Что обычно путают с остеохондрозом?

Остеохондроз — это не просто «болит спина», а конкретное состояние, связанное с изменениями в позвоночнике. Боли в спине могут быть вызваны разными причинами (их объединяет понятие дорсопатия), и некоторые методы лечения (например, массаж, мануальная терапия, йога) могут быть противопоказаны. Если неправильно понять причину боли, можно нанести себе вред.