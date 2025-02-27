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Pega Pegasystems Пегасистемс Рус
Pega и организации, системы, технологии, персоны:
|Коптелов Андрей 111 7
|Реймер Денис 54 7
|Трефилов Алексей 45 4
|Лапшин Алексей 19 4
|Потоцкий Игорь 11 4
|Лобов Сергей 27 3
|Кирьянова Александра 138 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 3
|Сыкулев Андрей 84 2
|Андреев Владимир 97 2
|Ермаченков Игорь 3 2
|Кириченко Игорь 49 2
|Будин Алексей 22 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Арефьев Дмитрий 7 2
|Савич Александр 7 2
|Макаров Станислав 117 2
|Ткачёв Роман 27 2
|Головенко Олег 6 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 2
|Белайчук Анатолий 31 2
|Меднов Сергей 124 2
|Бейдер Александр 75 2
|Бирюков Артем 10 2
|Лобас Аркадий 33 1
|Каримов Ринат 35 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Глазков Александр 138 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Бычков Александр 40 1
|Кучугин Илья 42 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Рахманкулов Рамиль 7 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Анютин Роман 7 1
|Ефремова Алена 8 1
|Dow Jones - MarketWatch 311 1
|FT - Financial Times 1226 1
|Fortune 206 1
|Мобильные системы 116 1
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