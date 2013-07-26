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SRS Labs TruSurround XT Surround Sound System TruSurround HD Surround Sound System WOW 3D WOW Mobile



26.07.2013 Цены на 4K-телевизоры с большой диагональю рухнули 1
27.02.2013 ViewSonic представил 24-дюймовый компьютер «все в одном» на базе Android 1
15.11.2012 Windows 8: первый взгляд на лэптопы Toshiba Satellite U945 и P845t 1
09.01.2012 Lenovo начала продажи огромного телевизора на Android 4.0 1
05.12.2011 Первый тест в России Huawei MediaPad: каким должен быть планшет 7" 1
14.09.2011 Раскрыты сведения о новых Android-смартфонах HTC Bliss и Runnymede 1
19.08.2011 Телевизоры: хиты продаж июля 2011 2
24.06.2011 AOC показала сенсорный монитор для компьютеров и ноутбуков 1
23.06.2011 Обзор лучших смартфонов и коммуникаторов первой половины 2011 1
07.06.2011 Samsung выпустила ноутбук с ярким 3D-экраном 1
03.06.2011 В Южной Корее сделали первый в мире смартфон с 1.5 ГГц процессором 1
27.05.2011 BenQ анонсировала два Full HD-проектора для домашних пользователей 1
18.04.2011 Обзор HTC Incredible S: мистер потрясающий 1
17.03.2011 В продажу поступил один из первых LTE-смартфонов 1
16.03.2011 В России стартуют официальные продажи HTC Incredible S 1
17.12.2010 Крупнейший бренд выпустил щадящий глаза 3D-телевизор 1
15.10.2010 ViewSonic создала игровой 24-дюймовый 3D-монитор 1
18.08.2010 Samsung UE55C9000SW: тест 3D-LED телевизора по цене автомобиля 1
11.08.2010 Samsung: дешевые 3D-телевизоры скоро появятся в России 1
10.08.2010 Лучшие 3D-мониторы: революция виртуальной реальности 1
05.08.2010 Самые ожидаемые ноутбуки осени 2010 1
22.07.2010 Hitachi улучшает качество звука в телевизорах 2
21.07.2010 LG показала свой первый 3D-ноутбук 1
06.04.2010 Как выбрать большой телевизор: советы ZOOM 1
22.10.2009 Телевизор BBK LT4222HDL: лучший среди доступных 1
01.10.2009 Приобщение к LED: тест 40-дюймового ТВ Samsung 1
07.09.2009 BBK представляет новую серию ЖК-телевизоров и DVD-плееров 1
31.07.2009 Samsung представил новую серию LED-телевизоров 1
25.06.2009 Samsung UE46B7000WW — Все дело в LED 1
25.05.2009 Новый ПМП Iriver 1
07.04.2009 Samsung представил телевизоры с поддержкой 200 Гц на российском рынке 1
31.03.2009 ЖК-телевизор Samsung LE-46B750U1: обгоняя плазму 2
19.02.2009 Pioneer KURO KRP-500 Телевизор на пределе совершенства 1
10.02.2009 Самые ожидаемые телевизоры весны 2009 года 1
06.02.2009 LG представил Full HD ЖК-телевизоры с диагональю 32 и 42 дюйма 1
13.01.2009 Телевизор Samsung с LED-подветкой: отличная контрастность и цветопередача 1
05.12.2008 BBK представляет саундбар со встроенным DVD-плеером 1
03.12.2008 ЖК-телевизоры: 26-дюймовый новогодний подарок 1
01.11.2008 ViewSonic выпускает семейство Full HD-мониторов 1
29.10.2008 Panasonic представил плазменные ТВ с контрастом 1000000:1 1

Публикаций - 166, упоминаний - 186

SRS Labs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9723 19
Nvidia Corp 3213 14
Intel Corporation 11664 14
Apple Inc 11184 14
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1944 12
Sony 6481 12
Toshiba Corporation 2887 11
AMD Graphics Product Group - ATI 913 9
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 9
Dell EMC 4912 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2416 8
LG Electronics 3538 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 7
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 347 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 5
Fujitsu 2034 4
Dell Technologies - Dell Computer 1924 4
Philips 2051 4
AMD - Advanced Micro Devices 3860 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 3
Microsoft Corporation 23484 3
VAIO 341 3
HP Compaq Computer Corp 1918 3
BBK Electronics Corp 280 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 537 3
HP Inc. 5517 3
IBM - International Business Machines Corp 9192 3
Fantasy DVD Player 2 2
Siemens AG - Siemens Group 2541 2
Rover - RoverComputers 413 2
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 52 2
Samsung - Harman - JBL 197 2
Pirit - Пирит 80 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 1
Lenovo Group 2168 1
Hitachi - Хитачи 1455 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Fostergroup 52 1
SRS Labs - SRS Technology - Sound Retrieval System 13 1
Белый Ветер 353 4
Эра HD - Эра ХД 54 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 2
eBay Inc 1597 1
BMW Group 412 1
Ferrari NV 152 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 1
Точка 3795 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 34 1
PCHome 32 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 1
BMW Designworks Group 11 1
Судебная власть - Judicial power 2090 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5549 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13214 25
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 25
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6561 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6714 22
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3503 22
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 19
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3962 18
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1656 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16000 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 16
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5447 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5692 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9365 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12600 14
ТВ-тюнер - TV tuner 482 13
PiP - picture in picture - картинка в картинке 288 13
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3001 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2326 12
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1836 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15063 12
Cardreader - Кардридер - Картридер 414 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6142 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 11
DDR - Double data rate 2535 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9086 10
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 548 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4397 9
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 236 9
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 871 8
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 13
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 10
Qisda BenQ Joybook 53 9
AMD Mobility Radeon 232 9
VAIO VGN 90 7
Toshiba Qosmio 63 6
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 607 6
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 6
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 183 6
Intel Celeron - Серия процессоров 943 5
Microsoft Windows 14424 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1581 5
AMD Turion 130 5
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 4
Fujitsu LifeBook 167 4
Microsoft Windows 2000 12668 4
Intel Core - Семейство процессоров 1738 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 4
Fujitsu Amilo 61 3
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 159 3
Linux OS 8229 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 3
Microsoft Windows XP 2362 3
Rover - RoverBook Navigator 26 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1883 3
Dolby Pro Logic 95 3
AMD Radeon Xpress 62 3
Nvidia GeForce GT 203 2
Samsung SUHD TV - серия ЖК-телевизоров 37 2
Qisda BenQ LCM 2 2
Olympus xD-Picture Card 110 2
Philips PFL - серия Smart TV 48 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 369 2
Nvidia GeForce FX 72 2
BBK LT 8 2
Dell ЖК-телевизоры 3 2
Rover - RoverBook Partner 19 2
Intel Santa Rosa 32 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 91 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio 44 2
Ксенин Алекс 311 13
Наумов Максим 97 2
Захир Максим 22 1
Чуб Александр 39 1
Сергеев Иван 74 1
Бровкин Дмитрий 56 1
Ширшов Павел 76 1
Константинов Константин 32 1
Беляева Татьяна 23 1
Потапкин Никита 17 1
Михайлов Олег 23 1
Волошин Олег 5 1
Земсков Евгений 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 122676 22
Япония 12876 9
Китай - Тайвань 3735 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4904 4
Европа 21298 3
Южная Корея - Республика 6282 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 2
Германия - Федеративная Республика 12008 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы 268 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 654 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Сербия - Республика 303 1
Азия - Азиатский регион 4657 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 857 1
Ближний Восток 2647 1
Африка - Африканский регион 3267 1
США - Нью-Йорк 2809 1
Сингапур - Республика 1626 1
Польша - Республика 1773 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3378 1
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MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
USA Today 125 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 2
PCMark 106 2
IDC - International Data Corporation 4849 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
CeBIT 461 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 92 1
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