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U.S. Department of Energy Argonne National Laboratory Аргоннская национальная лаборатория

U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
28.10.2024 Древние одноразовые накопители восстанут из мертвых. Квантовые дефекты сделают их «ультраемкими» 1
03.09.2021 Процессоры AMD Epyc обеспечат работу суперкомпьютера лаборатории Министерства энергетики США 5
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 3
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1
22.04.2021 Выпущен самый большой и мощный процессор в мире 1
12.03.2021 HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений? 1
18.02.2021 Samsung разрабатывает «первую в отрасли» память с высокой пропускной способностью и возможностями для ИИ-вычислений 2
30.12.2020 Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов 2
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
24.07.2020 Intel рассказала о росте чистой прибыли, но призналась в провале по техпроцессу 7 нм 2
23.07.2020 Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям 2
17.05.2019 HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray 2
01.04.2019 Intel впервые показала свою «экспоненциальную» графику Xe. Цена. Видео 2
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel 4
13.03.2019 Российские ученые «обратили время вспять» с помощью квантового компьютера 2
03.10.2014 Для запуска дизеля понадобился суперкомпьютер 1
24.07.2013 Солончаковые микробы – новое слово в водородной энергетике 1
17.06.2013 «Невозможный» материал становится рыхлым под давлением 1
29.04.2013 Графен существенно снижает трение 1
31.10.2012 Новая Li-Ion батарея: емкая и дешевая 1
05.04.2012 Ошибка с самарием стоила солнечной системе трети жизни 1
28.02.2012 «Т-Платформы» построит вычислительный кластер для Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов 1
01.02.2012 Революция микророботов изменит человечество 2
14.01.2011 Емкость аккумуляторов электромобилей удвоят за те же деньги 2
07.10.2010 Люди заставят бактерии производить дешевое топливо 1
17.09.2008 Представления о структуре Земли нуждаются в пересмотре 1
28.08.2008 Различия между тяжелой и легкой водой выявлены на квантовом уровне 1
24.07.2008 Суперкомпьютер Blue Gene/P получит супервидеокарту Eureka 1
04.04.2008 Получено сверхизолирующее состояние вещества 1
14.03.2008 Разработан новый материал для очистки радиоактивных отходов 1
27.02.2008 Новая технология может привести к созданию более эффективных топливных инжекторов 2
07.02.2008 Создана программа для изучения связей белков и клеточных мембран 1
30.01.2008 Выявлен эффект снижения магнитных свойств магнетита под давлением 1
29.01.2008 На Земле получено "сверхнейтронное" вещество 1
22.01.2008 Разработана технология получения дешевого биоэтанола из любой органики 1
27.11.2007 Система SHARP поможет моделировать процессы в ядерных реакторах 4

Публикаций - 82, упоминаний - 124

U.S. Department of Energy и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12769 14
IBM - International Business Machines Corp 9676 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 722 7
AMD - Advanced Micro Devices 4622 7
Nvidia Corp 3942 5
Lenovo Group 2424 4
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 3
NCSA - National Center for Supercomputing Applications - Национальный центр суперкомпьютерных приложений 24 3
SDSC - San Diego Supercomputer Center - Суперкомпьютерный центр Сан-Диего 9 3
Dell EMC 5164 3
Dell Technologies - Dell Computer 2205 3
Fujitsu 2097 3
Google LLC 12594 3
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 2
Amazon Inc - Amazon.com 3247 2
Microsoft Corporation 25688 2
HP Inc. 5868 2
Oracle Corporation 7053 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1089 2
Lenovo Motorola 3558 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Sharp Corporation 1062 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 85 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 2
Supermicro 134 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 356 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Intel IOTG - Internet of Things Group 12 1
Quanta Computer 215 1
H2O 22 1
CSC - Corporation 72 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 63 1
Motorola Inc 1155 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
Саровлаб - Саровские Лаборатории 4 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 80 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 7
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
Lockheed Martin 777 1
Биочип-ИМБ - Лаборатория биологических микрочипов 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8735 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 83 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 19
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 365 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 1
Судебная власть - Judicial power 2475 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 778 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1816 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22398 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21647 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33138 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 606 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15896 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12700 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7786 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10568 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4517 6
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64133 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15363 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28013 5
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1044 5
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Intel x86 - архитектура процессора 2138 2
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Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1447 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21379 3
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 324 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10810 2
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 2
Physical Review Letters 160 6
Phys.org 972 5
EurekAlert 291 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Nature 827 3
Space Daily 528 2
ScienceDaily 399 2
The Engineer 79 2
Sci-Tech-Today 9 2
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LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 9
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 253 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
Institute for Transuranium Elements - Институт трансурановых элементов (МСЭ) 2 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 2
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 2
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 2
University of Houston - Хьюстонский университет 22 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 2
РАН - Российская академия наук 2099 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 2
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 78 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 91 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
EMPA - Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology - Швейцарский Федеральные лаборатории материаловедения и технологий 3 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Ленинская премия 10 1
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