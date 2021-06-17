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Родионов Иван


17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
30.11.2018 В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia 1
22.04.2014 Из совета директоров IBS ушел специалист по офшорам 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
09.08.2013 Телеком-операторы делят территорию 1
29.04.2013 Ради 3G власти откажутся от половины дивидендов «Ростелекома» 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
27.12.2012 Совет директоров «Ростелекома» утвердил актуализированную стратегию развития компании на 2013-2017 гг. 1
11.07.2012 «Связьинвест» направит на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 1
05.07.2012 Московская Биржа и «РВК» создали Russian Innovation IPO Club 1
19.06.2012 Совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал направить на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 1
14.06.2012 Акционеры «Ростелекома» избрали новый совет директоров 2
05.04.2012 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил положение о системе ключевых показателей эффективности компании 1
21.02.2012 Совет директоров «Связьинвеста» существенно обновится 1
27.12.2011 Совет директоров «Ростелекома» утвердил новую дивидендную политику 1
07.12.2011 Чистая прибыль «Связьинвеста» за 9 месяцев 2011 г. составила 31,6 млрд руб. 1
18.10.2011 За «Связьинвестом» присмотрит «православный друг» министра связи 1
12.08.2011 В Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
09.08.2011 Совет директоров «Ростелекома» определил состав своих комитетов 2
20.07.2011 Иван Родионов избран председателем совета директоров «Ростелекома» 1
30.06.2011 Акционеры «Связьинвеста» избрали новый состав совета директоров 1
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
24.02.2011 «Связьинвест» утвердил 11 кандидатур для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров 1
16.02.2011 Чиновники не исполнили поручение Путина по «Связьинвесту» 1
01.12.2010 Акционеры «Связьинвеста» 10 февраля 2011 г. рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров 1
28.10.2010 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил трудовой договор с гендиректором Вадимом Семеновым 1
06.10.2010 Государство досрочно избавилось от главы «Связьинвеста». ПРИКАЗ 2
30.09.2010 Правительство решилось на смену руководства «Связьинвеста» 2
29.09.2010 Шувалова просят вмешаться в ситуацию со «Связьинвестом» 1
20.08.2010 Министр Щеголев возглавил совет директоров «Связьинвеста» 1
04.08.2010 Щеголев станет главным в «Связьинвесте». Рейман продержался 10 лет 1
24.12.2009 В Москве состоялось заседание Совета директоров «Связьинвеста» 1
25.11.2009 В Москве состоялось заседание Совета директоров «Связьинвеста» 1
25.09.2009 Реймана не подпустили к «дочкам» «Связьинвеста» 1
25.09.2009 Состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
31.07.2009 В Москве состоялось очное заседание Совета директоров «Связьинвеста» 1
29.06.2009 Председателем Совета директоров «Связьинвеста» избран Леонид Рейман 1

Публикаций - 45, упоминаний - 50

Родионов Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 26
Ростелеком Связьинвест 706 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
НТК - Национальные телекоммуникации 61 2
3779 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
ВолгаТелеком 223 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
Газпром нефть 382 1
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
BitRussia - краудфандинговая блокчейн-платформа 1 1
Приданцев Сергей 82 9
Юрченко Евгений 75 8
Нуралиев Борис 205 1
Макрецкая Ольга 2 1
Гонтарев Павел 69 1
Бондарь Юрий 11 1
Егоров Даниил 15 1
Василевский Максим 2 1
Попов Владимир 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Европа 3788 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Норвегия - Королевство 434 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Франция - Французская Республика 2143 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 23
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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