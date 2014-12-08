Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM

HP и Telecom Italia помогут клиентам в Италии оптимизировать работу облачных сред Компании HP и Telecom Italia объявили о подписании соглашения, призванного помочь крупным компаниям и госучреждениям Италии на практике реализовать концепцию New Style of IT. Вместе две компании намерены пре

«Комстар-ОТС» и Telecom Italia Sparkle договорились о транзите международного трафика коммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» и европейский оператор связи – компания Telecom Italia Sparkle S.p.A., входящая в Группу Telecom Italia, объявили о заключении

Telecom Italia намерена продать свое подразделение французской Iliad за €800 млн ает РБК. Итальянская компания рассчитывает завершить сделку к концу сентября 2008 г. Консультантами Telecom Italia выступают итальянский банк Mediobanca и инвестиционный банк Calyon.

Telecom Italia сократит около 5 тыс. сотрудников к 2010 г. Telecom Italia сократит около 5 тыс. сотрудников к 2010 г. в рамках плана по реструктуризации, сообщает РБК. Данная мера позволит Telecom Italia сократить затраты примерно на €300 млн в год. Telecom Italia является лидирующим в Италии оператором фиксированной (22 млн пользователей), мобильной (36,3 млн пользователе

Huawei поставит оборудование для Telecom Italia Компания Huawei Technologies начала поставки оборудования для создания сети доступа по заказу оператора Telecom Italia, который намерен организовать инфраструктуру NGN2 в Милане.Компания Huawei получила статус эксклюзивного поставщика решений FTTB Telecom Italia. В рамках данного контракта

Apple согласилась продавать разблокированный iPhone в Италии Компания Apple согласилась на то, чтобы Telecom Italia Mobile продавала в Италии разблокированный iPhone 3G, появление которого ожида

Бразильский регулятор одобрил покупку контрольного пакета Telecom Italia Бразильский регулятор сферы телекоммуникаций Anatel одобрил покупку испанской Telefonica SA контрольного пакета итальянской Telecom Italia, сообщает РБК. При этом регулятор выдвинул 28 условий одобрения и 6 месяцев на их исполнение. В частности, Anatel требует, чтобы крупнейшие бразильские мобильные операторы Vivo P

Чистая прибыль Telecom Italia в 1 полугодии выросла на 0,3% Чистая прибыль Telecom Italia в 1 полугодии 2007г. выросла на 0,3% - до €1,5 млрд против €1,496 млрд годом ранее. При этом выручка компании составила €15,47 млрд, что на 0,9% выше показателя первой половины 2

Telecom Italia продает «нестратегические активы» Ведущий мобильный оператор Италии Telecom Italia договорился о продаже своей доли акций компании Solpart Participacoes, которая

AT&T идет на попятную в деле Telecom Italia Американская телекоммуникационная компания AT&T прекратила переговоры о покупке доли Telecom Italia. Источник в Olimpia, холдинговой группе, владеющей 18% акций в Telecom Italia, подтвердил выход AT&T из переговорного процесса. Тем не менее, мексиканская компания America

AT&T ведет переговоры о приобретении пакета акций Telecom Italia за €4,8 млрд канская телекоммуникационная компания AT&T ведет переговоры о приобретении пакета акций итальянской Telecom Italia за €4,8 млрд. В случае успеха переговоров сделка будет осуществлена через мекс

АФК "Система" ведет переговоры с Telecom Italia АФК "Система" ведет переговоры с пятой по величине в Европе телекоммуникационной компанией Telecom Italia, заявил глава "Системы" Владимир Евтушенков во время своего визита в Рим. При этом в ответ на вопрос о заинтересованности в покупке доли акций Telecom Italia Владимир Евту

Итальянская Pirelli может продать долю в Telecom Italia из-за убытков Итальянский производитель шин Pirelli рассматривает возможность продажи своей доли в пятой по величине в Европе телекоммуникационной компании Telecom Italia в связи с убытками, понесенными в 2006 г., сообщает РБК. В настоящее время изучается вариант продажи принадлежащих Pirelli 80% акций компании Olimpia, которой принадлежит 18%

Чистая прибыль Telecom Italia в 2006 г. сократилась на 6,3% Чистая прибыль Telecom Italia, пятой по величине телекоммуникационной компании в Европе, в 2006 г. сократилась на 6,3% — до €3 млрд против €3,2 млрд за 2005 г. При этом выручка предприятия выросла на 4,5

Индусы бросили вызов «Системе» в борьбе за Telecom Italia Работающая в нефтяной и банковской сфере индийская группа Hindujas может стать одним из претендентов на покупку 18% акций оператора фиксированной и мобильной связи Telecom Italia (TI), сообщает агентство Reuters. Данную информацию подтвердил индийской газете Business Standard источник в группе. Правда, собеседник газеты добавил, что условием покупки являе

«Система» пожертвует МТС ради Италии? нансовой корпорации «Система» Владимир Евтушенков в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о покупке доли итальянского оператора Telecom Italia. Как сообщает Reuters, г-н Евтушенков не уточнил, с кем ведутся переговоры и насколько они продвинулись. По некоторым данным, «Система» намерена приобрести 18% акций Telecom I

Бразильский провайдер хочет купить подразделение Telecom Italia за 8 млрд. евро Бразильский беспроводной провайдер Claro, подразделение латиноамериканского телеком-гиганта America Movil, заявил о согласии купить мобильный бизнес Telecom Italia за 8 млрд. евро. Выставление на продажу TIM последовало после того, как собственник Telecom Italia объявил о реорганизации 11 сентября. Одну заявку подала America Movil, а

Чистая прибыль Telecom Italia в 3 квартале выросла на 3,5% Чистая прибыль Telecom Italia SpA, пятой по величине телефонной компании в Европе, в 3 квартале 2006 г. выро

Telecom Italia не собираются покупать Медиаконгломерат News сообщил, что пока не намерен приобретать долю акций Telecom Italia SpA, который планирует отделить деятельность по стационарной связи от подразде

Samsung Electronics и Telecom Italia развернут тестовую сеть WiBro в Турине Компании Samsung Electronics и Telecom Italia подписали соглашение о развёртывании тестовой сети WiBro (Wireless Broadband) на Зимней Олимпиаде 2006 года, которая пройдёт с 10 по 26 февраля в Турине, Италия. Telecom Itali

Samsung заключил соглашение с Telecom Italia в области WiBro Компания Samsung объявила о достижении стратегического соглашения с самой крупной итальянской телекоммуникационной компанией Telecom Italia в области технологии WiBro, предназначенной для обеспечения мобильного беспроводного широкополосного доступа. Samsung предоставит итальянской фирме 20 цифровых WiBro-терминалов.

TIM продает греческое подразделение за $1,4 млрд. Итальянская Telecom Italia Mobile продает греческое подразделение по предоставлению услуг беспроводной ко

Telecom Italia продает Entel за $934 млн. Крупнейшая итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia продаст контрольный пакет чилийского оператора Entel за $934 млн. Сделка должн

Telecom Italia продала акции Telekom Austria Компания Telecom Italia продала свою 14,8%-ную долю в компании Telekom Austria за €780 млн. Комания Telekom International NV, которой полностью принадлежит подразделение Telecom Italia, полностью

Samsung объявил о партнерстве с Telecom Italia Компания Samsung Electronics объявила о подписании партнерского договора с крупнейшей телефонной компанией Италии Telecom Italia. Таким образом корейская фирма собирается расширить свое присутствие на европейском рынке. Согласно договору, Samsung займется развитием в Италии домашних и офисных сетей, подклю

Телекоммуникационный совет Турции одобрил слияние Telecom Italia Mobile и Aycell Телекоммуникационный совет Турции одобрил сделку по слиянию итальянской Telecom Italia Mobile SpA и турецкой Aycell. Сделка официально будет заключена между Aycell и

Сербы подозревают Telecom Italia в подкупе чиновников ание по делу о взяточничестве при продаже в 1997 г. 49% акций государственной телекоммуникационной компании и призвало Италию и другие европейские страны предоставить помощь в расследовании. Компания Telecom Italia приобрела 29%-ный пакет акций, а греческий оператор OTE - 20%. Итальянская и греческая компании приобрели активы Telekom Srbija за почти $1 млрд. Итальянский парламент в прошлом

Telecom Italia распродает недвижимость Итальянский телекоммуникационный концерн Telecom Italia заключил договор с риэлтерской компанией Lastra Holding о продаже принадлежащей ему недвижимости. Стоимость сделки, завершить которую планируется в июле текущего года, составляет

Чистая квартальная прибыль Telecom Italia превысила €500 млн. Чистая прибыль компании Telecom Italia в первом квартале выросла на 32% и достигла €503 млн. Операционная прибыль в первом квартале выросла на 7,8% до €1,87 млрд., доходы достигли € 7,125 млрд., что на 1,9% меньше, че

Motorola и Telecom Italia разрабатывают пиринговые сети мобильной связи Исследовательское подразделение Telecom Italia Group — Telecom Italia Lab, ответственное за продвижение технологи

Motorola и Telecom Italia разрабатывают пиринговые сети мобильной связи Исследовательское подразделение Telecom Italia Group — Telecom Italia Lab, ответственное за продвижение технологи

Siemens поставит оборудование для широкополосной сети Telecom Italia В понедельник, 31 марта, национальный оператор Telecom Italia сообщил о заключении контракта на сумму в €10 млн. с немецким производителем т

Telecom Italia и Olivetti объединяются Итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia и ее учредитель Olivetti объединятся с целью упрощения управления Telecom Italia, говорится в сообщении телекоммуникационной компании. Для осуществления сделки по слиянию

Telecom Italia приказано снизить тарифы Итальянские органы регуляции в сфере телекоммуникаций приняли решение, согласно которому национальный оператор Telecom Italia должен примерно на 16% сократить тарифы, взимаемые с конкурирующих компаний за передачу их сигналов по сети оператора. Тарифы на услуги связи "последней мили" остались не изменен

Telecom Italia продаст активы на €1 млрд. Компания Telecom Italia планирует получить €600 млн. от продажи своей доли акций в компании Telekom Austria. Telecom Italia владеет 14,8% акций Telekom Austria, кроме этого компания планирует про

Telecom Italia объявила предварительные финансовые итоги 2002 г. Предварительная операционная прибыль компании Telecom Italia в прошлом году выросла на 11% и достигла €7,4 млрд., благодаря росту доходов за услуги мобильной связи и снижению издержек и затрат в подразделении фиксированной связи. Консолиди

Marconi усовершенствует сеть доступа для Telecom Italia Оператор Telecom Italia подписал с британской Marconi контракт на поставку и установку оборудования для усовершенствования широкополосной сети доступа, необходимого для ввода мультимедийных услуг нового

Итальянское правительство продаст остаток акций Telecom Italia подготовке к продаже 3,5% акций бывшего государственного монополиста телекоммуникационной компании Telecom Italia SpA. Это последняя часть принадлежавших правительству акций компании. 182 млн.

Telecom Italia переводит значительную часть телефонного трафика в IP-сети Итальянский оператор Telecom Italia перевел половину телефонного трафика международной связи со странами Европы и полностью трафик между Римом и Миланом в IP-сеть, сообщает Cisco Systems в своем пресс-релизе "Te