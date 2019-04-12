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ТВ-тюнер TV tuner
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.04.2019
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«Яндекс.маркет»: в преддверии перехода на «цифру» спрос на ТВ-тюнеры среди москвичей вырос на 30%
Аналитики «Яндекс.маркета», сервиса для выбора товаров, изучили, как менялся спрос на ТВ-тюнеры в Москве в ожидании перехода на цифровое вещание. В исследовании использовалась инф
|20.05.2013
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Обзор Treelogic Gravis 73 3G GPS: в семи дюймах от места назначения
роенным 3G-модемом и слотом SIM-карты (в данном случае 2 шт.), и чтобы закончить такое беглое описание упомянем так же две камеры (двухмегапиксельная основная, тыловая, и 0,3 фронтальная), FM-радио и TV-тюнер с выдвижной антенной. Ну что тут сказать, уж если китайская промышленность наладит выпуск какого-либо устройства, то жди этот аппарат под всем известными брендами. Буквально год назад
|08.09.2011
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Ritmix показала первый навигатор с ТВ-тюнером RGP-586
Компания Ritmix объявила о выходе нового GPS-навигатора RGP-586. Это первый навигатор Ritmix с аналоговым ТВ-тюнером. Приемник отлично работает на открытой местности и позволяет принимать хороший устойчивый сигнал. Устройство имеет встроенный FM-трансмиттер, позволяющий передавать музыку с программ
|10.08.2010
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24-дюймовый LED-монитор Samsung со встроенным ТВ-тюнером: российский анонс
Компания Samsung представила на российском рынке многофункциональный LED-монитор со встроенным ТВ-тюнером - FX2490HD, - помещенный в строгий корпус и оснащенный X-образной подставкой сереб
|08.08.2008
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ТВ-тюнеры Leadtek получили поддержку на русском языке
Тайваньская компания Leadtek Research открыла русскоязычную техническую поддержку для владельцев ТВ-тюнеров WinFast и розничных сетей, занимающихся их продажей. Линейка тюнеров WinFast включ
|04.04.2008
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Philips начинает продажи 7-дюймового плеера с ТВ-тюнером
Компания Philips начинает продажи в России нового портативного плеера PET738, который позволит наслаждаться просмотром DVD на 7-дюймовом цветном ЖК-экране. Плеер оснащен ТВ-тюнером, что позволит просматривать еще и телеканалы метрового диапазона. Устройство имеет поддержку DivX и MPEG-4, «понимает» диски форматов DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, позволяет проигрыват
|19.03.2008
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Leadtek представил гибридный ТВ-тюнер WinFast DTV200 HU
Компания Leadtek Research представила на российском рынке переносной гибридный ТВ-тюнер WinFast DTV200 HU. Устройство поддерживает цифровое телевидение высокой четкости DVB-T и аналоговое ТВ, включая стандарты NTSC, SECAM и PAL. Новая технология деинтерлейсинга обеспечива
|14.02.2008
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LG представила широкоформатный монитор с ТВ-тюнером
LG Electronics продолжила выпуск широкоформатных мультимедиа мониторов серии M8WA и представляет модель M198WA с 19-дюймовым экраном. Монитор LG M198WA M198WA - широкоформатный монитор, со встроенным ТВ-тюнером, совмещает в себе функции двух устройств - монитора и телевизора. Благодаря наличию интерфейсов S-Video, SCART и Audio In/Out к нему можно подключать такие устройства как DVD-плееры,
|21.01.2008
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Leadtek выпустила новый ТВ-тюнер WinFast PVR2100
Компания Leadtek представляет новый внутренний ТВ-тюнер – WinFast PVR2100, поддерживающий прием аналогового телевидения, включая режимы PAL, NTSC и SECAM, а также FM-радио. Со встроенной аппаратной поддержкой MPEG-2 можно добавить в свою ко
|17.01.2008
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LG представляет монитор с динамиками и ТВ-тюнером
tronics представляет на российском рынке 22-дюймовый широкоформатный ЖК-монитор M8WA, оборудованный ТВ-тюнером и встроенной акустической системой. Благодаря наличию интерфейсов S-Video, SCART,
|10.12.2007
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Leadtek представляет гибридный ТВ-тюнер
Тайваньская компания Leadtek Research представляет функциональный гибридный ТВ-тюнер с интерфейсом PCI Express – WinFast PxDTV2300 H. Устройство поддерживает цифровой сигнал DVB-T высокой четкости и аналоговое ТВ, включая стандарты NTSC, SECAM и PAL. Полная поддержка с
|17.10.2007
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ATI выпустила в продажу новые HDTV-тюнеры
Графическое подразделение AMD приступило к продажам на американском рынке трех новых ТВ-тюнеров: ATI TV Wonder 650 Combo USB, TV Wonder 600 PCI Express и TV Wonder 600 PCI, сообщает DailyTech. Тюнер TV Wonder 650 Combo USB стоимостью $149 способен принимать телевизионный сигнал
|28.08.2007
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Leadtek выпустил функциональный ТВ-тюнер
Leadtek Research, производитель мультимедийных продуктов, представила ТВ-тюнер WinFast DVR3100 H. WinFast DVR3100 H поддерживает цифровое (стандарт DVB-T) и аналог
|16.03.2007
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Новая линейка ЖК-мониторов от LG со встроенными ТВ-тюнерами
первую линейку широкоформатных мультимедиамониторов серии M8WA: модели M198WA, M208WA и M228WA с диагоналями 19, 20 и 22 дюйма соответственно. Особенностью каждой модели является наличие встроенного ТВ-тюнера и широкого выбора разъемов, включая DVI-D (с технологией HDCP), SCART и S-Video. Время отклика составляет 5 мс, яркость — 300 кд/кв. м, углы обзора — 170 градусов, разрешени
|20.12.2006
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Необычный ТВ-тюнер
Необычный ТВ-тюнер начал продаваться в Японии. Признаться, непривычен он лишь дизайном, поскольку больше напоминает PCMCIA Wi-Fi-карту. Тем не менее с своими задачами он справляется и даже может записыва
|04.12.2006
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Идеальное телевидение для ноутбука и не только
ень достойное телевидение. Обеспечить телевидение на компьютере можно лишь одним путем – установить ТВ-тюнер. В предыдущих статьях мы уже говорили о ТВ-тюнерах – это плата ТВ-тюнера, которая ус
|03.11.2006
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Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению
ением, огромное количество людей играет в сетевые игры, обменивается информацией и просто общается. ТВ-тюнер Gotview и программа GoTView PRO позволят расширить возможности сетевого общения, и п
|30.10.2006
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Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135
имеющих аппаратного сжатия. Компания Gotview давно известна на Российском рынке, как производитель ТВ-тюнеров с программным обеспечением, адаптированным под Российские условия. Эта компания од
|30.10.2006
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ТВ-тюнер Gotview PCI DVD2 LITE
Это уже не первый ТВ-тюнер от компании Gotview, который мы тестируем. Недавно у нас побывал PCI 7135.Теперь наш
|11.10.2006
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AverMedia выпустила новые модели ТВ-тюнеров
фейсом USB 2.0 — является оптимальным решением как для настольного, так и для портативного ПК. ТВ-тюнер выполнен в строгом и элегантном корпусе черного цвета и оснащен встроенным USB-конне
|03.07.2006
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Самые ожидаемые КПК под Windows Mobile
ейсы Bluetooth версии 1.2 и Wi-Fi стандарта 802.11b, 2.1 Мегапиксельная камера, а также FM-тюнер и ТВ-тюнер! Устройство, действительно, уникальное. Такого множества полезных с точки зрения обы
|20.04.2006
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AVerMedia выпустила новый ТВ-тюнер
Компании AVerMedia и Disti Group объявили о выводе на российский рынок нового ТВ-тюнера AVerTV Box7 Live, позволяющего превратить монитор в развлекательный центр ТВ/DVD/VHS без помощи компьютера. AverTV Box7 Live подключается через VGA-вход и дает возможность пользовател
|02.03.2006
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RapSody анонсировал первый DivX-плеер с DMB ТВ-тюнером
Компания RapSody объявила о появлении первого в мире DivX-плеера со встроенным DMB ТВ-тюнером — RSH-DMB. Таким образом, это устройство сможет проигрывать не только файлы DivX и DVD, но и будет поддерживать прием телепередач. Среди воспроизводимых стандартов музыкальных ф
|11.04.2005
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Kworld выпустил ТВ-тюнеры с поддержкой цифрового и аналогового вещания
Компания Kworld Computer объявила о начале поставок новых ТВ-тюнеров NB-TV 220 с шиной CardBus для мобильных компьютеров и DVB-T 220 с шиной PCI. Оба т
|07.12.2004
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"Вобис": каждому покупателю ТВ-тюнера – колонки
т дистанционного управления. В качестве новогоднего подарка компания Вобис дарит каждому покупателю ТВ-тюнеров Fly колонки Defender. Публикация осуществлена на правах рекламы
|30.09.2004
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Sanyo представила прототип CDMA-телефона с ТВ-тюнером
Компания Sanyo Electric представит на выставке CEATEC JAPAN 2004 прототип телефона стандарта CDMA 2000 1X EV-DO со встроенным ТВ-тюнером, сообщает JCN Network. Новый ТВ-телефон поддерживает видео разрешением 320x240 с частотой 15 кадров в секунду. Аппарат весит 150 граммов, а его размеры составляют 102х50х28 мм. В тел
|16.07.2004
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FlyTV Box Ultra - ТВ-тюнер со связями
подключить еще какие-либо источники, то видеосигнал можно подать на выбор на RCA- или S-Video-входы. Аудиосигнал, соответственно, - на RCA Audio L и Audio R. После подключения всех возможных проводов ТВ-тюнер становится похож на какое-то сложное коммутационное устройство, а управление им с помощью пульта ДУ может стать затруднительным, поскольку провода зачастую перекрывают ДУ-приемник на т
|29.06.2004
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ТВ-тюнеры проникают в домашние ПК
Компьютерный ТВ-тюнер, позволяющий не только смотреть телевизионные программы на ПК, но и записывать их на
|21.05.2004
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Rover представил внешние ТВ-тюнеры
около $120. Вторая модель - RoverMedia Telebox - также представляет собой малогабаритный внешний ТВ-тюнер, построенный на базе того же чипсета и ВЧ-модуля. Его главное отличие от U2 – возмож
|30.03.2004
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Philips создал стильный ЖК-монитор с ТВ-тюнером
Philips предоставил первый в серии T-Line мультимедийный ЖК-монитор Philips 170T с широкоформатным 17-дюймовым экраном WXGA и ТВ-тюнером. Новый монитор совместим с телевидением высокой четкости. Модель 170Т имеет множество входов, позволяющих воспроизводить сигналы с PC, TV, DVD и VCR, а также обладает аналоговым вход
|14.01.2004
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Rover выпустил линейку ТВ-тюнеров
ТВ программ (стандарт Nicam A2/A2* для PAL). На сегодняшний день часть фильмов, демонстрируемых по 1-ому каналу, идет в этом формате. Наличие «FM» в названии модели говорит о том, что, помимо функций ТВ-тюнера, данная модель также позволяет прослушивать на персональном компьютере FM-радиостанции в диапазоне 88-107,9 МГц. А модель RoverMedia TV Link Pro DV/FM также снабжена портом FireWire (
|29.07.2003
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Samsung представил КПК с ТВ-тюнером
орейский рынок последнюю модель портативного устройства типа «все-в-одном» MITs M400. Похожий по размеру и форме на ранее появившиеся SGH-i700 и SPH-i700, М400 имеет GPS-ресивер, “уоки-токи-модуль” и ТВ-тюнер, а также цифровую камеру. Локализованные версии устройства, как ожидается, появятся вскоре в Америке и Европе. Продвинутый КПК оснащен процессором Intel PXA255 Xscale 300 МГц и работ
|06.06.2003
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MSI анонсирует новое поколение карт ТВ-тюнеров
ной реальности. Кроме того, добавлен последний сигнальный чип Silicon Tuner TV, обеспечивающий полное удовольствие от просмотра ТВ и функции редактирования ТВ-программ. Другие технические возможности ТВ-тюнера TV@nywhere Master включают в себя: поддержку передовую низкочастотную (IF) функцию настройки вывода; минимальные требования к полосе пропускания; джампер для переключения между PAL-B/
|23.05.2001
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Sharp представила ЖК-дисплей сo встроенным ТВ-тюнером и MPEG2-декодером
Sharp Corp. представила 15-дюймовый ЖК-дисплей LL-M1550A, в котором содержится встроенный ТВ-тюнер и MPEG2-декодер, а также USB-интерфейс, через который сигнал поступает в ПК, где ТВ-
|25.01.2001
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Broadcom обвинили в нарушении патентных прав при производстве ТВ-тюнеров
ена получить денежную компенсацию и предотвратить дальнейшее нарушение ее патентных прав. Патент на ТВ-тюнер в одном чипе был зарегистрирован в апреле 1998 года, а в январе 1999 Microtune выпус
|23.06.2000
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Sony, Toshiba и Matsushita объединились для разработки единых стандартов на цифровые ТВ-тюнеры
Компании Sony Corp., Toshiba Corp. и Matsushita Electric Industrial Co. заключили соглашение о совместной разработке единых стандартов на ТВ-тюнеры для приёма цифрового спутникового телевидения. Как ожидают аналитики, новые стандарты станут де-факто для производства цифрового ТВ-оборудования в Японии. Причём исследовательская ком
|16.11.1998
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Panasonic и Compaq предложили цифровой ТВ-тюнер
вые телевизионные сигналы на экране PC. Компании заявили, что первоначально тюнер будет выставлен на продажу в индустрии телевещания. Однако представитель Compaq обещал, что компании будут предлагать тюнеры, ориентированные на простого потребителя, не позднее, чем через год. Такой Разразмеренный подход отражает веру Compaq, что полный расцвет рынка интерактивного телевидения состоится, как
ТВ-тюнер и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 31
|Ширшов Павел 76 24
|Наумов Максим 100 13
|Сергеев Иван 74 9
|Беляева Татьяна 29 7
|Иванов Кирилл 20 4
|Бровкин Дмитрий 55 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Dell Michael - Делл Майкл 193 3
|Симонов Игорь 103 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Потапкин Никита 14 2
|Речменский Игорь 21 2
|Сударева Галина 7 2
|Ващенко Эдуард 6 2
|Виноградов-Фотов Андрей 2 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Shen Jerry - Шен Джерри 30 2
|Малинин Александр 40 2
|Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
|Лебедев Артемий 110 2
|Солонин Виталий 90 1
|Годына Ярослав 1 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Константинов Константин 32 1
|Лашкина Елена 34 1
|Набоков Сергей 27 1
|Козлов Евгений 35 1
|Орлов Сергей 29 1
|Алимбеков Сергей 29 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Koenders Oscar - Кондерс Оскар 1 1
|Терентьев Константин 19 1
|Васюков Григорий 14 1
|Абашкин Александр 11 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Пудонин Иван 7 1
|Янин Дмитрий 8 1
|Худякова Наталья 7 1
|Колин Владимир 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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