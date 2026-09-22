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Здоровье Города Здоровье.ру

Здоровье Города - Здоровье.ру

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 60 279 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 60 279 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 60 279 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.09.2026 Бывший свиновод и поставщик кофе из Уганды купил 45% в «Здоровье.ру». От долей избавились экс-топ Сбербанка и ИТ-шники 3
21.11.2025 «Здоровье.ру» и НАИС объявили о стратегическом альянсе 1
06.06.2024 «Сколково» планирует поиск инновационных решений для wellness-индустрии 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
17.03.2023 Платформа «Здоровье.ру» привлекла 307 млн руб. от Kama Flow и клуба «Синдикат» 4
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 6
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет 1
22.12.2020 В 2020 году количество клиентов Техносерв Cloud увеличилось на 35% 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
27.03.2020 «Здоровье.ру» запустили бесплатную онлайн-программу «Стоп коронавирус» 2
21.11.2006 У справочной службы "Здоровье города" изменился телефон 1

Публикаций - 11, упоминаний - 22

Здоровье Города и организации, системы, технологии, персоны:

9683 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16034 2
Рексофт - Reksoft 494 2
Biocad - Биокад 100 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 366 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 665 2
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 12 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
maam 1 1
Programming Store - PROSTO - ПРОСТО 4 1
Ростелеком 11025 1
Broadcom - VMware 2622 1
МегаФон 10905 1
Yandex - Яндекс 9339 1
Veeam Software 345 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 1
VK - Mail.ru Group 3613 1
Крок - Croc 1970 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9548 1
Telegram Group 2987 1
ОТР ГК - ОТР 2000 228 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5036 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1010 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 144 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 446 1
OpenAI 599 1
СП.АРМ 59 1
Т8 НТЦ 119 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 123 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 73 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 60 1
Сравни.ру - Sravni Tech 26 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 67 1
Омега 89 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 157 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8988 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 3
Некстстеп 3 2
Альфа-Банк 1988 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 164 2
Apteka.ru - Аптека.ру 13 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 83 2
Bayer AG - Байер 86 2
AstraZeneca - АстраЗенека 68 2
Kama Flow - КФ Венчурс 34 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 40 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
AngelsDeck 15 1
Abbott Laboratories 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 21 1
Профессионалы.ру 18 1
Скопинфарм 7 1
Колеса.ру 2 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 1
Ютека - маркетплейс аптечных товаров 8 1
AYR Capital - Аюр-Капитал 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1290 1
Почта России ПАО 2388 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ГПБ - Газпромбанк 1286 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1362 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1163 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 266 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3457 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1521 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6002 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5743 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 311 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
МИК - Московский инновационный кластер 191 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 388 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 227 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 288 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 45 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Фонд Росконгресс 24 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
Союз Превентмед - Союз превентивной, регенеративной и трансляционной медицины 2 1
Добро.рф - Ассоциация волонтёрских центров 6 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54583 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23524 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26739 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13096 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1861 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9643 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18296 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18227 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1283 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6677 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7340 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1442 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33824 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8582 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13531 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8745 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 482 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4720 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 356 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 725 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 494 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2031 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1129 1
Data monetization - Монетизация данных 1985 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1180 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12316 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23107 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2812 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4072 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11613 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2042 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9685 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1282 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 336 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 768 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1171 1
Оповещение и уведомление - Notification 6086 1
Мобильная версия - Mobile version 389 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 439 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 629 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 458 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 483 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6363 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 2
Gismeteo - Гисметео 38 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 1
Meta - Facebook Open Graph 9 1
МТС Координатор 8 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 39 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3581 1
Apple - App Store 3142 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 973 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 148 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 164 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 1
Google Cloud Platform - GCP 389 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 109 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 792 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 134 1
1С:ERP Управление предприятием 861 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 135 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 222 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 322 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Бровко Эрик 8 6
Васильев Дмитрий 78 2
Штернлиб Теймур 28 2
Шкипин Виктор 14 2
Корнилов Денис 6 1
Потишний Роман 11 1
Шуленин Вячеслав 6 1
Мураховский Эдуард 38 1
Пивень Сергей 9 1
Зайцев Илья 7 1
Нечипорук Алексей 21 1
Зарубина Камила 10 1
Рогачев Александр 1 1
Тишин Кирилл 3 1
Аксенова Вероника 2 1
Леонова Мария 7 1
Конодо Денис 1 1
Горбань Антон 1 1
Муратов Элзар 2 1
Крупко Петр 6 1
Сапожникова Алла 8 1
Цвинария Антонина 1 1
Шадаев Максут 1223 1
Дуров Павел 329 1
Блинов Михаил 73 1
Соколов Дмитрий 71 1
Делицын Леонид 139 1
Фишер Андрей 75 1
Евтушенков Владимир 220 1
Егоров Даниил 24 1
Егоров Александр 88 1
Лебедев Георгий 57 1
Дерипаска Олег 42 1
Будова Александра 6 1
Комаров Алексей 15 1
Зыков Владимир 13 1
Брусилова Елена 7 1
Дашков Сергей 7 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 66 1
Чернилова Любовь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167862 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47953 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19710 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55014 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3156 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8657 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3494 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3608 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1786 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1111 1
Кипр - Республика 638 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 735 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1035 1
Уганда - Республика 94 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11455 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10502 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34163 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5038 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58274 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 5
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18327 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5835 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 229 3
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Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 37 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6852 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 2
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 144 2
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2208 1
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