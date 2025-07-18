Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАСПП Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей
УПОМИНАНИЯ
РАСПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Манкевич Виталий 11 10
|Путин Владимир 3282 1
|Шадаев Максут 1089 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 209 1
|Осипов Александр 91 1
|Бобров Антон 37 1
|Степанов Владимир 87 1
|Осипов Олег 24 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Гусев Андрей 17 1
|Брыкин Арсений 55 1
|Макаров Вячеслав 10 1
|Губарев Валентин 17 1
|Петров Виктор 19 1
|Фомичев Максим 2 1
|Мазуренко Илья 13 1
|Прохоров Роман 9 1
|Ласьков Дмитрий 3 1
|Матусевич Сергей 8 1
|Калякин Павел 68 1
|Винокурова Кира 5 1
|Глущенко Вадим 5 1
|Погудалов Алексей 13 1
|Ульянов Илья 10 1
|Панин Егор 3 1
|Бородин Владислав 15 1
|Тяньшу Сунь 7 1
|Иманов Гусейн 12 1
|Шандабыло Евгений 2 1
|Сафонова Татьяна 1 1
|Генкель Роман 1 1
|Краевская Вера 2 1
