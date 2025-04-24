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«СберУниверситет» запускает программу по финансовым технологиям

«СберУниверситет» запускает программу по финансовым технологиям. Программа поможет собственникам бизнеса, топ-менеджерам и специалистам банков и технологических компаний разобраться в том, как создавать инновационные продукты, привлекать финансирование и использовать передовые технологии для роста бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В фокусе программы — ключевые тренды и практики в сфере финтеха, а также передовые технологические решения, которые меняют бизнес-модели и помогают оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся отрасли. Слушатели изучат различные сегменты финтеха, инновационные платёжные и неплатёжные сервисы, стратегии запуска финтех-стартапа.

Одно из главных преимуществ программы — международный опыт. Вместе с международными партнёрами слушатели разберут кейсы из Сингапура, исламский финтех и другие мировые практики.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «Финтех — движущая сила трансформации финансового ландшафта в глобальном масштабе. В России лидирующими финтехами традиционно выступают банки: они инвестируют в разработку инновационных продуктов и сервисов. Собственные платежные инновации позволили вывести Россию в лидеры мировой платежной индустрии и создать уникальные клиентские пути. Мы обобщили наши знания и опыт в области финтеха в данном курсе. Уверены, что его изучение позволит найти новые точки роста и внедрить прорывные решения, которые повысят финансовую эффективность компаний».

Александр Шаталов, проректор по обучению «СберУниверситета»: «Финансовые технологии — не просто тренд, а ответ на реальные вызовы бизнеса. В «СберУниверситете» мы запустили уникальную программу «ФинТех», которая предлагает глубокое погружение в финансовые технологии. Слушатели будут изучать российский и международный опыт финтеха, GenAI в финансовых технологиях, цифровые финансовые активы и другое. Мы уверены, что программа станет мощным драйвером роста для всех, кто хочет быть на переднем крае цифровой экономики».

Программа стартует 1 июля 2025 г. и будет состоять из семи вебинаров и практического очного модуля.

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