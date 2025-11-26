Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers

«Геоскан» представила обновленную платформу для настройки образовательных дронов Pioneer Station 2.0 «Геоскан» представила обновленную платформу для настройки образовательных дронов Pioneer Station 2.0. Масштабное обновление конфигуратора образовательных дронов линейки «Геоскан Пионер» призвано упростить работу с программой пользователям любого уровня подготовки. Типовые о

Pioneer автоматизировал передачу офисов в бизнес-центре Botanica с помощью сервиса «Базис Недвижимость» Компания Pioneer завершила передачу 280 офисов в бизнес-центре многофункционального комплекса Botanica

«Корус консалтинг» запустил новый интранет K-Team для компании Pioneer Команда ГК «Корус консалтинг» внедрила брендированный корпоративный портал K-Team для компании Pioneer, с запуском которого работа персонала из разных подразделений и удаленных офисов стал

На Московском Урбанистическом Форуме девелопер PIONEER показал цифровую версию района Москвы Девелоперская компания PIONEER, участник Московского Урбанистического Форума, на собственном стенде представила дета

Asus, Philips, Pioneer пойманы на завышении цен и шантаже ритейлеров Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer оштрафованы Европейская комиссия оштрафовала производителей потребительской электроники Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer за то, что они фиксировали минимальные розничные

«Умные наушники Pioneer Rayz с разъемом Lightning доступны в России. Цена Умные наушники Rayz от компании Pioneer с разъемом Lightning уже поступили в продажу. Новинки представлены двумя моделями: SE-LTC5R «Rayz Plus» и SE-LTC3R «Rayz». Рекомендуемая розничная цена уникальных наушников составляет 2

Наушники "ретро", освоившие Hi-Res-формат Подчеркнуть свой стиль, не потеряв в качестве звука помогут новые наушники Pioneer SE-MS5T и Pioneer SE-MS7BT из линейки Style компании Pioneer & Onkyo Europe. Обе новые модели способны воспроизводить музыку с в Hi-Res-форматах. Их оформление заимствует

Колонок Pioneer не бывает много Беспроводные колонки Pioneer MRX-3 и Pioneer MRX-5 отлично впишутся в состав любой качественной аудиосистемы. Даже разнесенные по разным комнатам дома колонки Pioneer MRX-3 и Pioneer MRX-5 буду

Pioneer завлекает в сети музыки Новые сетевые аудиоплееры Pioneer N-50AE и Pioneer N-70AE используют высококачественный ЦАП SABRE32 Ultra и умеют воспроизводить файлы DSD с разрешением до 11,2 мегагерц. Конструкция Pioneer N-50AE и Pi

Konica Minolta и Pioneer будут производить органические светодиоды для автомобилей Konica Minolta и Pioneer Corporation (Pioneer) заключили соглашение об учреждении совместного предприят

Pioneer хочет быть первым на дороге В автомобилях ближайшего будущего могут появиться лазерный проекционный дисплей и локатор окружающего пространства, которые недавно разработаны компанией Pioneer. В 2017 году Pioneer представила технологии, которые позволяют условно автоматизировать процесс руления, торможения и ускорения автомобиля, а также позволяют автомобилю самостоят

Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество Новая аудиосистема Pioneer X-HM76 – отличный образец японских принципов. Она имеет традиционную модульную конструкцию, при которой колонки получают собственные корпуса и отделены от центрального модуля. При этом,

Pioneer отметил улучшения на рынке Автомобильную электронику стали покупать более активно – отмечают аналитики компании Pioneer. Согласно отчётным документам компании Pioneer, в I квартале 2017 года в отмечен рост продаж головных аудиоустройств. Так, спрос на автомобильные аудиосистемы с приводом CD вырос

Pioneer представил поддержку технологии FireConnect в февральском обновлении ПО дным защищенным доступом, работающая через Wi-Fi. Она позволяет пользователям транслировать аудио из локальной сети на основную аудиосистему с колонками, которые поддерживают FireConnect (например, Pioneer MRX-3 и MRX-5 с частотой семплирования 44.1 Кгц и 48 Кгц). Управлять воспроизведением треков, группировать акустику и выбирать музыку можно через приложение Pioneer Remote App дл

Представлен новый король медиаплееров Звуковой поток a формате DSD с частотой дискретизации до 11,2 МГц способен воспроизводить новый медиаплеер Pioneer XDP-300R. Pioneer XDP-300R также работает с файлами FLAC/WAV размерностью до 24 бит/384 кГц, и файлами новейшего формата высокого разрешения MQA. Медиаплеер обладает двойным ЦАП

Обзор Pioneer X-CM42BT: самая универсальная музыкальная микросистема на рынке Внешний вид и описание Устройство от японской фирмы Pioneer состоит из главного блока управления и двух фазоинверторных колонок, оснащенных цифровым усилителем D-класса (мощность — 2х15 Вт). Вся система весит около двух килограммов и легко помес

Обзор линейки Bluetooth-микросистем Pioneer. Простое управление музыкой без проводов. другие сбои. Поэтому мировые производители, идущие в ногу со временем, такие как японская компания Pioneer, предлагают своим потребителям не только большой выбор микросистем с поддержкой интер

В Pioneer придумали зеркало заднего вида с тачскрином и LTE Производитель автомобильной и домашней аудиоэлектроники Pioneer представил салонное зеркало заднего вида, оснащенное ЖК-экраном, спутниковой навигацией, камерой и встроенным модулем сотовой связи. Новинка способна не только выполнять развлекательные

Pioneer привезла на московскую выставку лучшие новинки Компания Pioneer посетила московскую выставку Consumer Electronics & Photo Expo 2014 и провела в её ра

Саундбары Pioneer - хорошее решение для домашнего кинотеатра Компания Pioneer представила на российском рынке три акустические системы форм-фактора «саундбар»: SBX

Серия колонок Pioneer S-DJ X доступна российский ди-джеям Компания Pioneer представила на российском рынке серию колонок (активных мониторов) S-DJ X. Серия P

Pioneer возвращается к производству телевизоров Уйдя в 2010 году с рынка производства и продажи телевизоров под маркой Dixnos, компания Pioneer объявила о своём возвращении. Из новой линейки Dixons исчезнут модели с плазменным эк

Легендарные ТВ Pioneer возвращаются на рынок после 5 лет небытия крупнейших европейских ритейлеров Dixons Retail в декабре планирует возобновить продажи телевизоров Pioneer в скандинавских странах. Затем продажи планируется начать в Великобритании. Речи о пр

Pioneer объединила Wi-Fi, USB и Blu-ray Компания Pioneer представила на рынке первый в мире внешний пишущий привод Blu-ray, использующий беспр

Pioneer выпустил устройство для вывода навигации на лобовое стекло Известный производитель автомобильной и домашней аудиоэлектроники Pioneer анонсировал навигационную систему NavGate HUD, в которой используется технология Head-Up Display. Устройство оснащено DLP-проектором, который крепится на солнцезащитный козырек внутри с

Pioneer печатает голограммы будущих детей Компания Pioneer представила на японском рынке услугу печати голографических изображений плода, получа

Pioneer на Consumer Electronics and Photo Expo 2013 В рамках международной выставки Consumer Electronics and Photo Expo 2013 компания Pioneer представила новейшие модели своей бытовой электроники. Новинки были представлены в ка

Новая модель CD автомагнитолы Pioneer Компания Pioneer позаботилась о том, чтобы 2012 год запомнился все любителям автомобильных аудио систе

Pioneer показала аудио- видеомикросистемы с поддержкой iPod Компания Pioneer выпустила новый модельный ряд многофункциональных AV-микросистем форм-фактора Slim. Л

Pioneer показала проигрыватели Steez Компания Pioneer вывела на рынок три модели портативных аудиоплееров в линейке Steez. Речь идет о моде

Pioneer представляет новую линейку проигрывателей BDP-440 и BDP-LX55 Компания Pioneer дополняет новую линейку проигрывателей 3D Blu-ray выпуском двух моделей — BDP-440 и B

Обзор ресивера Pioneer VSX-921-K: с претензией на Hi-End За свою почти 80-тилетнюю историю компания Pioneer производила множество различных видов техники. Также компании принадлежит немало паль

Pioneer представляет четыре новых автомагнитолы максимальной функциональности у новых магнитол есть гнездо Aux-in для совместимости с любыми видами аудиоплееров. Магнитолы имеют яркую подсветку белого цвета 10-значного LCD-дисплея. Новые магнитолы Pioneer оснащена различными вариантами подсветки кнопок – красная для DEH-140UB, янтарная - для DEH 141UB, зеленая – для DEH-142UB, и красные кнопки на синем фоне - для DEH 140UBB. Такое решени

Pioneer объявляет о выпуске 3D Blu-ray проигрывателя BDP-140 о модельного ряда 3D Blu-ray проигрывателей, которые поддерживают формат 3D, сетевые подключения, а также воспроизводят звук в различных популярных форматах, включая SACD. Речь идет о модели BDP-140. Pioneer оснащает новый Blu-ray-проигрыватель BDP-140 полной поддержкой воспроизведения 3D Blu-ray-дисков. Плеер может легко подсоединяться как к проводной, посредством порта Ethernet, так и к б

Pioneer показала две аудиосистемы с поддержкой AirPlay Компания Pioneer анонсировала выхода двух аудиосистем, поддерживающих технологию Apple AirPlay. Речь и

Уличная музыка Pioneer Японское отделение компании Pioneer выпустило линейку медиаплееров STEEZ AUDIO, предназначенных для любителей вечеринок на природе. Помимо стильного внешнего вида, ярких цветов корпуса и продуманной эргономики, STEEZ AUDI

Pioneer анонсировал новый флагманский ресивер Компания Pioneer анонсировала выпуск новейшего флагманского аудио-видеоресивера, Elite SC-57. Модель и

Pioneer показала новые ресиверы Компания Pioneer вывела в продажу пять новых моделей 5.1- и 7.1-канальных AV-ресиверов. Новинки 2011 г