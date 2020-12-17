Carl Zeiss AG

HMD Global, владеющая брендом на гаджеты Nokia, представила пять новых телефонов под брендом Nokia. Два смартфона – Nokia 7.2 с тройной камерой 48 МП и оптикой ZEISS и более доступную модель Nokia 6.2 с тройной камерой под управлением технологий ИИ и экраном PureDisplay. Одновременно с этим компания расширила линейку кнопочных телефонов и анонсировала

Дюймовая матрица и оптика Carl Zeiss: первый взгляд на Sony Cyber-shot DSC-RX100 в параллелепипед со сторонами 10,2 на 5,9 и на 3,6 сантиметра. Масса равна 213 граммам с аккумуляторной батареей, но без карты памяти. Основной материал корпуса – алюминий. Большая матрица, объектив Zeiss, процессор BionZ Сравнивая габариты Sony Cyber-shot DSC-RX100 с конкурентами, можно сказать, что этот аппарат заметно легче и меньше Olympus XZ-1 и значительно легче и компактнее Canon