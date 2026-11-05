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MLOps LLM Large Language Model большая языковая модель Prompt engineering Промпт-инжиниринг AI-Harness
- Большая языковая модель (LLM) — это нейросетевая модель, использующая алгоритмы машинного обучения, обученные на огромных корпусах данных для понимания и обработки текста. Она позволяет обобщать, прогнозировать и генерировать человеческие языки на основе больших наборов текстовых данных. Принцип работы таких моделей основан на определении вероятностного сочетания слов и их значений в заданном контексте с использованием определённых алгоритмов вычислений.
- Агенты LLM (Large Language Model Agents) — интеллектуальные системы, использующие большие языковые модели для выполнения различных автономных задач (от генерации кода до анализа данных).
- Model Context Protocol
"Что придет на смену классическим LLM?" Константин Пензин, Руководитель ИТ проектов, ГК «Силовые машины» и Хамит Фаттахов, Руководитель программы развития бизнес-системы, Кордиант, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.11.2026
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Lab4U автоматизировала сопоставление генетических данных и биомаркеров с помощью локальной LLM
гомоцистеина. Для других сценариев генетические данные могут сопоставляться с ферритином, магнием, глюкозой, липидным профилем и показателями свертываемости крови. Для анализа используется локальная LLM с RAG и собственной курируемой базой генетических знаний Lab4U. Модель дообучалась на открытых профессиональных медицинских источниках. При формировании ответа RAG обращается к базе, включа
|02.11.2026
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Arenadata выпустила ADQM 26.8.2.7 со встроенным LLM-сервисом Text-to-SQL
ых данных — Arenadata QuickMarts (ADQM) 26.8.2.7. Релиз уже доступен пользователям и включает новый LLM-сервис, централизованный мониторинг, обновленный ClickHouse и ряд улучшений для администр
|16.10.2026
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Positive Technologies научила PT Application Firewall защищать ИИ-агентов и LLM от кибератак
Positive Technologies разработала LLM Firewall — новый модуль в составе решения для защиты веба PT Application Firewall. Он защ
|16.10.2026
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iTProtect: почти каждый второй ИБ-руководитель нуждается в услуге по защите ИИ
интеллекта, которое предлагает пять основных классов решений и услугу: AI Firewall, автопентест AI/LLM-моделей, защиту агентов, внедрение безопасных корпоративных ИИ-агентов, а также тестирова
|09.10.2026
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Программист в одиночку бросил вызов закрытому контуру. Он вносит в реестр ПО долговременную память для ИИ-агентов, которые будут работать без интернета
востребованных разработчиками ИИ-агентов на базе российских и иностранных больших языковых моделей (LLM) в закрытых контурах и суверенном Рунете. Архитектура решения заключается в реализации от
|28.09.2026
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Orion soft усилила возможности StarGuard AI 1.2 для анализа безопасности больших языковых моделей и корпоративных файлов
Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил новую версию собственной платформы безопасности для работы с LLM StarGuard AI 1.2. Обновления обеспечивают возможность глубокого анализа угроз и гибкой настройки политик безопасности, а также делают систему более производительной и отказоустойчивой. Об э
|22.09.2026
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«Звук» представил «Атлас»: интерактивную карту музыкального вкуса на базе аудиосетей EffNet и LLM-разметки эмоций
перекрывает решение алгоритма, либо детализирует его до уровня поджанров. Все результаты непрерывно пересчитываются, оперативно отображая обновления в интерфейсе. Ось настроения размечается с помощью LLM и опирается на модель Расселла — фундаментальную концепцию в исследованиях музыкальных эмоций, лежащую в основе трети всех работ MIR за 45 лет. Модель декомпозирует эмоции по осям валентнос
|21.09.2026
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«Яндекс» выпустил мощный суверенный ИИ, хорошо справляющийся с вопросами на русском языке
Открытие доступа «Яндекс» разработал с нуля большую языковую модель Alice AI Foundation LLM без использования сторонних иностранных компонентов, об этом CNews сообщили представители
|10.09.2026
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Группа ИT-компаний Lad представила Ai Control Center — платформу для безопасного запуска ИИ в корпоративном контуре
формы централизованного контроля, безопасности и управления использованием искусственного интеллекта в бизнесе. Решение позволяет организациям масштабировать применение ИИ-агентов и языковых моделей (LLM), сохраняя полный контроль над информационной безопасностью, расходами и аудитом событий из одной точки. Об этом CNews сообщили представители Lad. С ростом популярности генеративного ИИ ком
|02.09.2026
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Новое ИИ-решение Positive Technologies помогло найти критическую уязвимость в проекте Microsoft для работы с LLM
льзуют для разработки, управления, отладки и оценки промптов – запросов к большим языковым моделям (LLM). Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies. Уязвимость затрагивала TypeS
|31.08.2026
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Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам
система. Современное приложение на основе генеративного ИИ — это не только большая языковая модель (LLM), но и механизмы поисковой дополненной генерации (RAG), базы знаний, векторные хранилища,
|26.08.2026
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Исследование «Инфосистемы Джет»: 86% крупных российских компаний уже используют большие языковые модели, но бума ИИ-агентов пока нет
изаций. По данным исследования, Россия в целом подтверждает мировой тренд. Большие языковые модели (LLM) используют или пилотируют 86% российских компаний. Из них 53% организаций уже прошли ста
|25.08.2026
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Nodul: российские большие языковые модели подешевели до 67%
ыковых моделей за последний год снизилась до 67%, согласно исследованию Nodul. Однако если сравнивать их с зарубежными решениями того класса, с которыми российские разработчики сами сопоставляют свои LLM, российские модели по-прежнему могут стоить существенно дороже. Об этом CNews сообщил представитель Nodul. Российские разработчики заметно снизили стоимость использования языковых моделей п
|25.08.2026
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PT Dephaze: встроенная LLM для проведения кибератак и проверка импортозамещенных ИТ-систем
Positive Technologies выпустила новую версию PT Dephaze — продукта для оценки уровня защищенности внутренней инфраструктуры с помощью автопентеста. Основное в релизе: встроенная LLM для эффективного поиска конфиденциальных данных, расширенные векторы атак на Unix- и Linux-инфраструктуры и их компоненты. Новые возможности в первую очередь актуальны для органов власти, г
|20.08.2026
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Группа Rubytech протестировала российские LLM на китайских GPU
Группа Rubytech, лидер в области разработки ПАК и решений для инфраструктуры высоконагруженных ИТ-систем, завершила испытания российских LLM на графических процессорах (GPU) китайского производства. На базе программно-аппаратного комплекса собственного производства «Машина искусственного интеллекта» специалисты вендора проверили
|19.08.2026
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Стоимость развёртывания ведущих мировых больших языковых моделей в России за год выросла в 2,8 раза
к вычислительной инфраструктуре для запуска ведущих мировых и российских больших языковых моделей (LLM). По оценке компании, средняя стоимость минимального набора ускорителей Nvidia для запуск
|13.08.2026
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Потребление китайских LLM в России выросло более чем в 11 раз
ель за весь 2025 г. Наиболее востребованными стали семейства Qwen, GLM и Kimi. Рынок предоставления LLM из облака в 2026 г. достигнет почти 1,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТ
|12.08.2026
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Максим Радюков -
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
аслевых моделей — как вы к нему относитесь? Нет ли планов создать свою? Максим Радюков: Собственную большую языковую модель мы создавать не планируем, причина простая: скорость развития мировог
|11.08.2026
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Voxys внедрил HR-tech платформу для автоматизации массового найма с чат-ботом и LLM
Voxys внедрил внутренний HR-tech продукт для автоматизации массового найма. Решение объединяет чат-бота, омниканальные коммуникации, аналитику HR-воронки и элементы LLM-технологий, чтобы ускорить обработку откликов, снизить нагрузку на рекрутеров и повысить конверсию кандидатов в запись на собеседование. Основное предназначение – массовый подбор, где важны
|06.08.2026
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ИИ-ассистент в «СерчИнформ КИБ» поддержал пользовательские промпты
стент появился в КИБ в начале 2026 г. Это встраиваемый компонент на основе большой языковой модели (LLM), который бесшовно интегрируется в систему и работает в ее интерфейсе. Инструмент позволя
|30.07.2026
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Voxys внедрил голосовые LLM-тренажеры для обучения операторов контакт-центров
до коммерческого запуска в LMS прошло около двух недель. По данным Voxys, после внедрения голосовых LLM-тренажеров отток сотрудников после обучения снизился на 15%, средний балл качества по ито
|22.07.2026
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Новая база знаний и поддержка внешних LLM: «Лаборатория Касперского» расширила возможности своей SIEM-системы
ендорского контента и возможность использовать внешние большие языковые модели, включая собственные LLM заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Новая база зна
|17.07.2026
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MWS Cloud развернула GLM 5.2 в собственном облаке
GPT Model Hub, доведя их количество до 17. Главными пополнениями платформы стали GLM 5.2, опенсорс LLM от компании Z.AI, которая была признана лучшей LLM в агентских задачах. Об этом CN
|16.07.2026
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BSS автоматизировала аудит генеративного ИИ: в NLU-Suite 3.8 появилась LLM-оценка качества RAG-систем
лючевым нововведением стал функционал оценок GAI, позволяющий использовать большие языковые модели (LLM) в роли аудитора для автоматизированного тестирования ответов RAG-систем (Retrieval-Augme
|16.07.2026
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«Яндекс» подтвердил безопасность всех генеративных моделей семейства Alice AI
Alice AI. Независимый аудит на соответствие стандарту прошли процессы создания и внедрения Alice AI LLM, Alice AI ART и Alice AI VLM — языковой, картиночной и мультимодальной генеративных модел
|14.07.2026
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Нейросеть НИУ ВШЭ iFORA.LLM для сферы науки, технологий и инноваций включена в реестр российского ПО
Адаптированная большая языковая модель для сферы науки, технологий и инноваций (далее — iFORA.LLM, модель), разработанная экспертами Института статистических исследований и экономики знан
|06.07.2026
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MWS AI выложила «универсальный фильтр» для больших языковых моделей в открытый доступ
alidation Interface) – фильтр для нейросетей, который позволяет быстрее обучить и настроить модель (LLM) с учетом правил безопасности, законодательства и отраслевых регламентов с помощью естест
|03.07.2026
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В ИИ-приложениях почти каждая третья уязвимость является высокорисковой
ты компании «Информзащита» выявили, что в 2026 г. 32% уязвимостей, обнаруженных при пентестах ИИ- и LLM-приложений, относятся к высокорисковым. По всем классам активов тот же показатель составл
|01.06.2026
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Innostage выпустила продукт AIDR для защиты корпоративного ИИ от взломов и утечек данных
telligence Detection & Response) – «Защита ИИ». Продукт для корпоративных больших языковых моделей (LLM) блокирует атаки на ИИ-сервисы, предотвращает утечки данных и встраивает контроль над ИИ
|28.05.2026
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«Яндекс» запустил быструю нейросеть для бизнеса Alice AI LLM Flash
«Яндекс» представил новую нейросеть Alice AI LLM Flash – это быстрая языковая модель, которая оптимизирована под наиболее популярные задач
|22.05.2026
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DDX Fitness автоматизировала продление подписок с помощью ИИ-агента targetai
й момент 160 клубами и входящая в тройку крупнейших операторов страны с 900 тыс. клиентов, внедрила LLM-агента targetai для автоматизации обзвонов и пролонгации подписок. Решение позволило сохр
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Анна Ивлева, BSS: Как ИИ выявляет в речи скрытые закономерности, незаметные человеку и стандартным алгоритмам
качество обслуживания и удовлетворенность клиентов — BSS доказала: речевая аналитика, использующая LLM в связке с WFM-данными — рабочий инструмент роста эффективности контакт-центров. Как выст
|14.05.2026
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«Архитех ИИ» разработала решение с доступом более чем к 300 LLM с соблюдением российского законодательства
ицине и госсекторе», - сказал директор по развитию компании «Архитех ИИ» Юрий Головко. Российская разработка, уверены авторы, позволит компаниям существенно оптимизировать затраты в процессе работы с LLM за счет интеллектуальной маршрутизации, KodikRouter направляет запросы на оптимальные модели по соотношению «цена-качество», что кратно снижает совокупные затраты на ИИ. Платформа ориентиро
|12.05.2026
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Новая версия Docsvision AI маскирует корпоративные данные
появились опция маскировки чувствительных данных, логирование запросов к большим языковым моделям (LLM), программный интерфейс (API) и другие возможности. Опция маскировки позволяет перед отпр
|07.05.2026
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ITGlobal.com запустил AIaaS: API-шлюз для LLM с контролем и данными в России
ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) представил сервис «AI как услуга» (AIaaS) — управляемую платформу для подключения российских и зарубежных LLM. Решение представляет собой API-шлюз с единой точкой управления доступом и защитой корпоративных данных в соответствии с требованиями регуляторов. Об этом CNews сообщили представители ITGlo
|05.05.2026
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«Яндекс» представил открытое решение на базе большой языковой модели для ускорения миграции iOS-кода на Swift
Разработчики «Яндекса» выложили в открытый доступ первое решение на базе большой языковой модели (LLM) для автоматизации миграции iOS-проектов с Objective-C на Swift — современный язык програ
|30.04.2026
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«Пруфтек ИТ» выпустила AIOps-платформу 1.6.0 с адаптивными моделями и LLM
й кластеризации и корреляции, которое помогает поддерживать актуальность аналитических моделей без лишней ручной перенастройки. Вторым важным направлением стал Помощник по работе с платформой на базе LLM: он ускоряет доступ к знаниям, упрощает настройку и помогает пользователям эффективнее работать с данными и сценариями обработки. Никита Гладких, руководитель продукта Artimate: «В версии 1
|28.04.2026
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Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» разработали способ повысить надежность рассуждений больших языковых моделей
&D-центра «Т-Технологий» разработали новый способ повышения объективности больших языковых моделей (LLM) в решении задач на основе строгой логики. Этот метод позволит обучать модели распознават
|24.04.2026
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«Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты
нта по работе с ключевыми клиентами финансового сектора «билайн бизнес»: «Большие голосовые модели (LLM-агенты) позволяют бизнесу масштабировать клиентский сервис без привязки к численности опе
|22.04.2026
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Эволюция диалоговой платформы DialogOS от «Наносемантики»: ИИ-агенты и RAG+LLM
а, включая работу с локальными моделями и корпоративными источниками данных, что соответствует требованиям корпоративной безопасности. Внутренние тестирования показали, что использование связки RAG и LLM (поддерживаются как внешние, так и локальные решения) сокращает сроки разработки ассистентов примерно на 30%. Типовые обращения по-прежнему могут обрабатываться существующими сценарными и M
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Павел 206 22
|Шадаев Максут 1248 20
|Григоренко Дмитрий 270 18
|Юдин Дмитрий 42 15
|Свидерский Евгений 89 14
|Крушинский Александр 34 14
|Зарубинский Игорь 49 13
|Филиппов Денис 82 13
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 720 13
|Дырмовский Дмитрий 150 12
|Белевцев Андрей 127 12
|Кирьянова Александра 182 12
|Гайсин Вадим 41 11
|Путин Владимир 3492 11
|Борченко Павел 60 11
|Закоржевский Вячеслав 104 11
|Тятюшев Максим 230 11
|Чудинов Дмитрий 108 11
|Желтухин Вадим 81 10
|Векессер Никита 15 10
|Зайцев Михаил 350 10
|Панченко Иван 207 10
|Визильтер Юрий 28 10
|Семенов Михаил 47 10
|Тушканов Владислав 19 9
|Демидов Дмитрий 40 9
|Безбогов Сергей 72 9
|Оселедец Иван 52 9
|Трандин Сергей 134 9
|Граденко Михаил 58 9
|Казарин Иван 39 8
|Коптелов Андрей 148 8
|Нестеров Алексей 185 8
|Кулик Вадим 206 8
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 487 8
|Мухарьямов Марат 21 8
|Павлов Александр 130 8
|Голицын Сергей 54 8
|Лазуков Станислав 52 8
|Толокнов Андрей 48 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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