBay Inc 1640 2
Merrill Lynch 454 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ABN AMRO 100 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Carphone Warehouse 43 1
British Gas Group - Lattice Group - Lattice Energy Services 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Boeing 1031 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
American Express - Amex 338 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Sequoia Capital 115 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
Uber 357 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Index Ventures 50 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Mobil - Мобил 52 1
Alaska Airlines 14 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Белый Ветер 365 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Enel Group 40 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 99
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 84
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 14
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 3
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
Nokia 6650 12 3
Microsoft Windows 16882 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
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Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 21 1
i-Mate Suite 1 1
Yahoo! Mobile 8 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
Inventop - ProximityMail 4 1
Vodafone live! 20 1
Lenovo LePhone 10 1
Nortel OPTera - Nortel OPTera Connect - Nortel OPTera Metro - Nortel OPTera Long Haul 25 1
Nokia 7600 9 1
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 1
Nokia 6136 4 1
Adconion Media Group - Joost 26 1
Nvidia GoForce 12 1
Apple iPad 4012 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Huawei Mate - серия смартфонов 453 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 1
Stafory - робот Вера 377 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 6
Ka-Shing Li - Ка-Шинг Ли 18 4
Sarin Arun - Сарин Арун 20 3
Novari Vincenzo - Новари Винченцо 3 3
Pankko Teiyo - Панкко Тейо 12 2
Campbell Ian - Кэмпбелл Ян 6 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Платонов Леонид 5 1
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Gent Chris - Джент Крис 12 1
Paulo Gemma - Пауло Джемма 2 1
Moreau Dave - Моро Дэйв 3 1
Ibarra Maximo - Ибарра Максимо 1 1
Fuller Bob - Фюллер Боб 2 1
MacKinnon Peter - МакКиннон Питер 3 1
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 1
Murray Simon - Мюррей Саймон 4 1
Ahman Eddie - Оман Эдди 7 1
Dunstone Charles - Данстоун Чарльз 2 1
Sixt Frank - Сикст Франк 4 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Либин Сергей 24 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Балюк Александр 4 1
Ажигиров Андрей 23 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 1
Палант Евгений 4 1
Мирин Станислав 16 1
Wong Jack - Вонг Джек 9 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Li Richard - Ли Ричард 16 1
Солонин Виталий 90 1
Бабаев Кирилл 56 1
Проколов Роман 48 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 79
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 78
Италия - Итальянская Республика 4508 46
Европа 24964 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 29
Япония 13807 25
Азия - Азиатский регион 5920 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Швеция - Королевство 3782 21
Индия - Bharat 5870 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Австрия - Австрийская Республика 1357 15
Нидерланды 3746 12
Франция - Французская Республика 8177 11
Испания - Королевство 3840 11
Египет - Арабская Республика 1100 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Канада 5082 8
Ирландия - Республика 1051 7
Израиль 2856 7
Дания - Королевство 1337 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 6
Таиланд - Королевство 926 6
Новая Зеландия 737 6
Сингапур - Республика 1953 5
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 85 5
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Индонезия - Республика 1058 4
Греция - Греческая Республика 1017 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Бельгия - Королевство 1192 3
Украина 7928 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
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Faulkner Information Services 100 2
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
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AP - Associated Press 2007 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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