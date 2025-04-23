Своим не хватает. Зарубежные компании массово переманивают российских ИТ-шников. Счет пошел на тысячи

Российских ИТ-специалистов массово нанимают иностранные компании, притом не только китайские, но и европейские, включая поддержавших антироссийские санкции. Их переманивают тысячами в год, притом темпы найма всего за год выросли вдвое. Минцифры утверждает, что никакой массовости нет. При этом в российской ИТ-отрасли по-прежнему гигантский дефицит кадров.

Работать на другие страны

Российские ИТ-специалисты в последние годы стали невероятно востребованы в иностранных компаниях, несмотря на санкции и другие следствия современной геополитической обстановки. Как пишет» «Коммерсант», всего за год темпы найма таких работников зарубежными фирмами выросли вдвое.

Например, в 2024 г. они переманили около 5000 российских ИТ-шников. Годом ранее таковых было около 2500, сообщил изданию директор по развитию искусственного интеллекта и веб-технологий компании Artezio Сергей Матусевич.

Схожую статистику изданию привел и глава консорциума «Базис» (объединяет 15 компаний—разработчиков ПО и электронного машиностроения) Арсений Брыкин. Абсолютные цифры он не раскрыл, отметив лишь, что в 2024 г. иностранные компании трудоустроили «несколько тысяч» ИТ-специалистов из России. «Теперь иностранные компании не только напрямую нанимают сотрудников в качестве фрилансеров. Часть найма происходит через договоры оказания услуг, когда коллективы российских инженеров фактически работают над задачами зарубежных вендоров, не меняя своей юрисдикции», – сказал он» Коммерсанту».

Официальный портал органов государственной власти Тюменской области В иностранных компаниях российским ИТ-специалистам платят больше

Матусевич отдельно подчеркнул, что компании нанимают российских ИТ-шников именно в иностранные юрлица. Он добавил также, что из-за действий иностранных компаний российская ИТ-сфера теряет в первую очередь высококачественных специалистов. «Уходят в первую очередь специалисты экспертного уровня, архитекторы, руководители проектов, те, кто определяет направление технологического развития», – сообщил он изданию.

И восток, и запад

По словам Матусевича, наибольшую активность в переманивании российских ИТ-специалистов в 2024 г. проявляли компании из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Самыми расторопными в этом плане оказались три китайских ИТ-гиганта – это холдинг Alibaba Group и компании Tencent и Huawei.

Компании из ОАЭ, в особенности из сферы финансовых технологий, тоже «распробовали» отечественных ИТ-шников и тоже нанимают их в свой штат. Спрос на них растет и со стороны «индийских ИТ-аутсорсеров», добавил Матусевич.

Западные ИТ-компании тоже не отстают по темпам найма российских ИТ-специалистов. Притом, что самое интересное, среди лидеров в этом плане оказались компании, которые совершенно четко обозначили свое отношение к России.

Это, в частности, немецкая SAP. Она целиком и полностью поддержала антироссийские санкции Евросоюза, ушла из России в марте 2022 г. и оставила своих российских клиентов без технической поддержки, а в начале 2024 г. закрыла им доступ к своему облаку.

По словам директора по развитию HRM-платформы K-Team (ГК «Корус Консалтинг») Антона Боброва, в числе лидеров по объемам найма ИТ-специалистов из России, помимо SAP, есть Delivery Hero, Zalando. Amazon и OpenAI. «Они нанимают напрямую или через филиалы в Армении, Грузии, Сербии», – сказал он «Коммерсанту», добавив, что в 2024 г. было трудоустроено около 3000-5000 человек против 1500-2000 в 2023 г.

Отставить панику?

Несмотря на то, что сразу несколько участников российской ИТ-сферы заявили о тысячах случаев переманивания отечественных ИТ-специалистов в иностранные компании за последние два года, в российском Минцифры утверждают, что никакой массовости в этом нет.

«Указанная ситуация не носит массовый характер. Минцифры в курсе про отдельные случаи, при этом в целом по отрасли мы видим устойчивый рост численности сотрудников. По итогам 2024 г. их количество почти достигло 1 млн человек», – сказали «Коммерсанту» представители Минцифры.

При этом в российской ИТ-отрасли по-прежнему сохраняется колоссальный дефицит ИТ-специалистов. В августе 2023 г. Максут Шадаев заявлял о нехватке около 700 тыс. человек. Более актуальную статистику к моменту выпуска материала Минцифры не приводило. Но в то же время информация о победе над дефицитом ИТ-кадров в России тоже отсутствовала.

Удаленная работа

Как сообщил изданию председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич, один только Китай за последний год нарастил количество запросов по поиску ИТ-специалистов в России в четыре раза. По его словам, их нанимают для удаленной работы, то есть трудятся они на китайские компании, но проживают при этом в России.

По словам Манкевича, рост спроса на российских специалистов – прямое следствие «растущей активности китайских компаний в России». «Нынешний тренд не будет долгосрочным, скорее всего, такой рост связан с низкой базой, и, набрав нужное количество, иностранные компании перестанут нанимать российских ИТ-специалистов», – сказал он «Коммерсанту».

Все дело в деньгах

Иностранные компании не нанимают российских ИТ-шников против их воли – они сами решают, принять их предложение о работе или отклонить. Те, кто принимают, руководствуются, по большей части, деньгами.

Иностранные компании предлагают таким специалистам больше денег, нежели российские. «У многих российских компаний нет ресурсов соревноваться в зарплатах с зарубежными игроками», – сообщили изданию гендиректор компании «ВижнСервис» Вера Краевская.