Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру»

Группа компаний «Медси» инвестировала 135 млн рублей в ООО «Здоровье города», разработчика платформы для поддержки людей с хроническими заболеваниями «Здоровье.ру». В результате сделки доля «Медси» в ООО «Здоровье города» составила 12%, а оценка ООО «Здоровье города» выросла до 1,135 млрд руб.

«Стратегия Медси направлена на непрерывное улучшение показателей здоровья россиян. Как лидер частного здравоохранения, мы постоянно изучаем рынок и внедряем в практику все передовые технологии и современные решения. Для нас важно, чтобы медицина была доступной, особенно для людей со сложными диагнозами. Приобретение доли в уставном капитале компании “Здоровье города” является логичным шагом в развитии нашей собственной цифровой экосистемы профилактики и лечения заболеваний, частью которой уже является телемедицинское приложение SmartMed, платформа “Третье мнение”, использующая искусственный интеллект для помощи врачам при постановке диагнозов, и другие цифровые сервисы. “Здоровье.ру” поможет пациентам с хроническими заболеваниями контролировать состояние здоровья. Система подразумевает персонифицированный подход, рекомендации специалистов, консультации с врачами, дневник пациента. Интеграция “Медси” в проект позволит обеспечить россиян доступным инструментом мониторинга здоровья», - отметила президент ГК «Медси» Елена Брусилова.

В январе 2022 г. аудитория мобильного приложения «Здоровье.ру» составила более полумиллиона человек. Команда проекта создала более 20 программ заботы для людей с такими заболеваниями как сахарный диабет, остеопороз, псориаз, атопический дерматит, гемофилия, астма, системная красная волчанка, гемофилия, ХОБЛ, реабилитация после инсультов, рак молочной железы и тревожные расстройства.

Пользователям приложения доступны такие сервисы цифровой терапии, как:

- Дневники контроля симптомов и аналитика с функцией формирования отчетов для врача (более 50 показателей);

- Дневники контроля сложных видов терапии (более 10 видов терапии);

- Образовательные курсы и материалы (2500+ уникальных статей, 250+ видеоуроков, 40+ подкастов, 10+ вебинаров);

- Персонифицированный AI-ассистент;

- Сервис дистанционного мониторинга и сопровождения пациентов для лечащих врачей.

Сервисы приложения адаптируются под персональные особенности человека в зависимости от заболеваний.

Партнерами платформы являются международные фармацевтическими компании, среди которых: Sanofi, Roche, Abbott, AstraZeneca, Takeda, BIOCAD, Bayer, Olainfarm. А также Московский центр инновационных технологий в здравоохранения, Фонд Сколково, пять федеральных медицинских университетов и 15 центров профилактики. Платформа официально подключена к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и является первой в России иной информационной системой в сфере здравоохранения.

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Помимо Эрика Бровко, основателя проекта «Здоровье.ру», акционерами и инвесторами платформы являются:

- ООО «Некстеп» Александра Егорова, генерального директора компании «Рексофт»;

- Дмитрий Васильев, президент «ВС Лаб»;

- Теймур Штернлиб, предприниматель, председатель СД Группы MBG: The Innovation Studio, бизнес-ангел;

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- Виктор Шкипин, профессор МШУ «Сколково», экс старший вице-президент Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк;

- AYR Capital - инвестиционный фонд Александра Рогачева.

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ГК «Медси» —федеральная сеть частных клиник России, основанная в 1996 г. Компания контролирует крупнейшую долю российского рынка коммерческой медицины России. ГК «Медси» включает 91 клинику по России. В их числе — 41 клиника в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 50 клиник в регионах России. В актив ГК «Медси» также входит медицинский велнес, санаторий, Служба помощи на дому. В Медси работают более 12 тыс. сотрудников, в числе которых более 4000 врачей. Выручка ГК «Медси» в 2020 г. составила 25 млрд руб.