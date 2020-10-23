Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств

Сбербанк в партнерстве с известным российским производителем лекарств «Р-Фарм» готовится создать крупнейшего игрока на рынке доставки лекарств. Компании выкупили по 45% акций интернет-магазина лекарств «Еаптека». Новая компания «Сбер Еаптека», в случае если ФАС одобрит сделку, будет интегрирована в экосистему Сбера.

Все стороны в выигрыше

Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» договорились о совместной покупке акций интернет-магазина «Еаптека». Каждая из сторон выкупит по 45%. 10% акций останется у основателя и генерального директора Антона Буздалина. Если сделку одобрит ФАС, на рынке появится крупнейший оператор интернет-торговли, который будет работать под брендом «Сбер Еаптека». Закрытие сделки должно состояться в IV квартале 2020 г. Сумма сделки не раскрывается.

Компания «Еаптека» была создана в 2000 г. Сейчас онлайн-аптека занимает второе место по объемам онлайн-продаж в России после «Аптека.ру». Компания работает как онлайн, так и через собственные и партнерские аптеки в 70 городах России: на сайте указана 931 точка самовывоза. Ассортимент онлайн-аптеки насчитывает около 70 тыс. позиций. Ежемесячное число активных пользователей — более 4 млн человек. По итогам 2019 г. годовой оборот компании превысил 5,7 млрд руб. За девять месяцев 2020 г. рост продаж через сайт достиг 146%, а через приложение — 158%. Минкомсвязи включило компанию в перечень социально значимых интернет-ресурсов.

Генеральный директор «Еаптека» Антон Буздалин видит большие перспективы в сотрудничестве с партнерами. Сбер — известный технологический лидер, а «Р-Фарм» «обладает глубокой профильной экспертизой и опытом производства лекарственных препаратов как в России, так и за рубежом».

Председатель совета директоров «Р-Фарм», миллиардер Алексей Репик заявил, что сделка позволит в ближайшие четыре-пять лет занять лидирующую позицию на рынке онлайн-продаж лекарств.

Сбербанк и производитель лекарств «Р-Фарм» купили по 45% акций «Еаптеки»

Сбер планирует включить новую компанию в свою экосистему, в частности, продажа лекарств будет интегрирована в «СберЗдоровье», «СберЛогистику», «СберПрайм». Медицина — одно самых перспективных и инновационных направлений деятельности Сбербанка, который начал инвестировать в индустрию здравоохранения с 2017 г. В июне 2020 г. Сбербанк провел ребрендинг медицинского сервиса Docdoc и запустил на его основе проект «Сберздоровье». На базе площадки также ожидается запуск онлайн-торговли лекарственными препаратами.

Подробности о компании «Р-фарм»

АО «Р-фарм», основанная в 2001 г., в 2020 г. стала лидером рейтинга Forbes «20 лучших фармкомпаний России». Выручка за 2019 г. составила 82,4 млрд руб., а прибыль — 12 млрд руб. Компания входит в группу «Р-Фарм», которую создал бывший экономист, а ныне миллиардер Алексей Репик (владеет 90% «Р-Фарма»). В 2009 г. компания начала строить фармацевтическое производство в Ярославле, в 2010 г. в ее активе появились заводы «Новосибхимфарм» в Новосибирске и «Ортат» в Костромской области. В 2011 г. в США была основана исследовательская компания R-Pharm Overseas. В данный момент «Р-Фарм» развивает проекты в странах СНГ, Германии и Турции. 10% в апреле 2017 г. выкупила японская корпорация Mitsui & Co, сумма сделки составила около $196 млн.

Рынок онлайн-торговли лекарствами на подъеме

Интернет-продажа лекарств получила поддержку от Президента России в апреле 2020 г. Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям России приобретать безрецептурные лекарственные препараты в интернете с последующей их доставкой. Согласно новым правилам, аптеки могут продавать препараты как через интернет-сайт, так и через мобильное приложение. Доставка заказа до места жительства покупателя в данном случае не обязательна — он может самостоятельно забрать его в аптеке, находящейся вблизи от его дома.

2 апреля 2020 г. CNews сообщил, что на совещании Президента с членами Правительства глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил запустить продажи лекарств через портал госуслуг. По задумке министра, новый сервис должен облегчить жизнь россиянам и гарантировать отсутствие фармацевтического контрафакта.

В мае 2020 г. Правительство России утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств.