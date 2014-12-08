Индексная книга CNews*
Telecom Italia Telecom Italia Mobile TIM
Публикаций - 312, упоминаний - 400
Telecom Italia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евтушенков Владимир 194 4
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
|Prodi Romano - Проди Романо 10 2
|Огнянников Глеб 13 2
|Андросик Владимир 28 2
|Елисеев Алексей 15 2
|Ивантер Дмитрий 32 2
|Бакиев Курманбек 48 2
|Толмачева Татьяна 31 2
|Бакиев Максим 40 2
|Кусков Денис 212 2
|Касперский Евгений 290 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Рабовский Семен 30 1
|Кремер Аркадий 14 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Масленников Игорь 35 1
|Фадеев Михаил 55 1
|Акулич Владимир 39 1
|Силич Андрей 22 1
|Швец Дмитрий 2 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Айриян Сурен 34 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Алявдин Кирилл 19 1
|Володин Роман 22 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Солонин Виталий 89 1
|Граванова Юлия 20 1
|Левина Марина 11 1
|Абрамова Дарья 6 1
|Ясиновская Юлия 13 1
|Потехина Ирина 16 1
|Сафронова Мария 10 1
|Путин Владимир 2542 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
|Киселев Константин 8 1
|Анурова Светлана 7 1
|Мещеряков Владислав 7 1
|Конарев Дмитрий 5 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
|University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198251, в очереди разбора - 934926.
Создано именных указателей - 91827.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198251, в очереди разбора - 934926.
Создано именных указателей - 91827.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.