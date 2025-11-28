Automation Anywhere

Разделы

Российские RPA-платформы 2025 1
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «RPA-платформы 2025» 1
20.02.2023 Navicon предложит клиентам российский RPA 1
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA 1
21.11.2022 «Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов 1
05.10.2022 Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии 1
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 1
16.12.2021 Как происходит импортозамещение RPA на практике: кейсы и примеры 1
23.04.2021 Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана 2
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
19.02.2020 «Почта России» приступила к созданию комплекса интеллектуальной роботизации 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1

UIPath 108 8
Blue Prism 30 6
SAP SE 5424 5
8956 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 128 2
Ростелеком 10291 2
Kryon 8 2
electroNeek Robotics 7 1
Rondem - Рондем 6 1
Appian Corporation - Appian Communications 11 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
NICE Systems 65 1
1С Первый Бит - FirstBIT 12 1
ADT - Advanced Digital Technologies - Новейшие Цифровые Технологии 4 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 16 1
МКСКОМ 7 1
Nintex 13 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
Lycamobile - Лайкамобайл 6 1
Примо РПА 16 1
Samsung Electronics 10608 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
Microsoft Corporation 25223 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Konica Minolta 416 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 193 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 349 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 121 1
Abbyy - TimelinePI 8 1
Everest Group 12 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 1
SAP Contextor 3 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 231 1
ОТР ГК - ОТР 2000 221 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Telegram Group 2542 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 1
Велесстрой СМУ 13 1
Силовые машины 142 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
Hamkorbank - Хамкорбанк 8 1
Почта России ПАО 2238 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2987 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 398 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12807 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6256 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6863 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1361 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33890 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13022 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57085 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9352 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23018 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11406 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17918 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5239 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72873 4
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 57 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7257 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1461 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 862 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 319 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1079 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13305 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 2
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 33 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13306 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 689 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1266 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 550 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2229 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4449 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2248 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 955 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 994 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11527 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21950 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3751 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10030 1
Mainframe - Мейнфрейм 270 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1846 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 905 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17105 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1908 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12225 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25623 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 90 3
Microsoft Office 3941 3
Примо РПА - Primo RPA 45 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 2
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 64 2
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 44 2
PIX Robotics - PIX Переходник 6 2
Abbyy FlexiCapture 174 2
Stack Group - Automate 18 2
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 27 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 16 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
1С:Drive 2 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
Sherpa RPA 29 1
PIX Robotics - PIX Master 9 1
Pega Platform 8 1
PIX Robotics - PIX Enterprise Transformation 1 1
Samsung Brity RPA 1 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 1
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 35 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 31 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
Linux OS 10864 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1157 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3433 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 621 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 649 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 15 1
Microsoft Windows 16299 1
Ложкин Сергей 44 2
Sachdev Ravi - Сачдев Рави 1 1
Бычков Николай 11 1
Артемьев Константин 11 1
Виноградов Артём 28 1
Овчинников Василий 18 1
Буляков Артур 1 1
Пересветов Дмитрий 4 1
Плашкевич Сергей 4 1
Кроткова Карина 1 1
Тюльпа Дарья 2 1
Карпова Мария 1 1
Халитов Дарий 34 1
Чураков Степан 1 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Егоров Никита 4 1
Тихомиров Олег 29 1
Артемов Антон 4 1
Тиллаев Музаффар 1 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Емельченков Сергей 141 1
Ильин Алексей 24 1
Кабаков Ярослав 62 1
Волков Сергей 102 1
Коптелов Андрей 116 1
Садовенко Илья 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 156365 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53406 3
Узбекистан - Республика 1865 2
Европа 24618 2
Америка Латинская 1880 2
Гватемала - Республика 60 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45608 1
Азия - Азиатский регион 5737 1
Япония 13532 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8089 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1811 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1695 1
Китай - Тайвань 4130 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14475 1
США - Калифорния 4773 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4255 1
Франция - Французская Республика 7974 1
Беларусь - Белоруссия 6015 1
Испания - Королевство 3758 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 1
Казахстан - Республика 5784 1
Канада 4984 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1395 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Коста-Рика - Республика 97 1
Колумбия - Республика 538 1
Америка Центральная 79 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51159 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6321 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54876 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10225 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15056 2
Экзамены 481 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2948 2
Экономический эффект 1209 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2766 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 284 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11415 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4670 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 992 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3270 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7256 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31777 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17372 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2913 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2064 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1423 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 789 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2588 1
Аудит - аудиторский услуги 3085 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10712 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3213 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2170 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2375 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 49 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3763 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7333 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 307 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2298 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5843 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Gartner - Гартнер 3604 2
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 5 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
Research and Markets 26 1
Forrester Research 828 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3740 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8363 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 1
