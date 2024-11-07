Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок

Завод китайской компании TPV Technology в Ленобласти остановлен. Он выпускал миллионы телевизоров очень популярных в стране брендов, включая Philips и Sharp. Владельцы завода испугались вторичных санкций США и, по-видимому, посчитали, что вреда от них будет больше, нежели от прекращения производства в стране, являющейся для Китая партнером во многих областях.

Был завод – и нет завода

В Ленинградской области полностью остановлена работа завода китайской компании TPV Technology, который занимался производством телевизоров мировых брендов. Как пишет «Коммерсант», это стало следствием боязни руководства TPV Technology оказаться под вторичными санкциями стран Запада, в том числе США.

Завод TPV Technology располагается в Шушарах. До конца октября 2024 г. он выпускал телевизоры брендов Sharp и Philips, а также компании Sony, которая еще весной 2022 г. отвернулась от России, поддержав международные антироссийские санкции.

Помимо этого, завод, работавший с 2011 г., вел сборку телевизоров AOC, Infomir и Panasonic. TPV Technology арендовала производственную площадку площадью 19 тыс. кв. метров и выпускала до 3,5 млн телевизоров ежегодно.

ФНС России По производству ТВ в России нанесен серьезный удар. И он уже не первый

Другими словами, по российским меркам это был очень крупный завод. Глава департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин сообщил изданию, что на нем также выпускались телевизоры собственных марок некоторых торговых сетей, названия которых он не уточнил. Свои бренды есть у очень многих российских ритейлеров и маркетплейсов – Hi у «Эльдорадо», Novex у «М.Видео», DEXP у DNS, Hartens у Ozon и т. д.

Тебе санкции, и тебе санкции. Всем санкции

«Коммерсант» со ссылкой на собеседника среди представителей электроники, TPV Technology в последнее время находилась под давлением со стороны властей США и Евросоюза. Они угрожали вторичными санкциями, но на деле это была не единственная причина остановки завода.

TPV Technology также столкнулась с проблемами при закупке компонентов в Китае для производства телевизоров, вернее, с их оплатой. Это очередное следствие новой геополитики, возникшей в конце зимы 2022 г.

В сервисном отделе TPV Technology изданию подтвердили факт остановки производства в Шушарах. Однако истинную причину простаивания столь крупного завода там предпочли не раскрывать.

Важно подчеркнуть, что инвестиции в оснащение и открытие завода TPV Technology достигли $30 млн.

Невелика потеря

TPV Technology не просто остановила работу завода – она намерена распродать все остатки продукции и комплектующих и уже ищет решение этого вопроса. Об этом изданию сообщил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, добавив, что тоже осведомлен об заморозке производства ТВ в Шушарах.

«Китайская сторона из-за высокого риска вторичных санкций, с одной стороны, и незначительности рынка России для TPV Technology, с другой, приняла решение прекратить прямые продажи в стране», – сказал он «Коммерсанту».

Погудалов отдельно подчеркнул, что «гарантийное и сервисное обслуживание будет поддерживаться в полном объеме после ухода TPV», но не уточнил, кем именно. С другой стороны, Россия уже оказывалась в подобной ситуации – многие иностранные компании, например, Apple, после ухода из России в 2022 г. отказались от своих гарантийных обязательств, и их взяли на себя ритейлеры.

Как обычно, все дело в деньгах

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич уверен, что остановка завода TPV Technology в Шушарах является следствием вовсе не санкционных рисков, а «пересмотра бизнес-стратегии на российском рынке в условиях конкурентной борьбы». Он заявил «Коммерсанту», что российский рынок вовсе «не был приоритетным» для этой компании.

«Этот сегмент товаров (телевизоры – прим. CNews) никак санкциям не подвергался, к тому же конкуренты, прежде всего китайские, на рынке успешно работают, имея значительную долю и производство», добавил Манкевич, предположив, что TPV Technology могла просто сдаться под напором конкурентов.

При этом спрос на ТВ в России очень высокий. В сентябре 2023 г. CNews писал о 40-процентном приросте их продаж всего за год. С 1 января по 30 сентября 2024 г. было продано 5,24 млн телевизоров (статистика Holodilnik.ru).

В натуральном выражении рынок просел на 9,5% год к году, но при этом сильно вырос в деньгах – на 5,2% до 152,6 млрд руб. Но основная продукция завода в Шушарах спросом, по-видимому, не пользуется – доля Philips на российском рынке ТВ составляет 1,8% рынка в штуках и 2,7% в деньгах, а доли Sony и Sharp не превышают и 1% в натуральном выражении, отметил собеседник «Коммерсанта» на рынке.

История повторяется

TPV Technology – вторая по счету китайская компания за последние четыре месяца, которая расшатывает российский рынок ТВ. В начале августа 2024 г. CNews писал, что компания TCL, широко представленная в России, отказалась поставлять в страну комплектующие для производства своих телевизоров, которые собирались на заводе STI Group в Подмосковье.

Это поставило под угрозу работу всего завода. Он оказался на грани остановки.