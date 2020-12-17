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Carl Zeiss AG

Carl Zeiss AG


17.12.2020 Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены
17.04.2013 Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей
25.06.2012 Дюймовая матрица и оптика Carl Zeiss: первый взгляд на Sony Cyber-shot DSC-RX100
08.02.2011 Carl Zeiss выпустит объективы для беззеркалок
14.09.2010 Carl Zeiss обновляет линейку универсальных объективов
06.07.2007 Обзор Sony HC7, топовой любительской HDV-камеры
18.04.2007 Carl Zeiss: оборудование для нанотехнологий приходит в Россию
09.10.2006 Лазерный манипулятор Carl Zeiss выдвинут на соискание престижной премии
09.10.2006 Лазерный манипулятор Carl Zeiss выдвинут на соискание престижной премии
13.09.2006 Тестируем N93 - топовый камерофон-монстр от Nokia
23.06.2006 Макро: все о новых смартфонах Nokia
22.06.2006 Sony N1 – первая фотокамера с сенсорным экраном
30.03.2006 Выбираем камерофон: 5 советов ZOOM
18.01.2006 N70 против N90: что выбрать?
09.12.2005 На James Webb установят оптику Zeiss
09.12.2005 На James Webb установят оптику Zeiss
27.04.2005 Nokia вооружится оптикой Carl Zeiss
15.09.2004 Carl Zeiss готовит 10-мегапиксельную камеру для мобильников
13.07.2000 SGI, Carl Zeiss и Schneider совместно создадут новое оборудование для планетариев

Публикаций - 299, упоминаний - 342

Carl Zeiss AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5611 155
Sony 6491 103
Samsung Electronics 9787 53
Microsoft Corporation 23638 44
Apple Inc 11294 36
HMD Global - Nokia 130 33
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 25
Leica Camera 251 23
Google LLC 11044 23
Canon 1379 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 21
Zoom Int - Zoom Video Communications 1339 20
HTC Corporation 1493 19
Nikon 612 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 18
LG Electronics 3546 18
Meta Platforms - Facebook 4348 18
Konica Minolta 385 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6342 15
Huawei 3547 14
Olympus 467 14
Qualcomm Technologies 1717 13
Ростех - Автоматика Концерн 1510 12
Lenovo Motorola 3505 12
Xiaomi 1341 11
Twitter 2739 11
4A Games 752 9
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1960 8
Victor Hasselblad AB 50 7
123 солюшнс 625 7
TI - Texas Instruments Incorporated 815 7
Nvidia Corp 3231 6
Шахты 171 6
Intel Corporation 11711 6
Siemens AG - Siemens Group 2550 6
Ricoh Pentax 218 6
Панорама КБ - Конструкторское бюро 138 6
Eastman Kodak - Кодак 493 6
ZTE Corporation 726 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 48
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6260 10
Dixis - Диксис 360 8
Связной ГК 1343 8
Россети Ленэнерго 2369 8
Евросеть 1401 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1875 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 4
Белый Ветер 353 2
Prada 52 2
Sony Center 17 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 123 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2532 2
Верный - торговая сеть 260 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
ULA - United Launch Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 1
Меркури - Mercury 232 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 1
Beko 66 1
BAE Systems 169 1
Эстет 13 1
Muse Group 28 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 95 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Ball Aerospace & Technologies 46 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 1
Совкомбанк Совесть 268 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 678 1
BMW Group 414 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 1
Возрождение - Коммерческий банк 329 1
Геометрия НПО 127 1
Assist - Ассист 203 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 14 1
eBay Inc 1600 1
Kickstarter 124 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3788 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1080 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 245 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1338 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 46
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 29
4CIO 719 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 7
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Symbian Foundation 38 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21642 166
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11951 144
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2744 128
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19366 114
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8756 110
Автофокус - Автофокусировка 2237 109
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9898 107
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39886 104
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4460 97
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22264 91
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11644 90
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5760 87
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12691 87
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79890 85
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5682 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22494 76
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5715 74
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8523 74
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1752 72
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6174 68
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17535 65
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6773 63
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9385 63
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1821 63
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12844 63
Объектив - Lens 1336 62
Карты памяти - Запоминающее устройство 2198 60
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25613 53
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6772 50
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 725 49
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1065 47
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1083 47
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6190 45
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6462 45
Наушники - Headphones 3605 44
Контрастность 2675 43
Аксессуары 3517 41
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2630 41
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5462 40
Cameraphone - Камерофон 440 39
Google Android 12724 61
Nokia Nseries 432 59
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 55
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 48
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 48
Nokia Symbian OS 1400 45
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 39
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 652 38
Nokia PureView - Смартфон 113 38
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 33
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 33
Apple iPhone - серия смартфонов 6672 33
Microsoft Windows 14572 29
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 770 29
Nokia Sirocco 97 27
Microsoft Windows 2000 12753 26
Microsoft Office 3479 23
Apple iPhone 6 6233 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 474 18
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 156 18
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 229 16
Apple iOS 6909 16
Nokia 7 - серия 23 16
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 406 15
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store 60 14
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 14
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 440 14
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 13
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 84 13
Nokia 6 31 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 748 13
Microsoft Skype 1984 12
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 12
Samsung Galaxy 1063 12
Google YouTube - Видеохостинг 2462 12
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 48 11
Sony Walkman 285 10
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 10
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 85 10
Набоков Сергей 28 8
Москалева Татьяна 73 5
Газаров Артур 77 4
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 4
Симонов Игорь 100 4
Сорокин Андрей 23 4
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 4
Кожевников Алексей 65 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 3
Panay Panos - Панай Панос 15 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 184 3
Rubin Andy - Рубин Энди 61 2
Гордеева Анна 36 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
Евстигнеев Денис 10 2
Овсянников Денис 23 2
Горюнов Михаил 16 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Ferdinand Franz - Фердинанд Франц 6 1
Баева Светлана 3 1
Ходов Антон 1 1
Eno Brian - Ино Брайан 3 1
Музалев Дмитрий 13 1
Deng Denny - Денг Денни 1 1
Twain Mark - Твен Марк 15 1
Saeijs Viktor - Сайс Виктор 11 1
Верещагин Нил 10 1
Starck Philippe - Старк Филипп 9 1
Изумрудов Олег 25 1
Biden Joe - Байден Джо 81 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 373 1
Богусевич Одиссей 1 1
Шведова Катерина 1 1
Pudelko Roland - Пуделко Роланд 1 1
Зверев Дмитрий 1 1
Башков Дмитрий 1 1
Coppola Francis Ford - Коппола Фрэнсис Форд 2 1
Шарапов Антон 3 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 124704 100
Финляндия - Финляндская Республика 3484 55
Солнце - звезда Солнечной системы 4919 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50434 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17206 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15272 30
Европа 21446 29
Япония 13012 28
Южная Корея - Республика 6316 24
Германия - Федеративная Республика 12133 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39788 14
Испания - Каталония - Барселона 718 9
Швеция - Королевство 3541 9
Азия - Азиатский регион 5078 8
Китай - Тайвань 3781 8
Солнечная система - Solar system 2456 7
Германия - Берлин 704 6
Земля - планета Солнечной системы 9824 6
Италия - Итальянская Республика 4237 5
Индия - Республика 5109 5
Украина 7325 5
Сатурн - Титан (спутник) 429 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13263 4
Австрия - Австрийская Республика 1188 3
США - Калифорния - Купертино 252 3
Европа Восточная 3004 3
Европа Западная 1417 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2685 3
Канада 4718 3
Франция - Французская Республика 7104 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3434 2
Сербия - Республика 305 2
Луна - спутник Земли 1423 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 307 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 564 2
Румыния 714 2
Испания - Королевство 3615 2
Африка - Африканский регион 3293 2
Чехия - Чешская Республика 1279 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4379 43
Ergonomics - Эргономика 1500 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20924 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4903 22
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 22
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4613 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10690 20
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1268 20
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2480 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10113 16
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 188 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4751 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15326 8
Английский язык 6204 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42670 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5586 7
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 766 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 902 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1626 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24594 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 835 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2202 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5311 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9472 5
Фотокамеры - эффект красных глаз 112 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1181 5
Металлы - Серебро - Silver 690 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1503 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3867 4
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6504 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3148 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8008 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14290 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds 661 3
Физика - Physics - область естествознания 2446 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1415 3
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 818 3
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1158 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 270 3
CNews - ZOOM.CNews 1759 31
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Engadget - Блог о технологиях 420 4
The Verge - Издание 506 3
Windows Central 21 3
DxOMark - Издание 36 3
9to5Google 85 3
91Mobiles 1717 2
TENAA 18 2
9to5Mac 149 2
Thomson Reuters - Рейтер 5784 2
Bloomberg 1123 2
Allprojectors.ru 54 2
South China Morning Post 33 1
Baidu Tieba 2 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1289 1
Times 651 1
Nature 795 1
National Geographic 84 1
NokiaPowerUser 13 1
Optics 141 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 1
OnLeaks 17 1
Neowin 75 1
AppleInsider 386 1
SlashGear 134 1
PhoneArena 73 1
The Guardian - Британская газета 342 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
MacWorld 136 1
GSM Arena 67 1
GizChina - Издание 57 1
NYT - The New York Times 1003 1
Business Insider 210 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1185 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 1
FT - Financial Times 1175 1
WikiLeaks 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7508 6
IDC - International Data Corporation 4857 3
Strategy Analytics 283 2
Gartner - Гартнер 3488 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
IHS Markit 21 1
IC Insights 24 1
IHS iSuppli 397 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
BlueFin Research 5 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Redshift Research 7 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 8 1
РАН ИФХЭ - Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11747 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 4
Фотофорум 48 4
День молодёжи - 27 июня 696 4
Photokina 61 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
Международный женский день - 8 марта 282 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 1
Samsung Unpacked 26 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Связь-Экспокомм 94 1
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