Инвестиции на основе УЦП стали реальностью в России

Первые выпуски утилитарных цифровых прав (УЦП) как способа привлечения инвестиций стартовали на инвестиционной платформе BitRussia (оператор ООО «ЦИП»).

Рынок утилитарных цифровых прав в России изначально оценивался на уровне 6-8 млрд руб. Но в связи с текущей экономической ситуацией (при использовании цифровых прав во внешнеторговой деятельности), потенциал этого рынка может быть кратно увеличен и может составить до 500 млрд руб.

BitRussia.ru – инвестиционная платформа, инвестиции на которой привлекаются путем выпуска УЦП. Это альтернатива долговым или долевым инструментам, так как источником обслуживания обязательств перед инвесторами-обладателями УЦП являются права требования результатов деятельности (реализации проектов) — товаров (вещей), работ, услуг, лицензионных прав.

Проект BitRussia ведет свою историю с 2017 г. В феврале 2023 г. ООО «ЦИП» внесен в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России.

В настоящее время на инвестиционной платформе BitRussia опубликованы два «пилотных» инвестиционных проекта и несколько в предстартовой стадии.

Первый пилот («Финтех») – проект создания международной децентрализованной финансовой инфраструктуры (DEХPACE). В условиях отключения от традиционных платежных систем и финансовых инфраструктур, цифровые права и технология распределенных реестров могут стать основой для создания новой инфраструктуры внешнеторговой деятельности. Ключевой принцип — открытость создаваемой инфраструктуры и свободный доступ к ней для бизнеса («розетка 220В») при соблюдении регуляторных практик, выбранных для внешнеторговых сделок юрисдикций. Функционирование инфраструктуры обеспечивается нотариальными узлами распределенного реестра (нодами).

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Второй пилот («Киноиндустрия») – сбор средств на первый этап реализации кинопроекта «Бультерьер 2», продолжение популярного фильма «Бультерьер» (BLTBR). Привлекаются инвестиции на доработку сценария, проведение кастинга, заключение договоров с актерами и творческой группой, разработку образов героев, выбор и освоение локаций. Такая инвестиция доступна каждому. По цене билета в кино можно стать частью реального процесса кинопроизводства. Для владельцев УЦП будет подготовлена программа эксклюзивных событий, включающая посещение съёмочной площадки, съемку в массовке, участие в съёмочной экспедиции, приглашения на закрытые мероприятия.

Основатели проекта BitRussia считают, что УЦП станут одним из основных финансовых инструментов привлечения инвестиций в сегменте МСП, а также привлечения финансирования под проект (проектного финансирования).

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BitRussia – инвестиционная платформа, позволяющая выпускать цифровые инструменты партнерского и проектного финансирования - утилитарные цифровые права. Такие права не являются долговыми или долевыми инструментами, а удостоверят право требование результатов деятельности (реализации проектов) - вещей, работ, услуг, лицензионных прав.