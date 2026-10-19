У программистов тяжелые времена. В России на одну вакансию претендуют шесть человек, хотя раньше было трое

Эпоха массовой нехватки специалистов на российском ИТ-рынке труда, похоже, завершилась. В 2026 г. на одну вакансию претендуют более шести человек, тогда как раньше - около трех. Как следует из данных ЦМАКП, нейросети все чаще лишают работы рядовых программистов и тестировщиков (спрос на них упал на 47% и 55% соответственно), тогда как традиционные отрасли экономики начали активно нанимать экспертов по кибербезопасности и анализу данных. На рынок повлияли развитие ИИ-технологий и замедление выпуска новых программных продуктов.

Смена приоритетов на рынке

ИТ-рынок труда сменил приоритеты - бизнес ищет аналитиков вместо программистов.

В первой половине текущего десятилетия ИТ-сегмент российского рынка труда пережил серию масштабных шоков, полностью изменивших баланс спроса и предложения, пишет «Коммерсант». Общий дефицит кадров сменился профицитом соискателей на фоне внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и заметного замедления разработки новых программных продуктов. Такие выводы содержатся в исследовании «Рынок ИТ-специалистов в 2020-2025 гг.», подготовленном экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимиром Артеменко.

Magnific - Magnific Рядовые программисты теряют позиции: ИИ сделал приоритетом на российском рынке аналитиков и кибербезопасников

По данным исследования ЦМАКП, спрос на рядовых программистов сократился на 47%, на тестировщиков - на 55%. В целом число вакансий для ИТ-специалистов к лету 2025 г. уменьшилось на 36% за год. Раньше на одно место претендовали примерно три человека, теперь - больше шести.

Главным пострадавшим от цифровой трансформации оказался массовый линейный ИТ-персонал. Работодатели существенно снизили интерес к специалистам технической поддержки, сетевым и системным инженерам - потребность в таких кадрах упала почти вдвое. Артеменко связывает эту динамику с растущей автоматизацией и активным использованием больших языковых моделей, которые берут на себя рутинное написание базового кода.

Новые точки роста

Даже на фоне общего сжатия классической ИТ-разработки формируются новые направления кадрового спроса. Высокий уровень цифровой зрелости компаний стимулирует поиск аналитиков для обработки больших массивов корпоративной информации. В результате спрос на специалистов по бизнес-аналитике вырос на 38%, а на экспертов по работе с данными - на 15%.

Одновременно предприятия остро нуждаются в защите от ИТ-угроз. Главными работодателями для специалистов по информационной безопасности (ИБ) неожиданно стали организации из традиционных секторов экономики, а не технологические гиганты. Число соответствующих вакансий в производстве продуктов питания увеличилось на 88%, в медицине и образовании - на 36%, в транспортной логистике - на 33%, в строительстве - на 31%.

Молодые всегда нужны

ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data Валентин Соколов считает разговоры о полном закрытии возможностей для начинающих ИТ-специалистов преждевременными, писал CNews. По его словам, на рынке меняются направления для старта карьеры и базовые требования к кандидатам. Молодым кадрам благодаря готовности учиться зачастую проще адаптироваться к новым запросам бизнеса, чем опытным сотрудникам с уже неактуальными компетенциями. В новых условиях критически важными становятся готовность осваивать передовые технологии и умение выходить за рамки привычных задач.

Соколов указывает, что традиционному бизнесу будет непросто одномоментно выйти на уровень зарплат и условий, которые предлагают крупные технологические компании. Однако по мере цифровизации производства, медицины, логистики и других отраслей будет расти потребность в специалистах по данным и ИБ, а вместе с ней - конкуренция за квалифицированные кадры. Это создаст предпосылки для постепенного улучшения условий найма, предупреждал CNews.

Перспективы и рекомендации

Представитель маркетплейса социальных услуг «Клумба» Илона Южакова отмечает, что ИИ-технологии не могут полностью заменить квалифицированных инженеров. Текущая ситуация, по ее оценке, является закономерной частью цикла: на фоне кадрового голода прошлых лет люди массово переучивались, и теперь предложение превысило потребности рынка. Компании по-прежнему готовы брать и растить талантливых начинающих специалистов, тогда как выпускники краткосрочных курсов могут не выдержать рыночной конкуренции.

Южакова добавляет, что руководство нетехнологических предприятий только начинает осознавать необходимость масштабной цифровизации. Распределению свободных кадров будут способствовать рост профильных стартапов и изменение форматов занятости - ИТ-специалисты в 2026 г. все чаще переходят от стандартной офисной работы к проектной деятельности и подработкам. В перспективе это неизбежно приведет к новому витку кадрового спроса, который затем снова скорректируется по мере развития нейронных сетей.

По мнению Южаковой соискателям в октябре 2026 г. следует ориентироваться на востребованность конкретных навыков и активно рассматривать работодателей за пределами ИТ-отрасли. Рост числа кандидатов на одну вакансию не означает автоматического снижения зарплат на всем рынке. Скорее, можно ожидать дифференцированной динамики: в одних направлениях конкуренция будет сдерживать рост вознаграждения, в других дефицит специалистов с необходимыми компетенциями продолжит поддерживать спрос и уровень зарплат.