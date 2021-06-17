Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Родионов Иван
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 50
Родионов Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 693 4
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
|Газпром нефть 382 1
|Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
|Приданцев Сергей 82 9
|Юрченко Евгений 75 8
|Нуралиев Борис 205 1
|Макрецкая Ольга 2 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Егоров Даниил 15 1
|Василевский Максим 2 1
|Попов Владимир 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru