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Репик Алексей
УПОМИНАНИЯ
Репик Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 70 2
|НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5422 2
|ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
|Сбер - СберПрайм 49 1
|StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
|Путин Владимир 3237 3
|Каграманян Игорь 2 2
|Шадаев Максут 1042 1
|Волож Аркадий 253 1
|Полехин Виталий 3 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Буздалин Антон 6 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Волошин Александр 13 1
|Черкашин Павел 38 1
|Басов Максим 3 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
|Мишустин Михаил 693 1
|Соломин Сергей 1 1
|Вдовин Александр 8 1
|Греф Герман 429 1
|Евраев Михаил 262 1
|Forbes - Форбс 854 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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