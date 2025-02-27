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Индексная книга (каталог) CNews*
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Pega Pegasystems Пегасистемс Рус

Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус


27.02.2025 Navicon: западные поставщики BPM не смогут вернуть долю рынка 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 2
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
20.04.2022 «Егар текнолоджи» подготовила для банков специальное предложение по импортозамещению программных продуктов автоматизации кредитных операций 1
24.03.2022 Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM 1
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 2
09.08.2021 «Ланит – Би пи эм» завершила проект Universal Banking для крупнейшего банка Кувейта 1
24.05.2021 «Ланит - би пи эм» завершила первый этап цифровой трансформации банка Boubyan Bank 1
24.02.2021 CT Consulting: о важности комплексного подхода в облачном управлении бизнесом 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
28.11.2019 Спрос на BPM растет благодаря облакам, ИИ и программным роботам 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 2
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
15.10.2018 Как эффективно внедрить инновации в компании 1
26.03.2018 5 способов приобщиться к магии Gartner и поймать волну Forrester 1
17.04.2017 ВРМ: хватит заниматься внедрением, давайте уже использовать 1
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP 1
18.12.2014 AT Consulting будет предлагать решения на базе Pega 7 3
12.11.2014 «Техносерв Консалтинг» предложит своим заказчикам технологии и процессы на базе платформы Pega 3
17.09.2014 Альфа-Банк: Инновационные ИТ-проекты создают банк будущего 1
20.08.2014 «Альфа-Банк» внедряет систему управления бизнес-процессами Pega PRPC 2
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
05.11.2013 Эксперты «Ланита» выступят на ежегодном CNews Forum 2013 в Москве 1
28.05.2013 Интеграционное решение Pegasystems сертифицировано SAP 2
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 2
20.02.2013 Профессионалы BPM становятся организованной силой 1
20.12.2012 Pegasystems анонсировала решение для обработки претензий по банковским картам 3
10.12.2012 «Ланит» выполняет масштабный ВРМ-проект для «Сбербанка России» 1
05.12.2012 BPMs в банковском секторе: акцент на скорость 1
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 1
21.07.2011 МТС «раскрутит» абонентов на $140 млн 1
25.03.2011 ECM и BPM-системы переместятся в облака? 1
03.02.2011 Поможет ли кейс-менеджмент бизнесу? 1
18.08.2009 BlackBerry перерос Apple iPhone 2

Публикаций - 38, упоминаний - 51

Pega и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 14
IBM - International Business Machines Corp 9450 11
Oracle Corporation 6714 11
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 11
SAP SE 5289 9
Microsoft Corporation 24682 7
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 224 7
Appian Corporation - Appian Communications 11 7
Naumen - Наумен 629 5
OpenText 209 5
Docsvision - ДоксВижн 1009 4
Salesforce.com 427 4
Comindware - Колловэар 159 4
Oracle Siebel Systems 507 4
Software AG 198 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 3
Tibco Software 81 3
Google LLC 11836 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
Terrasoft - Террасофт 200 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
Nintex 13 3
Системы документооборота 498 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 2
SimbirSoft - СимбирСофт 76 2
K2 - К2РУ - SourceCode 88 2
АйТи 1373 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
МегаФон 8965 2
8275 2
Apple Inc 12156 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 2
Первая Форма - 1Форма 49 2
Directum - Директум 1103 2
Alfresco Software 146 2
Samsung Electronics 10295 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 10
Альфа-Банк 1778 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
Свеза - Sveza 37 2
Boubyan Bank 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Pony Express - Фрейт линк 69 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Capital One 18 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Genpact 5 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
Visa International 1952 1
Фармстандарт АО 40 1
Татнефть 227 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
American Express - Amex 330 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 15
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Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 281 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 5
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 2
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 709 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 2
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Stack Group - Automate 18 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Совкомбанк Халва 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 18 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 328 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 1
SugarCRM 36 1
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Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Apple iPad 3867 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 1
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Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 3
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Будин Алексей 22 2
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Сабынин Андрей 36 1
Рахманкулов Рамиль 7 1
Вагизов Руслан 25 1
Анютин Роман 7 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145613 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 5
Германия - Федеративная Республика 12711 5
Франция - Французская Республика 7864 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 3
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Беларусь - Белоруссия 5722 3
Индия - Bharat 5475 3
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Ближний Восток 2954 3
Украина 7635 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 2
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Америка Южная 854 1
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Грузия 1246 1
Новая Зеландия 719 1
Япония 13311 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2963 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
Испания - Королевство 3718 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 381 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
Россия - ПФО - Самарская область 1329 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 723 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) - остров Врангеля 10 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 758 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6744 10
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1378 5
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2768 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 3
Экономический эффект 1077 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2853 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2749 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 643 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1338 2
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