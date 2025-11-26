Разделы

Innolux Corporation Pioneer Corporation Pioneer Electronics Pioneer Computers

Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers

26.11.2025 «Геоскан» представила обновленную платформу для настройки образовательных дронов Pioneer Station 2.0

«Геоскан» представила обновленную платформу для настройки образовательных дронов Pioneer Station 2.0. Масштабное обновление конфигуратора образовательных дронов линейки «Геоскан Пионер» призвано упростить работу с программой пользователям любого уровня подготовки. Типовые о
01.07.2025 Pioneer автоматизировал передачу офисов в бизнес-центре Botanica с помощью сервиса «Базис Недвижимость»

Компания Pioneer завершила передачу 280 офисов в бизнес-центре многофункционального комплекса Botanica
17.08.2023 «Корус консалтинг» запустил новый интранет K-Team для компании Pioneer

Команда ГК «Корус консалтинг» внедрила брендированный корпоративный портал K-Team для компании Pioneer, с запуском которого работа персонала из разных подразделений и удаленных офисов стал
08.08.2023 На Московском Урбанистическом Форуме девелопер PIONEER показал цифровую версию района Москвы

Девелоперская компания PIONEER, участник Московского Урбанистического Форума, на собственном стенде представила дета
24.07.2018 Asus, Philips, Pioneer пойманы на завышении цен и шантаже ритейлеров

Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer оштрафованы Европейская комиссия оштрафовала производителей потребительской электроники Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer за то, что они фиксировали минимальные розничные

05.10.2017 «Умные наушники Pioneer Rayz с разъемом Lightning доступны в России. Цена

Умные наушники Rayz от компании Pioneer с разъемом Lightning уже поступили в продажу. Новинки представлены двумя моделями: SE-LTC5R «Rayz Plus» и SE-LTC3R «Rayz». Рекомендуемая розничная цена уникальных наушников составляет 2
18.08.2017 Наушники "ретро", освоившие Hi-Res-формат

Подчеркнуть свой стиль, не потеряв в качестве звука помогут новые наушники Pioneer SE-MS5T и Pioneer SE-MS7BT из линейки Style компании Pioneer & Onkyo Europe. Обе новые модели способны воспроизводить музыку с в Hi-Res-форматах. Их оформление заимствует

10.08.2017 Колонок Pioneer не бывает много

Беспроводные колонки Pioneer MRX-3 и Pioneer MRX-5 отлично впишутся в состав любой качественной аудиосистемы. Даже разнесенные по разным комнатам дома колонки Pioneer MRX-3 и Pioneer MRX-5 буду
10.08.2017 Pioneer завлекает в сети музыки

Новые сетевые аудиоплееры Pioneer N-50AE и Pioneer N-70AE используют высококачественный ЦАП SABRE32 Ultra и умеют воспроизводить файлы DSD с разрешением до 11,2 мегагерц. Конструкция Pioneer N-50AE и Pi
31.05.2017 Konica Minolta и Pioneer будут производить органические светодиоды для автомобилей

Konica Minolta и Pioneer Corporation (Pioneer) заключили соглашение об учреждении совместного предприят
23.05.2017 Pioneer хочет быть первым на дороге

В автомобилях ближайшего будущего могут появиться лазерный проекционный дисплей и локатор окружающего пространства, которые недавно разработаны компанией Pioneer. В 2017 году Pioneer представила технологии, которые позволяют условно автоматизировать процесс руления, торможения и ускорения автомобиля, а также позволяют автомобилю самостоят
16.05.2017 Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество

Новая аудиосистема Pioneer X-HM76 – отличный образец японских принципов. Она имеет традиционную модульную конструкцию, при которой колонки получают собственные корпуса и отделены от центрального модуля. При этом,
28.04.2017 Pioneer отметил улучшения на рынке

Автомобильную электронику стали покупать более активно – отмечают аналитики компании Pioneer. Согласно отчётным документам компании Pioneer, в I квартале 2017 года в отмечен рост продаж головных аудиоустройств. Так, спрос на автомобильные аудиосистемы с приводом CD вырос
28.02.2017 Pioneer представил поддержку технологии FireConnect в февральском обновлении ПО

дным защищенным доступом, работающая через Wi-Fi.  Она позволяет пользователям транслировать аудио из локальной сети на основную аудиосистему с колонками, которые поддерживают FireConnect (например,  Pioneer MRX-3 и MRX-5 с частотой семплирования 44.1 Кгц и 48 Кгц). Управлять воспроизведением треков, группировать акустику и выбирать музыку можно через приложение Pioneer Remote App дл
06.02.2017 Представлен новый король медиаплееров

Звуковой поток a формате DSD с частотой дискретизации до 11,2 МГц способен воспроизводить новый медиаплеер Pioneer XDP-300R. Pioneer XDP-300R также работает с файлами FLAC/WAV размерностью до 24 бит/384 кГц, и файлами новейшего формата высокого разрешения MQA. Медиаплеер обладает двойным ЦАП

01.04.2016 Обзор Pioneer X-CM42BT: самая универсальная музыкальная микросистема на рынке

Внешний вид и описание Устройство от японской фирмы Pioneer состоит из главного блока управления и двух фазоинверторных колонок, оснащенных цифровым усилителем D-класса (мощность — 2х15 Вт). Вся система весит около двух килограммов и легко помес
16.02.2015 Обзор линейки Bluetooth-микросистем Pioneer. Простое управление музыкой без проводов.

другие сбои. Поэтому мировые производители, идущие в ногу со временем, такие как японская компания Pioneer, предлагают своим потребителям не только большой выбор микросистем с поддержкой интер
13.10.2014 В Pioneer придумали зеркало заднего вида с тачскрином и LTE

Производитель автомобильной и домашней аудиоэлектроники Pioneer представил салонное зеркало заднего вида, оснащенное ЖК-экраном, спутниковой навигацией, камерой и встроенным модулем сотовой связи. Новинка способна не только выполнять развлекательные
14.04.2014 Pioneer привезла на московскую выставку лучшие новинки

Компания Pioneer посетила московскую выставку Consumer Electronics & Photo Expo 2014 и провела в её ра
19.11.2013 Саундбары Pioneer - хорошее решение для домашнего кинотеатра

Компания Pioneer представила на российском рынке три акустические системы форм-фактора «саундбар»: SBX
18.11.2013 Серия колонок Pioneer S-DJ X доступна российский ди-джеям

Компания Pioneer представила на российском рынке серию колонок (активных мониторов) S-DJ X. Серия P
12.11.2013 Pioneer возвращается к производству телевизоров

Уйдя в 2010 году с рынка производства и продажи телевизоров под маркой Dixnos, компания Pioneer объявила о своём возвращении. Из новой линейки Dixons исчезнут модели с плазменным эк
12.11.2013 Легендарные ТВ Pioneer возвращаются на рынок после 5 лет небытия

крупнейших европейских ритейлеров Dixons Retail в декабре планирует возобновить продажи телевизоров Pioneer в скандинавских странах. Затем продажи планируется начать в Великобритании. Речи о пр
19.09.2013 Pioneer объединила Wi-Fi, USB и Blu-ray

Компания Pioneer представила на рынке первый в мире внешний пишущий привод Blu-ray, использующий беспр
06.09.2013 Pioneer выпустил устройство для вывода навигации на лобовое стекло

Известный производитель автомобильной и домашней аудиоэлектроники Pioneer анонсировал навигационную систему NavGate HUD, в которой используется технология Head-Up Display. Устройство оснащено DLP-проектором, который крепится на солнцезащитный козырек внутри с
13.05.2013 Pioneer печатает голограммы будущих детей

Компания Pioneer представила на японском рынке услугу печати голографических изображений плода, получа
16.04.2013 Pioneer на Consumer Electronics and Photo Expo 2013

В рамках международной выставки Consumer Electronics and Photo Expo 2013 компания Pioneer представила новейшие модели своей бытовой электроники. Новинки были представлены в ка
28.05.2012 Новая модель CD автомагнитолы Pioneer

Компания Pioneer позаботилась о том, чтобы 2012 год запомнился все любителям автомобильных аудио систе
21.10.2011 Pioneer показала аудио- видеомикросистемы с поддержкой iPod

Компания Pioneer выпустила новый модельный ряд многофункциональных AV-микросистем форм-фактора Slim. Л
20.10.2011 Pioneer показала проигрыватели Steez

Компания Pioneer вывела на рынок три модели портативных аудиоплееров в линейке Steez. Речь идет о моде
05.10.2011 Pioneer представляет новую линейку проигрывателей BDP-440 и BDP-LX55

Компания Pioneer дополняет новую линейку проигрывателей 3D Blu-ray выпуском двух моделей — BDP-440 и B
03.10.2011 Обзор ресивера Pioneer VSX-921-K: с претензией на Hi-End

За свою почти 80-тилетнюю историю компания Pioneer производила множество различных видов техники. Также компании принадлежит немало паль
28.09.2011 Pioneer представляет четыре новых автомагнитолы

максимальной функциональности у новых магнитол есть гнездо Aux-in для совместимости с любыми видами аудиоплееров. Магнитолы имеют яркую подсветку белого цвета 10-значного LCD-дисплея. Новые магнитолы Pioneer оснащена различными вариантами подсветки кнопок – красная для DEH-140UB, янтарная - для DEH 141UB, зеленая – для DEH-142UB, и красные кнопки на синем фоне - для DEH 140UBB. Такое решени
15.09.2011 Pioneer объявляет о выпуске 3D Blu-ray проигрывателя BDP-140

о модельного ряда 3D Blu-ray проигрывателей, которые поддерживают формат 3D, сетевые подключения, а также воспроизводят звук в различных популярных форматах, включая SACD. Речь идет о модели BDP-140. Pioneer оснащает новый Blu-ray-проигрыватель BDP-140 полной поддержкой воспроизведения 3D Blu-ray-дисков. Плеер может легко подсоединяться как к проводной, посредством порта Ethernet, так и к б
12.09.2011 Pioneer показала две аудиосистемы с поддержкой AirPlay

Компания Pioneer анонсировала выхода двух аудиосистем, поддерживающих технологию Apple AirPlay. Речь и
08.09.2011 Уличная музыка Pioneer

Японское отделение компании Pioneer выпустило линейку медиаплееров STEEZ AUDIO, предназначенных для любителей вечеринок на природе. Помимо стильного внешнего вида, ярких цветов корпуса и продуманной эргономики, STEEZ AUDI
08.08.2011 Pioneer анонсировал новый флагманский ресивер

Компания Pioneer анонсировала выпуск новейшего флагманского аудио-видеоресивера, Elite SC-57. Модель и
11.07.2011 Pioneer показала новые ресиверы

Компания Pioneer вывела в продажу пять новых моделей 5.1- и 7.1-канальных AV-ресиверов. Новинки 2011 г
11.07.2011 Pioneer показала настольные колонки для компьютеров

Компания Pioneer анонсировала новую линейку настольных колонок для десктопов. В нее входят модели S-MM
16.06.2011 Pioneer сделала моющиеся наушники

Публикаций - 431, упоминаний - 591

