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Telecom Italia Telecom Italia Mobile TIM

Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM

СОБЫТИЯ

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08.12.2014 HP и Telecom Italia помогут клиентам в Италии оптимизировать работу облачных сред

Компании HP и Telecom Italia объявили о подписании соглашения, призванного помочь крупным компаниям и госучреждениям Италии на практике реализовать концепцию New Style of IT. Вместе две компании намерены пре
28.05.2009 «Комстар-ОТС» и Telecom Italia Sparkle договорились о транзите международного трафика

коммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» и европейский оператор связи – компания Telecom Italia Sparkle S.p.A., входящая в Группу Telecom Italia, объявили о заключении
09.06.2008 Telecom Italia намерена продать свое подразделение французской Iliad за €800 млн

ает РБК. Итальянская компания рассчитывает завершить сделку к концу сентября 2008 г. Консультантами Telecom Italia выступают итальянский банк Mediobanca и инвестиционный банк Calyon.
05.06.2008 Telecom Italia сократит около 5 тыс. сотрудников к 2010 г.

Telecom Italia сократит около 5 тыс. сотрудников к 2010 г. в рамках плана по реструктуризации, сообщает РБК. Данная мера позволит Telecom Italia сократить затраты примерно на €300 млн в год. Telecom Italia является лидирующим в Италии оператором фиксированной (22 млн пользователей), мобильной (36,3 млн пользователе
25.04.2008 Huawei поставит оборудование для Telecom Italia

Компания Huawei Technologies начала поставки оборудования для создания сети доступа по заказу оператора Telecom Italia, который намерен организовать инфраструктуру NGN2 в Милане.Компания Huawei получила статус эксклюзивного поставщика решений FTTB Telecom Italia. В рамках данного контракта
24.04.2008 Apple согласилась продавать разблокированный iPhone в Италии

Компания Apple согласилась на то, чтобы Telecom Italia Mobile продавала в Италии разблокированный iPhone 3G, появление которого ожида
24.10.2007 Бразильский регулятор одобрил покупку контрольного пакета Telecom Italia

Бразильский регулятор сферы телекоммуникаций Anatel одобрил покупку испанской Telefonica SA контрольного пакета итальянской Telecom Italia, сообщает РБК. При этом регулятор выдвинул 28 условий одобрения и 6 месяцев на их исполнение. В частности, Anatel требует, чтобы крупнейшие бразильские мобильные операторы Vivo P
10.09.2007 Чистая прибыль Telecom Italia в 1 полугодии выросла на 0,3%

Чистая прибыль Telecom Italia в 1 полугодии 2007г. выросла на 0,3% - до €1,5 млрд против €1,496 млрд годом ранее. При этом выручка компании составила €15,47 млрд, что на 0,9% выше показателя первой половины 2
19.07.2007 Telecom Italia продает «нестратегические активы»

Ведущий мобильный оператор Италии Telecom Italia договорился о продаже своей доли акций компании Solpart Participacoes, которая
17.04.2007 AT&T идет на попятную в деле Telecom Italia

Американская телекоммуникационная компания AT&T прекратила переговоры о покупке доли Telecom Italia. Источник в Olimpia, холдинговой группе, владеющей 18% акций в Telecom Italia, подтвердил выход AT&T из переговорного процесса. Тем не менее, мексиканская компания America
02.04.2007 AT&T ведет переговоры о приобретении пакета акций Telecom Italia за €4,8 млрд

канская телекоммуникационная компания AT&T ведет переговоры о приобретении пакета акций итальянской Telecom Italia за €4,8 млрд. В случае успеха переговоров сделка будет осуществлена через мекс
13.03.2007 АФК "Система" ведет переговоры с Telecom Italia

АФК "Система" ведет переговоры с пятой по величине в Европе телекоммуникационной компанией Telecom Italia, заявил глава "Системы" Владимир Евтушенков во время своего визита в Рим. При этом в ответ на вопрос о заинтересованности в покупке доли акций Telecom Italia Владимир Евту
13.03.2007 Итальянская Pirelli может продать долю в Telecom Italia из-за убытков

Итальянский производитель шин Pirelli рассматривает возможность продажи своей доли в пятой по величине в Европе телекоммуникационной компании Telecom Italia в связи с убытками, понесенными в 2006 г., сообщает РБК. В настоящее время изучается вариант продажи принадлежащих Pirelli 80% акций компании Olimpia, которой принадлежит 18%

09.03.2007 Чистая прибыль Telecom Italia в 2006 г. сократилась на 6,3%

Чистая прибыль Telecom Italia, пятой по величине телекоммуникационной компании в Европе, в 2006 г. сократилась на 6,3% — до €3 млрд против €3,2 млрд за 2005 г. При этом выручка предприятия выросла на 4,5
05.02.2007 Индусы бросили вызов «Системе» в борьбе за Telecom Italia

Работающая в нефтяной и банковской сфере индийская группа Hindujas может стать одним из претендентов на покупку 18% акций оператора фиксированной и мобильной связи Telecom Italia (TI), сообщает агентство Reuters. Данную информацию подтвердил индийской газете Business Standard источник в группе. Правда, собеседник газеты добавил, что условием покупки являе
29.01.2007 «Система» пожертвует МТС ради Италии?

нансовой корпорации «Система» Владимир Евтушенков в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о покупке доли итальянского оператора Telecom Italia. Как сообщает Reuters, г-н Евтушенков не уточнил, с кем ведутся переговоры и насколько они продвинулись. По некоторым данным, «Система» намерена приобрести 18% акций Telecom I
27.11.2006 Бразильский провайдер хочет купить подразделение Telecom Italia за 8 млрд. евро

Бразильский беспроводной провайдер Claro, подразделение латиноамериканского телеком-гиганта America Movil, заявил о согласии купить мобильный бизнес Telecom Italia за 8 млрд. евро. Выставление на продажу TIM последовало после того, как собственник Telecom Italia объявил о реорганизации 11 сентября. Одну заявку подала America Movil, а
07.11.2006 Чистая прибыль Telecom Italia в 3 квартале выросла на 3,5%

Чистая прибыль Telecom Italia SpA, пятой по величине телефонной компании в Европе, в 3 квартале 2006 г. выро
14.09.2006 Telecom Italia не собираются покупать

Медиаконгломерат News сообщил, что пока не намерен приобретать долю акций Telecom Italia SpA, который планирует отделить деятельность по стационарной связи от подразде
23.12.2005 Samsung Electronics и Telecom Italia развернут тестовую сеть WiBro в Турине

Компании Samsung Electronics и Telecom Italia подписали соглашение о развёртывании тестовой сети WiBro (Wireless Broadband) на Зимней Олимпиаде 2006 года, которая пройдёт с 10 по 26 февраля в Турине, Италия. Telecom Itali
21.11.2005 Samsung заключил соглашение с Telecom Italia в области WiBro

Компания Samsung объявила о достижении стратегического соглашения с самой крупной итальянской телекоммуникационной компанией Telecom Italia в области технологии WiBro, предназначенной для обеспечения мобильного беспроводного широкополосного доступа. Samsung предоставит итальянской фирме 20 цифровых WiBro-терминалов.

04.04.2005 TIM продает греческое подразделение за $1,4 млрд.

Итальянская Telecom Italia Mobile продает греческое подразделение по предоставлению услуг беспроводной ко
25.01.2005 Telecom Italia продает Entel за $934 млн.

Крупнейшая итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia продаст контрольный пакет чилийского оператора Entel за $934 млн. Сделка должн
23.01.2004 Telecom Italia продала акции Telekom Austria

Компания Telecom Italia продала свою 14,8%-ную долю в компании Telekom Austria за €780 млн. Комания Telekom International NV, которой полностью принадлежит подразделение Telecom Italia, полностью
02.12.2003 Samsung объявил о партнерстве с Telecom Italia

Компания Samsung Electronics объявила о подписании партнерского договора с крупнейшей телефонной компанией Италии Telecom Italia. Таким образом корейская фирма собирается расширить свое присутствие на европейском рынке. Согласно договору, Samsung займется развитием в Италии домашних и офисных сетей, подклю
14.11.2003 Телекоммуникационный совет Турции одобрил слияние Telecom Italia Mobile и Aycell

Телекоммуникационный совет Турции одобрил сделку по слиянию итальянской Telecom Italia Mobile SpA и турецкой Aycell. Сделка официально будет заключена между Aycell и
15.07.2003 Сербы подозревают Telecom Italia в подкупе чиновников

ание по делу о взяточничестве при продаже в 1997 г. 49% акций государственной телекоммуникационной компании и призвало Италию и другие европейские страны предоставить помощь в расследовании. Компания Telecom Italia приобрела 29%-ный пакет акций, а греческий оператор OTE - 20%. Итальянская и греческая компании приобрели активы Telekom Srbija за почти $1 млрд. Итальянский парламент в прошлом

23.06.2003 Telecom Italia распродает недвижимость

Итальянский телекоммуникационный концерн Telecom Italia заключил договор с риэлтерской компанией Lastra Holding о продаже принадлежащей ему недвижимости. Стоимость сделки, завершить которую планируется в июле текущего года, составляет
12.05.2003 Чистая квартальная прибыль Telecom Italia превысила €500 млн.

Чистая прибыль компании Telecom Italia в первом квартале выросла на 32% и достигла €503 млн. Операционная прибыль в первом квартале выросла на 7,8% до €1,87 млрд., доходы достигли € 7,125 млрд., что на 1,9% меньше, че
12.05.2003 Motorola и Telecom Italia разрабатывают пиринговые сети мобильной связи

Исследовательское подразделение Telecom Italia Group — Telecom Italia Lab, ответственное за продвижение технологи
12.05.2003 Motorola и Telecom Italia разрабатывают пиринговые сети мобильной связи

Исследовательское подразделение Telecom Italia Group — Telecom Italia Lab, ответственное за продвижение технологи
02.04.2003 Siemens поставит оборудование для широкополосной сети Telecom Italia

В понедельник, 31 марта, национальный оператор Telecom Italia сообщил о заключении контракта на сумму в €10 млн. с немецким производителем т
12.03.2003 Telecom Italia и Olivetti объединяются

Итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia и ее учредитель Olivetti объединятся с целью упрощения управления Telecom Italia, говорится в сообщении телекоммуникационной компании. Для осуществления сделки по слиянию

04.03.2003 Telecom Italia приказано снизить тарифы

Итальянские органы регуляции в сфере телекоммуникаций приняли решение, согласно которому национальный оператор Telecom Italia должен примерно на 16% сократить тарифы, взимаемые с конкурирующих компаний за передачу их сигналов по сети оператора. Тарифы на услуги связи "последней мили" остались не изменен
18.02.2003 Telecom Italia продаст активы на €1 млрд.

Компания Telecom Italia планирует получить €600 млн. от продажи своей доли акций в компании Telekom Austria. Telecom Italia владеет 14,8% акций Telekom Austria, кроме этого компания планирует про
17.02.2003 Telecom Italia объявила предварительные финансовые итоги 2002 г.

Предварительная операционная прибыль компании Telecom Italia в прошлом году выросла на 11% и достигла €7,4 млрд., благодаря росту доходов за услуги мобильной связи и снижению издержек и затрат в подразделении фиксированной связи. Консолиди
05.02.2003 Marconi усовершенствует сеть доступа для Telecom Italia

Оператор Telecom Italia подписал с британской Marconi контракт на поставку и установку оборудования для усовершенствования широкополосной сети доступа, необходимого для ввода мультимедийных услуг нового
10.12.2002 Итальянское правительство продаст остаток акций Telecom Italia

подготовке к продаже 3,5% акций бывшего государственного монополиста телекоммуникационной компании Telecom Italia SpA. Это последняя часть принадлежавших правительству акций компании. 182 млн.
11.10.2002 Telecom Italia переводит значительную часть телефонного трафика в IP-сети

Итальянский оператор Telecom Italia перевел половину телефонного трафика международной связи со странами Европы и полностью трафик между Римом и Миланом в IP-сеть, сообщает Cisco Systems в своем пресс-релизе "Te
28.08.2002 Telecom Italia продала французскую 9Telecom

Компания Telecom Italia сообщила, что она завершила процесс продажи свой 97,5%-ной доли убыточного французского подразделения фиксированной связи 9Telecom компании Ldcom, телекоммуникационного подраздел

Публикаций - 334, упоминаний - 394

Telecom Italia и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 70
Vodafone Group 1412 56
Deutsche Telekom 954 55
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 55
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 34
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 25
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 25
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 23
Telecom Italia - Olivetti S.p.A. 46 19
Samsung Electronics 11065 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
Huawei 4677 17
AT&T Inc 1726 16
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 15
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 15
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 15
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
LG Electronics 3735 12
Lenovo Motorola 3566 12
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 12
Microsoft Corporation 25775 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Apple Inc 13156 11
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 10
Oi - Brasil Telecom - Brasil Telecom Participacoes - Tele Centro Sul 20 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 9
Cisco Systems 5372 9
Intel Corporation 12811 9
Google LLC 12690 9
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 9
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 9
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 8
Bouygues Telecom 65 8
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 8
Italtel 25 8
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 15
Enel Group 40 10
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 9
Endesa 16 6
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
United Colors of Benetton 39 3
Apax Partners 29 3
eBay Inc 1640 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Альфа-Групп 745 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Blackstone Group 47 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Россети Ленэнерго 1699 3
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Expedia Group 136 2
Michelin - Мишлен 36 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
Lockheed Martin 777 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 2
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Warner 540 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Федеральное казначейство России 1949 3
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 2
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
OIPF - Open IPTV Forum 5 2
FreeMove 5 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 2
UFC - Union Federale des Consommateurs - Федерация защиты прав потребителей Франции 2 1
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 124
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 89
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 57
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 47
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 15
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 15
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 7
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WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 7
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 6
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xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 6
Microsoft Windows 2000 8678 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Linux OS 11533 7
Nokia Symbian OS 1411 7
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Google Android 15244 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Microsoft Windows 16882 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Nokia Alcatel-Lucent DWDM 8 2
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 2
Microsoft Windows Mobile 6 250 2
Google Android SDK 37 2
United Internet - Web.de 10 2
eMule 23 2
HPE Compaq TeMIP - Telecommunications Management Information Platform 11 2
Telecom Italia - Nuvola Italiana - Nuvola It Home Doctor 2 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Apple - App Store 3109 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Apple iPhone 6 4861 2
Huawei Cloud 84 2
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Mozilla Firefox OS 93 2
Polymer - JavaScript библиотека 21 2
Conway Rob - Конвей Роб 12 4
Евтушенков Владимир 217 4
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 3
Елисеев Алексей 15 2
Андросик Владимир 33 2
Огнянников Глеб 17 2
Prodi Romano - Проди Романо 10 2
Гуревич Евгений 9 2
Gasparri Maurizio - Гаспарри Маурицио 3 2
Slim Carlos - Слим Карлос 35 2
Sebastian Miguel - Себастьян Мигель 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Касперский Евгений 337 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 2
Кусков Денис 221 2
Бакиев Максим 42 2
Ивантер Дмитрий 36 2
Толмачева Татьяна 35 2
Бакиев Курманбек 51 2
Григорьева Евгения 60 1
Кремер Аркадий 15 1
Приданцев Сергей 149 1
Савин Сергей 97 1
Шалманов Сергей 202 1
Солонин Виталий 90 1
Масленников Игорь 36 1
Фадеев Михаил 57 1
Акулич Владимир 42 1
Силич Андрей 24 1
Швец Дмитрий 4 1
Алявдин Кирилл 19 1
Конева Юлия 8 1
Зобнина Маргарита 54 1
Айриян Сурен 34 1
Гуляева Татьяна 39 1
Володин Роман 32 1
Заскалет Михаил 12 1
Рабовский Семен 33 1
Граванова Юлия 20 1
Италия - Итальянская Республика 4508 156
Европа 24964 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 66
Германия - Федеративная Республика 13221 57
Испания - Королевство 3840 50
Франция - Французская Республика 8177 45
Россия - РФ - Российская федерация 166168 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 37
Бразилия - Федеративная Республика 2520 28
Турция - Турецкая республика 2620 23
Греция - Греческая Республика 1017 21
Япония 13807 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Индия - Bharat 5870 17
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 17
Египет - Арабская Республика 1100 16
Нидерланды 3746 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Швеция - Королевство 3782 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Южная Корея - Республика 7052 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 11
Португалия - Португальская Республика 956 11
Норвегия - Королевство 1858 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Канада 5082 9
Израиль 2856 9
Ближний Восток 3154 9
Австрия - Австрийская Республика 1357 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Венгрия 855 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Испания - Каталония - Барселона 752 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Польша - Республика 2031 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Бельгия - Королевство 1192 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 31
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 22
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 13
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
Английский язык 7030 9
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Приватизация - форма преобразования собственности 543 5
Аренда 2687 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 2
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
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Total Telecom 613 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
РИА Новости 1033 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
AP - Associated Press 2007 2
AppleInsider 400 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
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Silicon.com 364 1
VNUNet.com 214 1
Cellular News 234 1
RCR News 107 1
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Commercial Times 110 1
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Times 661 1
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