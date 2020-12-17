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Carl Zeiss AG
СОБЫТИЯ
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|17.12.2020
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Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии
Vivo и Zeiss объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства с целью совместного про
|06.09.2019
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HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены
HMD Global, владеющая брендом на гаджеты Nokia, представила пять новых телефонов под брендом Nokia. Два смартфона – Nokia 7.2 с тройной камерой 48 МП и оптикой ZEISS и более доступную модель Nokia 6.2 с тройной камерой под управлением технологий ИИ и экраном PureDisplay. Одновременно с этим компания расширила линейку кнопочных телефонов и анонсировала
|17.04.2013
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Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей
2012 г. Sony порадовала искушенных фотографов компактной камерой с качественным зум-объективом Carl Zeiss Vario-Sonnar и 1-дюймовой CMOS-матрицей (аналогичная применяется в беззеркалках Nikon 1
|25.06.2012
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Дюймовая матрица и оптика Carl Zeiss: первый взгляд на Sony Cyber-shot DSC-RX100
в параллелепипед со сторонами 10,2 на 5,9 и на 3,6 сантиметра. Масса равна 213 граммам с аккумуляторной батареей, но без карты памяти. Основной материал корпуса – алюминий. Большая матрица, объектив Zeiss, процессор BionZ Сравнивая габариты Sony Cyber-shot DSC-RX100 с конкурентами, можно сказать, что этот аппарат заметно легче и меньше Olympus XZ-1 и значительно легче и компактнее Canon
|08.02.2011
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Carl Zeiss выпустит объективы для беззеркалок
Компания Carl Zeiss вступила в консорциум разработчиков аксессуаров для камер стандарта микро 4:3, организо
|14.09.2010
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Carl Zeiss обновляет линейку универсальных объективов
Компания Carl Zeiss анонсировала выход двух новых объективов линейки Compact Prime CP.2, представляющих соб
|18.04.2007
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Carl Zeiss: оборудование для нанотехнологий приходит в Россию
тра профессионального оборудования для работы в микро- и наномасштабах, выпускаемого компанией Carl Zeiss. Такая демонстрация оборудования в одном месте и в одно время не проводилась прежде ни
|09.10.2006
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Лазерный манипулятор Carl Zeiss выдвинут на соискание престижной премии
Исследовательская группа подразделения Carl Zeiss Microimaging попала в список кандидатов на получение престижной премии канцлера Германи
|09.10.2006
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Лазерный манипулятор Carl Zeiss выдвинут на соискание престижной премии
Исследовательская группа подразделения Carl Zeiss Microimaging попала в список кандидатов на получение престижной премии канцлера Германи
|09.12.2005
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На James Webb установят оптику Zeiss
Компания Carl Zeiss Optronics (CZO) в Оберкохене, Германия и Астрономический институт им. Макса Планка в Хе
|09.12.2005
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На James Webb установят оптику Zeiss
Компания Carl Zeiss Optronics (CZO) в Оберкохене, Германия и Астрономический институт им. Макса Планка в Хе
|27.04.2005
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Nokia вооружится оптикой Carl Zeiss
Компания Nokia и производитель оптики Carl Zeiss заключили соглашение, которое предусматривает установку линз Carl Zeiss в камеро
|15.09.2004
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Carl Zeiss готовит 10-мегапиксельную камеру для мобильников
Производитель оптики для фотоаппаратуры Carl Zeiss вышел на рынок цифровых камер для мобильных телефонов и пообещал увеличить их разрешени
|13.07.2000
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SGI, Carl Zeiss и Schneider совместно создадут новое оборудование для планетариев
Компании SGI, Carl Zeiss Jena GmbH и Schneider Laser Technologies AG объявили об образовании альянса, задачей ко
Carl Zeiss AG и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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