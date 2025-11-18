Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185948
ИКТ 14419
Организации 11185
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3531
Системы 26378
Персоны 80167
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1259
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Sunway TaihuLight


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
12.12.2023 Китай создал таинственный сверхпроизводительный процессор для мощнейшего суперкомпьютера, чтобы победить США 1
10.10.2022 Конец прекрасной эпохи. США закрыли Китаю доступ к чипам для суперкомпьютеров 1
30.05.2022 В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место 1
26.10.2021 Власти полностью перепишут российскую суперкомпьютерную стратегию 1
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 1
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 1
26.09.2019 СХД для высокопроизводительных вычислений – на что обратить внимание? 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel 1
09.06.2018 США вернули себе лидерство в суперкомпьютерах после 7 лет отставания 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
16.06.2017 IBM, Intel, Cray выдадут из казны четверть миллиарда долларов на суперкомпьютеры нового поколения 1
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 1
20.02.2017 Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 1
31.01.2017 У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 1
20.06.2016 Первый в мире суперкомпьютер производительностью более 100 петафлопс не использует процессоров из США 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Sunway TaihuLight и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12519 12
Т-Платформы - T-Platforms 400 8
Nvidia Corp 3712 7
IBM - International Business Machines Corp 9548 7
Fujitsu 2066 6
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 5
AMD - Advanced Micro Devices 4455 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 3
Dell EMC 5088 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 3
Huawei 4202 3
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 28 2
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 2
Lenovo Group 2355 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14076 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1014 2
Dell Technologies - Dell Computer 2161 2
AdAstra - АдАстра 16 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 1
iFlytek 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1507 1
РСК Технологии 11 1
CSC - Corporation 69 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 143 1
CHMT - Chengdu Haiguang Microelectronics Technology - CHICD - Chengdu Haiguang Integrated Circuit Design 2 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 48 1
NetApp - Network Appliance 646 1
X Corp - Twitter 2902 1
Apple Inc 12588 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 511 1
Oracle Corporation 6857 1
Red Hat 1343 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 62 1
Компьюлинк ГК - Compulink 445 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
Крок - Croc 1814 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8076 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Этажи 0 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
BP - British Petroleum 182 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1615 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 460 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 416 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1351 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4762 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1708 18
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21761 13
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17630 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22845 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8356 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31793 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16650 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27058 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9808 5
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 246 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72521 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 947 3
Интерконнект 88 3
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5830 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1213 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14761 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10067 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11907 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2838 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7357 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25941 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14956 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1453 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 624 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4137 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12968 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2809 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11479 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2240 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4480 1
Пропускная способность - Bandwidth 1827 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1130 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 999 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 261 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 552 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 225 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1394 8
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 8
Intel Xeon E 196 5
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 5
Intel Xeon Phi 38 4
Fujitsu Fugaku 12 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 4
Nvidia Tesla GPU 186 4
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 146 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 307 4
IBM Summit - суперкомпьютер 4 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 2
Nvidia Volta GV 31 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 2
Jureca - Суперкомпьютер 7 2
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 2
IBM Summit - IBM OLCF-4 4 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 225 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 52 2
Intel x86 - архитектура процессора 1977 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3427 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 57 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
Nvidia NVCC 1 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 1
Intel Composer XE 1 1
Intel MKL - Intel Math Kernel Library 10 1
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 1
NetApp EF-Series СХД 9 1
Huawei Qingyun 13 1
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 8 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Nvidia Ampere 18 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 642 1
HPE Cray 10 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 598 3
Кристофари Николай 6 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 2
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Сергеев Александр 31 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 172 1
Матюнин Александр 3 1
Чуракова Елена 11 1
Lippert Thomas - Липперт Томас 4 1
Perry Rick - Перри Рик 3 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Путин Владимир 3331 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Володкович Вячеслав 103 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18101 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53348 17
Россия - РФ - Российская федерация 155841 14
Япония 13519 11
Германия - Федеративная Республика 12920 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 5
Китай - Уси 14 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13548 3
Франция - Французская Республика 7968 3
Европа 24606 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2534 3
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 107 3
Италия - Итальянская Республика 4426 3
Южная Корея - Республика 6842 2
Нидерланды 3623 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45523 2
Америка - Американский регион 2187 2
Китай - Тяньцзинь 46 2
Китай - Пекин - Beijing 1047 2
Канада 4978 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 263 1
Китай - Цзянсу 69 1
Мировой океан - World Ocean 519 1
США - Калифорния - Беркли 283 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5335 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 1
США - Теннесси 121 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 1
Ирландия - Республика 1023 1
Индия - Bharat 5670 1
США - Калифорния 4770 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Россия - СФО - Новосибирск 4624 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1232 1
Кипр - Республика 579 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Бразилия - Федеративная Республика 2443 1
Китай - Тайвань 4123 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18470 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31636 6
Энергетика - Energy - Energetically 5495 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6271 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54727 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1650 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4738 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8888 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1672 2
Физика - Physics - область естествознания 2819 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51032 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 761 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3357 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3266 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3769 1
Blacklist - Чёрный список 665 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 918 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2168 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17330 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 817 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2934 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4347 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1921 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1718 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1288 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1678 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2364 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2289 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4228 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4306 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3758 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5291 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25824 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9587 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3695 1
NYT - The New York Times 1085 2
South China Morning Post 74 1
China Daily 69 1
Times 641 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1121 1
Digital Trends - Издание 33 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6006 1
Tom’s Hardware 506 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 7
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 19 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
РАН - Российская академия наук 2001 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 335 2
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center - Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем 1 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 279 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400588, в очереди разбора - 732438.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/