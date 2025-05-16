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Индексная книга (каталог) CNews*
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Репик Алексей


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет 1
02.02.2024 Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле 1
02.03.2022 Минэкономразвития сократило для лицензирования и разрешительной деятельности срок оказания услуги и количество запрашиваемых документов 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 1
10.04.2017 Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году 1
10.03.2017 Путина просят применить ИТ для борьбы со старостью 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Репик Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7678 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 29 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 96 1
Русагро Группа Компаний 291 1
Фармстандарт АО 43 1
Сбер - СберЛогистика 64 1
Инвитро - Invitro 70 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Genotek - Генотек 15 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
AltaIR Capital 14 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Сбер - Еаптека 33 1
R-Pharm Overseas 1 1
Алтай Вистерра 1 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 1 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
РуноМед 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 355 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11993 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2204 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 322 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2811 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 326 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3045 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2747 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 81 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4938 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 329 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 70 2
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1600 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11694 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6839 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5288 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2224 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4886 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 415 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12974 2
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Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 651 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2528 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 815 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1393 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11851 2
3D-биопринтинг - биопринтер 11 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3695 2
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Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1193 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4495 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5475 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4681 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12358 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1960 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 238 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5422 2
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
Сбер - СберПрайм 49 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Путин Владимир 3237 3
Каграманян Игорь 2 2
Шадаев Максут 1042 1
Волож Аркадий 253 1
Полехин Виталий 3 1
Рябенький Игорь 17 1
Буздалин Антон 6 1
Биккулова Гульнара 23 1
Волошин Александр 13 1
Черкашин Павел 38 1
Басов Максим 3 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
Мишустин Михаил 693 1
Соломин Сергей 1 1
Вдовин Александр 8 1
Греф Герман 429 1
Евраев Михаил 262 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 2
Индия - Bharat 5532 2
Россия - СФО - Новосибирск 4416 2
Турция - Турецкая республика 2409 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 736 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 2
Азия - Азиатский регион 5607 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Россия - ЦФО - Костромская область 413 1
Япония 13359 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1577 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 954 1
Израиль 2752 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 484 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 439 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 872 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 882 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 261 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 66 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5223 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10130 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4485 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16669 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 2
Экономический эффект 1104 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4117 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1225 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3087 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5973 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 350 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9018 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7143 2
Здравоохранение - Реабилитация 389 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1918 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 895 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7979 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 450 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6025 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5946 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 2
Ботаника - Растения - Plantae 1069 2
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 495 2
Зоология - наука о животных 2688 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3506 2
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина 68 2
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 32 2
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 206 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4763 1
Утечка мозгов - brain drain 57 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1403 1
Forbes - Форбс 854 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 561 1
ТГУ - Томский государственный университет 183 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 76 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 8 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 10 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 185 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 53 1
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