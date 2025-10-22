Разделы

РАН ИФХЭ Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН


СОБЫТИЯ


22.10.2025 Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания 1
18.04.2012 Суперкомпьютер «Ломоносов» смоделирует лекарство от старости 1
17.10.2007 СПбГУ закупит нанотехнологическое оборудование на 40 млн. руб. 1
19.04.2007 Нанобатареи: новые подробности 1
11.04.2007 Нанотехнологии: утвержден приоритет СССР 1
22.03.2007 Ультразвук становится мощным оружием химиков 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

РАН ИФХЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6617 1
Duracell - Дюраселл 24 1
Bruker 6 1
Carl Zeiss AG 304 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4455 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1186 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2360 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12645 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10119 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 58 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21656 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3223 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 685 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 570 1
Черепанов Дмитрий 1 1
Moore Jeffrey - Мур Джеффри 5 1
Скулачев Владимир 2 1
Гудилин Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3031 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45311 2
Франция - Французская Республика 7961 1
Сатурн - Титан (спутник) 499 1
США - Иллинойс 334 1
Германия - Федеративная Республика 12902 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14439 1
Япония 13495 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18392 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2157 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31436 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6228 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 409 2
Литий - Lithium - химический элемент 596 1
Зоология - наука о животных 2766 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 486 1
Кислород - Oxygenium 46 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5227 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 461 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 861 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54420 1
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 21 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7959 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4706 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 465 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Nature 821 1
РАН - Российская академия наук 1984 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1620 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 1
