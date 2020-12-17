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Carl Zeiss AG

Carl Zeiss AG

СОБЫТИЯ

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17.12.2020 Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии

Vivo и Zeiss объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства с целью совместного про
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены

HMD Global, владеющая брендом на гаджеты Nokia, представила пять новых телефонов под брендом Nokia. Два смартфона – Nokia 7.2 с тройной камерой 48 МП и оптикой ZEISS и более доступную модель Nokia 6.2 с тройной камерой под управлением технологий ИИ и экраном PureDisplay. Одновременно с этим компания расширила линейку кнопочных телефонов и анонсировала
17.04.2013 Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей

2012 г. Sony порадовала искушенных фотографов компактной камерой с качественным зум-объективом Carl Zeiss Vario-Sonnar и 1-дюймовой CMOS-матрицей (аналогичная применяется в беззеркалках Nikon 1
25.06.2012 Дюймовая матрица и оптика Carl Zeiss: первый взгляд на Sony Cyber-shot DSC-RX100

в параллелепипед со сторонами 10,2 на 5,9 и на 3,6 сантиметра. Масса равна 213 граммам с аккумуляторной батареей, но без карты памяти. Основной материал корпуса – алюминий. Большая матрица, объектив Zeiss, процессор BionZ   Сравнивая габариты Sony Cyber-shot DSC-RX100 с конкурентами, можно сказать, что этот аппарат заметно легче и меньше Olympus XZ-1 и значительно легче и компактнее Canon

08.02.2011 Carl Zeiss выпустит объективы для беззеркалок

Компания Carl Zeiss вступила в консорциум разработчиков аксессуаров для камер стандарта микро 4:3, организо
14.09.2010 Carl Zeiss обновляет линейку универсальных объективов

Компания Carl Zeiss анонсировала выход двух новых объективов линейки Compact Prime CP.2, представляющих соб
18.04.2007 Carl Zeiss: оборудование для нанотехнологий приходит в Россию

тра профессионального оборудования для работы в микро- и наномасштабах, выпускаемого компанией Carl Zeiss. Такая демонстрация оборудования в одном месте и в одно время не проводилась прежде ни

09.10.2006 Лазерный манипулятор Carl Zeiss выдвинут на соискание престижной премии

Исследовательская группа подразделения Carl Zeiss Microimaging попала в список кандидатов на получение престижной премии канцлера Германи
09.10.2006 Лазерный манипулятор Carl Zeiss выдвинут на соискание престижной премии

Исследовательская группа подразделения Carl Zeiss Microimaging попала в список кандидатов на получение престижной премии канцлера Германи
09.12.2005 На James Webb установят оптику Zeiss

Компания Carl Zeiss Optronics (CZO) в Оберкохене, Германия и Астрономический институт им. Макса Планка в Хе
09.12.2005 На James Webb установят оптику Zeiss

Компания Carl Zeiss Optronics (CZO) в Оберкохене, Германия и Астрономический институт им. Макса Планка в Хе
27.04.2005 Nokia вооружится оптикой Carl Zeiss

Компания Nokia и производитель оптики Carl Zeiss заключили соглашение, которое предусматривает установку линз Carl Zeiss в камеро
15.09.2004 Carl Zeiss готовит 10-мегапиксельную камеру для мобильников

Производитель оптики для фотоаппаратуры Carl Zeiss вышел на рынок цифровых камер для мобильных телефонов и пообещал увеличить их разрешени
13.07.2000 SGI, Carl Zeiss и Schneider совместно создадут новое оборудование для планетариев

Компании SGI, Carl Zeiss Jena GmbH и Schneider Laser Technologies AG объявили об образовании альянса, задачей ко

Публикаций - 307, упоминаний - 376

Carl Zeiss AG и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 157
Sony 6739 100
Samsung Electronics 11065 56
Microsoft Corporation 25775 45
Apple Inc 13156 38
HMD Global - Nokia 144 37
Leica Camera 282 26
Google LLC 12690 26
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 25
Canon 1439 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 22
Nikon 646 21
LG Electronics 3735 20
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
HTC Corporation 1512 18
Qualcomm Technologies 1974 17
Huawei 4677 15
Olympus 475 14
Konica Minolta 423 14
Xiaomi - Сяоми 2232 13
X Corp - Twitter 2938 12
Lenovo Motorola 3566 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 11
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
TI - Texas Instruments Incorporated 848 7
Nvidia Corp 4002 7
Victor Hasselblad AB 57 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 7
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 6
Eastman Kodak - Кодак 509 6
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Intel Corporation 12811 6
ZTE Corporation 800 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
HERE Technologies 113 5
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 44
Dixis - Диксис - Dиксис 371 8
Связной ГК 1401 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Евросеть 1421 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Верный - торговая сеть 326 2
Sony Center 17 2
Ferrari NV 159 2
Lockheed Martin 777 2
Белый Ветер 365 2
Prada 58 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Assist - Ассист 218 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
UMA - United Music Agency 40 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Совкомбанк Совесть 279 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Ball Aerospace & Technologies 49 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Эстет 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
KGI Securities 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 45
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Symbian Foundation 38 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 170
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 147
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 126
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 116
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 111
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 110
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 107
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 99
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 91
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 91
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 85
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 83
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 75
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 75
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 72
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 65
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 64
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 62
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 62
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 55
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 51
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 49
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 47
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 47
Наушники - Headphones 4479 46
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 44
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 43
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 43
Cameraphone - Камерофон 469 42
Контрастность 3042 42
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 41
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 40
Аксессуары 4282 40
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 40
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 39
Nokia Nseries 538 73
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 71
Google Android 15244 62
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 52
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 47
Nokia Symbian OS 1411 47
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 42
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 38
Nokia PureView - Смартфон 111 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 35
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 33
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 29
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 29
Microsoft Windows 16882 29
Nokia Sirocco 104 27
Microsoft Office 4170 22
Apple iOS 8583 19
Nokia 7 - серия 23 17
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 17
Nokia 6 - серия 35 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 16
Microsoft Windows 2000 8678 16
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 16
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 15
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 15
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 15
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 14
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Apple iPhone 6 4861 14
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Германия - Федеративная Республика 13221 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
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Азия - Азиатский регион 5920 9
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Индия - Bharat 5870 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа Восточная 3138 3
Канада 5082 3
США - Калифорния - Купертино 281 3
Европа Западная 1496 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
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Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 2
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 50
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