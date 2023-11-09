Цифровая Инвестиционная Платформа - BitRussia - краудфандинговая блокчейн-платформа

BitRussia – инвестиционная платформа, построенная на технологии распределенных реестров, предназначенная для инвестирования в проекты с помощью выпуска утилитарных цифровых прав (Utility Token) в соответствии с законодательством РФ. Платформа BitRussia обеспечивает доступную и безопасную среду для широкого круга участников: от частных лиц до корпоративных клиентов. BitRussia интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Системой Быстрых Платежей (СБП). Оператором BitRussia является ООО «Цифровая Инвестиционная Платформа».