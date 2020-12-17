Индексная книга CNews*
Carl Zeiss AG
Публикаций - 299, упоминаний - 342
Carl Zeiss AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1759 31
|CNews RND - R&D.CNews 2274 4
|Engadget - Блог о технологиях 420 4
|The Verge - Издание 506 3
|Windows Central 21 3
|DxOMark - Издание 36 3
|9to5Google 85 3
|91Mobiles 1717 2
|TENAA 18 2
|9to5Mac 149 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5784 2
|Bloomberg 1123 2
|Allprojectors.ru 54 2
|South China Morning Post 33 1
|Baidu Tieba 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1289 1
|Times 651 1
|Nature 795 1
|National Geographic 84 1
|NokiaPowerUser 13 1
|Optics 141 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 1
|OnLeaks 17 1
|Neowin 75 1
|AppleInsider 386 1
|SlashGear 134 1
|PhoneArena 73 1
|The Guardian - Британская газета 342 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
|MacWorld 136 1
|GSM Arena 67 1
|GizChina - Издание 57 1
|NYT - The New York Times 1003 1
|Business Insider 210 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1185 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 1
|FT - Financial Times 1175 1
|WikiLeaks 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.