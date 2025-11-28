Получите все материалы CNews по ключевому слову
Automation Anywhere
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Automation Anywhere и организации, системы, технологии, персоны:
|Ложкин Сергей 44 2
|Sachdev Ravi - Сачдев Рави 1 1
|Бычков Николай 11 1
|Артемьев Константин 11 1
|Виноградов Артём 28 1
|Овчинников Василий 18 1
|Буляков Артур 1 1
|Пересветов Дмитрий 4 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Кроткова Карина 1 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Карпова Мария 1 1
|Халитов Дарий 34 1
|Чураков Степан 1 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Егоров Никита 4 1
|Тихомиров Олег 29 1
|Артемов Антон 4 1
|Тиллаев Музаффар 1 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Ильин Алексей 24 1
|Кабаков Ярослав 62 1
|Волков Сергей 102 1
|Коптелов Андрей 116 1
|Садовенко Илья 65 1
|ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
|ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403324, в очереди разбора - 733446.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.