HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о заключении контракта с Европейским совместным предприятием по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC) на создание одного из самых мощных в мире суперкомпьютеров на сумму более 160 миллионов долларов. Новый суперкомпьютер под названием LUMI будет расположен в Финляндии и поможет европейским исследователям, частным и общественным организациям сделать значительный прорыв в научно-исследовательских работах и стимулировать развитие инноваций в здравоохранении, метеорологии и технологиях на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Суперкомпьютер LUMI — пре-эксафлопсная система с предполагаемой пиковой производительностью более 550 Петафлопс (Пфлопс), что эквивалентно одновременной работе 1,5 млн ноутбуков.

В рамках сотрудничества с EuroHPC компания HPE расширит ресурсы суперкомпьютеров для ускорения реализации европейского плана внедрения эксафлопсных вычислений. Это станет следующим существенным скачком в области развития суперкомпьютеров и позволит достичь в 5-10 раз более высокой производительности по сравнению с современными системами.

«Мы очень рады, что HPE была выбрана для работы над LUMI и наши технологии эксафлопсной эры будут задействованы в создании одного из самых быстрых суперкомпьютеров на планете, — сказал Питер Унгаро (Peter Ungaro), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения высокопроизводительных вычислений и критически важных систем в HPE. — Мы намерены продолжать сотрудничество с EuroHPC, направленное на расширение использования суперкомпьютеров следующего поколения для поддержки научных исследований, продвижения инноваций и стимулирования экономического роста. Мы невероятно рады работать с EuroHPC и в партнерстве с AMD использовать наши уникальные возможности в области вычислений, интерконнекта, хранения данных и программного обеспечения, чтобы улучшить качество жизни и работы людей».

Система LUMI будет оснащена суперкомпьютерами HPE Cray EX с процессорами AMD EPYC и AMD Instinct нового поколения, что обеспечит феноменальную производительность и беспрецедентные возможности для глубокого обучения для конвергентных нагрузок. В свою очередь, конвергентные рабочие нагрузки, объединяющие моделирование, симуляцию, ИИ и аналитику больших данных, ускорят проведение сложных исследований.

Суперкомпьютер LUMI будет размещен в CSC – Центре ИТ для науки – в городе Каяани в Финляндии. Его мощности планируется предоставить десяти европейским странам в рамках недавно сформированного консорциума LUMI. В консорциум входят: Бельгия, Дания, Исландия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. Новая система станет доступна в середине 2021 года.

«После ввода в эксплуатацию в середине 2021 года суперкомпьютер LUMI станет одним из наиболее конкурентноспособных и экологичных суперкомпьютеров в мире! — сказал Андерс Дам Йенсен (Anders Dam Jensen), исполнительный директор EuroHPC. — Эта лучшая в своем классе система поможет европейским исследователям, представителям промышленности и государственному сектору лучше понимать и реагировать на сложные вызовы, превращая их в инновационные возможности в таких сферах, как здравоохранение, прогнозирование погоды, городское и сельское планирование».

«Компания AMD гордится сотрудничеством с HPE в рамках создания суперкомпьютера LUMI, который предназначен для ускорения научных исследований в области ИИ, метеорологии, фармацевтических исследований и много другого, — сказал Форрест Норрод (Forrest Norrod), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы в области решений для центров обработки данных и интегрированных решений в AMD. — Наши процессоры AMD EPYC и AMD Instinct нового поколения вместе с уникальными технологиями суперкомпьютеров HPE открывают новые возможности в области высокопроизводительных вычислений, и мы рады оказать поддержку европейскому исследовательскому сообществу».

HPE предлагает мощные технологии высокопроизводительных вычислений и ИИ в рамках поддержки проектов EuroHPC по внедрению суперкомпьютеров нового поколения, включая пре-эксафлопсные и эксафлопсные системы. LUMI – это второй проект, партнером которого была выбрана HPE. Ранее компания объявила об участии в создании Национального суперкомпьютерного центра IT4Innovations в городе Острава, который станет самым мощным суперкомпьютером в Чехии.

Более того, HPE расширит свою цепочку поставок суперкомпьютеров в Европе за счет производства суперкомпьютеров HPE Cray EX с жидкостным охлаждением и систем HPE Apollo в городе Кутна-Гора в Чехии. HPE также создаст Центр компетенции в Европе, который будет обладать необходимыми инструментами и экспертизой для разработки и тестирования приложений, программ, процессоров и других решений, необходимых для создания программ эксафлопсного класса.

С помощью этих систем и технологий EuroHPC стремится поддержать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и инновации для развития науки, повышения конкурентоспособности промышленности и обеспечения европейского технологического суверенитета.

Суперкомпьютер LUMI, в рамках проекта EuroHPC, будет создан с использованием суперкомпьютеров HPE Cray EX, которые уже нашли применение в трех будущих эксафлопсных системах Министерства энергетики США: Aurora в Аргоннской национальной лаборатории, Frontier в Ок-Риджской национальной лаборатории и El Capitan в Ливерморской национальной лаборатории. Суперкомпьютеры HPE Cray EX объединяют в себе технологии вычислений, хранения, интерконнекта и охлаждения, созданные специально для эры эксафлопсных вычислений. Все они будут применены и в суперкомпьютере LUMI. Высокопроизводительные вычисления с встроенными возможностями ИИ используют процессоры AMD EPYC и графические процессоры AMD Instinct нового поколения.

Расширяемая система хранения для поддержки комплексных рабочих нагрузок моделирования, симуляции и ИИ создана на базе системы HPE Cray ClusterStor E1000.

Благодаря HPE Slingshot специально разработанная сеть для высокопроизводительных вычислений (интерконнект) отвечает требованиям по высокой скорости и контролю за перегрузками (congestion management) сети во время нагрузок, требующих пересылки большого количества данных. Усовершенствованные возможности прямого жидкостного охлаждения для крупномасштабных систем повышают общую эффективность использования воды и электричества при работе системы.