Lab4U автоматизировала сопоставление генетических данных и биомаркеров с помощью локальной LLM гомоцистеина. Для других сценариев генетические данные могут сопоставляться с ферритином, магнием, глюкозой, липидным профилем и показателями свертываемости крови. Для анализа используется локальная LLM с RAG и собственной курируемой базой генетических знаний Lab4U. Модель дообучалась на открытых профессиональных медицинских источниках. При формировании ответа RAG обращается к базе, включа

Arenadata выпустила ADQM 26.8.2.7 со встроенным LLM-сервисом Text-to-SQL ых данных — Arenadata QuickMarts (ADQM) 26.8.2.7. Релиз уже доступен пользователям и включает новый LLM-сервис, централизованный мониторинг, обновленный ClickHouse и ряд улучшений для администр

Positive Technologies научила PT Application Firewall защищать ИИ-агентов и LLM от кибератак Positive Technologies разработала LLM Firewall — новый модуль в составе решения для защиты веба PT Application Firewall. Он защ

iTProtect: почти каждый второй ИБ-руководитель нуждается в услуге по защите ИИ интеллекта, которое предлагает пять основных классов решений и услугу: AI Firewall, автопентест AI/LLM-моделей, защиту агентов, внедрение безопасных корпоративных ИИ-агентов, а также тестирова

Программист в одиночку бросил вызов закрытому контуру. Он вносит в реестр ПО долговременную память для ИИ-агентов, которые будут работать без интернета востребованных разработчиками ИИ-агентов на базе российских и иностранных больших языковых моделей (LLM) в закрытых контурах и суверенном Рунете. Архитектура решения заключается в реализации от

Orion soft усилила возможности StarGuard AI 1.2 для анализа безопасности больших языковых моделей и корпоративных файлов Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил новую версию собственной платформы безопасности для работы с LLM StarGuard AI 1.2. Обновления обеспечивают возможность глубокого анализа угроз и гибкой настройки политик безопасности, а также делают систему более производительной и отказоустойчивой. Об э

«Звук» представил «Атлас»: интерактивную карту музыкального вкуса на базе аудиосетей EffNet и LLM-разметки эмоций перекрывает решение алгоритма, либо детализирует его до уровня поджанров. Все результаты непрерывно пересчитываются, оперативно отображая обновления в интерфейсе. Ось настроения размечается с помощью LLM и опирается на модель Расселла — фундаментальную концепцию в исследованиях музыкальных эмоций, лежащую в основе трети всех работ MIR за 45 лет. Модель декомпозирует эмоции по осям валентнос

«Яндекс» выпустил мощный суверенный ИИ, хорошо справляющийся с вопросами на русском языке Открытие доступа «Яндекс» разработал с нуля большую языковую модель Alice AI Foundation LLM без использования сторонних иностранных компонентов, об этом CNews сообщили представители

Группа ИT-компаний Lad представила Ai Control Center — платформу для безопасного запуска ИИ в корпоративном контуре формы централизованного контроля, безопасности и управления использованием искусственного интеллекта в бизнесе. Решение позволяет организациям масштабировать применение ИИ-агентов и языковых моделей (LLM), сохраняя полный контроль над информационной безопасностью, расходами и аудитом событий из одной точки. Об этом CNews сообщили представители Lad. С ростом популярности генеративного ИИ ком

Новое ИИ-решение Positive Technologies помогло найти критическую уязвимость в проекте Microsoft для работы с LLM льзуют для разработки, управления, отладки и оценки промптов – запросов к большим языковым моделям (LLM). Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies. Уязвимость затрагивала TypeS

Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам система. Современное приложение на основе генеративного ИИ — это не только большая языковая модель (LLM), но и механизмы поисковой дополненной генерации (RAG), базы знаний, векторные хранилища,

Исследование «Инфосистемы Джет»: 86% крупных российских компаний уже используют большие языковые модели, но бума ИИ-агентов пока нет изаций. По данным исследования, Россия в целом подтверждает мировой тренд. Большие языковые модели (LLM) используют или пилотируют 86% российских компаний. Из них 53% организаций уже прошли ста

Nodul: российские большие языковые модели подешевели до 67% ыковых моделей за последний год снизилась до 67%, согласно исследованию Nodul. Однако если сравнивать их с зарубежными решениями того класса, с которыми российские разработчики сами сопоставляют свои LLM, российские модели по-прежнему могут стоить существенно дороже. Об этом CNews сообщил представитель Nodul. Российские разработчики заметно снизили стоимость использования языковых моделей п

PT Dephaze: встроенная LLM для проведения кибератак и проверка импортозамещенных ИТ-систем Positive Technologies выпустила новую версию PT Dephaze — продукта для оценки уровня защищенности внутренней инфраструктуры с помощью автопентеста. Основное в релизе: встроенная LLM для эффективного поиска конфиденциальных данных, расширенные векторы атак на Unix- и Linux-инфраструктуры и их компоненты. Новые возможности в первую очередь актуальны для органов власти, г

Группа Rubytech протестировала российские LLM на китайских GPU Группа Rubytech, лидер в области разработки ПАК и решений для инфраструктуры высоконагруженных ИТ-систем, завершила испытания российских LLM на графических процессорах (GPU) китайского производства. На базе программно-аппаратного комплекса собственного производства «Машина искусственного интеллекта» специалисты вендора проверили

Стоимость развёртывания ведущих мировых больших языковых моделей в России за год выросла в 2,8 раза к вычислительной инфраструктуре для запуска ведущих мировых и российских больших языковых моделей (LLM). По оценке компании, средняя стоимость минимального набора ускорителей Nvidia для запуск

Потребление китайских LLM в России выросло более чем в 11 раз ель за весь 2025 г. Наиболее востребованными стали семейства Qwen, GLM и Kimi. Рынок предоставления LLM из облака в 2026 г. достигнет почти 1,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТ

Максим Радюков - Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании аслевых моделей — как вы к нему относитесь? Нет ли планов создать свою? Максим Радюков: Собственную большую языковую модель мы создавать не планируем, причина простая: скорость развития мировог

Voxys внедрил HR-tech платформу для автоматизации массового найма с чат-ботом и LLM Voxys внедрил внутренний HR-tech продукт для автоматизации массового найма. Решение объединяет чат-бота, омниканальные коммуникации, аналитику HR-воронки и элементы LLM-технологий, чтобы ускорить обработку откликов, снизить нагрузку на рекрутеров и повысить конверсию кандидатов в запись на собеседование. Основное предназначение – массовый подбор, где важны

ИИ-ассистент в «СерчИнформ КИБ» поддержал пользовательские промпты стент появился в КИБ в начале 2026 г. Это встраиваемый компонент на основе большой языковой модели (LLM), который бесшовно интегрируется в систему и работает в ее интерфейсе. Инструмент позволя

Voxys внедрил голосовые LLM-тренажеры для обучения операторов контакт-центров до коммерческого запуска в LMS прошло около двух недель. По данным Voxys, после внедрения голосовых LLM-тренажеров отток сотрудников после обучения снизился на 15%, средний балл качества по ито

Новая база знаний и поддержка внешних LLM: «Лаборатория Касперского» расширила возможности своей SIEM-системы ендорского контента и возможность использовать внешние большие языковые модели, включая собственные LLM заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Новая база зна

MWS Cloud развернула GLM 5.2 в собственном облаке GPT Model Hub, доведя их количество до 17. Главными пополнениями платформы стали GLM 5.2, опенсорс LLM от компании Z.AI, которая была признана лучшей LLM в агентских задачах. Об этом CN

BSS автоматизировала аудит генеративного ИИ: в NLU-Suite 3.8 появилась LLM-оценка качества RAG-систем лючевым нововведением стал функционал оценок GAI, позволяющий использовать большие языковые модели (LLM) в роли аудитора для автоматизированного тестирования ответов RAG-систем (Retrieval-Augme

«Яндекс» подтвердил безопасность всех генеративных моделей семейства Alice AI Alice AI. Независимый аудит на соответствие стандарту прошли процессы создания и внедрения Alice AI LLM, Alice AI ART и Alice AI VLM — языковой, картиночной и мультимодальной генеративных модел

Нейросеть НИУ ВШЭ iFORA.LLM для сферы науки, технологий и инноваций включена в реестр российского ПО Адаптированная большая языковая модель для сферы науки, технологий и инноваций (далее — iFORA.LLM, модель), разработанная экспертами Института статистических исследований и экономики знан

MWS AI выложила «универсальный фильтр» для больших языковых моделей в открытый доступ alidation Interface) – фильтр для нейросетей, который позволяет быстрее обучить и настроить модель (LLM) с учетом правил безопасности, законодательства и отраслевых регламентов с помощью естест

В ИИ-приложениях почти каждая третья уязвимость является высокорисковой ты компании «Информзащита» выявили, что в 2026 г. 32% уязвимостей, обнаруженных при пентестах ИИ- и LLM-приложений, относятся к высокорисковым. По всем классам активов тот же показатель составл

Innostage выпустила продукт AIDR для защиты корпоративного ИИ от взломов и утечек данных telligence Detection & Response) – «Защита ИИ». Продукт для корпоративных больших языковых моделей (LLM) блокирует атаки на ИИ-сервисы, предотвращает утечки данных и встраивает контроль над ИИ

«Яндекс» запустил быструю нейросеть для бизнеса Alice AI LLM Flash «Яндекс» представил новую нейросеть Alice AI LLM Flash – это быстрая языковая модель, которая оптимизирована под наиболее популярные задач

DDX Fitness автоматизировала продление подписок с помощью ИИ-агента targetai й момент 160 клубами и входящая в тройку крупнейших операторов страны с 900 тыс. клиентов, внедрила LLM-агента targetai для автоматизации обзвонов и пролонгации подписок. Решение позволило сохр

Анна Ивлева, BSS: Как ИИ выявляет в речи скрытые закономерности, незаметные человеку и стандартным алгоритмам качество обслуживания и удовлетворенность клиентов — BSS доказала: речевая аналитика, использующая LLM в связке с WFM-данными — рабочий инструмент роста эффективности контакт-центров. Как выст

«Архитех ИИ» разработала решение с доступом более чем к 300 LLM с соблюдением российского законодательства ицине и госсекторе», - сказал директор по развитию компании «Архитех ИИ» Юрий Головко. Российская разработка, уверены авторы, позволит компаниям существенно оптимизировать затраты в процессе работы с LLM за счет интеллектуальной маршрутизации, KodikRouter направляет запросы на оптимальные модели по соотношению «цена-качество», что кратно снижает совокупные затраты на ИИ. Платформа ориентиро

Новая версия Docsvision AI маскирует корпоративные данные появились опция маскировки чувствительных данных, логирование запросов к большим языковым моделям (LLM), программный интерфейс (API) и другие возможности. Опция маскировки позволяет перед отпр

ITGlobal.com запустил AIaaS: API-шлюз для LLM с контролем и данными в России ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) представил сервис «AI как услуга» (AIaaS) — управляемую платформу для подключения российских и зарубежных LLM. Решение представляет собой API-шлюз с единой точкой управления доступом и защитой корпоративных данных в соответствии с требованиями регуляторов. Об этом CNews сообщили представители ITGlo

«Яндекс» представил открытое решение на базе большой языковой модели для ускорения миграции iOS-кода на Swift Разработчики «Яндекса» выложили в открытый доступ первое решение на базе большой языковой модели (LLM) для автоматизации миграции iOS-проектов с Objective-C на Swift — современный язык програ

«Пруфтек ИТ» выпустила AIOps-платформу 1.6.0 с адаптивными моделями и LLM й кластеризации и корреляции, которое помогает поддерживать актуальность аналитических моделей без лишней ручной перенастройки. Вторым важным направлением стал Помощник по работе с платформой на базе LLM: он ускоряет доступ к знаниям, упрощает настройку и помогает пользователям эффективнее работать с данными и сценариями обработки. Никита Гладких, руководитель продукта Artimate: «В версии 1

Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» разработали способ повысить надежность рассуждений больших языковых моделей &D-центра «Т-Технологий» разработали новый способ повышения объективности больших языковых моделей (LLM) в решении задач на основе строгой логики. Этот метод позволит обучать модели распознават

«Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты нта по работе с ключевыми клиентами финансового сектора «билайн бизнес»: «Большие голосовые модели (LLM-агенты) позволяют бизнесу масштабировать клиентский сервис без привязки к численности опе