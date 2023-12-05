Huawei выпустила суперсуверенный ноутбук с собственным продвинутым процессором лучше, чем у Intel. Цена

Huawei презентовала в Китае новый ноутбук на базе собственного ARM-процессора линейки Kirin. Это 5-нанометровый чип, тогда как, для сравнения, все новые процессоры Intel имеют топологию 10 нм. Ноутбук будет продаваться только в Китае с предустановленным китайским дистрибутивом Linux – UOS или Galaxy Kirin на выбор.

Больше никаких Core или Ryzen

Компания Huawei, продолжающая испытывать на себе беспрецедентное давление со стороны американских властей, разработала новый ноутбук Qingyun L540. Как пишет профильный портал Huawei Central, мобильный ПК создан исключительно для внутреннего рынка КНР, и внутри него нет ни намека на американский центральный процессор.

Вместо AMD Ryzen или Intel Core внутри Qingyun L540 установлен чип Kirin 9006С, и это собственная разработка Huawei. До введения против нее в 2019 г. первых американских санкций она была одним из лидеров на рынке мобильных CPU – ее чипы Kirin ни в чем не уступали Qualcomm Snapdragon, но теперь о них все забыли.

Kirin 9006C – это относительно новое творение Huawei. Процессор, как сообщал CNews, дебютировал в конце 2021 г. в составе мобильного ПК Qingyun L410, однако на тот момент о нем мало что было известно. После премьеры ноутбука Qingyun L540 подробностей о чипе стало значительно больше, но один из самых главных вопросов остается открытым – кто именно производит эти процессоры, если TSMC, крупнейший контрактный вендор микросхем в мире, и одна из немногих компаний, освоивших техпроцесс 5 нм, по воле властей США с мая 2020 г. лишена права сотрудничать с Huawei. Своего столь продвинутого завода у Huawei пока нет.

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В Китае ноутбук Qingyun L540 будет доступен в нескольких конфигурациях, и его цена будет зависеть не только от объемов памяти, но и от типа установленной ОС. Модификация с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD стоит от 6000 юаней (76,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 декабря 2023 г.), за 8 ГБ RAM и 512 ГБ ROM придется выложить минимум 6500 юаней (83,2 тыс. руб.), а топовая модификация на 16/512 ГБ обойдется в 7000 юаней (89,7 тыс. руб.).

Целиком и полностью китайское

Китайский ноутбук Qingyun L540 китайской компании Huawei с китайским же процессором Kirin внутри поставляется с одной из двух операционных систем на выбор. Обе – дистрибутивы Linux, и обе, что примечательно, китайские – UOS и Galaxy Kirin. Первая, к слову, основана на китайском дистрибутиве Deepin Linux, который в свою очередь является форком Debian.

Huawei располагает опытом выпуска ноутбуков на Deepin – первые модели увидели свет осенью 2019 г., сразу после того, как Microsoft пригрозила лишить всех владельцев ноутбуков Huawei в мире доступа к обновлениям Windows. Этого так и не случилось – власти Китая на языке угроз объяснили Microsoft, что последствий закрытия доступа к патчам избежать не удастся. В 2022 г. Microsoft все же повернула ключ в замке – теперь скачивать апдейты для Windows не могут все россияне, в том числе и пользующиеся ноутбуками Huawei.

Вполне современное «железо»

Процессор Kirin 9006C – это 5-нанометровое решение. Для сравнения, все нынешние процессоры Intel – 10-нанометровые, AMD перешла на 5 нм и готовится освоить 4 нм, а Apple в 2023 г. показала первые CPU с топологией 3 нм.

Новый чип Huawei имеет в своем распоряжении по четыре ядра Cortex A77 и А55 на частоте до 3,13 и 2,05 ГГц соответственно и видеоподсистему Mali-G78 MP2 на двух ядрах, которая выводит изображение на дисплей ноутбука Qingyun L540 в разрешении 2160х1440 пикселей.

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Экран мобильного ПК имеет диагональ 14 дюймов, обычную частоту обновления 60 Гц и матрицу IPS с углами обзора 178 градусов. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Все версии нового ноутбука Huawei комплектуются батареей на 56 Втч, и корпусом с защитой от ударов по военным рекомендациям MIL-STD-810G. Ноутбук весит 1,45 кг и имеет толщину 16 мм в закрытом состоянии. На торцах его корпуса имеются пара портов USB-A, один USB-C, выход HDMI и RJ-45 для проводного интернета. В наличии веб-камера, сканер отпечатков пальцев и поддержка быстрой 65-ваттной зарядки.