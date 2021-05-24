«Ланит - би пи эм» завершила первый этап цифровой трансформации банка Boubyan Bank

«Ланит - би пи эм» (входит в группу «Ланит»), эксперт в области анализа, интеллектуальной автоматизации и трансформации корпоративных бизнес-процессов, завершила первый этап цифровой трансформации банка Boubyan Bank, который входит в пятерку крупнейших банков Кувейта.

Boubyan Bank является лидером в сегменте исламского банкинга на Ближнем Востоке и предлагает полный спектр услуг для обслуживания юридических и физических лиц. Банк в рамках цифровой трансформации ставит перед собой амбициозные цели и планирует реализацию масштабного проекта Universal Banking, который призван в корне изменить подход к обслуживанию клиентов. Согласно задачам проекта, сотрудники должны получить удобный современный интерфейс для работы и возможность обслуживания клиентов с планшета без привязки к стационарному компьютеру. Однако предыдущая версия платформы Pega не позволяла в полной мере реализовать все цели, которые поставил перед собой банк.

В январе 2021 г. «Ланит - би пи эм» приступила к проекту Universal Banking. Основная задача первого этапа - обновление платформы Pega с версии 7.4 до 8.5. Команда за шесть недель провела аудит существующей системы, подготовила план работ по обновлению платформы, провела необходимую доработку и обновление платформы, стабилизировала работу приложений и вывела обновление в промышленную эксплуатацию. Обновление платформы позволило оптимизировать работу системы, сделать доступными все технологические возможности и заложить основу для дальнейших этапов проекта. Работы первого этапа завершены, и компании переходят к следующей стадии реализации проекта.

Мохаммед Абдель Менеам (Mohamed Abdel Meneam), Executive Manager- Enterprise Platform Management Boubyan Bank, сказал: «Мы достаточно давно работаем с Pega и довольны возможностями, которые она открывает. Однако пришло время новых амбициозных задач в рамках проекта Universal Banking. Мы решили выбрать нового ИТ-партнера и обратились к «Ланит - би пи эм» - экспертам по созданию приложений на Pega. Наша цель - полностью изменить систему обслуживания, чтобы наши клиенты получали в офисах банка высочайший уровень сервиса. Первый этап - обновление платформы - проведен быстро и профессионально. Впереди дальнейшая реализация проекта Universal Banking, которая потребует создания принципиально нового приложения на Pega».

Игорь Потоцкий, генеральный директор «Ланит - би пи эм», сказал: «Мы более 10 лет работаем с крупнейшими банками России. В этом году приступили к первому для себя проекту на Ближнем Востоке. Подготовка платформы к дальнейшим изменениям - первый важный шаг, и впереди реализация масштабного проекта, который позволит повысить уровень сервиса и сделать работу своих сотрудников более удобной. Мы высоко ценим доверие коллег из Boubyan Bank».