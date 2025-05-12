Программисты больше не нужны. ИТ-отрасль массово увольняет сотрудников по всему миру

У ИТ-компаний резко сокращается потребность в сотрудниках. В 2025 г. уже уволено 52 тыс. человек по всему миру.



ИТ-отрасль избавляется от лишних сотрудников

ИT-компании по всему миру сокращают численность персонала. С начала 2025 г. они уволили более 52 тыс. сотрудников. Только за апрель 2025 г. прошло почти 25 тыс. увольнений, пишут «Известия» со ссылкой на данные портала Layoff.fyi, включающие информацию от 123 компаний, обнаруженную в открытых источниках.

Самое большое сокращение в 2025 г. намерен провести Intel. Как писал CNews в апреле 2025 г., американская корпорация планирует уволить 20% специалистов — около 22 тыс. человек из приблизительно 109 тыс. своего общемирового штата.

Тенденция наметилась уже некоторое время назад. Так, в августе 2024 г. сокращения превысили 25 тыс. человек, в январе 2024 г. были уволены 34 тыс. В 2024 г. каждый месяц в среднем оставались без работы 12,7 тыс. сотрудников ИТ-компаний, а в 2023 г. — 22 тыс.

Причины масштабных сокращений

Текущее состояние рынка занятости, как считают эксперты, правильнее называть не охлаждением, а нормализацией, так как сокращения происходят не из-за упадка отрасли, а из-за достигнутого предела, до которого она может дойти, сохраняя при этом экономическую целесообразность.

DC Studio на Freepik В этом году ИТ-компании из разных стран уже уволили 52 тыс. сотрудников

Примерно 70% сокращений, по их оценкам, связаны с тем, что долгое время инвесторы делали очень большую ставку на ИТ-направление, куда было вложено огромное количество средств. Но не все из созданных компаний оказались прибыльными, часть из них разорилась, что приводит к сокращениям и возвращению сотрудников на свободный рынок труда. Этот тренд коснулся и структур крупных ИT-холдингов.

Причиной оставшихся 30% увольнений стало ускорение развития автоматизированных технологий — не только ИИ, который является более широким понятием. Например, если раньше для создания сайта требовалась команда разработчиков, то теперь существуют конструкторы, которые за счет автоматизированных алгоритмов сокращают потребности в персонале.

В России замедляется найм и рост зарплат

В России крупные ИT-компании и банки, формирующие экосистемы, начинают существенно замедлять набор новых кадров, а в некоторых случаях и проводить сокращения, что влияет и на замедление роста зарплат, сказали изданию опрошенные эксперты. По их мнению, это почти не связано с автоматизацией, а только с отказом от нерентабельных проектов и сокращение инвестиций.

В российской ИТ-отрасли растет предложения со стороны джунов и конкуренция среди работодателей за опытных специалистов, которые в последние годы стали невероятно востребованы и в иностранных компаниях, несмотря на санкции и другие следствия современной геополитической обстановки. Например, в 2024 г., по данным директора по развитию ИИ и веб-технологий компании Artezio Сергея Матусевича, они переманили около пяти тыс. российских ИТ-шников, а в 2023 г. — около 2,5 тыс.

Наибольшую активность в переманивании российских ИТ-специалистов в 2024 г. проявляли компании из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Самыми расторопными в этом плане оказались три китайских ИТ-гиганта – это холдинг Alibaba Group и компании Tencent и Huawei.

Западные ИТ-компании тоже не отстают по темпам найма российских ИТ-специалистов. Притом, что самое интересное, среди лидеров в этом плане оказались компании, которые совершенно четко обозначили свое отношение к России, например, немецкая SAP, которая поддержала антироссийские санкции, ушла из России в марте 2022 г. и оставила своих российских клиентов без технической поддержки, а в начале 2024 г. закрыла им доступ к своему облаку.