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Telecom Italia Telecom Italia Mobile TIM



08.12.2014 HP и Telecom Italia помогут клиентам в Италии оптимизировать работу облачных сред
09.06.2008 Telecom Italia намерена продать свое подразделение французской Iliad за €800 млн
05.06.2008 Telecom Italia сократит около 5 тыс. сотрудников к 2010 г.
25.04.2008 Huawei поставит оборудование для Telecom Italia
24.04.2008 Apple согласилась продавать разблокированный iPhone в Италии
24.10.2007 Бразильский регулятор одобрил покупку контрольного пакета Telecom Italia
10.09.2007 Чистая прибыль Telecom Italia в 1 полугодии выросла на 0,3%
19.07.2007 Telecom Italia продает «нестратегические активы»
17.04.2007 AT&T идет на попятную в деле Telecom Italia
02.04.2007 AT&T ведет переговоры о приобретении пакета акций Telecom Italia за €4,8 млрд
13.03.2007 АФК "Система" ведет переговоры с Telecom Italia
13.03.2007 Итальянская Pirelli может продать долю в Telecom Italia из-за убытков
09.03.2007 Чистая прибыль Telecom Italia в 2006 г. сократилась на 6,3%
05.02.2007 Индусы бросили вызов «Системе» в борьбе за Telecom Italia
29.01.2007 «Система» пожертвует МТС ради Италии?
27.11.2006 Бразильский провайдер хочет купить подразделение Telecom Italia за 8 млрд. евро
07.11.2006 Чистая прибыль Telecom Italia в 3 квартале выросла на 3,5%
14.09.2006 Telecom Italia не собираются покупать
23.12.2005 Samsung Electronics и Telecom Italia развернут тестовую сеть WiBro в Турине
21.11.2005 Samsung заключил соглашение с Telecom Italia в области WiBro
04.04.2005 TIM продает греческое подразделение за $1,4 млрд.
25.01.2005 Telecom Italia продает Entel за $934 млн.
23.01.2004 Telecom Italia продала акции Telekom Austria
02.12.2003 Samsung объявил о партнерстве с Telecom Italia
14.11.2003 Телекоммуникационный совет Турции одобрил слияние Telecom Italia Mobile и Aycell
15.07.2003 Сербы подозревают Telecom Italia в подкупе чиновников
23.06.2003 Telecom Italia распродает недвижимость
12.05.2003 Чистая квартальная прибыль Telecom Italia превысила €500 млн.
02.04.2003 Siemens поставит оборудование для широкополосной сети Telecom Italia
12.03.2003 Telecom Italia и Olivetti объединяются
04.03.2003 Telecom Italia приказано снизить тарифы
18.02.2003 Telecom Italia продаст активы на €1 млрд.
17.02.2003 Telecom Italia объявила предварительные финансовые итоги 2002 г.
05.02.2003 Marconi усовершенствует сеть доступа для Telecom Italia
11.10.2002 Telecom Italia переводит значительную часть телефонного трафика в IP-сети
28.08.2002 Telecom Italia продала французскую 9Telecom
26.07.2002 Telecom Italia купила 90 тыс. лицензий на системы управления документами и знаниями от Hummingbird
24.07.2002 Telecom Italia будет участвовать в создании "электронных правительств" для итальянских муниципальных структур
07.06.2002 Рейтинг Telecom Italia повысился благодаря предстоящей сделке с Telekom Austria
05.06.2002 Telecom Italia Mobile готовится ввести новый сервис по отправке рукописного текста через мобильный телефон

Публикаций - 312, упоминаний - 400

Telecom Italia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Deutsche Telekom 905 48
Vodafone Group 1318 45
Telefonica - Telefónica España 501 45
Orange France Télécom 654 42
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 26
Orange S.A. 982 24
BT Group - British Telecommunications 614 23
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 205 20
Samsung Electronics 9333 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 19
Telecom Italia - Olivetti S.p.A. 38 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 16
AT&T Inc 1563 16
NTT DoCoMo 1109 13
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 333 12
Siemens AG - Siemens Group 2311 12
Apple Inc 10683 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 11
Huawei 3222 11
LG Electronics 3372 10
АФК Система ПАО 1638 10
Movistar Spain - Telefónica Móviles 91 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 9
Google LLC 10352 9
Cisco Systems 4720 9
Qualcomm Technologies 1639 8
Swisscom 127 8
Telia Company - TeliaSonera 802 8
Huawei Technologies 389 8
A1 Telekom Austria Group 55 8
Microsoft Corporation 22497 8
Intel Corporation 11262 8
Global Crossing 189 7
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 70 7
Telenor - Теленор 725 7
Sony Ericsson 1107 7
Yahoo! 3603 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 39 15
Enel Group - Энел Россия 39 10
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 9
Открытие ФК 2713 5
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 3
eBay Inc 1576 3
Blackstone Group 38 3
Альфа-Групп 613 3
United Colors of Benetton 37 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 2
Expedia Group 132 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
GoodWill 8 1
Grupo Santander 16 1
Airbus Defence and Space - EADS 150 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Империя-Фарма 90 1
Башнефть ПАО АНК 118 1
Orbital Recovery 4 1
Netton Consulting Group 35 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Mannesmann 98 1
АФК Система - Система Масс-медиа 66 1
BSCH - Banco Santander Central Hispano 8 1
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Muse Group 25 1
Татнефть 182 1
Евросеть 1393 1
Permira 17 1
Boeing 957 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 56 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
Unilever - Юнилевер Русь 109 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Президент Российской Федерации 3770 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 52 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Президент Украины 92 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
СБУ - Служба безопасности Украины 70 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Linux Foundation 167 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
UFC - Union Federale des Consommateurs - Федерация защиты прав потребителей Франции 2 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 41
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 37
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 29
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 21
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 15
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 6
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 555 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 235 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 4
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 163 3
QWERTY-клавиатура 1546 3
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 728 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 189 2
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 82 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 8
Nokia Symbian OS 1388 6
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 149 5
Linux OS 7669 5
Microsoft Skype 1940 4
Google Android 11959 4
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
Google Android SDK 25 2
Huawei Cloud 39 2
Samsung Hummingbird 99 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 2
Apple iPhone 3 402 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
Google Chrome - браузер 1270 1
Google Cloud Platform - GCP 251 1
WSLabi - WabiSabiLabi - интернет-аукцион уязвимостей 0 1
Microsoft Bing 343 1
StatCounter 206 1
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 21 1
Apple iPhone 5 745 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 329 1
Compass4NFV 1 1
Microsoft Outlook 1241 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 1
Mozilla Firefox - браузер 1738 1
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 30 1
Apple - App Store 2437 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 1
Microsoft Office 3247 1
Huawei OceanStor Dorado V3 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash NVMe уровня Enterprise 12 1
Huawei SmartIO 1 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 1
Huawei Hi1710 - Интеллектуальная система управления серверами iBMC 1 1
Евтушенков Владимир 194 4
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Prodi Romano - Проди Романо 10 2
Огнянников Глеб 13 2
Андросик Владимир 28 2
Елисеев Алексей 15 2
Ивантер Дмитрий 32 2
Бакиев Курманбек 48 2
Толмачева Татьяна 31 2
Бакиев Максим 40 2
Кусков Денис 212 2
Касперский Евгений 290 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Рабовский Семен 30 1
Кремер Аркадий 14 1
Шалманов Сергей 199 1
Масленников Игорь 35 1
Фадеев Михаил 55 1
Акулич Владимир 39 1
Силич Андрей 22 1
Швец Дмитрий 2 1
Зобнина Маргарита 54 1
Айриян Сурен 34 1
Гуляева Татьяна 36 1
Алявдин Кирилл 19 1
Володин Роман 22 1
Заскалет Михаил 12 1
Солонин Виталий 89 1
Граванова Юлия 20 1
Левина Марина 11 1
Абрамова Дарья 6 1
Ясиновская Юлия 13 1
Потехина Ирина 16 1
Сафронова Мария 10 1
Путин Владимир 2542 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Киселев Константин 8 1
Анурова Светлана 7 1
Мещеряков Владислав 7 1
Конарев Дмитрий 5 1
Италия - Итальянская Республика 3310 97
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 52
Европа 12319 43
Россия - РФ - Российская федерация 108428 32
Германия - Федеративная Республика 8903 31
Франция - Французская Республика 5665 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 22
Испания - Королевство 2917 20
Бразилия - Федеративная Республика 1945 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 14
Америка Латинская 1413 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 12
Турция - Турецкая республика 1708 12
Египет - Арабская Республика 687 11
Япония 10069 11
Греция - Греческая Республика 744 10
Америка 2011 9
Нидерланды 2197 9
Индия - Республика 4263 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 8
Испания - Каталония - Барселона 707 8
Ближний Восток 2549 7
Южная Корея - Республика 4394 7
Португалия - Португальская Республика 788 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Австрия - Австрийская Республика 1020 6
Европа Восточная 2927 6
Европа Западная 1329 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 6
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 6
Израиль 1756 6
Малайзия 744 6
Чили - Республика 435 6
Швеция - Королевство 2072 6
Африка - Африканский регион 2928 6
Саудовская Аравия - Королевство 492 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Америка Северная 2650 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 17
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Денежные переводы 775 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Абонентская база - Абонентская плата 1383 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Экономический эффект 694 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 37 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 20
FT - Financial Times 1118 18
Thomson Reuters - Рейтер 5731 12
Telecom.paper 167 8
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 4
Total Telecom 260 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
AP - Associated Press 1975 2
Wikipedia - Википедия 413 2
CNET Networks - CNET News 38 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
AppleInsider 384 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
РБК ТВ - телеканал 59 2
РИА Новости 766 2
RCR News 107 1
Commercial Times 93 1
Cellular News 231 1
Сellular News 31 1
Nihon Keizai Shimbun 155 1
News Corp 185 1
Faulkner Information Services 100 1
The Times 74 1
La Vanguardia 3 1
VNUNet.com 201 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
Silicon.com 354 1
New Scientist 1447 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Der Standard 3 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
The Washington Post 298 1
DigiTimes - Издание 1284 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
IDC - International Data Corporation 4671 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Gartner - Гартнер 3301 2
ABI Research 230 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Moody's Investors Service 135 2
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Frost & Sullivan 199 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
Gartner - Dataquest 340 1
Yankee Group 166 1
TeleGeography Research 39 1
comScore 354 1
Mobile Research Group 65 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Создано именных указателей - 91827.
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