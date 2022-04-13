Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России
Ozon начал развивать линейку смарт-ТВ под брендом Hartens, который он купил осенью 2021 г. До конца 2022 г. будет выпущено 100 тыс. таких телевизоров. Производство организовано в Воронеже на заводе «Квант». Серия включает как дешевые HD-модели, так и продвинутые 4К-телевизоры. Смарт-ТВ Ozon работают на платформе «Яндекс-ТВ».
Ozon подался в производители телевизоров
Российская торговая площадка Ozon готовится к выходу на российский рынок умных телевизоров с устройствами под собственным брендом. Для этого маркетплейс купил марку телевизоров Hartens, продукция которой еще сравнительно недавно продавалась во многих крупных российских сетях. На момент публикации материала смарт-ТВ этой марки приобрести в них было невозможно.
Бренд Hartens, как сообщили CNews представители Ozon, маркетплейс приобрел у российской компании ООО «Хартенс» еще в октябре 2021 г. После этого данные смарт-ТВ продаются эксклюзивно в этом маркетплейсе. Сумма сделки не разглашается.
Согласно планам Ozon, планы по захвату российского рынка смарт-ТВ маркетплейс собирается начать реализовывать уже в 2022 г. До конца этого года с конвейера должно сойти более 100 тыс. телевизоров для продажи на Ozon.
Сборкой смарт-ТВ занимается компания «Квант» на своем заводе в Воронеже, пишет «Коммерсант». Редакция CNews обратилась к представителям «Кванта» и Ozon с вопросом о дате начала производства и объемах первых партий и ожидает ответа.
На мощностях «Кванта» выпускаются многие доступные на российском рынке телевизоры. В перечень входят ТВ марок DEXP, AMCV, Lumus, Starwind, Xiaomi, Supra, Akai, Akira, Hyundai, Leben, BBK, Orion, Yuno, Fusion, Econ и Hi (бренд принадлежит «Эльдорадо с 2019 г.).
На 13 апреля 2022 г. не было известно, из комплектующих каких стран будут собираться телевизоры Ozon. Не исключено, что ряд компонентов, например, матрицы, будут поставляться из Китая. В этой стране есть несколько крупных вендоров панелей, в том числе компания BOE – один из поставщиков дисплеев для техники Apple.
Широкий ассортимент
Как сообщили CNews представители Ozon, ассортимент телевизоров Hartens представлен «десятками моделей с диагоналями от 24 до 65 дюймов». С их слов, в каталоге есть и базовые модели с HD-экраном, и более продвинутые 4К-телевизоры, в том числе и смарт-ТВ.
В маркетплейсе утверждают, что телевизоры Hartens пользуются высоким спросом. «В ноябре (2021 г. – прим. CNews) во время “Черной пятницы” телевизоры Hartens приобрели 5500 раз, а сейчас Hartens и вовсе является лидером по штучным продажам среди B-брендов», – заявили CNews представители Ozon.
Они также добавили, что в 2022 г. ассортимент линейки пополнится новыми моделями. Что именно Hartens предложит покупателям в ближайшем будущем, в маркетплейсе уточнять не стали.
Симбиоз «железа» Ozon и ПО «Яндекса»
Собственной оболочки для смарт-ТВ у Ozon пока нет. Представители ритейлера рассказали CNews, что все они работают на базе платформы «Яндекс-ТВ». В «Яндексе» подтвердили CNews эту информацию.
«Яндекс-ТВ» – это перелицованная ОС Google Android TV. В ней используется открытая версия Android Open Source Project. Свою прошивку «Яндекс» презентовал еще в апреле 2020 г.
Представители Ozon не стали уточнять, входит ли в планы маркетплейса создание собственной оболочки для своих смарт-ТВ. Прошивка «Яндекса» в настоящее время используется в смарт-ТВ DEXP, Novex (фирменный бренд сети «М.Видео», появившийся летом 2020 г.), ВВК, Telefunken, Hyundai и др. В «Яндексе» сообщили CNews, что на 13 апреля 2022 г. ни один из иностранных производителей не объявлял об отказе от использования «Яндекс-ТВ» на своих телевизорах.
Основные конкуренты
В России есть и другие отечественные компании, занимающиеся продажей смарт-ТВ под собственным брендом. Это и упомянутые «Эльдорадо» (бренд Hi) и М.Видео (Novex), и даже Сбербанк. CNews писал, что банк вышел на рынок смарт-ТВ под брендом Sber в марте 2022 г.
Первая линейка умных телевизоров «Сбера» включает четыре 4К-модели, разработанные совместно с «М.Видео-Эльдорадо». Все телевизоры работают на прошивке «Салют-ТВ» Сбербанка, дебютировавшей в апреле 2021 г. Младшая модель стоит 33 тыс. руб., старшая – 50 тыс. руб.
У «Яндекса» собственных смарт-ТВ пока нет. На вопрос CNews о планах интернет-гиганта по их выпуску его представители на момент публикации материала ответить не смогли.