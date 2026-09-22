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Здоровье Города Здоровье.ру
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 60 279 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 22
Здоровье Города и организации, системы, технологии, персоны:
|Бровко Эрик 8 6
|Васильев Дмитрий 78 2
|Штернлиб Теймур 28 2
|Шкипин Виктор 14 2
|Корнилов Денис 6 1
|Потишний Роман 11 1
|Шуленин Вячеслав 6 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Пивень Сергей 9 1
|Зайцев Илья 7 1
|Нечипорук Алексей 21 1
|Зарубина Камила 10 1
|Рогачев Александр 1 1
|Тишин Кирилл 3 1
|Аксенова Вероника 2 1
|Леонова Мария 7 1
|Конодо Денис 1 1
|Горбань Антон 1 1
|Муратов Элзар 2 1
|Крупко Петр 6 1
|Сапожникова Алла 8 1
|Цвинария Антонина 1 1
|Шадаев Максут 1223 1
|Дуров Павел 329 1
|Блинов Михаил 73 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Делицын Леонид 139 1
|Фишер Андрей 75 1
|Евтушенков Владимир 220 1
|Егоров Даниил 24 1
|Егоров Александр 88 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Дерипаска Олег 42 1
|Будова Александра 6 1
|Комаров Алексей 15 1
|Зыков Владимир 13 1
|Брусилова Елена 7 1
|Дашков Сергей 7 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 66 1
|Чернилова Любовь 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.