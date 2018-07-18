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CK Hutchison Holdings

CK Hutchison Holdings


18.07.2018 Санкции США против ZTE ударили по владельцам «Билайна» 1
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 2
27.03.2018 Топ-менеджера, создавшего Veon, сменила чернокожая американка 1
26.09.2016 «Билайн» потребовал от бывшего акционера 130 млн евро 1
06.07.2016 «Билайн» продал свои частоты и вышки в Италии, чтобы задобрить Евросоюз 1
05.07.2016 Евросоюз заставит «Билайн» поделиться собственностью 1
24.05.2016 МТТ заключил контракт по транзиту трафика с Hutchison Asia Telecom 1
31.03.2016 Европа подозревает «Билайн» в ограничении конкуренции 1
31.08.2015 Сделано в Китае: история брендов из Поднебесной 1
06.08.2015 Vimpelcom заявил о слиянии с гонконгским оператором в Италии 3
13.05.2015 Vimpelcom готовит слияние с гонконгским миллиардером 1
14.02.2011 Skype запускает программу сотрудничества с WiFi-провайдерами и мобильными операторами 1
04.03.2009 МТТ открыл собственный международный узел в Гонконге 1
02.06.2008 iPhone шагает по планете 1
30.05.2008 До конца 2008 года iPhone появится в Китае 1
29.11.2007 У каждого второго землянина есть мобильник 1
14.05.2007 Инвесторы вкладывают в P2P: $45 млн для Joost 1
28.04.2007 Правительство Индии одобрило покупку акций Hutchison Essar британской Vodafone 1
22.03.2007 Чистая прибыль Hutchison Whampoa в 2006 г. выросла на 40% 1
15.03.2007 CeBIT: Vodafone демонстрирует возможности мобильной интернет-телефонии 1
15.03.2007 Vodafone и Essar group будут совместно управлять Hutchison Essar 1
15.02.2007 Vodafone вложит $2 млрд. в индийскую экономику 1
12.02.2007 Vodafone приобретет Hutchison Essar 1
09.02.2007 Altimo объединилась с японской Nomura в борьбе за Hutchison Essar 1
26.01.2007 Русские начали второй поход к Индийскому океану 1
12.01.2007 Skype: время для мобильной версии ещё не пришло 1
22.12.2006 Vodafone положил глаз на Индию 1
06.12.2006 МТТ подписала договор о присоединении сетей с компанией Hutchison Global 1
17.11.2006 Hutchison Whampoa запустит сервисы фиксированных сетей на мобильниках 1
02.06.2006 i-mode идет в Гонконг 1
26.05.2006 Домен .MOBI нарасхват 1
24.05.2006 Hutchison Telecom инвестирует во Вьетнам $655 млн. 1
22.03.2006 Hutchison предоставит 3G-абонентам доступ к MSN 1
17.03.2006 3GSM: Начало конца сотовой связи 1
06.12.2005 Ericsson заключил контракт по обслуживанию британского оператора мобильной связи 3 UK 1
20.10.2005 Пользователи могут заработать на мобильном видео 1
23.08.2005 Siemens и NEC поставят 3G-оборудование в Ирландию 1
02.02.2005 ТТК и Hutchison стали партнерами 1
27.12.2004 3G-бизнес выходит на биржу 1
07.10.2004 Hutchison Whampoa опять снизила капитализацию HTIL 1

Публикаций - 179, упоминаний - 182

CK Hutchison Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
Vodafone Group 1341 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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