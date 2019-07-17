США - Вашингтон - Сиэтл

Лондон и Сиэтл - первые города в Minecraft Earth льной реальности Minecraft Earth перешло в стадию закрытого бета-тестирования. Разработчики начали распространять бета-версию среди случайно выбранных зарегистрированных тестеров, живущих в Лондоне и Сиэтле. Тестеры других городов будут подключаться к проекту позже, по мере наполнения Minecraft Earth соответствующим контентом. В настоящее время бета-версия доступна для платформы iOS, версия

Imagine Cup ждет российских участников в 2014 г. в Сиэтле их студентов и положительная история их участия позволяют уже сейчас гарантировать, что от России в Сиэтле будет представлена минимум одна команда. Такой чести удостоились еще некоторые страны.

Города могут замедлить глобальное потепление ергию. Оба города предпринимают серьезные меры для снижения выброса углекислого газа. К 2012 году в Сиэтле уровень выбросов планируется снизить на 7% по сравнению с уровнем 1990 года, к 2024 го

Школы Сиэтла неправильно отправили почту в профсоюз Глупейшая утечка информации произошла недавно в общественных школах города Сиэтла, штат Вашингтон. По данным аналитического центра Perimetrix, сотрудники школьного округа случайно разослали по электронной почте приватные данные 5 тыс. собственных коллег. В качестве по

Отчет о турнире XboxRussia Games. Первый шаг к Сиэтлу ае победы на летних отборочных турах, отправится не куда-нибудь, а на чемпионат World Cyber Games в Сиэтл. Поэтому нет ничего удивительного, что страсти в эту субботу кипели нешуточные.Читайте:

В Сиэтле открыта cеть 3G-связи стандарта CDMA2000 1xEV-DO Вчера компания Monet Mobile Networks, провайдер услуг беспроводного доступа в интернет в г. Сиэтл (США), запустила в коммерческую эксплуатацию первый высокоскоростной сервис мобильного доступа в интернет в сети стандарта CDMA2000 1xEV-DO в Северной Америке. Технология CDMA2000 1xEV-DO

Cingular запустила GPRS-систему в Сиэтле Вслед за AT&T Wireless, которая запустила услуги системы пакетной передачи данных в беспроводных сетях (GRPS) для бизнес-клиентов в Сиэтле (штат Вашингтон), предоставление подобных услуг в той же самой зоне начала компания Cingular Wireless. Система Cingular Wireless Internet Express обеспечивает использование телефонной св

В Сиэтле специалистам в области high-tech платят больше, чем в других городах Наиболее число американских специалистов в области high-tech работает в калифорнийском городе Сан-Хосе, в то время как специалисты, работающие в Сиэтле, зарабатывают на 50% больше своих коллег из Силиконовой Долины, сообщает CNET со ссылкой на результаты исследования, проведенного American Electronics Association и фондовой биржей NASDA