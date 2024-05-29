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Dolby Digital Dolby TrueHD система цифрового многоканального звука

Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение

т AC-3 разработан американской компанией Dolby Laboratories системы цифрового многоканального звука Dolby Digital (Dolby Stereo Digital до 1995 г.), предназначенной для использования в кинотеат
06.09.2012 Philips HTB7150K: саундбар с Blu-ray-приводом и Dolby Digital Prologic II

Full HD и 3D. Также есть опциональная возможность использования Skype. Philips DCK3061 поддерживает Dolby Digital Prologic II, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD
01.09.2009 Pioneer представляет ресиверы с поддержкой Dolby True-HD и DTS-HD Master Audio

Европейское отделение Pioneer представляет два новых аудиовидеоресивера с поддержкой аудио без сжатия — Dolby True-HD и DTS-HD Master Audio. Модели SC-LX82 и SC-LX72 оснащены HD-усилителями Direct Energy, основанными на аналоговой технологии ICEpower класса D, позволяющей обеспечить точность восп
20.06.2008 Philips выпустил функциональную микросистему с DVD и Dolby Digital

ы для более сбалансированного общего звучания. Функция Digital Sound Control позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic. Устройство оснащено технологией Dolby Digital, создающей объемное звучание. Philips MCD179 Микросистема Philips MCD179 поступила в продажу на российский рынок по рекомендованной розничной цене 6990 руб.
16.03.2007 CeBIT: Panasonic представил Blu-ray-плеер с Dolby TrueHD и DTS-HD

ил новую модель Blu-ray-плеера DMP-BD10A, оснащенную системами 7,1-канального вывода звука форматов Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD и позволяющую отображать фильмы с дисков Blu-ray в 
09.09.2005 Dolby представила новую технологию TrueHD

спроизводимого сегодня в студийных условиях. Компания продемонстрировала данную технологию вместе с Dolby Digital Plus на проходящей выставке CEDIA Expo. Обе технологии приспособлены под возмож
24.09.2004 DVD-форум выступил за технологию Dolby Digital Plus

в для использования в форматах HD DVD и Blu-ray Disc, сообщает Eetimes. DVD-форум выбрал технологии Dolby Digital Plus и MLP Lossless для HD DVD, в то время как ассоциация Blu-ray Disc ранее вы
18.02.2004 Dolby и Intel представили совместную инициативу

у на системном уровне таких передовых технологий Dolby, как Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital Live и Dolby Pro Logic IIx. Программа Dolby PC Logo (логотипы для ПК) призвана

06.10.2003 Xoro HSD 400/410 - MPEG4 DVD-проигрыватели с декодером Dolby Digital/DTS

роме того, теперь на рынке доступен продукт Xoro HSD 410 – аналог Xoro HSD 400 в Slim-исполнении. Xoro HSD 400/410 – первые DVD-проигрыватели с возможностью чтения дисков MPEG 4, оснащенные декодером Dolby Digital/DTS. Это позволяет подключать их к AV-усилителю не только через цифровые коаксиальный и оптический выходы, но и через аналоговый шестиканальный вход или к активной акустике. В рез
10.10.2000 Микроконтроллеры Xtensa будут поддерживать технологию Dolby Digital

Компания Tensilica Inc., производитель программируемых микроконтроллеров, объявила о лицензировании технологии Dolby Digital (AC-3) у Dolby Laboratories, Inc. Система Dolby Digital воспроизводит звук по пяти каналам, плюс дополнительный канал для низкочастотных звуковых эффектов. Декодирование си

Публикаций - 544, упоминаний - 692

Dolby Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 85
Sony 6739 77
Philips 2099 48
LG Electronics 3735 47
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 44
Intel Corporation 12811 40
BBK Electronics Corp 332 39
Xoro Eectronics 81 30
Nvidia Corp 4002 29
Apple Inc 13156 27
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 22
Toshiba Corporation 2980 21
Creative Technology 273 20
Acer Group - Acer Inc 2776 20
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 19
Yandex - Яндекс 9216 16
Xiaomi - Сяоми 2232 16
Microsoft Corporation 25775 15
Sharp Corporation 1062 15
Google LLC 12690 15
JVC Kenwood 422 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
Canon 1439 12
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 11
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 11
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 10
AMD Graphics Product Group - ATI 973 10
Amlogic 57 9
VAIO 475 8
Dune HD - HDI Dune 32 8
Rolsen Electronics 80 7
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Lenovo Group 2447 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Yamaha - Ямаха 110 15
Россети Ленэнерго 1699 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Эра HD - Эра ХД 54 6
Hyundai Motor Company 436 6
Carl Zeiss AG 307 6
Композит 99 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Белый Ветер 365 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Barnes & Noble 171 2
Геометрия НПО 165 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 2
Sony Style 30 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Сбер - СберЛогистика 74 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Ferrari NV 159 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 9 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 9 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Symbian Foundation 38 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 301
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 237
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 211
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 208
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 197
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 195
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 180
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 164
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 136
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 132
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 131
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 127
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 124
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 117
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 112
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 107
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 106
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 100
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 94
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 90
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 83
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 83
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 83
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 82
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 79
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 78
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Наушники - Headphones 4479 77
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 75
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 74
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 66
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 75
Google Android 15244 47
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 25
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 23
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 22
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 21
Microsoft Windows 16882 21
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Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 17
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 17
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Sony BDP Blu-Ray-плеер 20 12
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 12
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 11
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 11
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