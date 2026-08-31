Индексная книга (каталог) CNews*
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Исламский банкинг Исламский финтех Islamic banking Халяльные инвестиции Мурабаха, договоры финансирования Мудараба, депозитные договоры
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 16
Исламский банкинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Родионов Иван 73 2
|Кузнецов Степан 5 2
|Картавцев Александр 4 1
|Огиенко Олег 7 1
|Нырков Евгений 3 1
|Путин Владимир 3462 1
|Аксаков Анатолий 164 1
|Каримов Ринат 35 1
|Делицын Леонид 137 1
|Малых Дмитрий 67 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Шаталов Александр 4 1
|Демченко Дмитрий 7 1
|Коневских Марина 5 1
|Кудрявцева Анастасия 13 1
|Игнатов Максим 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.