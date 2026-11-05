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MLOps LLM Large Language Model большая языковая модель Prompt engineering Промпт-инжиниринг AI-Harness

  • Большая языковая модель (LLM) — это нейросетевая модель, использующая алгоритмы машинного обучения, обученные на огромных корпусах данных для понимания и обработки текста. Она позволяет обобщать, прогнозировать и генерировать человеческие языки на основе больших наборов текстовых данных. Принцип работы таких моделей основан на определении вероятностного сочетания слов и их значений в заданном контексте с использованием определённых алгоритмов вычислений.
  • Агенты LLM (Large Language Model Agents) — интеллектуальные системы, использующие большие языковые модели для выполнения различных автономных задач (от генерации кода до анализа данных).
  • Model Context Protocol

 

 

"Что придет на смену классическим LLM?" Константин Пензин, Руководитель ИТ проектов, ГК «Силовые машины» и Хамит Фаттахов, Руководитель программы развития бизнес-системы, Кордиант, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва

СОБЫТИЯ

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05.11.2026 Lab4U автоматизировала сопоставление генетических данных и биомаркеров с помощью локальной LLM

гомоцистеина. Для других сценариев генетические данные могут сопоставляться с ферритином, магнием, глюкозой, липидным профилем и показателями свертываемости крови. Для анализа используется локальная LLM с RAG и собственной курируемой базой генетических знаний Lab4U. Модель дообучалась на открытых профессиональных медицинских источниках. При формировании ответа RAG обращается к базе, включа
02.11.2026 Arenadata выпустила ADQM 26.8.2.7 со встроенным LLM-сервисом Text-to-SQL

ых данных — Arenadata QuickMarts (ADQM) 26.8.2.7. Релиз уже доступен пользователям и включает новый LLM-сервис, централизованный мониторинг, обновленный ClickHouse и ряд улучшений для администр
16.10.2026 Positive Technologies научила PT Application Firewall защищать ИИ-агентов и LLM от кибератак

Positive Technologies разработала LLM Firewall — новый модуль в составе решения для защиты веба PT Application Firewall. Он защ
16.10.2026 iTProtect: почти каждый второй ИБ-руководитель нуждается в услуге по защите ИИ

интеллекта, которое предлагает пять основных классов решений и услугу: AI Firewall, автопентест AI/LLM-моделей, защиту агентов, внедрение безопасных корпоративных ИИ-агентов, а также тестирова
09.10.2026 Программист в одиночку бросил вызов закрытому контуру. Он вносит в реестр ПО долговременную память для ИИ-агентов, которые будут работать без интернета

востребованных разработчиками ИИ-агентов на базе российских и иностранных больших языковых моделей (LLM) в закрытых контурах и суверенном Рунете. Архитектура решения заключается в реализации от
28.09.2026 Orion soft усилила возможности StarGuard AI 1.2 для анализа безопасности больших языковых моделей и корпоративных файлов

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил новую версию собственной платформы безопасности для работы с LLM StarGuard AI 1.2. Обновления обеспечивают возможность глубокого анализа угроз и гибкой настройки политик безопасности, а также делают систему более производительной и отказоустойчивой. Об э
22.09.2026 «Звук» представил «Атлас»: интерактивную карту музыкального вкуса на базе аудиосетей EffNet и LLM-разметки эмоций

перекрывает решение алгоритма, либо детализирует его до уровня поджанров. Все результаты непрерывно пересчитываются, оперативно отображая обновления в интерфейсе. Ось настроения размечается с помощью LLM и опирается на модель Расселла — фундаментальную концепцию в исследованиях музыкальных эмоций, лежащую в основе трети всех работ MIR за 45 лет. Модель декомпозирует эмоции по осям валентнос
21.09.2026 «Яндекс» выпустил мощный суверенный ИИ, хорошо справляющийся с вопросами на русском языке

Открытие доступа «Яндекс» разработал с нуля большую языковую модель Alice AI Foundation LLM без использования сторонних иностранных компонентов, об этом CNews сообщили представители
10.09.2026 Группа ИT-компаний Lad представила Ai Control Center — платформу для безопасного запуска ИИ в корпоративном контуре

формы централизованного контроля, безопасности и управления использованием искусственного интеллекта в бизнесе. Решение позволяет организациям масштабировать применение ИИ-агентов и языковых моделей (LLM), сохраняя полный контроль над информационной безопасностью, расходами и аудитом событий из одной точки. Об этом CNews сообщили представители Lad. С ростом популярности генеративного ИИ ком
02.09.2026 Новое ИИ-решение Positive Technologies помогло найти критическую уязвимость в проекте Microsoft для работы с LLM

льзуют для разработки, управления, отладки и оценки промптов – запросов к большим языковым моделям (LLM). Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies. Уязвимость затрагивала TypeS
31.08.2026 Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам

система. Современное приложение на основе генеративного ИИ — это не только большая языковая модель (LLM), но и механизмы поисковой дополненной генерации (RAG), базы знаний, векторные хранилища,
26.08.2026 Исследование «Инфосистемы Джет»: 86% крупных российских компаний уже используют большие языковые модели, но бума ИИ-агентов пока нет

изаций. По данным исследования, Россия в целом подтверждает мировой тренд. Большие языковые модели (LLM) используют или пилотируют 86% российских компаний. Из них 53% организаций уже прошли ста
25.08.2026 Nodul: российские большие языковые модели подешевели до 67%

ыковых моделей за последний год снизилась до 67%, согласно исследованию Nodul. Однако если сравнивать их с зарубежными решениями того класса, с которыми российские разработчики сами сопоставляют свои LLM, российские модели по-прежнему могут стоить существенно дороже. Об этом CNews сообщил представитель Nodul. Российские разработчики заметно снизили стоимость использования языковых моделей п
25.08.2026 PT Dephaze: встроенная LLM для проведения кибератак и проверка импортозамещенных ИТ-систем

Positive Technologies выпустила новую версию PT Dephaze — продукта для оценки уровня защищенности внутренней инфраструктуры с помощью автопентеста. Основное в релизе: встроенная LLM для эффективного поиска конфиденциальных данных, расширенные векторы атак на Unix- и Linux-инфраструктуры и их компоненты. Новые возможности в первую очередь актуальны для органов власти, г
20.08.2026 Группа Rubytech протестировала российские LLM на китайских GPU

Группа Rubytech, лидер в области разработки ПАК и решений для инфраструктуры высоконагруженных ИТ-систем, завершила испытания российских LLM на графических процессорах (GPU) китайского производства. На базе программно-аппаратного комплекса собственного производства «Машина искусственного интеллекта» специалисты вендора проверили
19.08.2026 Стоимость развёртывания ведущих мировых больших языковых моделей в России за год выросла в 2,8 раза

к вычислительной инфраструктуре для запуска ведущих мировых и российских больших языковых моделей (LLM). По оценке компании, средняя стоимость минимального набора ускорителей Nvidia для запуск
13.08.2026 Потребление китайских LLM в России выросло более чем в 11 раз

ель за весь 2025 г. Наиболее востребованными стали семейства Qwen, GLM и Kimi. Рынок предоставления LLM из облака в 2026 г. достигнет почти 1,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТ
12.08.2026 Максим Радюков -

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

аслевых моделей — как вы к нему относитесь? Нет ли планов создать свою? Максим Радюков: Собственную большую языковую модель мы создавать не планируем, причина простая: скорость развития мировог
11.08.2026 Voxys внедрил HR-tech платформу для автоматизации массового найма с чат-ботом и LLM

Voxys внедрил внутренний HR-tech продукт для автоматизации массового найма. Решение объединяет чат-бота, омниканальные коммуникации, аналитику HR-воронки и элементы LLM-технологий, чтобы ускорить обработку откликов, снизить нагрузку на рекрутеров и повысить конверсию кандидатов в запись на собеседование. Основное предназначение – массовый подбор, где важны
06.08.2026 ИИ-ассистент в «СерчИнформ КИБ» поддержал пользовательские промпты

стент появился в КИБ в начале 2026 г. Это встраиваемый компонент на основе большой языковой модели (LLM), который бесшовно интегрируется в систему и работает в ее интерфейсе. Инструмент позволя
30.07.2026 Voxys внедрил голосовые LLM-тренажеры для обучения операторов контакт-центров

до коммерческого запуска в LMS прошло около двух недель. По данным Voxys, после внедрения голосовых LLM-тренажеров отток сотрудников после обучения снизился на 15%, средний балл качества по ито
22.07.2026 Новая база знаний и поддержка внешних LLM: «Лаборатория Касперского» расширила возможности своей SIEM-системы

ендорского контента и возможность использовать внешние большие языковые модели, включая собственные LLM заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Новая база зна
17.07.2026 MWS Cloud развернула GLM 5.2 в собственном облаке

GPT Model Hub, доведя их количество до 17. Главными пополнениями платформы стали GLM 5.2, опенсорс LLM от компании Z.AI, которая была признана лучшей LLM в агентских задачах. Об этом CN
16.07.2026 BSS автоматизировала аудит генеративного ИИ: в NLU-Suite 3.8 появилась LLM-оценка качества RAG-систем

лючевым нововведением стал функционал оценок GAI, позволяющий использовать большие языковые модели (LLM) в роли аудитора для автоматизированного тестирования ответов RAG-систем (Retrieval-Augme
16.07.2026 «Яндекс» подтвердил безопасность всех генеративных моделей семейства Alice AI

Alice AI. Независимый аудит на соответствие стандарту прошли процессы создания и внедрения Alice AI LLM, Alice AI ART и Alice AI VLM — языковой, картиночной и мультимодальной генеративных модел
14.07.2026 Нейросеть НИУ ВШЭ iFORA.LLM для сферы науки, технологий и инноваций включена в реестр российского ПО

Адаптированная большая языковая модель для сферы науки, технологий и инноваций (далее — iFORA.LLM, модель), разработанная экспертами Института статистических исследований и экономики знан
06.07.2026 MWS AI выложила «универсальный фильтр» для больших языковых моделей в открытый доступ

alidation Interface) – фильтр для нейросетей, который позволяет быстрее обучить и настроить модель (LLM) с учетом правил безопасности, законодательства и отраслевых регламентов с помощью естест
03.07.2026 В ИИ-приложениях почти каждая третья уязвимость является высокорисковой

ты компании «Информзащита» выявили, что в 2026 г. 32% уязвимостей, обнаруженных при пентестах ИИ- и LLM-приложений, относятся к высокорисковым. По всем классам активов тот же показатель составл
01.06.2026 Innostage выпустила продукт AIDR для защиты корпоративного ИИ от взломов и утечек данных

telligence Detection & Response) – «Защита ИИ». Продукт для корпоративных больших языковых моделей (LLM) блокирует атаки на ИИ-сервисы, предотвращает утечки данных и встраивает контроль над ИИ

28.05.2026 «Яндекс» запустил быструю нейросеть для бизнеса Alice AI LLM Flash

«Яндекс» представил новую нейросеть Alice AI LLM Flash – это быстрая языковая модель, которая оптимизирована под наиболее популярные задач
22.05.2026 DDX Fitness автоматизировала продление подписок с помощью ИИ-агента targetai

й момент 160 клубами и входящая в тройку крупнейших операторов страны с 900 тыс. клиентов, внедрила LLM-агента targetai для автоматизации обзвонов и пролонгации подписок. Решение позволило сохр
Анна Ивлева, BSS: Как ИИ выявляет в речи скрытые закономерности, незаметные человеку и стандартным алгоритмам

качество обслуживания и удовлетворенность клиентов — BSS доказала: речевая аналитика, использующая LLM в связке с WFM-данными — рабочий инструмент роста эффективности контакт-центров. Как выст
14.05.2026 «Архитех ИИ» разработала решение с доступом более чем к 300 LLM с соблюдением российского законодательства

ицине и госсекторе», - сказал директор по развитию компании «Архитех ИИ» Юрий Головко. Российская разработка, уверены авторы, позволит компаниям существенно оптимизировать затраты в процессе работы с LLM за счет интеллектуальной маршрутизации, KodikRouter направляет запросы на оптимальные модели по соотношению «цена-качество», что кратно снижает совокупные затраты на ИИ. Платформа ориентиро
12.05.2026 Новая версия Docsvision AI маскирует корпоративные данные

появились опция маскировки чувствительных данных, логирование запросов к большим языковым моделям (LLM), программный интерфейс (API) и другие возможности. Опция маскировки позволяет перед отпр
07.05.2026 ITGlobal.com запустил AIaaS: API-шлюз для LLM с контролем и данными в России

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) представил сервис «AI как услуга» (AIaaS) — управляемую платформу для подключения российских и зарубежных LLM. Решение представляет собой API-шлюз с единой точкой управления доступом и защитой корпоративных данных в соответствии с требованиями регуляторов. Об этом CNews сообщили представители ITGlo
05.05.2026 «Яндекс» представил открытое решение на базе большой языковой модели для ускорения миграции iOS-кода на Swift

Разработчики «Яндекса» выложили в открытый доступ первое решение на базе большой языковой модели (LLM) для автоматизации миграции iOS-проектов с Objective-C на Swift — современный язык програ
30.04.2026 «Пруфтек ИТ» выпустила AIOps-платформу 1.6.0 с адаптивными моделями и LLM

й кластеризации и корреляции, которое помогает поддерживать актуальность аналитических моделей без лишней ручной перенастройки. Вторым важным направлением стал Помощник по работе с платформой на базе LLM: он ускоряет доступ к знаниям, упрощает настройку и помогает пользователям эффективнее работать с данными и сценариями обработки. Никита Гладких, руководитель продукта Artimate: «В версии 1
28.04.2026 Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» разработали способ повысить надежность рассуждений больших языковых моделей

&D-центра «Т-Технологий» разработали новый способ повышения объективности больших языковых моделей (LLM) в решении задач на основе строгой логики. Этот метод позволит обучать модели распознават
24.04.2026 «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты

нта по работе с ключевыми клиентами финансового сектора «билайн бизнес»: «Большие голосовые модели (LLM-агенты) позволяют бизнесу масштабировать клиентский сервис без привязки к численности опе
22.04.2026 Эволюция диалоговой платформы DialogOS от «Наносемантики»: ИИ-агенты и RAG+LLM

а, включая работу с локальными моделями и корпоративными источниками данных, что соответствует требованиям корпоративной безопасности. Внутренние тестирования показали, что использование связки RAG и LLM (поддерживаются как внешние, так и локальные решения) сокращает сроки разработки ассистентов примерно на 30%. Типовые обращения по-прежнему могут обрабатываться существующими сценарными и M

Публикаций - 1702, упоминаний - 2582

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9479 168
OpenAI 649 130
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 112
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 280 109
Nvidia Corp 4146 99
Google LLC 12865 88
9810 77
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МВС ИИ - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 216 76
Anthropic 252 75
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 347 70
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5149 70
Microsoft Corporation 25940 69
Softline - Софтлайн 3844 66
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3282 60
Telegram Group 3056 57
Ростелеком 11109 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 56
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 691 56
ИИ-Технологии 343 55
Microsoft Corporation - GitHub 1143 48
i-Free - Just AI 83 39
Hugging Face 92 33
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 863 33
Softline - Sl Soft - Сл Софт 351 33
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1273 32
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1466 32
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 746 30
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1144 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1881 29
К2Тех - K2Tech 387 29
Amazon Inc - Amazon.com 3323 27
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 549 27
Z.ai - Zhipu AI - Beijing Zhipu Huazhang Technology 46 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 26
Selectel - Селектел 572 26
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 605 26
Napoleon IT - Наполеон Айти 83 26
SAP SE 5639 25
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1709 24
Apple Inc 13361 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 179
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1876 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3179 43
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1576 39
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1806 39
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1222 23
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1432 21
ГПБ - Газпромбанк 1305 20
Русагро Группа Компаний 401 20
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1326 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 638 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2013 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 18
Газпром нефть 753 18
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 187 18
Почта России ПАО 2409 15
Альфа-Банк 1998 15
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 341 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 221 15
Северсталь ПАО - Severstal 644 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 309 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1174 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 540 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1111 11
РЖД - Российские железные дороги 2113 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 647 10
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 158 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 625 9
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот - ФосАгро Транс - ФосАгро Маркетинг 219 9
Б1 - Б1-Аудит - Б1-Консалт - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 100 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 444 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3036 8
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1927 8
Ингосстрах СПАО 487 8
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 8
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 156 8
Газпром ПАО 1500 7
Совкомбанк ПАО 324 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 92
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5946 69
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4107 32
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5015 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5499 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2398 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2108 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2933 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3383 13
Судебная власть - Judicial power 2544 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2911 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1438 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3743 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1574 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 8
Федеральное казначейство России 1969 8
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 649 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3237 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2164 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3636 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 605 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 561 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 446 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 311 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1220 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 388 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1628 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 286 5
МИК - Московский инновационный кластер 202 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 236 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 396 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 62 5
OWASP - Open Web Application Security Project 157 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 11
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 82 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 422 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 8
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 18 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 154 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 302 6
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 791 5
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 29 4
Linux Foundation - Free Standards Group 209 3
Apache Software Foundation - ASF 234 3
Ассоциация менеджеров 111 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 86 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1074 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 19 1
КМ Альянс - Ассоциация российских специалистов и экспертов менеджмента знаний 2 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 31 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
APTIKNAS - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional - Indonesian Information and Communication Technology (ICT) Business Association 2 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 1
Новая технологическая коалиция - НТК 4 1
Ассоциация Детских Ревматологов - АДР - ASPIRRE 1 1
AICC - Aviation Industry Computer-Based Training Committee 7 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 230 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 363 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 189 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 159 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 1529
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7676 652
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 562
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 498
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1741 453
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 435
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5255 433
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1416 385
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6788 380
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 347
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 299
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 296
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12617 291
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 266
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 265
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4823 217
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5509 216
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8491 211
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14330 204
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17027 199
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8871 196
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 183
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7718 172
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2917 171
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 166
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8855 154
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8040 138
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13451 137
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 132
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7884 130
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 229 129
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13304 129
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1997 129
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2695 123
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 122
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6676 121
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13793 118
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6526 117
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1196 116
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3706 115
OpenAI - ChatGPT 807 156
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 647 137
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 170 111
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5968 106
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 383 70
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1361 66
OpenAI - GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 228 62
Linux OS 11772 56
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2595 55
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 170 54
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 787 48
Microsoft Office 4271 47
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 87 46
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 832 41
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 53 39
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 98 39
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1252 38
Microsoft 365 Copilot 273 37
Microsoft Windows 17111 36
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 168 35
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 116 35
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 226 34
Oracle Java - язык программирования 3514 32
FreePik 1911 32
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 120 32
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 110 30
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 999 28
Google Android 15427 27
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1888 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1092 26
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 173 26
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор - MWS GPT Model Hub 29 24
OpenAI - API 40 24
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Apple iOS 8690 21
Nvidia Blackwell 90 20
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1693 20
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Moonshot AI - Kimi 29 19
Новые облачные технологии - МойОфис 976 19
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19908 58
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 45
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
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Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 5
Yandex Research 12 4
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ONSIDE 20 4
Z.ai - GLM - Global Language Monitor 11 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 189 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 92 3
Smart Ranking - Смарт Ридинг 45 2
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Prognosis 4 2
Российский рынок ERP 24 2
uForce - Юфорс 5 2
Apple Hills Digital 20 2
Forrester Research 837 2
TrendForce 200 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 151 2
Microsoft Research 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 25 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 5 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
CNews 500 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 37 1
METR 9 1
Fortune Global 500 301 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 34 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 203 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 433 1
Frost & Sullivan 208 1
НМГ - Медиалогия 40 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1566 63
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 618 44
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1277 38
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1756 30
РАН - Российская академия наук 2162 23
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 128 17
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1011 16
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 117 16
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта - ИИИ МФТИ - Институт искусственного интеллекта МФТИ 51 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 475 13
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 786 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 288 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 653 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 777 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 302 8
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 64 8
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 75 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 225 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 666 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 475 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 175 6
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 53 6
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 37 6
МГУ ИИ - Институт искусственного интеллекта МГУ - Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ 22 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 136 5
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 55 5
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 43 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 344 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 294 4
ТГУ - Томский государственный университет 240 4
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 85 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 169 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 4
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 44 4
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 43 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 68 3
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