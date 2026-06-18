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Родионов Иван

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Rodionoff Group вошла в состав Кластера «Креономика» 1
11.02.2026 Rodionoff Group предлагает распространить ИT-льготы на инженеров и других технических специалистов 1
25.10.2023 Власти разрешат ИТ-компаниям терять государственные деньги 1
02.03.2023 В России начала работу первая инвестиционная платформа по выпуску и обороту утилитарных цифровых прав 1
14.02.2023 В России начала работу инвестиционная платформа по выпуску и обороту утилитарных цифровых прав BitRussia 1
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
30.11.2018 В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia 1
22.04.2014 Из совета директоров IBS ушел специалист по офшорам 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
09.08.2013 Телеком-операторы делят территорию 1
29.04.2013 Ради 3G власти откажутся от половины дивидендов «Ростелекома» 1
29.04.2013 Совет директоров «Ростелекома» определил дату годового общего собрания акционеров и дал рекомендации по дивидендам 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
20.02.2013 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатов в новый состав совета 1
27.12.2012 Совет директоров «Ростелекома» утвердил актуализированную стратегию развития компании на 2013-2017 гг. 1
11.07.2012 «Связьинвест» направит на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 1
05.07.2012 Московская Биржа и «РВК» создали Russian Innovation IPO Club 1
19.06.2012 Совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал направить на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 1
14.06.2012 Акционеры «Ростелекома» избрали новый совет директоров 1
05.04.2012 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил положение о системе ключевых показателей эффективности компании 1
06.03.2012 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
21.02.2012 Подведены итоги совета директоров «Связьинвеста» 1
21.02.2012 Совет директоров «Связьинвеста» существенно обновится 1
27.12.2011 Совет директоров «Ростелекома» утвердил новую дивидендную политику 2
07.12.2011 Чистая прибыль «Связьинвеста» за 9 месяцев 2011 г. составила 31,6 млрд руб. 1
18.10.2011 За «Связьинвестом» присмотрит «православный друг» министра связи 1
12.08.2011 В Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
09.08.2011 Совет директоров «Ростелекома» определил состав своих комитетов 1
20.07.2011 Иван Родионов избран председателем совета директоров «Ростелекома» 2
30.06.2011 Акционеры «Связьинвеста» избрали новый состав совета директоров 1
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
24.02.2011 «Связьинвест» утвердил 11 кандидатур для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров 2
16.02.2011 Чиновники не исполнили поручение Путина по «Связьинвесту» 1
24.01.2011 Акционеры «Ростелекома» утвердили новый состав совета директоров 1
29.12.2010 На 11 мест в новом совете директоров «Ростелекома» претендуют 12 кандидатов 1
01.12.2010 Акционеры «Связьинвеста» 10 февраля 2011 г. рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров 1
28.10.2010 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил трудовой договор с гендиректором Вадимом Семеновым 1

Публикаций - 73, упоминаний - 77

Родионов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 54
Ростелеком 10948 34
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 17
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Цифровая Инвестиционная Платформа - BitRussia - краудфандинговая блокчейн-платформа 5 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
НТК - Национальные телекоммуникации 67 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
МТС - Система Телеком 239 2
Катков и партнеры - КИП 7 2
МегаФон 10742 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
KUKA Robotics 41 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
АСВТ 96 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Mustcom 37 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Ростелеком - Сахателеком 65 1
Артелеком ОГМТС - Артелеком-сотовой 14 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 1
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
СМАРТС Казань-GSM 11 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 22
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 19
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 18
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 17
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 5
AIG-Brunswick Capital Management 8 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 5
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 2
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
EY - Эрнст энд Янг 81 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Групп 745 2
Ренессанс Брокер 10 2
РЕСО Гарантия СК 53 1
Композит 99 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Сбер - Сбербанк Капитал 10 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 6 1
Издательский дом Родионова 8 1
InVenture Partners 20 1
Катрен НПК 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Международная академия связи - МАС 46 1
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
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MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 372 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
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Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 351 1
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1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
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Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
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Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
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Нарукавников Александр 14 6
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Афанасьев Денис 77 5
Тихонов Анатолий 19 5
Краснопольская Юлия 6 5
Савченко Виктор 30 5
Ефимов Дмитрий 20 5
Королева Ольга 12 5
Шувалов Игорь 86 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Европа 24964 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Франция - Французская Республика 8177 2
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Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 22
Аудит - аудиторский услуги 1265 15
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 14
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