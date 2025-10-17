ITGlobal.com обеспечил защищенное хранение персональных данных для сети отелей Muse от Kravt h&h

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) организовал защищенное облако для хранения персональных данных гостей сети отелей Muse от Kravt h&h. Решение полностью соответствует требованиям федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» и позволяет компании обеспечить надежную защиту клиентской информации без создания собственной аттестованной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ITG.

С 1 сентября 2025 г. вступили в силу поправки к закону о персональных данных, в соответствии с которыми операторы ПДн обязаны обеспечивать повышенный уровень безопасности при обработке данных, а штрафы за нарушения увеличены в разы. Для гостиничного бизнеса, где ежедневно обрабатываются значительные объемы записей с паспортными данными, адресами и платежной информацией гостей, соответствие новым требованиям стало важной задачей. Kravt h&h выбрала путь размещения инфраструктуры в защищенном облаке ITGlobal.com вместо создания собственной аттестованной инфраструктуры — решение, которое позволило сэкономить месяцы времени и миллионы рублей инвестиций.

Специалисты ITGlobal.com развернули изолированную облачную инфраструктуру для каждого отеля сети, обеспечив необходимый уровень защищенности персональных данных третьей-четвертой категории. Эксперты компании провели серию консультаций с заказчиком, детально разобрав специфику работы с персональными данными в гостиничном бизнесе и помогли выработать оптимальную конфигурацию инфраструктуры с учетом требований ФЗ-152.

«Проект с Kravt h&h отражает общую тенденцию на рынке — компании различных отраслей адаптируются к требованиям 152-ФЗ по защите персональных данных. Для гостиничного бизнеса, ежедневно работающего с персональными данными тысяч гостей, надежная защита информации становится приоритетом. Наше решение помогает организациям быстро и безболезненно обеспечить соответствие законодательству и эффективно защищать персональные данные без необходимости радикально менять существующие бизнес-процессы», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com, корпорация ITG.

«Безопасность данных наших гостей — абсолютный приоритет. Мы искали решение, которое обеспечит полное соответствие всем регуляторным требованиям и при этом не потребует отвлечения ресурсов от основного бизнеса. Сотрудничество с ITGlobal.com позволило нам оперативно организовать защищенное хранение и обработку персональных данных в облачной инфраструктуре, соответствующей требованиям 152-ФЗ», — сказал Андрей Жамкин, исполнительный директор Kravt h&h.

Защищенное облако ITGlobal.com имеет аттестат соответствия требованиям 152-ФЗ. Инфраструктура размещается в сертифицированных по Tier III дата-центрах и включает сертифицированные ФСТЭК средства защиты информации, системы криптографической защиты и антивирусные решения. Компания обладает необходимыми лицензиями ФСТЭК и ФСБ для работы с конфиденциальными данными.