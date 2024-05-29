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Dolby Digital Dolby TrueHD система цифрового многоканального звука
СОБЫТИЯ
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|29.05.2024
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Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение
т AC-3 разработан американской компанией Dolby Laboratories системы цифрового многоканального звука Dolby Digital (Dolby Stereo Digital до 1995 г.), предназначенной для использования в кинотеат
|06.09.2012
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Philips HTB7150K: саундбар с Blu-ray-приводом и Dolby Digital Prologic II
Full HD и 3D. Также есть опциональная возможность использования Skype. Philips DCK3061 поддерживает Dolby Digital Prologic II, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD
|01.09.2009
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Pioneer представляет ресиверы с поддержкой Dolby True-HD и DTS-HD Master Audio
Европейское отделение Pioneer представляет два новых аудиовидеоресивера с поддержкой аудио без сжатия — Dolby True-HD и DTS-HD Master Audio. Модели SC-LX82 и SC-LX72 оснащены HD-усилителями Direct Energy, основанными на аналоговой технологии ICEpower класса D, позволяющей обеспечить точность восп
|20.06.2008
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Philips выпустил функциональную микросистему с DVD и Dolby Digital
ы для более сбалансированного общего звучания. Функция Digital Sound Control позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic. Устройство оснащено технологией Dolby Digital, создающей объемное звучание. Philips MCD179 Микросистема Philips MCD179 поступила в продажу на российский рынок по рекомендованной розничной цене 6990 руб.
|16.03.2007
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CeBIT: Panasonic представил Blu-ray-плеер с Dolby TrueHD и DTS-HD
ил новую модель Blu-ray-плеера DMP-BD10A, оснащенную системами 7,1-канального вывода звука форматов Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD и позволяющую отображать фильмы с дисков Blu-ray в
|09.09.2005
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Dolby представила новую технологию TrueHD
спроизводимого сегодня в студийных условиях. Компания продемонстрировала данную технологию вместе с Dolby Digital Plus на проходящей выставке CEDIA Expo. Обе технологии приспособлены под возмож
|24.09.2004
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DVD-форум выступил за технологию Dolby Digital Plus
в для использования в форматах HD DVD и Blu-ray Disc, сообщает Eetimes. DVD-форум выбрал технологии Dolby Digital Plus и MLP Lossless для HD DVD, в то время как ассоциация Blu-ray Disc ранее вы
|18.02.2004
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Dolby и Intel представили совместную инициативу
у на системном уровне таких передовых технологий Dolby, как Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital Live и Dolby Pro Logic IIx. Программа Dolby PC Logo (логотипы для ПК) призвана
|06.10.2003
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Xoro HSD 400/410 - MPEG4 DVD-проигрыватели с декодером Dolby Digital/DTS
роме того, теперь на рынке доступен продукт Xoro HSD 410 – аналог Xoro HSD 400 в Slim-исполнении. Xoro HSD 400/410 – первые DVD-проигрыватели с возможностью чтения дисков MPEG 4, оснащенные декодером Dolby Digital/DTS. Это позволяет подключать их к AV-усилителю не только через цифровые коаксиальный и оптический выходы, но и через аналоговый шестиканальный вход или к активной акустике. В рез
|10.10.2000
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Микроконтроллеры Xtensa будут поддерживать технологию Dolby Digital
Компания Tensilica Inc., производитель программируемых микроконтроллеров, объявила о лицензировании технологии Dolby Digital (AC-3) у Dolby Laboratories, Inc. Система Dolby Digital воспроизводит звук по пяти каналам, плюс дополнительный канал для низкочастотных звуковых эффектов. Декодирование си
Dolby Digital и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 9
|Сергеев Иван 74 7
|Попов Алексей 339 7
|Ксенин Алекс 311 5
|Ширшов Павел 76 4
|Речменский Игорь 21 3
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
|Чебатко Алексей 7 2
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Gibson Mel - Гибсон Мел 9 2
|Лезина Евгения 3 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
|Круглов Константин 28 2
|Казакова Анастасия 8 2
|Соловьев Александр 120 1
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
|Яковлева Елена 20 1
|Бровкин Дмитрий 55 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Борушевский Денис 37 1
|Беляев Леонид 14 1
|Овсянников Денис 23 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Кузнецова Ольга 14 1
|Никитин Николай 24 1
|Блохнин Сергей 10 1
|Евстигнеев Денис 9 1
|Виноградов Андрей 6 1
|Земсков Евгений 5 1
|Савченко Игорь 2 1
|Артамонов Дмитрий 4 1
|Серак Владимир 2 1
|Чивин Дмитрий 4 1
|Терпугов Сергей 10 1
|Жарков Сергей 6 1
|Colucci Leonardo - Колуччи Леонардо 2 1
|Олег Кулеш 1 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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