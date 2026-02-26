Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

EuroHPC LUMI суперкомпьютер


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2026 Почему классическое обучение ИИ больше не работает. X5 Tech и AI Talent Hub протестировали новый подход к подготовке инженеров 1
10.10.2022 Самый мощный суперкомпьютер в мире ломается ежедневно. Никто не знает, почему 1
30.05.2022 В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место 1
28.10.2021 Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM 1
13.07.2021 В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд 1
29.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила серверы на базе процессоров AMD EPYC 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
30.07.2008 Nakamichi LUMI 42ED PDP – шик плазмы 1
23.07.2008 CNews TV. Nakamichi — «плазма», дерево и гранит 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

EuroHPC LUMI и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4506 3
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 2
CSC - Corporation 69 2
Nakamichi 16 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 2
ONYX International 153 1
IBM - Micromuse - RiverSoft - Lumos - Network Harmony 9 1
Pawsey Supercomputing Centre - PSC 2 1
Amazon Inc - Amazon.com 3168 1
Yandex - Яндекс 8652 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 1
Digma 240 1
PocketBook International 95 1
AdAstra - АдАстра 16 1
Гранит 54 1
Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21857 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1751 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 574 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1985 2
Интерконнект 88 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3581 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16702 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1074 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7379 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1788 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10271 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 1
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 109 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 429 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4261 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 267 1
ТВ-тюнер - TV tuner 519 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 469 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2396 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 596 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6043 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4555 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1918 1
MDF - Medium-Density Fibreboard - МДФ - Древесноволокнистая плита средней плотности 18 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1047 1
Аналоговые технологии 2840 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7713 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 4
HPE Cray 10 4
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 234 4
Microsoft Windows 2000 8679 2
HPE Slingshot 3 2
Nakamichi LUMI 2 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 21 2
HPE Apollo 15 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Amazon Kindle 190 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Fujitsu Fugaku 13 1
PocketBook Color Lux 8 1
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 16 1
Google Android 14851 1
Intel x86 - архитектура процессора 1999 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 153 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Oracle Java - язык программирования 3361 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 863 1
HPE GreenLake 55 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
HPE ProLiant 400 1
El Capitan - Суперкомпьютер 17 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
PocketBook - серия электронных книг 44 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 61 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 1
Sunway TaihuLight 19 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 125 1
Лисов Юрий 1 1
Dylan Bob - Дилан Боб 12 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Bowie David - Боуи Дэвид 14 1
MacDonald Neil - МакДональд Нил - Макдональд Нейл 13 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Кристофари Николай 6 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 4
Финляндия - Финляндская Республика 3661 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 3
Европа 24703 2
Мировой океан - World Ocean 523 1
Чехия - Острава 4 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Япония 13580 1
Дания - Королевство 1319 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Швеция - Королевство 3721 1
Исландия 250 1
Польша - Республика 2007 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Канада 5001 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Бельгия - Королевство 1174 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Франция - Французская Республика 8014 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Саудовская Аравия - Королевство 642 1
Нидерланды 3652 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 615 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 268 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6403 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 1
Английский язык 6902 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5985 1
Энергетика - Energy - Energetically 5543 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1329 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5294 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1725 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 690 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1752 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 682 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5350 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 1
CNews TV 747 1
Tom’s Hardware 540 1
NYT - The New York Times 1091 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще