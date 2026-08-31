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Индексная книга (каталог) CNews*
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Исламский банкинг Исламский финтех Islamic banking Халяльные инвестиции Мурабаха, договоры финансирования Мудараба, депозитные договоры

СОБЫТИЯ


31.08.2026 «Агросила» расширяет автоматизацию мясопереработки и цифровой контроль качества 1
24.04.2025 «СберУниверситет» запускает программу по финансовым технологиям 1
11.08.2023 R-Style Softlab внедрила принципы исламского банкинга в продукты для кредитных организаций 3
24.07.2023 Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга» 2
05.04.2023 R-Style Softlab поддержит принципы исламского финансирования в АБС RS-Bank V.6 3
03.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из Black Star Burger в Москве 1
02.03.2023 В России начала работу первая инвестиционная платформа по выпуску и обороту утилитарных цифровых прав 1
14.02.2023 В России начала работу инвестиционная платформа по выпуску и обороту утилитарных цифровых прав BitRussia 1
07.12.2022 2ГИС представил новый выбор еды, Про-версию для бизнеса и показал прототипы реалистичных карт 1
24.05.2021 «Ланит - би пи эм» завершила первый этап цифровой трансформации банка Boubyan Bank 1
24.01.2019 Дубай отказывается от бумажных документов и заработает на управлении данными $2,7 млрд 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Исламский банкинг и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 714 2
Цифровая Инвестиционная Платформа - BitRussia - краудфандинговая блокчейн-платформа 5 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5007 1
Coinbase 70 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 441 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
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DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
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Fintech Hive - Бизнес-акселератор 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5714 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3702 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4965 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2136 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1663 3
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 984 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1278 2
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Google Android 15303 1
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ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 223 1
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