Китай создал таинственный сверхпроизводительный процессор для мощнейшего суперкомпьютера, чтобы победить США

В Китае разработан некий центральный процессор, предназначенный для использования в составе суперкомпьютера. КНР, вероятно, хочет создать самый производительный суперкомпьютер в мире, чтобы повторить успех модели Tianhe 2А, внутри которой были чипы американской компании Intel.

Импортозамещенный суперкомпьютер

В Китае разработан новый процессор для суперкомпьютеров, подробности о котором держатся в секрете. Портал Tom’s Hardware пишет, что он станет частью новой модели Tianhe Xingyi, которая придет на смену компьютеру Tianhe 2А образца 2013 г. За новым суперкомпьютером стоят специалисты Национального суперкомпьютерного центра в Гаунчжоу (Китай), и ее предварительный анонс состоялся 6 декабря 2023 г.

Как пишет Tom’s Hardware, после итоговой сборки и пусконаладки Tianhe Xingyi сможет обеспечить вдвое более высокую производительность, нежели Tianhe 2. Но тут пока нельзя сказать, за счет чего это будет достигнуто – далеко не факт, что такое станет возможным только благодаря процессорам.

Tianhe 2А – это один из самых известных в мире суперкомпьютеров Китая. В период с 2013 по 2015 гг. включительно он был самым производительным в мире, согласно рейтингу Top500. Tianhe 2А в значительной степени обгонял все американские решения того времени, и даже в рейтинге Top500 за ноябрь 2023 г., несмотря на свой почтенный для суперкомпьютера возраст, он все еще входит в первую двадцатку, расположившись на 14 месте с базовой производительностью 61,44 Пфлопс и пиковой в пределах 100,68 Пфлопс.

Фото: Tarik Haiga / Unsplash Китай может в любой момент ворваться в топ-5 списка самых мощных суперкомпьютеров и даже занять в нем первое место

Но в 2015 г. между Китаем и США еще не было торговой войны (она разразилась в 2018 г. и продолжается по сей день), поэтому в Tianhe 2 используются американские серверные процессоры Intel Xeon. Новый Tianhe Xingyi будет лишен этого «недостатка».

Нужно больше мощности

Не исключено, что в Tianhe Xingyi будет больше процессорных ядер и ускорителей вычислений, более современный интерконнект или что-либо еще. Нечто подобное упоминалось в описании суперкомпьютера Tianhe 3, который планировался к появлению в 2019 г., но в итоге так и не увидел свет. По предварительным оценкам, Tianhe 3 должен был выдать 1,7 экзафлопс производительности в пике за счет двухчиповой архитектуры FeiTeng ARM и узла ускорителя Matrix.

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Издание The Next Platform сообщает, что новый Tianhe Xingyi тоже в состоянии достичь экзафлопсной производительности, но с использованием китайских чипов под кодовым названием MT3000. О других компонентах компьютера, включая память и ускорители вычислений, источники не сообщают.

Существует вероятность, что новый Tianhe Xingyi если и будет представлен, то не попадет в рейтинг Top500. Китай больше не сообщает публично о результатах тестов Linpack (бенчмарк, который используется для тестирования суперкомпьютеров, которые планируются к попаданию в рейтинг). Также КНР не делится подробностями о своих суперкомпьютерах, но The Next Platform полагает, что новый Tianhe Xingyi может достичь производительности в 1 экзафлопс и более, предположительно, используя преемника многоядерного процессора Phytium 2000+ на базе архитектуры ARMv8, а также ускорители Matrix 2000+, анонсированные в 2021 г. Если все окажется именно так, то это будет значительный шаг на пути Китая к технологической самостоятельности, считают эксперты Tom’s Hardware.

Опыт имеется

Китай, как оказалось, умеет собирать суперкомпьютеры на базе импортозамещенных процессоров местного производства. Если обратиться к рейтингу Top500 за ноябрь 2023 г., то на 11 строчке в нем можно увидеть компьютер Sunway TaihuLight. Модель выпущена в 2016 г., собрана на 1,45-гигагерцевых процессорах Sunway SW26010 260C и имеет в общей сложности более 10,6 млн ядер. Его производительность – 93 Пфлопс, в пике 125,44 Пфлопс. У Tianhe 2A, который всего на три строчки ниже, 4,98 млн ядер.

Также стоит отметить, что Китай все активнее переходит на процессоры собственной разработки и собственного производства. В стране есть компания Zhaoxin, создающая чипы с архитектурой х86, есть бренд Loongson, чьи CPU имеют собственную архитектуру LoongArch, и есть HiSilicon – дочернее предприятие Huawei. Оно разрабатывает чипы Kirin на архитектуре ARM, и один из них, современный и 5-нанометровый, в декабре 2023 г. появился в составе нового ноутбука Huawei Qingyun L540 для внутреннего китайского рынка. Также существует вероятность, что в КНР освоила производство чипов по нормам 5 нм, хотя еще год назад пределом для нее были 14 нм.