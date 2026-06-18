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Родионов Иван
СОБЫТИЯ
Публикаций - 73, упоминаний - 77
Родионов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Малофеев Константин 118 25
|Манасов Марлен 22 22
|Семенов Вадим 65 21
|Рейман Леонид 1065 21
|Кудимов Юрий 21 19
|Провоторов Александр 158 19
|Ряузов Никита 18 18
|Юрченко Евгений 133 17
|Бутрин Михаил 18 17
|Щеголев Игорь 699 17
|Лещенко Михаил 33 16
|Приданцев Сергей 149 15
|Задорнов Михаил 30 11
|Перцовский Александр 13 10
|Акулич Владимир 42 10
|Кузнецов Сергей 163 10
|Киселев Александр 115 10
|Левковский Дмитрий 11 10
|Бондарик Владимир 22 9
|Гоголь Александр 21 9
|Яшин Валерий 80 8
|Иконников Александр 15 7
|Рагозина Ирина 8 7
|Златопольский Антон 21 7
|Милюков Анатолий 18 6
|Дроздов Сергей 35 6
|Алексеев Михаил 29 6
|Куликов Денис 27 6
|Трубецкой Александр 8 6
|Черноусова Виктория 8 6
|Корнев Юрий 7 6
|Нарукавников Александр 14 6
|Веремьянина Валентина 19 5
|Афанасьев Денис 77 5
|Тихонов Анатолий 19 5
|Краснопольская Юлия 6 5
|Савченко Виктор 30 5
|Ефимов Дмитрий 20 5
|Королева Ольга 12 5
|Шувалов Игорь 86 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.