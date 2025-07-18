Разделы

РАСПП Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Китайские программисты в разы увеличили покупку рекламы в RuStore 2
23.04.2025 Своим не хватает. Зарубежные компании массово переманивают российских ИТ-шников. Счет пошел на тысячи 1
07.11.2024 Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок 2
06.11.2024 Китайский государственный страховщик Sinosure стал чаще отказываться страховать экспорт в Россию 2
28.08.2024 В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику 1
21.08.2024 Skyworth официально пришел в Россию 2
15.05.2024 Китайцы «фактически заблокировали оплату» от российских производителей электроники. Они ищут хитрые запасные ходы, чтобы не остаться без комплектующих 1
23.11.2023 России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить 2
10.07.2023 Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch 2
11.05.2023 Google запрещает Gmail и YouTube на российских смартфонах 1
28.04.2023 Microsoft не может без России. Компания боится уходить из страны, предлагает клиентам продлить лицензии 2
16.02.2023 Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми 1
15.09.2022 Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

