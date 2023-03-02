В России начала работу первая инвестиционная платформа по выпуску и обороту утилитарных цифровых прав

Банк России включил платформу BitRussia в реестр инвестиционных платформ.

BitRussia – это инвестиционная платформа, построенная на технологии распределенных реестров, предназначенная для инвестирования в проекты с помощью выпуска утилитарных цифровых прав (Utility Token) в соответствии с законодательством России. Платформа BitRussia обеспечивает доступную и безопасную среду для самого широкого круга участников: от частных лиц до корпоративных клиентов. BitRussia интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Системой Быстрых Платежей (СБП).

Соавторы проекта BitRussia: Иван Родионов и Степан Кузнецов. По их оценкам, объем рынка утилитарных цифровых прав в России составляет 6-8 млрд руб. Это примерно 10% от общего объема рынка цифровых прав в России.

Оператор BitRussia ООО «Цифровая инвестиционная платформа» будет оказывать услуги по токенизации привлечения инвестиций российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Инвестировать посредством приобретения утилитарных цифровых прав смогут юридические и физические лица - как резиденты, так и не резиденты России. Методики токенизации привлечения инвестиций применимы для B2C, B2B, B2B2C решений.

BitRussia является пионером токенизации привлечения инвестиций в России, ведет свою историю с 2017 г. В 2018 г. концепция BitRussia была впервые представлена в Швейцарии, а в 2019 г. — в России. Создание и развитие BitRussia неразрывно связаны с развитием российского законодательства в области цифровых прав.

Степан Кузнецов (до апреля 2022 г. советник первого заместителя председателя Банка России): «BitRussia предлагает альтернативный способ привлечения инвестиций как дополнение залогового и долевого финансирования. Привлечение инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав позволит на практике реализовать принципы партнерского финансирования, в частности, “исламского банкинга”, а также использовать утилитарные цифровые права во внешнеторговой деятельности».

Иван Родионов (руководитель платформы, бизнес-архитектор): «BitRussia обеспечит не только выпуск утилитарных цифровых прав в соответствии с законодательством России, но и их оборот как в России, так и за рубежом. Стратегия развития BitRussia ориентирована на глубокое проникновение цифровых прав на финансовом рынке».

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Для официального запуска BitRussia был разработан ряд шаблонов токенизации инвестиционных проектов из разных сфер (энергетика, франшиза, аренда жилья, биотехнологии, развлечения и спорт). Каждый инвестиционный проект на BitRussia будет сопровождаться эскроу-агентом, определенным лицом, привлекающим инвестиции.

Официальный запуск BitRussia запланирован на первую половину 2023 г., одновременно с принятием поправок в Налоговый кодекс РФ, регулирующих деятельность операторов инвестиционных платформ, а также выпуск и оборот утилитарных цифровых прав.

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BitRussia – это цифровая инвестиционная платформа, действующая в соответствии с законодательством России. В основе платформы лежит принцип регулируемого выпуска и свободного оборота утилитарных цифровых прав. Оператором BitRussia является ООО «Цифровая инвестиционная платформа». Бизнес-модель близка к ICO и предназначена для массового рынка, что позволяет в рамках законодательства России любому лицу привлекать инвестиции путем выпуска утилитарных цифровых прав и исполнять обязательства перед инвесторами.