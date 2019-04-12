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ТВ-тюнер TV tuner

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.04.2019 «Яндекс.маркет»: в преддверии перехода на «цифру» спрос на ТВ-тюнеры среди москвичей вырос на 30%

Аналитики «Яндекс.маркета», сервиса для выбора товаров, изучили, как менялся спрос на ТВ-тюнеры в Москве в ожидании перехода на цифровое вещание. В исследовании использовалась инф
20.05.2013 Обзор Treelogic Gravis 73 3G GPS: в семи дюймах от места назначения

роенным 3G-модемом и слотом SIM-карты (в данном случае 2 шт.), и чтобы закончить такое беглое описание упомянем так же две камеры (двухмегапиксельная основная, тыловая, и 0,3 фронтальная), FM-радио и TV-тюнер с выдвижной антенной. Ну что тут сказать, уж если китайская промышленность наладит выпуск какого-либо устройства, то жди этот аппарат под всем известными брендами. Буквально год назад

08.09.2011 Ritmix показала первый навигатор с ТВ-тюнером RGP-586

Компания Ritmix объявила о выходе нового GPS-навигатора RGP-586. Это первый навигатор Ritmix с аналоговым ТВ-тюнером. Приемник отлично работает на открытой местности и позволяет принимать хороший устойчивый сигнал. Устройство имеет встроенный FM-трансмиттер, позволяющий передавать музыку с программ
10.08.2010 24-дюймовый LED-монитор Samsung со встроенным ТВ-тюнером: российский анонс

Компания Samsung представила на российском рынке многофункциональный LED-монитор со встроенным ТВ-тюнером - FX2490HD, - помещенный в строгий корпус и оснащенный X-образной подставкой сереб
08.08.2008 ТВ-тюнеры Leadtek получили поддержку на русском языке

Тайваньская компания Leadtek Research открыла русскоязычную техническую поддержку для владельцев ТВ-тюнеров WinFast и розничных сетей, занимающихся их продажей. Линейка тюнеров WinFast включ
04.04.2008 Philips начинает продажи 7-дюймового плеера с ТВ-тюнером

Компания Philips начинает продажи в России нового портативного плеера PET738, который позволит наслаждаться просмотром DVD на 7-дюймовом цветном ЖК-экране. Плеер оснащен ТВ-тюнером, что позволит просматривать еще и телеканалы метрового диапазона. Устройство имеет поддержку DivX и MPEG-4, «понимает» диски форматов DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, позволяет проигрыват
19.03.2008 Leadtek представил гибридный ТВ-тюнер WinFast DTV200 HU

Компания Leadtek Research представила на российском рынке переносной гибридный ТВ-тюнер WinFast DTV200 HU. Устройство поддерживает цифровое телевидение высокой четкости DVB-T и аналоговое ТВ, включая стандарты NTSC, SECAM и PAL. Новая технология деинтерлейсинга обеспечива
14.02.2008 LG представила широкоформатный монитор с ТВ-тюнером

LG Electronics продолжила выпуск широкоформатных мультимедиа мониторов серии M8WA и представляет модель M198WA с 19-дюймовым экраном. Монитор LG M198WA M198WA - широкоформатный монитор, со встроенным ТВ-тюнером, совмещает в себе функции двух устройств - монитора и телевизора. Благодаря наличию интерфейсов S-Video, SCART и Audio In/Out к нему можно подключать такие устройства как DVD-плееры,
21.01.2008 Leadtek выпустила новый ТВ-тюнер WinFast PVR2100

Компания Leadtek представляет новый внутренний ТВ-тюнер – WinFast PVR2100, поддерживающий прием аналогового телевидения, включая режимы PAL, NTSC и SECAM, а также FM-радио. Со встроенной аппаратной поддержкой MPEG-2 можно добавить в свою ко
17.01.2008 LG представляет монитор с динамиками и ТВ-тюнером

tronics представляет на российском рынке 22-дюймовый широкоформатный ЖК-монитор M8WA, оборудованный ТВ-тюнером и встроенной акустической системой. Благодаря наличию интерфейсов S-Video, SCART,

10.12.2007 Leadtek представляет гибридный ТВ-тюнер

Тайваньская компания Leadtek Research представляет функциональный гибридный ТВ-тюнер с интерфейсом PCI Express – WinFast PxDTV2300 H. Устройство поддерживает цифровой сигнал DVB-T высокой четкости и аналоговое ТВ, включая стандарты NTSC, SECAM и PAL. Полная поддержка с
17.10.2007 ATI выпустила в продажу новые HDTV-тюнеры

Графическое подразделение AMD приступило к продажам на американском рынке трех новых ТВ-тюнеров: ATI TV Wonder 650 Combo USB, TV Wonder 600 PCI Express и TV Wonder 600 PCI, сообщает DailyTech. Тюнер TV Wonder 650 Combo USB стоимостью $149 способен принимать телевизионный сигнал
28.08.2007 Leadtek выпустил функциональный ТВ-тюнер

Leadtek Research, производитель мультимедийных продуктов, представила ТВ-тюнер WinFast DVR3100 H. WinFast DVR3100 H поддерживает цифровое (стандарт DVB-T) и аналог
16.03.2007 Новая линейка ЖК-мониторов от LG со встроенными ТВ-тюнерами

первую линейку широкоформатных мультимедиамониторов серии M8WA: модели M198WA, M208WA и M228WA с диагоналями 19, 20 и 22 дюйма соответственно. Особенностью каждой модели является наличие встроенного ТВ-тюнера и широкого выбора разъемов, включая DVI-D (с технологией HDCP), SCART и S-Video. Время отклика составляет 5 мс, яркость — 300 кд/кв. м, углы обзора — 170 градусов, разрешени
20.12.2006 Необычный ТВ-тюнер

Необычный ТВ-тюнер начал продаваться в Японии. Признаться, непривычен он лишь дизайном, поскольку больше напоминает PCMCIA Wi-Fi-карту. Тем не менее с своими задачами он справляется и даже может записыва
04.12.2006 Идеальное телевидение для ноутбука и не только

ень достойное телевидение. Обеспечить телевидение на компьютере можно лишь одним путем – установить ТВ-тюнер. В предыдущих статьях мы уже говорили о ТВ-тюнерах – это плата ТВ-тюнера, которая ус
03.11.2006 Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению

ением, огромное количество людей играет в сетевые игры, обменивается информацией и просто общается. ТВ-тюнер Gotview и программа GoTView PRO позволят расширить возможности сетевого общения, и п
30.10.2006 Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135

имеющих аппаратного сжатия. Компания Gotview давно известна на Российском рынке, как производитель ТВ-тюнеров с программным обеспечением, адаптированным под Российские условия. Эта компания од
30.10.2006 ТВ-тюнер Gotview PCI DVD2 LITE

Это уже не первый ТВ-тюнер от компании Gotview, который мы тестируем. Недавно у нас побывал PCI 7135.Теперь наш
11.10.2006 AverMedia выпустила новые модели ТВ-тюнеров

фейсом USB 2.0 — является оптимальным решением как для настольного, так и для портативного ПК. ТВ-тюнер выполнен в строгом и элегантном корпусе черного цвета и оснащен встроенным USB-конне
03.07.2006 Самые ожидаемые КПК под Windows Mobile

ейсы Bluetooth версии 1.2 и Wi-Fi  стандарта 802.11b, 2.1 Мегапиксельная камера, а также FM-тюнер и ТВ-тюнер! Устройство, действительно, уникальное. Такого множества полезных с точки зрения обы
20.04.2006 AVerMedia выпустила новый ТВ-тюнер

Компании AVerMedia и Disti Group объявили о выводе на российский рынок нового ТВ-тюнера AVerTV Box7 Live, позволяющего превратить монитор в развлекательный центр ТВ/DVD/VHS без помощи компьютера. AverTV Box7 Live подключается через VGA-вход и дает возможность пользовател
02.03.2006 RapSody анонсировал первый DivX-плеер с DMB ТВ-тюнером

Компания RapSody объявила о появлении первого в мире DivX-плеера со встроенным DMB ТВ-тюнером — RSH-DMB. Таким образом, это устройство сможет проигрывать не только файлы DivX и DVD, но и будет поддерживать прием телепередач. Среди воспроизводимых стандартов музыкальных ф
11.04.2005 Kworld выпустил ТВ-тюнеры с поддержкой цифрового и аналогового вещания

Компания Kworld Computer объявила о начале поставок новых ТВ-тюнеров NB-TV 220 с шиной CardBus для мобильных компьютеров и DVB-T 220 с шиной PCI. Оба т
07.12.2004 "Вобис": каждому покупателю ТВ-тюнера – колонки

т дистанционного управления. В качестве новогоднего подарка компания Вобис дарит каждому покупателю ТВ-тюнеров Fly колонки Defender. Публикация осуществлена на правах рекламы
30.09.2004 Sanyo представила прототип CDMA-телефона с ТВ-тюнером

Компания Sanyo Electric представит на выставке CEATEC JAPAN 2004 прототип телефона стандарта CDMA 2000 1X EV-DO со встроенным ТВ-тюнером, сообщает JCN Network. Новый ТВ-телефон поддерживает видео разрешением 320x240 с частотой 15 кадров в секунду. Аппарат весит 150 граммов, а его размеры составляют 102х50х28 мм. В тел
16.07.2004 FlyTV Box Ultra - ТВ-тюнер со связями

подключить еще какие-либо источники, то видеосигнал можно подать на выбор на RCA- или S-Video-входы. Аудиосигнал, соответственно, - на RCA Audio L и Audio R. После подключения всех возможных проводов ТВ-тюнер становится похож на какое-то сложное коммутационное устройство, а управление им с помощью пульта ДУ может стать затруднительным, поскольку провода зачастую перекрывают ДУ-приемник на т
29.06.2004 ТВ-тюнеры проникают в домашние ПК

Компьютерный ТВ-тюнер, позволяющий не только смотреть телевизионные программы на ПК, но и записывать их на
21.05.2004 Rover представил внешние ТВ-тюнеры

около $120.   Вторая модель - RoverMedia Telebox - также представляет собой малогабаритный внешний ТВ-тюнер, построенный на базе того же чипсета и ВЧ-модуля. Его главное отличие от U2 – возмож
30.03.2004 Philips создал стильный ЖК-монитор с ТВ-тюнером

Philips предоставил первый в серии T-Line мультимедийный ЖК-монитор Philips 170T с широкоформатным 17-дюймовым экраном WXGA и ТВ-тюнером. Новый монитор совместим с телевидением высокой четкости. Модель 170Т имеет множество входов, позволяющих воспроизводить сигналы с PC, TV, DVD и VCR, а также обладает аналоговым вход
14.01.2004 Rover выпустил линейку ТВ-тюнеров

ТВ программ (стандарт Nicam A2/A2* для PAL). На сегодняшний день часть фильмов, демонстрируемых по 1-ому каналу, идет в этом формате. Наличие «FM» в названии модели говорит о том, что, помимо функций ТВ-тюнера, данная модель также позволяет прослушивать на персональном компьютере FM-радиостанции в диапазоне 88-107,9 МГц. А модель RoverMedia TV Link Pro DV/FM также снабжена портом FireWire (
29.07.2003 Samsung представил КПК с ТВ-тюнером

орейский рынок последнюю модель портативного устройства типа «все-в-одном» MITs M400. Похожий по размеру и форме на ранее появившиеся SGH-i700 и SPH-i700, М400 имеет GPS-ресивер, “уоки-токи-модуль” и ТВ-тюнер, а также цифровую камеру. Локализованные версии устройства, как ожидается, появятся вскоре в Америке и Европе.   Продвинутый КПК оснащен процессором Intel PXA255 Xscale 300 МГц и работ
06.06.2003 MSI анонсирует новое поколение карт ТВ-тюнеров

ной реальности. Кроме того, добавлен последний сигнальный чип Silicon Tuner TV, обеспечивающий полное удовольствие от просмотра ТВ и функции редактирования ТВ-программ. Другие технические возможности ТВ-тюнера TV@nywhere Master включают в себя: поддержку передовую низкочастотную (IF) функцию настройки вывода; минимальные требования к полосе пропускания; джампер для переключения между PAL-B/
23.05.2001 Sharp представила ЖК-дисплей сo встроенным ТВ-тюнером и MPEG2-декодером

Sharp Corp. представила 15-дюймовый ЖК-дисплей LL-M1550A, в котором содержится встроенный ТВ-тюнер и MPEG2-декодер, а также USB-интерфейс, через который сигнал поступает в ПК, где ТВ-
25.01.2001 Broadcom обвинили в нарушении патентных прав при производстве ТВ-тюнеров

ена получить денежную компенсацию и предотвратить дальнейшее нарушение ее патентных прав. Патент на ТВ-тюнер в одном чипе был зарегистрирован в апреле 1998 года, а в январе 1999 Microtune выпус
23.06.2000 Sony, Toshiba и Matsushita объединились для разработки единых стандартов на цифровые ТВ-тюнеры

Компании Sony Corp., Toshiba Corp. и Matsushita Electric Industrial Co. заключили соглашение о совместной разработке единых стандартов на ТВ-тюнеры для приёма цифрового спутникового телевидения. Как ожидают аналитики, новые стандарты станут де-факто для производства цифрового ТВ-оборудования в Японии. Причём исследовательская ком
16.11.1998 Panasonic и Compaq предложили цифровой ТВ-тюнер

вые телевизионные сигналы на экране PC. Компании заявили, что первоначально тюнер будет выставлен на продажу в индустрии телевещания. Однако представитель Compaq обещал, что компании будут предлагать тюнеры, ориентированные на простого потребителя, не позднее, чем через год. Такой Разразмеренный подход отражает веру Compaq, что полный расцвет рынка интерактивного телевидения состоится, как


Публикаций - 520, упоминаний - 699

ТВ-тюнер и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 101
Sony 6739 94
Nvidia Corp 4002 81
Samsung Electronics 11065 73
Microsoft Corporation 25775 57
Acer Group - Acer Inc 2776 53
Toshiba Corporation 2980 51
VAIO 475 42
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 39
AMD Graphics Product Group - ATI 973 37
Dell EMC 5180 34
Philips 2099 34
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 34
Rover - RoverComputers 423 33
LG Electronics 3735 31
AMD - Advanced Micro Devices 4641 29
Apple Inc 13156 28
Fujitsu 2105 27
Sharp Corporation 1062 25
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 25
HP Inc. 5883 22
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 21
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 19
Dell Technologies - Dell Computer 2219 18
Hitachi - Хитачи 1501 17
BBK Electronics Corp 332 16
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
JVC Kenwood 422 14
Fostergroup 52 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 12
Lenovo Motorola 3566 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
Lenovo Group 2447 10
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 10
Xoro Eectronics 81 9
Google LLC 12690 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Эра HD - Эра ХД 54 9
Белый Ветер 365 8
Hyundai Motor Company 436 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Ferrari NV 159 5
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 5
Композит 99 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Евросеть 1421 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
Sony Style 30 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Walt Disney Company 647 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
Intel Capital 148 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Daewoo 104 1
Резонанс НПП 407 1
Аристократ 13 1
Swarovski AG 74 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
Стример НПО 24 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
BMW Designworks Group 15 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Bryan Norris Associates 14 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 248
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 237
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 197
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 193
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 189
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 183
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 170
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 150
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 147
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 146
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 135
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 130
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 129
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 127
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 125
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 125
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 122
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 112
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 108
Контрастность 3042 108
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 107
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 98
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 98
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 98
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 96
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 92
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 90
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 87
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 87
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 83
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 83
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 81
Наушники - Headphones 4479 81
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 80
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 77
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 74
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 69
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 68
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 67
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 66
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 70
Microsoft Windows 16882 55
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 48
Nvidia GeForce Go 189 39
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 37
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Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 19
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Малинин Александр 40 2
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Солонин Виталий 90 1
Годына Ярослав 1 1
Фадеев Михаил 57 1
Константинов Константин 32 1
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Набоков Сергей 27 1
Козлов Евгений 35 1
Орлов Сергей 29 1
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Абашкин Александр 11 1
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Пудонин Иван 7 1
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