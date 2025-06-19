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Игнатьев Василий


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Сбербанк и «Деловая Россия» объединяют усилия для создания новой ИИ-фарминдустрии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Игнатьев Василий и организации, системы, технологии, персоны:

ADT - Advanced Digital Technologies - Новейшие Цифровые Технологии 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 71 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 63 1
Греф Герман 448 1
Оселедец Иван 33 1
Репик Алексей 8 1
Жданов Сергей 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4536 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9151 1
Молекула - Molecula 1074 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
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