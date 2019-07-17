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США Вашингтон Сиэтл

США - Вашингтон - Сиэтл

СОБЫТИЯ


17.07.2019 Лондон и Сиэтл - первые города в Minecraft Earth

льной реальности Minecraft Earth перешло в стадию закрытого бета-тестирования. Разработчики начали распространять бета-версию среди случайно выбранных зарегистрированных тестеров, живущих в Лондоне и Сиэтле. Тестеры других городов будут подключаться к проекту позже, по мере наполнения Minecraft Earth соответствующим контентом. В настоящее время бета-версия доступна для платформы iOS, версия
09.10.2013 Imagine Cup ждет российских участников в 2014 г. в Сиэтле

их студентов и положительная история их участия позволяют уже сейчас гарантировать, что от России в Сиэтле будет представлена минимум одна команда. Такой чести удостоились еще некоторые страны.
22.11.2010 Города могут замедлить глобальное потепление

ергию. Оба города предпринимают серьезные меры для снижения выброса углекислого газа. К 2012 году в Сиэтле уровень выбросов планируется снизить на 7% по сравнению с уровнем 1990 года, к 2024 го
11.11.2008 Школы Сиэтла неправильно отправили почту в профсоюз

Глупейшая утечка информации произошла недавно в общественных школах города Сиэтла, штат Вашингтон. По данным аналитического центра Perimetrix, сотрудники школьного округа случайно разослали по электронной почте приватные данные 5 тыс. собственных коллег. В качестве по
28.06.2007 Отчет о турнире XboxRussia Games. Первый шаг к Сиэтлу

ае победы на летних отборочных турах, отправится не куда-нибудь, а на чемпионат World Cyber Games в Сиэтл. Поэтому нет ничего удивительного, что страсти в эту субботу кипели нешуточные.Читайте:
31.10.2002 В Сиэтле открыта cеть 3G-связи стандарта CDMA2000 1xEV-DO

Вчера компания Monet Mobile Networks, провайдер услуг беспроводного доступа в интернет в г. Сиэтл (США), запустила в коммерческую эксплуатацию первый высокоскоростной сервис мобильного доступа в интернет в сети стандарта CDMA2000 1xEV-DO в Северной Америке. Технология CDMA2000 1xEV-DO
29.08.2001 Cingular запустила GPRS-систему в Сиэтле

Вслед за AT&T Wireless, которая запустила услуги системы пакетной передачи данных в беспроводных сетях (GRPS) для бизнес-клиентов в Сиэтле (штат Вашингтон), предоставление подобных услуг в той же самой зоне начала компания Cingular Wireless. Система Cingular Wireless Internet Express обеспечивает использование телефонной св
06.12.2000 В Сиэтле специалистам в области high-tech платят больше, чем в других городах

Наиболее число американских специалистов в области high-tech работает в калифорнийском городе Сан-Хосе, в то время как специалисты, работающие в Сиэтле, зарабатывают на 50% больше своих коллег из Силиконовой Долины, сообщает CNET со ссылкой на результаты исследования, проведенного American Electronics Association и фондовой биржей NASDA
21.04.2000 В Сиэттле арестован мошенник, орудовавший на Интернет-аукционах

Вчера агентами ФБР был арестован мошенник, орудовавший на Интернет-аукционах. Гражданин США, находясь в квартире в Сиэттле, предлагал на онлайновых аукционах бытовую электронику. Покупатели отправляли деньги, но взамен ничего не получали. Мошенник действовал под тремя именами и успел "продать" товары как ми

Публикаций - 407, упоминаний - 422

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 137
Amazon Inc - Amazon.com 3277 34
Google LLC 12688 32
Intel Corporation 12811 32
Apple Inc 13154 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Dell EMC 5180 14
AT&T Inc 1725 14
Oracle Corporation 7074 13
Yahoo! 3726 13
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 12
X Corp - Twitter 2938 10
Sony 6739 10
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 8
Samsung Electronics 11064 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Broadcom - VMware 2610 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Toshiba Corporation 2980 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Invita Security 7 6
Cisco Systems 5372 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
LG Electronics 3735 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
Red Hat 1378 6
PayPal 671 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Lenovo Motorola 3566 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
eBay Inc 1640 13
Boeing 1031 12
Microsoft - LinkedIn 699 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Walt Disney Company 647 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 3
Phoenix Zoo 3 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Tesla Motors 461 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 3
Bank of America - Банк Америки 271 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
Getty Images 29 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Blue Origin 29 2
Uber 357 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Barnes & Noble 171 2
Enron - Enrongate 122 2
Charles Schwab 89 2
Warner 540 2
Резонанс НПП 407 2
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach 7 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Visa International 1993 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Runa Capital 158 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Судебная власть - Judicial power 2500 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФРИИ Акселератор 59 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ЛДПР 116 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OIN - Open Invention Network 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Фонд цифрового равенства Луисвилля 1 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 45
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Linux OS 11533 12
Microsoft Windows XP 2431 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Google Android 15243 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Microsoft Azure 1526 7
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Microsoft Windows NT 890 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 6
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Microsoft Windows Server 2003 571 4
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 4
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 4
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 4
Amazon Go 11 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 4
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 4
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 3
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 3
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 3
Limewire - P2P-сеть 20 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 27
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 14
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Иванов Алексей 163 7
Горшков Василий 9 7
Allen Paul - Аллен Пол 125 5
Сошников Дмитрий 16 5
Семенцов Всеволод 21 5
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 4
Селезнев Валерий 11 4
Селезнев Роман 9 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Smith Brad - Смит Брэд 104 3
Phillips Tom - Филипс Том 9 3
Белоусов Сергей 254 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Эмдин Сергей 69 2
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 2
Прянишников Николай 316 2
Собчак Анатолий 9 2
Копаков Андрей (Андрiй) 2 2
Татаринов Кирилл 43 2
Lucovsky Mark - Lukovsky Mark - Люковски Марк - Луковски Марк 7 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Зенкин Денис 263 2
Ларичев Юрий 16 2
Гладырь Федор 3 2
Berlin Andrew - Берлин Эндрю 2 2
Hayes Ed - Хэйес Эд 2 2
Maxwell Christopher - Максвелл Кристофер 5 2
Gillette Walt - Жиллетт Уолт 2 2
Hartwell Lee - Хартвелла Ли 2 2
Белоусов Лев 4 2
Kanev Kenneth - Канев Кеннет 2 2
Lobel Alex - Лобел Алекс 2 2
Schröder Stefan - Шродер Стефан 2 2
Skell Philip - Скелл Филип 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 207
США - Колумбия - Вашингтон 1487 91
Россия - РФ - Российская федерация 166167 90
США - Калифорния 4829 36
США - Нью-Йорк 3180 34
США - Вашингтон штат 128 31
Европа 24964 28
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Канада 5081 22
Япония 13807 20
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 19
США - Иллинойс - Чикаго 440 18
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США - Калифорния - Сан-Диего 370 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
Южная Корея - Республика 7052 14
Индия - Bharat 5869 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 14
Украина 7928 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
США - Массачусетс - Бостон 384 12
США - Техас - Даллас 185 12
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 10
Сингапур - Республика 1953 10
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 9
США - Вашингтон - Редмонд 238 9
Польша - Республика 2031 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Великобритания - Лондон 2432 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
США - Джорджия - Атланта 265 8
Нидерланды 3746 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 36
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 32
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 26
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 8
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 8
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 7
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 7
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 18
AP - Associated Press 2007 15
The Register - The Register Hardware 1784 10
New Scientist 1448 9
Seattle Times 40 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Nature 832 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
Bloomberg 1627 6
NYT - The New York Times 1100 6
Times 661 5
The Verge - Издание 619 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
FT - Financial Times 1296 4
Silicon.com 364 3
allNetDevices 160 3
Forbes - Форбс 1002 3
Reddit 398 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
The Information 83 2
Inquirer 463 2
Fortune 211 2
InformationWeek 241 2
Silicon 494 2
Vnunet 224 2
Newsbytes News Network 379 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
cw360 84 2
LiveScience 154 2
Independent 111 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
ZDnet 663 2
Wired - Издание 276 2
The Washington Post 350 2
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Microsoft Research 144 2
Fortune Global 100 142 2
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Forrester Research 834 2
Synergy Research Group 48 1
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Gartner - Dataquest 353 1
HitWise 69 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Стартап барометр 2 1
Computer Economics 32 1
Radicati Group 26 1
Juniper Research 131 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 25
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 3
Fred Hutchinson Cancer Center - Онкологический исследовательский центр Фреда Хатчинсона 3 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 2
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
NASA NIAC - Institute for Advanced Concepts 4 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
Allen Institute - Институт Аллена 7 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 5 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
Microsoft Imagine Cup 60 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Oracle OpenWorld 65 1
CeBIT 614 1
Microsoft Build - конференция 39 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Связь-Экспокомм 276 1
LinuxWorld 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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