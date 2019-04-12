«Яндекс.маркет»: в преддверии перехода на «цифру» спрос на ТВ-тюнеры среди москвичей вырос на 30% Аналитики «Яндекс.маркета», сервиса для выбора товаров, изучили, как менялся спрос на ТВ-тюнеры в Москве в ожидании перехода на цифровое вещание. В исследовании использовалась инф

Обзор Treelogic Gravis 73 3G GPS: в семи дюймах от места назначения роенным 3G-модемом и слотом SIM-карты (в данном случае 2 шт.), и чтобы закончить такое беглое описание упомянем так же две камеры (двухмегапиксельная основная, тыловая, и 0,3 фронтальная), FM-радио и TV-тюнер с выдвижной антенной. Ну что тут сказать, уж если китайская промышленность наладит выпуск какого-либо устройства, то жди этот аппарат под всем известными брендами. Буквально год назад

Ritmix показала первый навигатор с ТВ-тюнером RGP-586 Компания Ritmix объявила о выходе нового GPS-навигатора RGP-586. Это первый навигатор Ritmix с аналоговым ТВ-тюнером. Приемник отлично работает на открытой местности и позволяет принимать хороший устойчивый сигнал. Устройство имеет встроенный FM-трансмиттер, позволяющий передавать музыку с программ

24-дюймовый LED-монитор Samsung со встроенным ТВ-тюнером: российский анонс Компания Samsung представила на российском рынке многофункциональный LED-монитор со встроенным ТВ-тюнером - FX2490HD, - помещенный в строгий корпус и оснащенный X-образной подставкой сереб

ТВ-тюнеры Leadtek получили поддержку на русском языке Тайваньская компания Leadtek Research открыла русскоязычную техническую поддержку для владельцев ТВ-тюнеров WinFast и розничных сетей, занимающихся их продажей. Линейка тюнеров WinFast включ

Philips начинает продажи 7-дюймового плеера с ТВ-тюнером Компания Philips начинает продажи в России нового портативного плеера PET738, который позволит наслаждаться просмотром DVD на 7-дюймовом цветном ЖК-экране. Плеер оснащен ТВ-тюнером, что позволит просматривать еще и телеканалы метрового диапазона. Устройство имеет поддержку DivX и MPEG-4, «понимает» диски форматов DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, позволяет проигрыват

Leadtek представил гибридный ТВ-тюнер WinFast DTV200 HU Компания Leadtek Research представила на российском рынке переносной гибридный ТВ-тюнер WinFast DTV200 HU. Устройство поддерживает цифровое телевидение высокой четкости DVB-T и аналоговое ТВ, включая стандарты NTSC, SECAM и PAL. Новая технология деинтерлейсинга обеспечива

LG представила широкоформатный монитор с ТВ-тюнером LG Electronics продолжила выпуск широкоформатных мультимедиа мониторов серии M8WA и представляет модель M198WA с 19-дюймовым экраном. Монитор LG M198WA M198WA - широкоформатный монитор, со встроенным ТВ-тюнером, совмещает в себе функции двух устройств - монитора и телевизора. Благодаря наличию интерфейсов S-Video, SCART и Audio In/Out к нему можно подключать такие устройства как DVD-плееры,

Leadtek выпустила новый ТВ-тюнер WinFast PVR2100 Компания Leadtek представляет новый внутренний ТВ-тюнер – WinFast PVR2100, поддерживающий прием аналогового телевидения, включая режимы PAL, NTSC и SECAM, а также FM-радио. Со встроенной аппаратной поддержкой MPEG-2 можно добавить в свою ко

LG представляет монитор с динамиками и ТВ-тюнером tronics представляет на российском рынке 22-дюймовый широкоформатный ЖК-монитор M8WA, оборудованный ТВ-тюнером и встроенной акустической системой. Благодаря наличию интерфейсов S-Video, SCART,

Leadtek представляет гибридный ТВ-тюнер Тайваньская компания Leadtek Research представляет функциональный гибридный ТВ-тюнер с интерфейсом PCI Express – WinFast PxDTV2300 H. Устройство поддерживает цифровой сигнал DVB-T высокой четкости и аналоговое ТВ, включая стандарты NTSC, SECAM и PAL. Полная поддержка с

ATI выпустила в продажу новые HDTV-тюнеры Графическое подразделение AMD приступило к продажам на американском рынке трех новых ТВ-тюнеров: ATI TV Wonder 650 Combo USB, TV Wonder 600 PCI Express и TV Wonder 600 PCI, сообщает DailyTech. Тюнер TV Wonder 650 Combo USB стоимостью $149 способен принимать телевизионный сигнал

Leadtek выпустил функциональный ТВ-тюнер Leadtek Research, производитель мультимедийных продуктов, представила ТВ-тюнер WinFast DVR3100 H. WinFast DVR3100 H поддерживает цифровое (стандарт DVB-T) и аналог

Новая линейка ЖК-мониторов от LG со встроенными ТВ-тюнерами первую линейку широкоформатных мультимедиамониторов серии M8WA: модели M198WA, M208WA и M228WA с диагоналями 19, 20 и 22 дюйма соответственно. Особенностью каждой модели является наличие встроенного ТВ-тюнера и широкого выбора разъемов, включая DVI-D (с технологией HDCP), SCART и S-Video. Время отклика составляет 5 мс, яркость — 300 кд/кв. м, углы обзора — 170 градусов, разрешени

Необычный ТВ-тюнер Необычный ТВ-тюнер начал продаваться в Японии. Признаться, непривычен он лишь дизайном, поскольку больше напоминает PCMCIA Wi-Fi-карту. Тем не менее с своими задачами он справляется и даже может записыва

Идеальное телевидение для ноутбука и не только ень достойное телевидение. Обеспечить телевидение на компьютере можно лишь одним путем – установить ТВ-тюнер. В предыдущих статьях мы уже говорили о ТВ-тюнерах – это плата ТВ-тюнера, которая ус

Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению ением, огромное количество людей играет в сетевые игры, обменивается информацией и просто общается. ТВ-тюнер Gotview и программа GoTView PRO позволят расширить возможности сетевого общения, и п

Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135 имеющих аппаратного сжатия. Компания Gotview давно известна на Российском рынке, как производитель ТВ-тюнеров с программным обеспечением, адаптированным под Российские условия. Эта компания од

ТВ-тюнер Gotview PCI DVD2 LITE Это уже не первый ТВ-тюнер от компании Gotview, который мы тестируем. Недавно у нас побывал PCI 7135.Теперь наш

AverMedia выпустила новые модели ТВ-тюнеров фейсом USB 2.0 — является оптимальным решением как для настольного, так и для портативного ПК. ТВ-тюнер выполнен в строгом и элегантном корпусе черного цвета и оснащен встроенным USB-конне

Самые ожидаемые КПК под Windows Mobile ейсы Bluetooth версии 1.2 и Wi-Fi стандарта 802.11b, 2.1 Мегапиксельная камера, а также FM-тюнер и ТВ-тюнер! Устройство, действительно, уникальное. Такого множества полезных с точки зрения обы

AVerMedia выпустила новый ТВ-тюнер Компании AVerMedia и Disti Group объявили о выводе на российский рынок нового ТВ-тюнера AVerTV Box7 Live, позволяющего превратить монитор в развлекательный центр ТВ/DVD/VHS без помощи компьютера. AverTV Box7 Live подключается через VGA-вход и дает возможность пользовател

RapSody анонсировал первый DivX-плеер с DMB ТВ-тюнером Компания RapSody объявила о появлении первого в мире DivX-плеера со встроенным DMB ТВ-тюнером — RSH-DMB. Таким образом, это устройство сможет проигрывать не только файлы DivX и DVD, но и будет поддерживать прием телепередач. Среди воспроизводимых стандартов музыкальных ф

Kworld выпустил ТВ-тюнеры с поддержкой цифрового и аналогового вещания Компания Kworld Computer объявила о начале поставок новых ТВ-тюнеров NB-TV 220 с шиной CardBus для мобильных компьютеров и DVB-T 220 с шиной PCI. Оба т

"Вобис": каждому покупателю ТВ-тюнера – колонки т дистанционного управления. В качестве новогоднего подарка компания Вобис дарит каждому покупателю ТВ-тюнеров Fly колонки Defender. Публикация осуществлена на правах рекламы

Sanyo представила прототип CDMA-телефона с ТВ-тюнером Компания Sanyo Electric представит на выставке CEATEC JAPAN 2004 прототип телефона стандарта CDMA 2000 1X EV-DO со встроенным ТВ-тюнером, сообщает JCN Network. Новый ТВ-телефон поддерживает видео разрешением 320x240 с частотой 15 кадров в секунду. Аппарат весит 150 граммов, а его размеры составляют 102х50х28 мм. В тел

FlyTV Box Ultra - ТВ-тюнер со связями подключить еще какие-либо источники, то видеосигнал можно подать на выбор на RCA- или S-Video-входы. Аудиосигнал, соответственно, - на RCA Audio L и Audio R. После подключения всех возможных проводов ТВ-тюнер становится похож на какое-то сложное коммутационное устройство, а управление им с помощью пульта ДУ может стать затруднительным, поскольку провода зачастую перекрывают ДУ-приемник на т

ТВ-тюнеры проникают в домашние ПК Компьютерный ТВ-тюнер, позволяющий не только смотреть телевизионные программы на ПК, но и записывать их на

Rover представил внешние ТВ-тюнеры около $120. Вторая модель - RoverMedia Telebox - также представляет собой малогабаритный внешний ТВ-тюнер, построенный на базе того же чипсета и ВЧ-модуля. Его главное отличие от U2 – возмож

Philips создал стильный ЖК-монитор с ТВ-тюнером Philips предоставил первый в серии T-Line мультимедийный ЖК-монитор Philips 170T с широкоформатным 17-дюймовым экраном WXGA и ТВ-тюнером. Новый монитор совместим с телевидением высокой четкости. Модель 170Т имеет множество входов, позволяющих воспроизводить сигналы с PC, TV, DVD и VCR, а также обладает аналоговым вход

Rover выпустил линейку ТВ-тюнеров ТВ программ (стандарт Nicam A2/A2* для PAL). На сегодняшний день часть фильмов, демонстрируемых по 1-ому каналу, идет в этом формате. Наличие «FM» в названии модели говорит о том, что, помимо функций ТВ-тюнера, данная модель также позволяет прослушивать на персональном компьютере FM-радиостанции в диапазоне 88-107,9 МГц. А модель RoverMedia TV Link Pro DV/FM также снабжена портом FireWire (

Samsung представил КПК с ТВ-тюнером орейский рынок последнюю модель портативного устройства типа «все-в-одном» MITs M400. Похожий по размеру и форме на ранее появившиеся SGH-i700 и SPH-i700, М400 имеет GPS-ресивер, “уоки-токи-модуль” и ТВ-тюнер, а также цифровую камеру. Локализованные версии устройства, как ожидается, появятся вскоре в Америке и Европе. Продвинутый КПК оснащен процессором Intel PXA255 Xscale 300 МГц и работ

MSI анонсирует новое поколение карт ТВ-тюнеров ной реальности. Кроме того, добавлен последний сигнальный чип Silicon Tuner TV, обеспечивающий полное удовольствие от просмотра ТВ и функции редактирования ТВ-программ. Другие технические возможности ТВ-тюнера TV@nywhere Master включают в себя: поддержку передовую низкочастотную (IF) функцию настройки вывода; минимальные требования к полосе пропускания; джампер для переключения между PAL-B/

Sharp представила ЖК-дисплей сo встроенным ТВ-тюнером и MPEG2-декодером Sharp Corp. представила 15-дюймовый ЖК-дисплей LL-M1550A, в котором содержится встроенный ТВ-тюнер и MPEG2-декодер, а также USB-интерфейс, через который сигнал поступает в ПК, где ТВ-

Broadcom обвинили в нарушении патентных прав при производстве ТВ-тюнеров ена получить денежную компенсацию и предотвратить дальнейшее нарушение ее патентных прав. Патент на ТВ-тюнер в одном чипе был зарегистрирован в апреле 1998 года, а в январе 1999 Microtune выпус

Sony, Toshiba и Matsushita объединились для разработки единых стандартов на цифровые ТВ-тюнеры Компании Sony Corp., Toshiba Corp. и Matsushita Electric Industrial Co. заключили соглашение о совместной разработке единых стандартов на ТВ-тюнеры для приёма цифрового спутникового телевидения. Как ожидают аналитики, новые стандарты станут де-факто для производства цифрового ТВ-оборудования в Японии. Причём исследовательская ком