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Игнатьев Василий
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Сбербанк и «Деловая Россия» объединяют усилия для создания новой ИИ-фарминдустрии 1
Игнатьев Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
|Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 30 1
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 63 1
|Греф Герман 448 1
|Оселедец Иван 33 1
|Репик Алексей 8 1
|Жданов Сергей 35 1
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