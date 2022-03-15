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«Сбер» выпустил дешевые умные ТВ на фирменном «убийце» Android. Цена

«Сбер» вышел на рынок смарт-ТВ под брендом Sber. Первая линейка включает четыре 4К-модели, разработанные совместно с «М.Видео-Эльдорадо». Все телевизоры работают на прошивке «Салют-ТВ» Сбербанка. Младшая модель стоит 33 тыс. руб., старшая – 50 тыс. руб.

«Сбер» взялся за смарт-ТВ

Сбербанк, с сентября 2020 г. известный как «Сбер», сообщил CNews о запуске линейки смарт-ТВ под общим брендом Sber, разработанных совместно с «М.Видео-Эльдорадо». На момент публикации материала серия включала четыре модели, различающиеся в первую очередь диагоналями экрана.

Новые смарт-ТВ «Сбера» доступны в версиях на 43, 50, 55 и 65 дюймов, каждая с поддержкой разрешения или Ultra HD. В российской рознице на день начала продаж они стоили 33 тыс. руб., 36 тыс. руб., 43 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно. Приобрести их можно было в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в онлайн-магазине «СберМегаМаркет».

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По нынешнему курсу доллара (ЦБ на 15 марта 2022 г.) телевизоры «Сбера» стоят от $287 до $434.

На момент публикации материала объемы партий этих смарт-ТВ, поступивших в Россию, известны не были. Страна окружена санкциями, из-за чего многие производители техники, в том числе и смарт-ТВ, столкнулись с трудностями с логистикой. В частности, об этом в начале марта 2022 г. заявила компания Samsung. На вопрос CNews о стране-производителе смарт-ТВ Sber представители «М.Видео-Эльдорадо» и «Сбера» на момент публикации материала ответить не смогли.

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Весь модельный ряд телевизоров Sber

Отметим, что у «М.Видео-Эльдорадо» есть собственный бренд смарт-ТВ Novex. Она развивает его с августа 2020 г.

Дисплей и звук

Все четыре телевизора Sber укомплектованы экранами на базе матрицы IPS. Она обеспечивает 178-градусные углы обзора при соотношении сторон 16:9. Степень охвата цветовых пространств производитель не раскрывает.

В каждой из моделей смарт-ТВ Сбербанка дисплей имеет очень тонкие диагонали по бокам и сверху. Толщина нижней традиционно значительно шире.

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Внешних различий между ТВ, помимо размеров нет. сверху 55-дюймовая модель, снизу - 65-дюймовая

Яркость экрана составляет 300 нит в пике при контрастности 2000:1. Частота обновления базовая – 60 Гц, подсветка светодиодная (Direct LED).

За вывод звука в любом из представленных смарт-ТВ отвечают два динамика суммарной мощностью 20 Вт. Есть поддержка технологии Dolby Digital Plus.

Смарт-составляющая

Об аппаратной основе новых смарт-ТВ Сбербанка на 15 марта 2022 г. известно не было. На запрос CNews о модели используемого в них процессора и об объемах встроенной и оперативной памяти представители «Сбера» и «М.Видео-Эльдорадо» на момент публикации материала ответить не смогли.

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В качестве прошивки в новых телевизорах «Сбера» используется фирменная ОС «Салют ТВ». За ее разработку отвечала компания SberDevices – «дочка» Сбербанка. Она вышла в мае 2021 г., и поначалу ее устанавливали на свои ТВ сторонние производители – Hyundai. ВВК и другие. В начале 2022 г. к ним присоединилась и компания Prestigio.

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Интерфейс «Салют ТВ»

«Салют ТВ» ориентирована на работу с видеоконтентом. В телевизорах по умолчанию есть поддержка 20 базовых ТВ-каналов, а также онлайн-кинотеатр Okko и доступ интернет через штатный браузер, в котором можно открывать другие стриминговые сервисы.

Есть поддержка музыкального сервиса «СберЗвук» и сразу три голосовых помощника – «Афина», «Джой» и «Сбер. С их помощью можно искать контент в интернете или управлять телевизором при помощи голосовых команд.

Также смарт-ТВ «Сбера» можно управлять при помощи встроенного пульта ДУ со встроенным микрофоном или через приложение «Салют» на смартфоне. Прошивка дополнена специальным детским режимом, активация которого блокирует доступ к взрослому контенту и платежам в приложениях. В этом режиме «Салют ТВ» выводит на экран рекомендации мультфильмов и другого детского контента.

В дополнение к перечисленному смарт-ТВ под управлением прошивки «Салют ТВ» может использоваться в качестве хаба для устройств умного дома. Также есть фирменный магазин приложений.

Интерфейсы

Все четыре телевизора Sber укомплектованы одинаковым набором интерфейсов. Из беспроводных в них есть Bluetooth и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), работающий в диапазоне 2,4 ГГц.

К проводным интерфейсам относятся три HDMI, два полноразмерных USB, LAN-порт для подключения к локальной сети, а также 3,5 мм вход под наушники, компонентный и оптический входы и коаксиальный выход. В телевизорах есть встроенный цифровой ТВ-тюнер DVB-T/T2/C/S/S2.

Телевизоры укомплектованы двумя съемными ножками для размещения на столе. Также есть возможность настенного монтажа – для 43- и 50-дюймовой моделей потребуются кронштейны VESA 200x200 и 300х300 соответственно, а более крупным смарт-ТВ нужны VESA 400x400.

Эльяс Касми

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