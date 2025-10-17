Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184564
ИКТ 14347
Организации 11129
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26306
Персоны 79308
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Muse Group


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.10.2025 ITGlobal.com обеспечил защищенное хранение персональных данных для сети отелей Muse от Kravt h&h 1
09.08.2024 Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе 1
21.03.2022 Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр 1
06.07.2021 Популярный бесплатный аудиоредактор «стучит» на пользователей российским силовикам. Сообщество разработчиков в бешенстве 2
17.06.2019 Neuromech разработала программно-аппаратный комплекс для обучения детей с расстройствами аутического спектра 1
18.07.2018 Первый снимок нового инструмента телескопа VLT показал невероятно четкое фото Нептуна 1
10.11.2014 Zamar AG: ИТ реанимируют местные аэропорты 1
21.07.2014 В Лондоне состоится ежегодный iTunes Festival 1
10.06.2013 Стволовые клетки из жира – новая надежда для медицины 1
25.04.2013 Adobe Creative Cloud: как сэкономить на лицензиях 1
05.03.2013 В России стартовали продажи Adobe Creative Cloud для рабочих групп 1
13.12.2012 Устройство для управления iPhone и Android с помощью мысли в 2013 г. будут продавать за $199 1
11.12.2012 Обзор смартфона Nokia Lumia 820: стоит обратить внимание 1
07.05.2012 Adobe сообщила о доступности Creative Suite 6 1
23.04.2012 Запущен облачный Photoshop в обвязке других флагманов Adobe 1
03.04.2012 HP анонсировала новую линейку ноутбуков Pavilion 1
16.08.2011 Adobe анонсирует инструмент для создания веб-сайтов — Muse 1
06.06.2011 Philips представил карманные медиаплееры с новыми технологиями 1
09.02.2011 HP обновила линейку ноутбуков Pavilion 1
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор 1
08.09.2008 ПЗС-детектор для телескопа VLT произведет e2v 1
08.04.2008 Дата выхода Rock Band в Европе 1
11.02.2008 "Guitar Hero III. Легенды рока" уже скоро 1
08.06.2006 HDTV: Принципы технологии 1
11.05.2004 Alcatel стал главным координатором проекта MUSE 1
04.08.2000 Стали известны претенденты на покупку контрольного пакета Ceske radiokomunikace 1
15.06.2000 Правительство Аргентины заявило о большой популярности рынка телекоммуникаций страны среди компаний из США 1
11.05.2000 $46.5 млн. инвестировано в портал MercadoLibre э латиноамериканский аналог eBay 1
11.05.2000 $46.5 млн. инвестировано в портал MercadoLibre - латиноамериканский аналог eBay 1
06.01.2000 Испанская Telefonica приобретает за $4 млрд акции своего аргентинского филиала 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Muse Group и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1569 5
Altec Lansing 22 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 128 2
Microsoft Corporation 25160 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 2
Yahoo! 3707 2
HP Inc. 5748 2
Philips 2074 2
Новый диск 960 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
AT&T South - BellSouth 231 1
Technicolor - Thomson 185 1
Ceske Radiokomunikace - České Radiokomunikace 12 1
Tele Danmark - TDC 32 1
RESA Airport Data Systems 5 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 23 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 1
Videcom 1 1
Interaxon 1 1
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 1
Zamar AG 5 1
Deutsche Telekom - T-Mobile Czech Republic - RadioMobil - Paegas 20 1
Sartox Free Software 1 1
GitHub 945 1
Apple Inc 12529 1
Docsvision - ДоксВижн 1028 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 605 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Meta Platforms - Facebook 4512 1
Sony 6616 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3033 1
SAP SE 5411 1
Qualcomm Technologies 1898 1
AMD - Advanced Micro Devices 4437 1
Oracle Corporation 6841 1
Toshiba Corporation 2953 1
Корус Консалтинг ГК 1309 1
Valve Software 230 1
AT&T Inc 1697 1
Flatiron Partners 3 2
CCMP Capital Advisors - JP Morgan Partners - Chase Capital Partners 6 2
eBay Inc 1629 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 585 2
Grundig 42 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Coldplay 14 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 850 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1963 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Carl Zeiss AG 304 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 203 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
SWISS International Air Lines 53 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5721 1
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25723 5
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 541 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2202 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14265 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10251 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6270 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14893 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31582 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56109 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12223 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25373 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17706 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12818 2
Аксессуары 4071 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11110 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7145 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9483 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7333 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4311 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7601 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16890 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1904 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3222 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21644 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10103 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4357 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12068 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12826 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3078 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26869 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17109 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22684 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28779 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8079 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1142 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14277 2
Наушники - Headphones 4218 2
Adobe Photoshop 787 5
Apple iOS 8167 4
Adobe Creative Cloud 69 4
Adobe InDesign 67 4
Adobe After Effects 69 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 3
Google Android 14556 3
Apple iPad 3910 3
Adobe Illustrator 133 3
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 118 3
Microsoft Windows 16202 3
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 71 2
Adobe Mercury Streaming Engine - Adobe Mercury Graphics Engine 4 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3034 2
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 100 2
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 2
Adobe Lightroom 104 2
Stafory - робот Вера 349 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 113 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 66 1
AMD Radeon 288 1
Audacity GNU GPL 15 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 1
SRS Labs - Premium Sound - Premium Audio - SRS Premium Voice 20 1
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 1
Philips GoGear 21 1
SITA Express IP - SITA Link 2 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
Philips FullSound 5 1
Huawei AI Life 17 1
Adobe ID 7 1
Sartox Free Software - Audacium 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7294 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2318 1
Nokia PureView - Смартфон 111 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
Google YouTube - Видеохостинг 2860 1
HP Envy - серия ноутбуков 109 1
Kingston Tim - Кингстон Тим 2 2
Быков Алексей 54 1
Ferdinand Franz - Фердинанд Франц 6 1
Черемных Андрей 30 1
Ширшов Павел 76 1
Кабилов Зафар 5 1
Краснов Вениамин 1 1
Карачаровский Владимир 3 1
John Elton - Джон Элтон 15 1
Hickman Lea - Хикмэн Лия 2 1
Cue Eddy - Кью Эдди 35 1
Martens Christoph - Мартенс Кристоф 1 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Кондратьев Андрей 9 1
Демидов Руслан 10 1
Попова Мария 141 1
Лобода Юлия 1 1
Гасымов Захид 1 1
Garrix Martin - Гаррикс Мартин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53215 11
Европа 24563 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5322 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4067 3
Америка Латинская 1868 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13522 3
Земля - планета Солнечной системы 10599 3
Испания - Королевство 3755 3
Америка - Американский регион 2186 3
Франция - Французская Республика 7961 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4222 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17975 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1390 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3030 2
Россия - СФО - Новосибирск 4595 2
Бразилия - Федеративная Республика 2436 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1672 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
США - Флорида 771 2
США - Флорида - Майами 192 2
Португалия - Португальская Республика 935 2
Нептун - планета Солнечной системы 202 1
Таджикистан - Курган-Тюбе 2 1
Америка Южная 867 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18376 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45272 1
Швеция - Королевство 3669 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2530 1
Япония 13491 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 953 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1286 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3587 1
Канада 4970 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1679 1
Солнечная система - Solar system 2540 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2638 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31404 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1807 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11345 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5321 3
Английский язык 6846 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50702 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2882 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2828 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3131 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 402 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1716 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 971 2
Спорт - Футбол 750 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1666 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6171 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7420 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7210 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
Ergonomics - Эргономика 1669 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17198 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6863 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5902 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6288 1
Паспорт - Паспортные данные 2700 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 541 1
Аренда 2558 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1997 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1407 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 968 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1315 1
Зоология - наука о животных 2765 1
Здравоохранение - Отоларингология 181 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4296 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1003 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1285 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10568 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Открытые системы ИД 175 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Reddit 347 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 253 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 953 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 287 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2581 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393660, в очереди разбора - 732330.
Создано именных указателей - 184564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще