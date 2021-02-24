CT Consulting: о важности комплексного подхода в облачном управлении бизнесом

Специалисты CT Consulting — ключевого партнера Salesforce в России рассказали об облачных инструментах для управления бизнесом и взаимодействия с клиентами. Сервисы, которые компания реализует в шести странах, позволяют полностью удовлетворять потребности клиента, выстраивая эффективное управление всеми процессами продаж, аналитикой, сервисного обслуживания, маркетинга и даже создавать индивидуальные приложения независимо от специфики и масштаба бизнеса.

О компании

Уже более 13 лет компания CT Consulting держит курс на цифровизацию и оказывает услуги по консалтингу, внедрению и настройке облачных продуктов Salesforce для управления бизнесом по всему миру. Обладая статусом официального платинового партнера Salesforce, СT Consulting находится в постоянном диалоге с вендором, способствует появлению новых решений и продуктов для автоматизации бизнес-процессов.

Основной деятельностью Salesforce является разработка автоматизированных систем управления внутренними процессами компании, такими как: продажи с актуальными данными и отслеживанием всей истории взаимодействия по клиентам в едином пространстве; модуль аналитики, позволяющий отслеживать и прогнозировать важные данные в рамках единой облачной системы; персонализированное сервисное обслуживание с соблюдением всех стандартов по времени и содержанию ответов на обращения; полноценная маркетинг платформа по управлению и отслеживанию эффективности маркетинговых кампаний для B2C и B2B сегментов, клиентский портал, который объединяет партнеров, дистрибьюторов, реселлеров в единую группу для увеличения заявок и продаж, управления e-commerce моделью с высокой степенью персонализации и товарными рекомендациями на основе ИИ, а также платформа для создания мобильных бизнес-приложений без применения кода. Данные Salesforce, мирового лидера в сфере облачных технологий и систем управления взаимоотношений с клиентами (CRM) по мнению большинства аналитических агентств хранятся в облаке, поэтому любая компания может использовать их из любой точки мира с помощью подключения к интернету.

Преимущественным правом по подключению лицензий и проведению работ по внедрению и сопровождению сложных бизнес-решений на платформе Salesforce в России обладает официальный платиновый партнер Salesforce, компания CT Consulting. Платиновый статус Salesforce свидетельствует о высшей степени экспертизы компании и присваивается только тем партнерам, которые реализуют комплексные масштабные внедрения продуктов.

На сегодняшний день компания CT Consulting является обладателем награды Gartner Customer Award за лучший CRM проект и высокий уровень организации взаимоотношений с клиентами, статуса Salesforce Master Navigator по продукту Sales Cloud, а также партнерской награды Salesforce за самый инновационный проект в категории Consumer Goods проекта L’Oréal. Представительства компании расположены на территории России, Украины, Беларуси, Германии, Франции, Великобритании, Канаде и США. Это позволяет выстраивать бизнес-процессы намного эффективнее, ближе к клиенту.

Отраслевые решения CT Consulting

Одна из ключевых услуг CT Consulting — готовые отраслевые решения. Их главное преимущество состоит в оптимизации стоимости за счет высокой универсальности и и подписной модели. При разработке отраслевых решений, специалисты CT Consulting детально анализируют особенности компании клиента, учитывают ее фирменный стиль, для каждого пакета проходят проверку безопасности со стороны Salesforce. Разработка отраслевых решений позволяет с каждым новым клиентом получать совершенно уникальный опыт, который затем масштабируется на другие компании и отрасли, будь то ритейл, фармацевтика, логистика или любая другая сфера. Готовые продукты, внедряемые CT Consulting, включают как инструменты Salesforce, так и собственные решения, и приложения для эффективного ведения бизнес-процессов.

Продукты CT Consulting

CT Mobile - мобильное офлайн-приложение к любому облачному продукту Salesforce для работы полевых сотрудников и их линейных менеджеров, полностью покрывающее все бизнес-потребности.

CT Pharma - пакетное решение, включающее в себя все необходимые настройки на стороне Salesforce для выстраивания ключевых бизнес-процессов фармацевтической компании.

CT CPG - решение для торговых представителей и мерчендайзеров, оптимизированное под потребности FMCG-сектора.

CT Orders - система автоматизации заказов собирает данные о платежах и доставках, позволяет управлять логикой ведения заказов. Интегрируется с платежными системами и собирает информацию по генерации и оплате счетов.

DFG 152 - решение, позволяющее использовать продукты Salesforce в полном соответствии требованиям ФЗ-152 о защите персональных данных.

Все представленные продукты работают по принципу подписки и для всех предусмотрен бесплатный тестовый период. Он помогает пользователям убедиться в эффективности продуктов.

Услуги компании CT Consulting не ограничены внедрением Salesforce и собственных продуктов. Компания также работает с инструментами других известных поставщиков — это немецкая SAP SE, американские Pegasystems, Microsoft, и многие другие. Внедрением этих решений в CT Consulting занимается отдельный департамент.

Адаптация в условиях пандемии

Главный маркетинговый тренд последнего времени — ситуативность или способность оперативно приспосабливаться к быстроменяющемуся рынку, в очередной раз подтвердил высокую адаптивность облачных инструментов во время пандемии.

Компании, которые используют решения Salesforce и CT Consulting, несмотря на массу ограничений смогли сохранить эффективность своих ключевых подразделений, оптимизировали бизнес-процессы, повысили эффективность организационной структуры, и улучшили взаимодействие с клиентами. Им проще оставаться гибкими и сохранить скорость принятия решений.

Клиенты Salesforce и CT Consulting

Продукты, разработанные специалистами Salesforce и CT Consulting, широко применяют компании независимо от отрасли, масштаба и специфики ведения бизнеса. В числе успешных кейсов стоит упомянуть работу с Фармстандарт, Philips, L’Oréal, PMI, Olympus, РН Банк и многими другими (подробнее — на официальном сайте https://ctconsult.ru/).

В CT Consulting уверены — в нынешнем 2021 году развитие бизнеса вместе с Salesforce позволит компаниям открывать возможности для трансформации бизнес-процессов и реализации новых путей для инноваций, а также быстрее реагировать на любые изменения, оставаясь эффективными и гибкими. А использование собственных отраслевых решений, способных покрыть практически любые процессы компаний, обеспечит решение задач любой сложности.