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Минкомсвязи хочет продавать лекарства онлайн на портале госуслуг

Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
На совещании Президента России с членами правительства глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил запустить продажи лекарств через портал госуслуг. Новый сервис призван облегчить жизнь россиянам и гарантировать отсутствие фармацевтического контрафакта.

«Цифровая аптека» на портале госуслуг

Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев выступил с инициативой запуска нового онлайн-сервиса по продаже лекарственных препаратов на портале государственных услуг.

Предложение было озвучено в рамках совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства, которое проводилось в режиме удаленной видеоконференции и было посвящено борьбе с коронавирусной инфекцией и другим актуальным социально-экономическим вопросам.

Максут Шадаев напомнил об уже принятом решении по дистанционной покупке безрецептурных лекарственных средств, но уточнил, что покупка рецептурных препаратов все еще требует очного обращения и похода в аптеку.

«Если мы этот сервис реализуем на портале госуслуг, то мы можем гарантировать, что это будут доверенные рецепты и их смогут купить только авторизованные граждане», – заявил руководитель Минкомсвязи.

По его мнению, онлайн-сервис продажи лекарств через портал госуслуг позволит облегчить жизнь множеству россиян, находящихся на карантине, а также гарантированно исключит контрафакт из оборота лекарственных средств.

В дополнение, глава Минкомсвязи также упомянул необходимость внедрения в ближайшее время дистанционных онлайн-услуг по оформлению электронного больничного и электронного рецепта.

Интернет-продажи лекарств и наказание за контрафакт

Две недели назад CNews сообщил о том, что Владимир Путин подписал указ, по которому жителям России позволяется приобретать лекарственные препараты в интернете с последующей их доставкой. Речь исключительно о безрецептурных лекарственных средствах.

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Совещание Президента России с членами Правительства в режиме видеоконференции

По новым правилам аптеки могут продавать препараты через интернет-сайт или в мобильном приложение. Покупатель может заказать доставку или самостоятельно забрать лекарство в аптеке.

Президент России отметил, что в подписанном им указе есть пункт о необходимости внесения предложений по корректировке нормативной базы для повышения ответственности за контрафакт. «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», – сказал Путин.

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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев на совещании с Президентом России

Вчера, 1 апреля 2020 г. депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении пакет поправок (законопроект №285949-7) в статью 15.1 федерального закона «Об информации, ИТ и защите информации» и федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части розничных интернет-продаж лекарственных препаратов.

Президент России также вчера подписал пакет поправок в статью 238-1 Уголовного кодекса, которые усиливают ответственность за продажу фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медизделий и БАДов в интернете.

Отныне распространение некачественных или фальсифицированных лекарств через интернет грозит наказанием в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 2,5 млн руб.

Предыстория вопроса

Ранее CNews сообщал о том, что первые предложения о регулировании онлайн-продаж лекарственных средств в России были высказаны бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым еще в октябре 2017 г.

«Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правило дистанционной продажи, дистанционной розничной торговли. Продавать можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского и ветеринарного применения. Только те лекарства могут продаваться, которые в обычной сети отпускаются без рецепта», – сказал Медведев.

Следующим этапом стала подготовка законопроекта, разрешающего онлайн-продажи безрецептурных препаратов. Он был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 г., однако дальнейшее его движение было приостановлено до марта 2020 г.



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