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ADT Advanced Digital Technologies Новейшие Цифровые Технологии

ADT - Advanced Digital Technologies - Новейшие Цифровые Технологии

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 11 036 984 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 11 036 984 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 4 600 246 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 6 436 738 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Сбербанк и «Деловая Россия» объединяют усилия для создания новой ИИ-фарминдустрии 1
19.02.2020 «Почта России» приступила к созданию комплекса интеллектуальной роботизации 2
23.09.2003 "ТрансТелеКом" и РТРС будут сотрудничать в сфере цифрового теле- и радиовещания 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ADT и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 1
Automation Anywhere 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Почта России ПАО 2171 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3820 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10949 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9405 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4740 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5550 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8925 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5778 1
Емельченков Сергей 140 1
Sachdev Ravi - Сачдев Рави 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2487 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 951 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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