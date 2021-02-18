На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет

Ассоциация российских аптечных сетей обвинила «Еаптеку» Сбербанка в торговле рецептурными аптечными препаратами в онлайне. Российские законы это запрещают, но в пользовательском соглашении сервиса есть пункт, позволяющий ему вести такую деятельность. Основатель «Еаптеки» отрицает все обвинения, однако жалоба Ассоциации уже принята к рассмотрению в Генпрокуратуре.

«Еаптека» нарушает закон

Онлайн-аптеку «Сбер Еаптека», на 45% принадлежащую Сбербанку, обвинили в продаже рецептурных лекарств через интернет, что противоречит действующему российскому законодательству. В этом сервис уличила, по информации «Ведомостей», Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), в которую входят крупные игроки «аптечного» рынка.

РААС обратилась с заявлением на «Сбер Еаптеку» в Генпрокуратуру России, где «Ведомостям» подтвердили регистрацию жалобы. В ней также фигурирует еще один портал, «Здоров.ру», обвиняемый в том же преступлении.

Заявление РААС было подкреплено скриншотами процедуры оформления заказа рецептурного лекарства, сделанного неназванным представителем ассоциации. Также были прикреплены и фотографии чеков за оплату лекарств при доставке.

В жалобе упоминались рецептурные препараты «Азитрокс», «Кларитромицин-OBL», «Метотрексат» и «Триазивирин» - все они якобы были заказаны на «Сбер Еаптеке», тогда как «Здоров.ру», по заявлению РААС, доставил рецептурные «Аугментин» и «Метотрексат».

Проверкой «Сбер Еаптеки» займется Генпрокуратура

Редакция CNews убедилась в наличии на момент публикации материала перечисленных лекарственных средств в каталогах обеих онлайн-аптек. Но если «Еаптека» действительно позволяла заказать их, хотя и только организациям с медлицензией, то на «Здоров.ру» под каждым из них было написано «Доставка невозможна».

Как РААС «охотилась» на «Сбер Еаптеку»

«Ведомости» пишут, что заказы в «Сбер Еаптеке» и «Здоров.ру», были сделаны в конце января 2021 г., о чем свидетельствуют даты на чеках. Ассоциация делала заказ в аптеке Сбербанка дважды, и оба раза они содержали как рецептурные, так и безрецептурные препараты.

Заказать рецептурные препараты на «Еаптеке» могут не все

В первый раз курьер привес только лекарственные средства, для которых не нужен рецепт, то есть он доставил лишь часть заказа. Во второй раз сотруднику РААС удалось получить свой заказ полностью. Как сообщила «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева, тот факт, что рецептурные препараты курьер привез лишь на второй раз, может быть связан с тем, что на момент оформления первого заказа их попросту не было в наличии.

«Здоров.ру» и вовсе не осуществляет доставку таких лекарств

Также она не исключает вариант, что доставка лекарств, выдаваемых по рецепту, осуществляется только клиентам, совершившим в «Сбер Еаптеке» больше одной покупки.

«Еаптека» обезопасила себя

Редакция CNews обнаружила в пользовательском соглашении «Сбер Еаптеки» пункт, позволяющий ей продавать рецептурные препараты без нарушения действующих российских законов. Пункт под номером 6.3.2. гласит: «При заказе продукции, относящейся к лекарственным средствам, отпускаемым по рецепту врачей, в момент совершения покупки представлять и передавать представителю «Еаптека» или представителю иной компании, уполномоченной «Аптека», рецепт, оформленный в соответствии с действующим законодательством России».

Следующий пункт 6.3.3 тоже относится к лекарствам по рецепту. В нем сказано: «При передаче рецепта представителю «Еаптека» проверить, что рецепт подписан врачом и заверен его личной печатью, на одном рецептурном бланке выписано не более трех лекарственных препаратов, на бланке рецепта отсутствуют какие-либо исправления <…>».

Пользовательское соглашение «Еаптеки»

Исполнительный директор РАСС Нелли Игнатьева осведомлена о наличии в пользовательском соглашении «Сбер Еаптеки» этих пунктов. Она сообщила «Ведомостям», что таким образом, по ее мнению, сервис «перекладывает возможные риски на покупателя, нарушая правила доставки лекарственных препаратов».

Комментарий «Еаптеки»

Основатель и гендиректор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин отреагировал на обращение РААС в прокуратуру и полностью опроверг всю информацию, предоставленную ассоциацией.

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По его мнению, в случившемся не обошлось без других участников рынка российских аптек. «Думаю, что это обращение – острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям», – сообщил он «Ведомостям». Представители «Здоров.ру» свой комментарий не предоставили.

Как Сбербанк купил «Еаптеку»

Сервис «Еаптека» существует с 2000 г. и входит в число крупнейших в России интернет-аптек с ассортиментом из более 50 тыс. товаров. Сеть работает в более чем 70 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербуре, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Иркутске.

По итогам 2019 г. годовой оборот компании превысил 5,7 млрд руб. За девять месяцев 2020 г. рост продаж через сайт достиг 146%, а через приложение — 158%. Минцифры даже включило «Еаптеку» в перечень социально значимых интернет-ресурсов.

Из просто «Еаптеки» сервис превратился в «Сбер Еаптеку» в конце октября 2020 г. Как сообщал CNews, теперь он входит в экосистему Сбербанка, который совместно с группой компаний «Р-Фарм» выкупил по 45% сервиса. 10% акций остались у его основателя и генерального директора Антона Буздалина.

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Еаптека»

Закрыть сделку планировалось в IV квартале 2020 г., но в итоге этого удалось добиться, по данным «Ведомостей», лишь в начале февраля 2021 г. Сумма инвестиций Сбербанка составила 5,7 млрд руб., а размер вложений «Р-Фарм» остается неизвестным.

В то же время, согласно ЕГРЮЛ, у компании ООО «Еаптека», стоящей за одноименным интернет-сервисом, на момент публикации материала было два учредителя, притом оба зарегистрированы на Кипре. Это компании Amsele Limited и Anestozo Limited.