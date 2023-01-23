Китай создал сверхэкономичный процессор на собственной архитектуре со встроенной графикой. Продавать его в Россию запрещено

Loongson создала свой первый процессор со встроенной графикой, которую она разработала сама. Параметры видеоподсистемы компания тщательнейшим образом скрывает. Сам процессор, получивший маркировку LS2K2000, не может похвастаться высокой производительностью. За пределами КНР, по решению властей страны, LS2K2000, как и другие продукты Loongson распространяться не будет – это под строжайшим запретом.

Первый и в то же время нет

Китайская компания Loongson анонсировала новый процессор LS2K2000. Его отличительной особенностью стало наличие интегрированной графической подсистемы собственной разработки Loongson.

Как пишет портал Tom's Hardware, в каталоге Loongson это первый такой CPU. До этого все ее решения, включая новейший сверхпроизводительный 3D5000, встроенными графическими ядрами не комплектовались.

В основе LS2K2000, как во всех других процессорах Loongson, лежит архитектура LoongArch, уникальная разработка компании. С декабря 2022 г. все без исключения построенные на ней чипы запрещены к продаже в Россию и другие страны мира по распоряжению властей Китая.

CPU LS2K2000 ориентирован на использование во встраиваемых системах. Loongson неохотно делится подробностями о нем, в особенности о сроках появления в продаже и рекомендуемой цене. По информации портала WCCFTech, в течение 2023 г. Loongson планирует выпустить несколько своих процессоров. LS2K2000 вполне может оказаться среди них.

Минимальная производительность

LS2K2000 – это полноценная система на чипе в духе современных ARM-процессоров, только заметно менее производительная. Процессор поставляется всего с двумя ядрами LA364, тактовая частота которых не превышает 1,5 ГГц.

За LS2K2000 наверняка скоро последуют и другие CPU Loongson со встроенной графикой

Суммарный объем кэш-памяти второго уровня в LS2K2000 составляет 2 МБ, о кэше L3 упоминаний нет. Зато известно, что на пике своей производительности CPU потребляет не более 9 Вт энергии, а в обычном режиме – и вовсе 4 Вт. Для примера, схожий по основным параметрам CPU Intel Atom C2316 для встраиваемых систем, существующий с III квартала 2017 г. и выпускавшийся по 22-нанометровым нормам, потребляет около 7 Вт энергии.

С такими показателями процессор, вероятнее всего, почти не греется при работе. Однако Loongson не спешит раскрывать уровень его тепловыделения.

Что касается поддерживаемых интерфейсов, то разработчики оставили LS2K2000 лишь минимальный набор. В списке есть только PCI-E 3.0, SATA III, USB 3.0, а также Ethernet. Из всего многообразия видов памяти поддерживаются лишь еММС для встроенного флеш-накопителя и DDR4-2400 для оперативной памяти, но зато с проколом коррекции ошибок ЕСС.

Самый главный секрет Loongson

Выполнением задачи по обработке графики в новом творении Loongson занята интегрированная подсистема LG120. Разработчики тщательно скрывают любые подробности о ней.

С чем связана такая секретность, пока не установлено. Возможно, дело в том, что это первая iGPU компании Loongson, или же в дело опять вмешались китайские власти.

В то же время известна суммарная производительность LS2K2000, правда, в малоизвестном бенчмарке SPEC2006INT. Здесь однокристальная система набрала 13,5 балла в вычислениях с фиксированной запятой и 14,9 балла в вычислениях с запятой плавающей.

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Сравнение с процессорами Intel и AMD, а также с решениями на архитектуре ARM китайские разработчики не приводят.

Не первый опыт для Китая

Судя по тому, как власти КНР защищают творения Loongson от «посягательств» других государств, можно предположить, что ее наработки очень важны для этой страны. В то же время в Китае далеко не только Loongson разрабатывает отечественные процессоры. Более того, она даже не была первой, кто создал CPU со встроенной графикой.

Например, еще летом 2022 г. в арсенале компании Zhaoxin появился процессор Kaixian KX-6000G для ПК и ноутбуков, внутри которого есть графика C-1080 с поддержкой DirectX 12, OpenCL 1.2 и OpenGL 4.6. Как сообщал CNews, его выпуск начался в ноябре 2022 г.

В отличие от всех CPU LoongSon, детище Zhaoxin не может похвастаться уникальной архитектурой. KX-6000G собран на самой обычной х86.

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За Zhaoxin стоят в первую очередь власти китайского Шанхая. Стартап создан при непосредственном участии компании Via – в прошлом очень серьезного конкурента Intel и AMD, проигравшего борьбу за рынок х86-процессоров.

Как появилась Loongson

Компания Loongson как таковая существует уже более 20 лет. За ней стоит основанная в 2002 г. компания BLX IC Design Corporation. Ее создали эксперты Института компьютерных технологий, Академии наук Китая и группы Jiangsu Zhongy Group.

Loongson с самого начала сделала ставку на разработку своей процессорной архитектуры, чтобы не зависеть ни от иностранных государств, ни от патентов, ни от открытых технологий. За годы своего существования LoongArch вобрала в себя около 2000 уникальных инструкций.

Известность за пределами Китая Loonson приобрела лишь несколько лет назад, когда о ее процессорах стали писать западные сетевые издания. В настоящее время компания взяла высокий темп и ежегодно выпускает несколько новых моделей процессоров. Например, в декабре 2021 г. она презентовала сверхпроизводительный чип 3D5000, а месяцем ранее показала процессор 3А6000 пользовательского уровня. Его производительность в сравнении с предшествующей моделью 3А5000 оказалась на 68% выше. Премьера самого 3А5000 состоялась в апреле 2021 г. Выпускается он с июля 2021 г.