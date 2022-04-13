Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России

Ozon начал развивать линейку смарт-ТВ под брендом Hartens, который он купил осенью 2021 г. До конца 2022 г. будет выпущено 100 тыс. таких телевизоров. Производство организовано в Воронеже на заводе «Квант». Серия включает как дешевые HD-модели, так и продвинутые 4К-телевизоры. Смарт-ТВ Ozon работают на платформе «Яндекс-ТВ».

Ozon подался в производители телевизоров

Российская торговая площадка Ozon готовится к выходу на российский рынок умных телевизоров с устройствами под собственным брендом. Для этого маркетплейс купил марку телевизоров Hartens, продукция которой еще сравнительно недавно продавалась во многих крупных российских сетях. На момент публикации материала смарт-ТВ этой марки приобрести в них было невозможно.

Бренд Hartens, как сообщили CNews представители Ozon, маркетплейс приобрел у российской компании ООО «Хартенс» еще в октябре 2021 г. После этого данные смарт-ТВ продаются эксклюзивно в этом маркетплейсе. Сумма сделки не разглашается.

Согласно планам Ozon, планы по захвату российского рынка смарт-ТВ маркетплейс собирается начать реализовывать уже в 2022 г. До конца этого года с конвейера должно сойти более 100 тыс. телевизоров для продажи на Ozon.

55-дюймовый смарт-ТВ Hartens с 4К-дисплеем

Сборкой смарт-ТВ занимается компания «Квант» на своем заводе в Воронеже, пишет «Коммерсант». Редакция CNews обратилась к представителям «Кванта» и Ozon с вопросом о дате начала производства и объемах первых партий и ожидает ответа.

На мощностях «Кванта» выпускаются многие доступные на российском рынке телевизоры. В перечень входят ТВ марок DEXP, AMCV, Lumus, Starwind, Xiaomi, Supra, Akai, Akira, Hyundai, Leben, BBK, Orion, Yuno, Fusion, Econ и Hi (бренд принадлежит «Эльдорадо с 2019 г.).

За пределами Ozon телевизоры Hartens больше не продаются

На 13 апреля 2022 г. не было известно, из комплектующих каких стран будут собираться телевизоры Ozon. Не исключено, что ряд компонентов, например, матрицы, будут поставляться из Китая. В этой стране есть несколько крупных вендоров панелей, в том числе компания BOE – один из поставщиков дисплеев для техники Apple.

Широкий ассортимент

Как сообщили CNews представители Ozon, ассортимент телевизоров Hartens представлен «десятками моделей с диагоналями от 24 до 65 дюймов». С их слов, в каталоге есть и базовые модели с HD-экраном, и более продвинутые 4К-телевизоры, в том числе и смарт-ТВ.

Перечень телевизоров Hartens, доступных к покупке на Ozon, на 13 апреля 2022 года состоял лишь из 11 моделей

В маркетплейсе утверждают, что телевизоры Hartens пользуются высоким спросом. «В ноябре (2021 г. – прим. CNews) во время “Черной пятницы” телевизоры Hartens приобрели 5500 раз, а сейчас Hartens и вовсе является лидером по штучным продажам среди B-брендов», – заявили CNews представители Ozon.

Они также добавили, что в 2022 г. ассортимент линейки пополнится новыми моделями. Что именно Hartens предложит покупателям в ближайшем будущем, в маркетплейсе уточнять не стали.

Симбиоз «железа» Ozon и ПО «Яндекса»

Собственной оболочки для смарт-ТВ у Ozon пока нет. Представители ритейлера рассказали CNews, что все они работают на базе платформы «Яндекс-ТВ». В «Яндексе» подтвердили CNews эту информацию.

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«Яндекс-ТВ» – это перелицованная ОС Google Android TV. В ней используется открытая версия Android Open Source Project. Свою прошивку «Яндекс» презентовал еще в апреле 2020 г.

Главная страница «Яндекс-ТВ»

Представители Ozon не стали уточнять, входит ли в планы маркетплейса создание собственной оболочки для своих смарт-ТВ. Прошивка «Яндекса» в настоящее время используется в смарт-ТВ DEXP, Novex (фирменный бренд сети «М.Видео», появившийся летом 2020 г.), ВВК, Telefunken, Hyundai и др. В «Яндексе» сообщили CNews, что на 13 апреля 2022 г. ни один из иностранных производителей не объявлял об отказе от использования «Яндекс-ТВ» на своих телевизорах.

Основные конкуренты

В России есть и другие отечественные компании, занимающиеся продажей смарт-ТВ под собственным брендом. Это и упомянутые «Эльдорадо» (бренд Hi) и М.Видео (Novex), и даже Сбербанк. CNews писал, что банк вышел на рынок смарт-ТВ под брендом Sber в марте 2022 г.

Первая линейка умных телевизоров «Сбера» включает четыре 4К-модели, разработанные совместно с «М.Видео-Эльдорадо». Все телевизоры работают на прошивке «Салют-ТВ» Сбербанка, дебютировавшей в апреле 2021 г. Младшая модель стоит 33 тыс. руб., старшая – 50 тыс. руб.

У «Яндекса» собственных смарт-ТВ пока нет. На вопрос CNews о планах интернет-гиганта по их выпуску его представители на момент публикации материала ответить не смогли.